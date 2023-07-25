فهم TypeScript وأهميتها

TypeScript هي لغة برمجة مفتوحة المصدر تم تطويرها وصيانتها بواسطة Microsoft. إنها مجموعة شاملة من JavaScript ، مما يعني أنها توسع JavaScript عن طريق إضافة الكتابة الثابتة الاختيارية وغيرها من الميزات القوية. من خلال دمج الكتابة الثابتة ، توفر TypeScript العديد من المزايا عن JavaScript التقليدية ، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمطوري الويب الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير والصيانة.

الغرض الرئيسي من TypeScript هو توفير تجربة تطوير أفضل للمطورين الذين يعملون مع مشاريع JavaScript المعقدة. نظرًا لأن تطبيقات الويب أصبحت أكثر تعقيدًا ، فإن إدارة قواعد التعليمات البرمجية المكتوبة بلغة جافا سكريبت بحتة يمكن أن تكون صعبة. يساعد TypeScript في مواجهة هذا التحدي من خلال تقديم ميزات قوية لفحص النوع تمكّن المطورين من اكتشاف الأخطاء مبكرًا عن طريق التأكد من توافق الشفرة مع نوع معين.

في الأساس ، تعمل TypeScript على تحسين JavaScript من خلال توفير فحص ثابت للنوع وميزات قوية تسهل على المطورين العمل مع قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة. أدى هذا المزيج من الفوائد إلى اعتماد TypeScript من قبل بعض أبرز شركات التكنولوجيا في العالم ومنشئي إطار عمل JavaScript لبناء تطبيقات ويب قابلة للتطوير.

TypeScript مقابل JavaScript: اختلافات ملحوظة

بينما تعد TypeScript مجموعة شاملة من JavaScript ، إلا أن هناك بعض الاختلافات الملحوظة بينها ، مما يجعل TypeScript خيارًا شائعًا بين مطوري الويب . تتضمن بعض الاختلافات الرئيسية ما يلي:

الكتابة الثابتة: تقدم TypeScript الكتابة الثابتة إلى JavaScript ، مما يعني أنه يمكن للمطورين تحديد أنواع متغيرة أثناء إنشاء التعليمات البرمجية. تساعد هذه الميزة في اكتشاف الأخطاء ومنعها قبل تنفيذ التعليمات البرمجية ، على عكس نظام الكتابة الديناميكي في JavaScript.

تقدم TypeScript الكتابة الثابتة إلى JavaScript ، مما يعني أنه يمكن للمطورين تحديد أنواع متغيرة أثناء إنشاء التعليمات البرمجية. تساعد هذه الميزة في اكتشاف الأخطاء ومنعها قبل تنفيذ التعليمات البرمجية ، على عكس نظام الكتابة الديناميكي في JavaScript. الفئات والواجهات: يوسع TypeScript دعم JavaScript للفئات ويقدم مفهومًا جديدًا يسمى واجهات. تسمح الواجهات للمطورين بتحديد أنواع مخصصة وإعداد عقود داخل قاعدة التعليمات البرمجية لتعزيز تصميم تطبيق جيد التنظيم.

يوسع TypeScript دعم JavaScript للفئات ويقدم مفهومًا جديدًا يسمى واجهات. تسمح الواجهات للمطورين بتحديد أنواع مخصصة وإعداد عقود داخل قاعدة التعليمات البرمجية لتعزيز تصميم تطبيق جيد التنظيم. المصممون: على غرار Python و Java ، يدعم TypeScript مصممي الديكور ، مما يمكّن المطورين من أداء البرمجة الوصفية عن طريق إضافة التعليقات التوضيحية أو تعديل الفئة أو الطريقة أو سلوك الخاصية الحالي.

على غرار Python و Java ، يدعم TypeScript مصممي الديكور ، مما يمكّن المطورين من أداء البرمجة الوصفية عن طريق إضافة التعليقات التوضيحية أو تعديل الفئة أو الطريقة أو سلوك الخاصية الحالي. التحويل البرمجي: يجب تجميع كود TypeScript في JavaScript قبل تنفيذه في المتصفح أو في بيئة وقت التشغيل مثل Node.js. تسمح خطوة الترجمة هذه لـ TypeScript بإجراء فحص النوع وتضمن التوافق مع محركات JavaScript المختلفة.

على الرغم من وجود اختلافات بين TypeScript و JavaScript ، إلا أنه من المهم ملاحظة أن TypeScript يظل مجموعة شاملة من JavaScript. نتيجة لذلك ، يجب أن تعمل شفرة JavaScript الصالحة بسلاسة داخل بيئة TypeScript ، مما يسمح للمطورين بترحيل قاعدة الكود الخاصة بهم تدريجيًا إلى TypeScript إذا رغبت في ذلك.

الفوائد الرئيسية لاستخدام TypeScript في تطوير الويب

يوفر TypeScript مزايا متعددة على JavaScript التقليدي عندما يتعلق الأمر بتطوير الويب. فيما يلي بعض الأسباب الأكثر إقناعًا التي تجعل العديد من المطورين يختارون TypeScript لمشاريعهم:

صيانة التعليمات البرمجية المحسّنة: تضمن TypeScript ، بميزاتها الصارمة لفحص النوع ، التزام المطورين بمعايير ترميز معينة. ينتج عن هذا رمز أنظف وأكثر اتساقًا يسهل صيانته وتصحيحه عبر المشروع بأكمله. تحسين اكتشاف الأخطاء: تتيح الكتابة الثابتة لـ TypeScript للمطورين اكتشاف الأخطاء المحتملة في وقت مبكر من عملية التطوير . من خلال تعيين أنواع محددة للمتغيرات ومعلمات الوظيفة ، يمكن للمطورين تحديد المشكلات المتعلقة بالنوع أثناء تجميع التعليمات البرمجية ، مما يقلل من أخطاء وقت التشغيل. إنتاجية أفضل للمطورين: يوفر نظام الكتابة في TypeScript للمطورين سياقًا ومعلومات أفضل حول الكود ، مما يؤدي إلى تحسين تجربة الترميز وتقليل وقت التطوير. يتمتع TypeScript أيضًا بدعم ممتاز من بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) ، حيث يقدم ميزات مثل الإكمال التلقائي ، وإمكانيات إعادة بناء أفضل ، والتنقل المحسن في التعليمات البرمجية. قابلية التوسع: باستخدام نظام الكتابة TypeScript ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات واسعة النطاق بسهولة أكبر عن طريق تحديد أنواع وفئات وواجهات مخصصة لتخطيط هياكل التعليمات البرمجية المعقدة. هذا يعزز التنظيم والفهم الأفضل لقاعدة التعليمات البرمجية ، مما يؤدي في النهاية إلى المزيد من التطبيقات القابلة للتطوير. نظام بيئي غني: يحتوي TypeScript على مجتمع سريع النمو ونظام بيئي غني ، والذي يتضمن تعريفات لأنواع المكتبات والأطر الشائعة المختلفة (على سبيل المثال ، React ، Angular ، Vue). يؤدي الوصول إلى مكتبات متوافقة مع TypeScript إلى تسريع عملية التطوير وتعزيز تجربة تشفير أكثر اتساقًا.

توفر TypeScript مزايا تعمل على تحسين عملية تطوير الويب بشكل كبير ، مما يجعلها خيارًا شائعًا للعديد من المطورين والمؤسسات التي تتطلع إلى إنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير ويمكن صيانتها.

كيف يكمل TypeScript أطر عمل JavaScript الشائعة

تدعم العديد من أطر عمل JavaScript الشائعة TypeScript ، مما يسمح للمطورين بالاستفادة من مزايا TypeScript أثناء العمل مع أطر العمل المفضلة لديهم. سيناقش هذا القسم أفضل أطر عمل JavaScript ويوضح كيف يكملها TypeScript.

الزاوي

Angular ، إطار عمل JavaScript مستخدم على نطاق واسع ، تبنى TypeScript كلغته الافتراضية منذ Angular 2. تعاون فريق Angular مع فريق TypeScript لجعل Angular متوافقة مع نظام TypeScript الثابت. نتيجة لذلك ، يمكن للمطورين الاستفادة من الأداء المحسّن ، ورمز التوثيق الذاتي ، وفرص إعادة البناء الأسهل عند العمل مع Angular و TypeScript معًا.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

يوفر إطار العمل Angular عينات تعليمات برمجية TypeScript ويعزز استخدام TypeScript لتطوير التطبيقات. علاوة على ذلك ، يسمح Angular CLI للمطورين بإنشاء مشاريع TypeScript جديدة بأمر بسيط.

تتفاعل

بينما لم يتم إنشاء React بشكل صريح باستخدام TypeScript ، إلا أن مجتمع React يحتفظ بمكتبات وأدوات متوافقة مع TypeScript. يشجع هذا الدعم استخدام TypeScript مع مشاريع React ، مما يمكّن المطورين من جني فوائد الكتابة الثابتة لـ TypeScript وتجربة التطوير المحسّنة.

تتضمن بعض المكتبات الشائعة المتوافقة مع TypeScript لـ React ما يلي:

react-redux - لتوصيل مكونات React بمخزن Redux بسلامة النوع

- لتوصيل مكونات React بمخزن Redux بسلامة النوع react-router - لإنشاء تنقل وتوجيه آمن من النوع في تطبيقات React

- لإنشاء تنقل وتوجيه آمن من النوع في تطبيقات React formik - لإدارة النماذج في تطبيقات React بدعم TypeScript

Create React App ، أداة CLI شائعة لإقلاع مشاريع React الجديدة ، تدعم أيضًا TypeScript. يمكنك إنشاء مشروع React باستخدام TypeScript تكوينه باستخدام أمر واحد ، مما يسمح بتجربة إعداد سلسة.

Vue.js

Vue.js هو إطار عمل JavaScript شائع آخر مع دعم متزايد من TypeScript. Vue.js 3 ، على سبيل المثال ، تمت إعادة كتابته باستخدام TypeScript. يتيح استخدام TypeScript للمطورين الاستفادة من نظام كتابة أكثر قوة ، مما يبسط عمليات الفهم وتصحيح الأخطاء طوال دورة التطوير.

عند العمل مع مكونات الملف الفردي لإطار العمل ، يستفيد Vue.js من فحص النوع وميزات الإكمال التلقائي في TypeScript. يوفر Vue CLI أيضًا دعم TypeScript ، مما يجعل من السهل تهيئة المشاريع الجديدة مع تمكين TypeScript.

بشكل عام ، تكمل TypeScript أطر عمل JavaScript من خلال تزويد المطورين بتجربة تطوير أكثر أمانًا ويمكن التنبؤ بها وإنتاجية. يمكن أن يؤدي الجمع بين TypeScript و Angular أو React أو Vue.js إلى تعليمات برمجية فعالة وقابلة للصيانة وسهلة الفهم.

تكامل TypeScript على منصة AppMaster

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي لا يحتوي على رمز لتطوير تطبيقات الويب والجوال ، يدعم TypeScript لتطوير تطبيقات الويب. يستفيد النظام الأساسي من إطار عمل Vue3 و TypeScript لتوفير تجربة تطوير محسّنة ، مما يسمح للمطورين بإنشاء منطق عمل مرئي وتطبيقات ويب بسهولة.

ينشئ AppMaster تطبيقات ويب باستخدام TypeScript ، مما يضمن أن مزايا TypeScript ، مثل أمان النوع وجودة الشفرة المحسنة ، واضحة في التعليمات البرمجية المصدر للتطبيق الذي تم إنشاؤه. من خلال دمج TypeScript في عملية التطوير ، يعمل AppMaster على تمكين المطورين من إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وبأخطاء أقل.

يقوم AppMaster بإنشاء واختبار الكود كجزء من عملية التطوير ، مما يضمن أن تطبيقات الويب الخاصة بك تتبع أفضل الممارسات ومُحسّنة للغاية للأداء. مع انتشار TypeScript الذي أصبح أكثر وضوحًا في تطوير الويب الحديث ، يوفر تكامل AppMaster لـ TypeScript ميزة كبيرة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات ويب فعالة وقابلة للصيانة.

للبدء باستخدام TypeScript على نظام AppMaster الأساسي ، ما عليك سوى إنشاء واجهة المستخدم الخاصة بك باستخدام واجهة السحب والإفلات ، وبناء منطق أعمال المكون الخاص بك باستخدام مصمم Web BP ، والسماح لـ AppMaster بمعالجة الباقي. تقوم المنصة بإنشاء شفرة مصدر TypeScript لتطبيقك ، مما يؤدي إلى تطبيق ويب تفاعلي يعمل بكامل طاقته ومدعوم بأحدث تقنيات التطوير.

الشروع في العمل مع TypeScript: نصائح للمطورين

إذا كنت تبحث عن بدء استخدام TypeScript ، فإليك بعض النصائح المفيدة التي ستساعدك في رحلتك:

استكشف وثائق وموارد TypeScript

ابدأ بقراءة وثائق TypeScript الرسمية ، والتي تقدم بشكل شامل ميزات وصياغة TypeScript. بالإضافة إلى ذلك ، استكشف الموارد الأخرى مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والبرامج التعليمية ومنشورات المدونات المجتمعية لتعميق فهمك لـ TypeScript.

جرب التدريب العملي على TypeScript

قم بإعداد بيئة تطوير TypeScript ، واستخدم محرر نصوص أو IDE مع دعم TypeScript للعمل على مشاريع أو تمارين بسيطة. ستمنحك هذه الممارسة العملية فهمًا أفضل لكيفية عمل TypeScript والمزايا التي تجلبها لتطوير الويب.

استفد من TypeScript مع إطار العمل المفضل لديك

كما ناقشنا سابقًا ، يمكن دمج TypeScript مع الأطر الشائعة مثل Angular و React و Vue.js. استفد من دعم TypeScript داخل أطر العمل هذه لإنشاء تطبيقات ويب ذات أمان من النوع وقابلية صيانة محسّنة.

استخدم مكتبات خاصة بـ TypeScript

تتوفر العديد من المكتبات الخاصة بـ TypeScript لمساعدتك في حل المشكلات الشائعة داخل نظام TypeScript البيئي. يتيح لك استخدام هذه المكتبات كتابة تعليمات برمجية أكثر دقة ويمكن التنبؤ بها. تتضمن أمثلة هذه المكتبات ts-loader لـ Webpack و ts-node لـ Node.js و ts-jest للاختبار باستخدام Jest.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

تعاون مع مجتمع TypeScript

مجتمع TypeScript نابض بالحياة وداعم ، مع مناقشات نشطة على منصات مثل GitHub و Stack Overflow و Reddit. يمكن أن يساعدك التعامل مع المجتمع على النمو كمطور TypeScript. شارك بمعرفتك واطرح الأسئلة وتعلم من تجارب المطورين الآخرين.

قم بترحيل كود JavaScript الخاص بك إلى TypeScript تدريجيًا

إذا كنت تنتقل من JavaScript ، ففكر في ترحيل شفرتك تدريجيًا إلى TypeScript. ابدأ بإعادة تسمية ملفات JavaScript الخاصة بك إلى ملفات TypeScript وإضافة التعليقات التوضيحية للكتابة شيئًا فشيئًا. يتيح لك هذا الأسلوب التعرف على بناء جملة TypeScript وميزاته دون إجراء إصلاح شامل لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك مرة واحدة.

الانتقال من JavaScript إلى TypeScript: عملية سلسة

قد يبدو التبديل من JavaScript إلى TypeScript أمرًا صعبًا ، ولكن من خلال التخطيط الدقيق والنهج الصحيح ، يمكنك نقل قاعدة التعليمات البرمجية الموجودة لديك بسلاسة. فيما يلي بعض الخطوات الأساسية لمساعدتك على الترحيل من JavaScript إلى TypeScript:

قم بتثبيت TypeScript وتكوين بيئة التطوير الخاصة بك: قم بتثبيت TypeScript على نظامك عبر npm (مدير الحزم Node.js). بعد تثبيت الحزمة ، قم بإنشاء ملف tsconfig.json في الدليل الجذر لمشروعك لإعداد تكوين TypeScript ، وإدارة الإعدادات الأساسية مثل لغة الإخراج الهدف ودليل المصدر. أعد تسمية ملفات JavaScript إلى TypeScript: قم بتحويل ملفات JavaScript (.js) إلى ملفات TypeScript (.ts). تسمح هذه العملية لـ TypeScript بالتعرف على كود JavaScript الموجود لديك وتساعدك على تحديد المناطق التي تتطلب تحديثات أو تعديلات للتوافق مع TypeScript. تقديم TypeScript تدريجيًا: ابدأ بالجوانب الأسهل لـ TypeScript ، مثل الأنواع الأساسية وفحص النوع. دع فريقك يشعر بالراحة تدريجيًا مع TypeScript ، واعتماد ميزات أكثر تقدمًا ببطء مثل الواجهات ، ومصممي الديكور ، والأدوية العامة. قم بإعداد تكوين TypeScript صارم: بمجرد أن يصبح فريقك على دراية بـ TypeScript ، يمكنك استخدام إعدادات TypeScript أكثر صرامة ، والتي تساعد في الحفاظ على كود عالي الجودة من خلال فرض كتابة أقوى والتحقق من الأخطاء بشكل أكثر صرامة. استخدم الوضع "الصارم" في ملف tsconfig.json لتمكين جميع خيارات فحص النوع الصارمة. اختيار الترحيل التدريجي: ضع في اعتبارك ترحيل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك بشكل تدريجي بدلاً من الغوص أولاً في إعادة كتابة TypeScript كاملة. ابدأ بأجزاء أصغر من التطبيق الخاص بك ، وتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح في TypeScript قبل الانتقال إلى أقسام أكبر. يساعدك هذا الأسلوب في العثور على المشكلات وإصلاحها بشكل أكثر كفاءة أثناء النقل. تحديث التبعيات وتنفيذ مكتبات TypeScript: قد تحتاج مكتبات JavaScript إلى التحديث أو استبدالها بنظيراتها المتوافقة مع TypeScript لضمان التكامل السلس. استفد من مكتبات TypeScript التي يساهم بها المجتمع واكتب تعريفات مكتبات JavaScript الشائعة ، مثل تلك المتوفرة في مستودع DefinitelyTyped. قم بترجمة واختبار تطبيقك بانتظام: قم بترجمة شفرة TypeScript إلى JavaScript بشكل متكرر لاكتشاف أي أخطاء أو مشكلات على الفور. يساعد الاختبار المستمر في كل مرحلة من مراحل الترحيل أيضًا في الحفاظ على تكامل تطبيقك ووظائفه.

يمكن أن يوفر الترحيل من JavaScript إلى TypeScript مزايا طويلة المدى ، مثل إمكانية صيانة الأكواد المحسنة ، وإنتاجية التطوير المحسنة ، والتكامل الأفضل مع الأطر والمكتبات الشائعة. ومع ذلك ، تأكد من أن فريق التطوير لديك لديه الموارد اللازمة ، والتدريب ، والدعم لجعل هذا الانتقال سلسًا.

موارد TypeScript لمزيد من التعلم

يتطلب إتقان استخدام TypeScript الممارسة والالتزام. يمكن للمطورين الجدد على TypeScript أو يرغبون في صقل مهاراتهم الاستفادة من الموارد التالية:

وثائق TypeScript الرسمية: يعد موقع TypeScript الإلكتروني هو أفضل نقطة بداية ، حيث يقدم توثيقًا شاملاً ، وأدلة للبدء ، ودروسًا تعليمية متعمقة. الدورات التدريبية عبر الإنترنت: تقدم العديد من منصات التعلم الشائعة عبر الإنترنت دورات تدريبية على TypeScript لجميع مستويات الكفاءة. تتضمن بعض الخيارات Udemy و Coursera و Pluralsight ، والتي توفر دروسًا يقودها مدرس وتمارين عملية واختبارات لمساعدتك على إتقان اللغة. المدونات والبرامج التعليمية بالفيديو التي يقودها المجتمع: غالبًا ما يشارك مطورو TypeScript ذوو الخبرة النصائح وأفضل الممارسات والمزالق من خلال مدوناتهم أو مقاطع الفيديو التعليمية. اتبع هذه الإرشادات بانتظام للتعرف على الميزات الجديدة وحالات الاستخدام النموذجية ورؤى المشروع. مستودعات GitHub: GitHub هي موطن للعديد من مشاريع TypeScript والمكتبات والموارد مثل مستودع DefinitelyTyped المذكور أعلاه. قم بتحليل هذه المشاريع وساهم فيها أثناء بناء خبرتك في TypeScript. لقاءات ومؤتمرات TypeScript: انضم إلى اللقاءات المحلية أو الافتراضية واحضر المؤتمرات التي تركز على TypeScript. توفر هذه الأحداث فرصًا للتواصل وتسمح لك بالتعلم من مطوري TypeScript والمتحمسين الآخرين والتواصل معهم.

من خلال فهم شامل لـ TypeScript ومزاياها ، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب أكثر قوة وقابلة للصيانة من خلال الاستفادة من إمكاناتها جنبًا إلى جنب مع أطر عمل JavaScript الشائعة. يمكن أن يؤدي تكامل TypeScript مع الأنظمة الأساسية no-code ، مثل نظام AppMaster ، إلى زيادة تبسيط عمليات التطوير وإنشاء حلول ويب عالية الجودة وقابلة للتطوير.