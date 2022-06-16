تخيل أن تكون قادرًا على إنشاء نموذج ويب بنفسك دون تعلم البرمجة. انضمت العديد من الشركات إلى الرحلة لإنشاء ويب باستخدام نماذج ويب لا تحتوي على تعليمات برمجية. يمكنك العثور على الكثير من مزودي الخدمة الذين يمكّنونك من إنشاء نماذج ويب من البداية حتى إذا كنت لا تعرف أساسيات البرمجة. نحن سوف! معظم الناس لا يعرفون كيف يمكنهم عمل نموذج. والسبب هو أنهم لا يمتلكون أي مهارات في الترميز لعمل النماذج.

نحن سوف! المقالة هي انعكاس لأنواع مختلفة من الخيارات لبناء نماذج الويب. هدفنا هو إبراز نوع نماذج الويب التي يمكن إنشاؤها بمساعدة AppMaster. العنصر الأساسي الذي تحتاج إلى فهمه هو أن نماذج الويب يمكنها بسهولة جمع العديد من الأشخاص. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج ويب وتخزينها في وقت لاحق دون الحاجة إلى معرفة علم البيانات.

كيف تبني نماذج ويب بدون تشفير؟

يوفر AppMaster مجموعة واسعة من وظائف السحب والإفلات لمنشئ النماذج الخاص بك. يمكنك الآن إنشاء جميع نماذج الويب من البداية دون تعلم مهارات البرمجة. يمكنك الآن إنشاء نموذج دون امتلاك أي مهارات في البرمجة. حان الوقت لاختيار نظام أساسي موثوق يمكنه تقديم خدمات لإنشاء التطبيقات والنماذج دون الحاجة إلى توظيف أي مطور. قم بإنشاء نموذج الويب الخاص بك باستخدام AppMaster:

الخطوة 1: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لـ AppMaster ، قم بتسجيل الدخول أو التسجيل للحصول على النماذج الخاصة بك إذا لم يكن لديك نموذج بالفعل.

الخطوة 2: ابدأ في بناء النموذج الخاص بك. بمجرد الوصول إلى لوحة القيادة ، يمكنك الإنشاء من الزر.

الخطوة 3: هناك مجموعة متنوعة من التصاميم والقوالب لبناء النماذج.

الخطوة 4: تعد ميزة السحب والإفلات التي توفرها نماذج الويب منقذة للحياة. إن محاذاة هذه الميزة الواحدة سيخلصك من العديد من المخاوف.

الخطوة 5: الخطوة التالية هي إضافة الأسئلة المطلوبة في الحقول المخصصة. تحتاج إلى النقر فوق رمز القلم الرصاص لتعديل النماذج الخاصة بك. بمجرد الانتهاء من إضافة الحقول إلى النماذج الخاصة بك.

الخطوة السادسة: حان الوقت لحفظ التغييرات. لهذا ، يمكنك النقر فوق رمز الحفظ الموجود في الزاوية العلوية من التطبيق الخاص بك.

الخطوة 7: تتوفر مجموعة متنوعة من التخصيصات لنماذج الويب في الموقف الذي نتواجد فيه. تطبيق بدون رمز يجعل إنشاء النماذج مناسبًا لك. إذا قمت بتتبع هذه العملية ، يمكنك ترقية مظهر النموذج الخاص بك. علاوة على ذلك ، يمكنك تحديد موضوع أو نمط خط مرغوب فيه فيما يتعلق بشعار مؤسستك.

الخطوة 8: بمجرد الانتهاء من الإجراء بالكامل ، يمكنك مشاركة النموذج الخاص بك مع الآخرين. أنت تستخدم رابط نموذج مشاركة الويب.

فوائد استخدام AppMaster منشئ النماذج



نحن هنا لنقترح عليك لماذا من الأفضل اختيار النظام الأساسي بدون رمز:

احصل على نموذج ويب مخصص لمتطلباتك الاستثنائية



قد يكون لديك قسم تكنولوجيا المعلومات اكتشف أنه يقوم بإنشاء نماذج الويب. قد يصعب عليهم تنسيق نماذج الويب وفقًا لمتطلبات سير العمل الخاصة بك. نقترح عليك استخدام منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية ، لإنشاء نموذج عبر الإنترنت يساعدك في إنشاء النماذج الخاصة بك بسهولة.

تلبية احتياجات السوق والتنظيم بشكل أسرع.



أظهرت الدراسات الحديثة أن ظهور المنهجية الرشيقة لإنشاء نماذج الويب قد أصبح أكثر نجاحًا من النهج التقليدي. يتم توجيه النهج الرشيق لنماذج الويب نحو الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق. هذا يعني أنه سيكون هناك تحسن في عملك مع كل تكرار. سيوفر لك استخدام أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت إمكانية إنشاء MVP سريعًا في النماذج.

القضاء على الصيانة المستمرة للنماذج المشفرة



إذا كنت ترغب في إنشاء نموذج ويب من خلال النهج التقليدي ، فستحتاج إلى الترميز للحفاظ على توافقه مع التطورات. إذا كنت تستخدم منشئ نماذج الويب AppMaster ، فلن تقلق بشأن الحاجة إلى تحديث التعليمات البرمجية الخاصة بك مرارًا وتكرارًا.

تحرير موارد تكنولوجيا المعلومات للمشاريع الهامة



غالبًا ما تصادف نماذج مهمة للتعامل معها. تتطلب مثل هذه النماذج اهتمامًا شديدًا من قسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك. سيؤدي في النهاية إلى تقليل العبء على فريق تكنولوجيا المعلومات لديك.

أنواع نماذج الويب التي يمكنك إنشاؤها:

نموذج الاتصال



إذا احتجت في أي وقت إلى الرد على الاستفسارات المتعلقة بالويب إلى عميلك. يجب عليك إنشاء نموذج ويب. سيسمح لك إنشاء نماذج الويب بالحصول على معلومات العميل المطلوبة. يمكنك إنشاء حقول مختلفة تتعلق بالمعلومات الشخصية في النماذج. يمكنك أيضًا التواصل مع عملائك بطريقة تتلقى التعليقات والتعليقات من نماذج الويب.

أهمية نموذج الاتصال

يسمح بالاتصال المريح للمستهلكين.

يمكن للعملاء استخدامه للاتصال بك والاستفسار عن خدماتك.

إنه يعزز الويب الخاص بك وتجربة المستخدم الشاملة.

إستمارة تسجيل



يجب على أي مستخدم يرغب في أن يصبح جزءًا من مجتمعك الدخول من خلال نموذج التسجيل. يساعدك على تصنيف المستخدمين وفصلهم بناءً على مجموعة أنشطتهم. يمكنك الاستفادة من خدمات متعددة باستخدام النموذج المخصص. يمكنك عرض هذه الخدمات على صفحات الأعمال الخاصة بك أو نماذج تسجيل الأحداث. سيتم تزويد المستخدمين الذين يسجلون على النظام الأساسي الخاص بك بتحديثات عبر البريد الإلكتروني في الوقت المناسب. ستشعر أيضًا أنه يصبح من الأسهل عليك الاحتفاظ ببياناتك بطريقة منظمة.

أهمية استمارات التسجيل



أسهل في جمع البيانات. معالجة ملائمة لنماذج التسجيل السريعة.

يساعد في التنميط الصحيح للمستخدمين الجدد.

يوفر معلومات للتسجيل.

نموذج الدفع



يجب تزويد المستخدمين بنماذج الدفع إذا كان عملك يتطلب معاملات نقدية. أكثر أشكال الجناح أو بطلاقة شيوعًا التي يجب اتخاذها مع البوابات والبوابات. هذه البوابات هي النقطة التي يمكن للمستخدمين من خلالها إكمال معاملاتهم التجارية. علاوة على ذلك ، يتم تزويدهم بإثبات الدفع وهو إيصال.

أهمية نماذج الدفع



إذا قمت بإنشاء نماذج ويب ، فسيكون من الأسهل تحصيل المدفوعات.

جميع معاملاتك أسهل للتحقق من صحة البيانات المالية.

يبسط ويبسط إجراءات الدفع.

استمارة التقديم



غالبًا ما تميل الشركات إلى وجود قسم وظيفي لها. يشير هذا القسم إلى الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى شركتك أو إقراض شيء ما أو التسجيل في دورة. للحصول على هذه المعلومات ، يتعين عليك تقديم نموذج طلب. يمكّنك هذا النموذج المخصص من قبول المعلومات المصنفة فيما يتعلق بالفئات المختلفة لعملك. نماذج الطلبات مفيدة لجمع المعلومات مثل الخبرات السابقة ومهارات العمل. أولوية الدورات التدريبية وما إلى ذلك. أحيانًا يضع الأشخاص خيار استئناف الاستلام في النماذج. ومن ثم ، إذا كنت تستخدم نموذج طلب لعملك ، فيمكنك بسهولة توجيه وتنظيم سجلاتك.

أهمية نموذج الطلب



يمكنك جمع المعلومات المخصصة بطريقة منظمة.

ستكون عملية القائمة المختصرة الخاصة بك أسرع وأسهل إذا كنت تستخدم نموذج طلب.

يمكّنك من جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات.

إستمارة إستبيان



من الشائع أن تجري الشركات بحثًا في الاستطلاعات قبل طرح منتج في السوق. تمكنهم من فهم كيف ولماذا قد يحتاج العميل إلى المنتج. من الشائع أن يكون لنماذج المسح سياقات محددة مسبقًا. هذا يعني أن هذه النماذج المخصصة توفر معلومات مخصصة للمستخدم. في وقت لاحق ، يتم تقسيم البيانات الكمية إلى مجالات مختلفة. التعليقات على استمارة المسح لجمع البيانات. بمجرد تحديد السؤال القياسي ، ستحصل على جميع البيانات الموضوعية للنماذج. يمكن لنماذج الاستطلاع أن تقلل من وقتك بهامش كبير.

أهمية استمارة المسح



أنت أفضل في الوصول إلى عملائك والتواصل مع نماذجهم.

ستحصل على بيانات في الوقت الفعلي من النماذج عبر الإنترنت ، مما يسمح بتحليل سريع وسهل.

تصميم نموذج ويب على AppMaster (بدون تشفير)



يتضمن AppMaster العديد من خيارات التخصيص التي يمكن استخدامها لتحسين مظهر نموذج الويب الخاص بك دون استخدام CSS. دعنا نوجه بإيجاز بعض الأشياء العظيمة التي يمكن أن يحققها AppMaster.

أضف السمات المفضلة



إذا كنت ترغب في إضافة نموذج ويب مخصص ، فيمكنك السماح لليسار بالخيارات المتنوعة على الشريط الجانبي. هناك عشرة مواضيع مختلفة لنموذج الويب المخصص. يمكنك تحديد أي خيار يناسب الدليل المرئي لعلامتك التجارية. هناك أيضًا العديد من أنماط الخطوط المتاحة للنماذج المخصصة.

دفع الإخطارات



في بعض الأحيان يصعب الوصول إلى عميلك من خلال الرسائل أو المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني. هذا هو المكان الذي تتدخل فيه إشعارات الدفع وتساعدك. تعد الإشعارات الفورية مهمة عند توجيه رسالة مهمة لعملائك بصفتك صاحب عمل. إذا كان هناك تحديث مهم لعملك أو أي تغيير في السياسة ، فأنت تريد أن يعرف عملاؤك على الفور من خلال النماذج. الطريقة الرئيسية التي يمكنك استخدامها هي إعلامهم من خلال إشعار الدفع على تطبيقك. يكاد يكون من المستحيل إنكار أننا نقضي معظم وقتنا على هواتفنا.

ومن ثم فإن أفضل طريقة للوصول إلى عميلك هي من خلال التطبيق الخاص بك. تأكد دائمًا من أن التطبيق الذي لا يحتوي على رمز يوفر لك خيار إشعار الدفع. في بعض الأحيان يقتصر الأمر على الإشعار الذي تريد إرساله إلى عميلك. قد يتم تقييدك غالبًا بعدد الإخطارات التي ترسلها من خلال طريقة إعلام الدفع. تحتاج أحيانًا إلى إرسال إشعار دفع إلى فئة معينة من العملاء. وبالتالي ، يجب عليك أيضًا التحقق من هذا الخيار والتأكد من أنه يمكنك القيام بذلك في نماذج التطبيق التي تستخدمها.

دعم المجتمع



يعتقد AppMaster أن المجتمع يعرف شركة أو شركة. إنها تحافظ على نفسها. خاصة إذا كانت نماذج بدون تشفير ، فإن هذا يوفر معلومات مهمة حول كيفية تأثير الشركات على عملائها.

يمكنك العثور على الكثير من قواعد المعرفة ومجموعة واسعة من منتديات مناقشة الأعمال. لذا ألقِ نظرة وشاهد مدى نشاط واستجابة المجتمع. هل من المريح تحديد مفاتيح سريعة وسهلة الإدارة لعملائك؟

التحليلات والتقارير



هدفك الوحيد ليس إنشاء تطبيق لعميلك. يبدأ الصراع الحقيقي عندما يكون تطبيقك موجودًا على النظام الأساسي ، وتحتاج إلى مراقبته بانتظام. هدفك الرئيسي هو تحديد كيف ولماذا ومتى يستخدم المستهلك تطبيقك. لهذا ، تحتاج إلى مساعدة التحليلات وقدرات إعداد التقارير. يجب أن يكون هذا هو أولويتك القصوى عندما تبحث عن تطبيق. توفر لك هذه الوظيفة القوة الداخلية لعملك وكيف يتابعه المستهلكون.

إذا كنت ترغب في عمل فعال ، فيجب عليك تحديث تحليلاتك باستمرار. لنفترض أن تحليلاتك تظهر أن عملائك لا يتلقون أو يقرؤون إشعارات الدفع الخاصة بك. ستتمكن بعد ذلك من تحديد الخطأ الذي يحدث في إشعاراتك أو ما إذا كنت تستهدف المستهلكين المناسبين أم لا.

الجدولة والمواعيد



أحد الاستخدامات الجيدة لأي تطبيق هو السماح للمستخدم بحجز المواعيد أو جدولة الأشياء. إنها إحدى الوظائف الهامة التي يمكن توفيرها للمستخدم والمهام الأخرى. يوفر لك تكلفة موظف الاستقبال ومزود الخدمة وغير ذلك الكثير. يمكن أن يوفر لك التطبيق البسيط الوقت والمال ويحقق تفاعل العملاء. الشيء الوحيد الذي نحتاج إلى التأكد منه هو أن ميزة الجدولة الخاصة بك يجب أن تكون قابلة للتخصيص للنماذج. على سبيل المثال ، تريد إضافة فترة زمنية تفضلها لتزويد عملائك.

التجارة الإلكترونية



يعد تزويد عملائك بسهولة الشراء من خلال التطبيق أحد النتائج المهمة عند إنشاء النماذج. لا يتعين على المستهلكين الذهاب إلى الويب أو إجراء عملية شراء فعليًا مما أدى إلى زيادة المبيعات من خلال نماذج الويب. المشترين الداخليين هم وظائف يتم توفيرها لقناة المبيعات. إنه يسهل جميع وظائف التجارة الإلكترونية ، مما يعني الدفع من مصادر متعددة والتعامل مع جميع التكاليف مثل الضرائب وتكاليف الشحن ، وما إلى ذلك. إذا كنت تريد نموذجًا للتجارة الإلكترونية للنموذج المخصص الخاص بك ، فيمكنك أيضًا البحث عنه في منشئي التطبيق . توفر لك بعض تطبيقات النماذج إمكانية إنشاء بيانات منظمة تشير إلى عمليات الشراء.

فوائد اختيار AppMaster لنموذج الويب:



باستخدام AppMaster ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات ويب تقدمية (PWAs). يشعر الناس بالإجماع بالرضا عن مجموعة فوائد نماذج الويب. أحدها هو توفير تكلفة تطوير التطبيق الأصلي. ليس هذا فقط ، لن تساوم على الجودة. عليك أولاً أن تفهم أن تطبيقك الذي لا يحتوي على كود سيعمل بنفس طريقة عمل التطبيق المحلي. ستجد أدناه الفوائد المهمة لاستخدام AppMaster لنماذج الويب:

خيارات تخصيص وافرة:



المكون الرئيسي هو نطاق التخصيص الواسع الذي تحصل عليه من الرموز والرسوم المتحركة داخل التطبيق. ستكون قادرًا على إيصال علامتك التجارية وتماسكها إلى الجمهور.

ميزة السحب والإفلات:



الشيء الأكثر ملاءمة الذي يمكنك الحصول عليه في تطبيق بدون رمز هو القدرة على وضع كل شيء باستخدام ميزة السحب والإفلات البسيطة لنماذج الويب عبر الإنترنت. في التطبيقات العادية ، يتطلب الأمر ساعات من العمل لتصميم زر. لقد وفرت ميزة السحب والإفلات للمستخدمين الكياسة لتوفير قدر كبير من الوقت والجهد. في وقت اختيار أدوات إنشاء النماذج ، ركز دائمًا على النظام الأساسي وسهولة الاستخدام. هل تحتاج إلى تقديم إرشادات جنبًا إلى جنب مع نماذج السحب والإفلات؟ إذا لم تكن إجابات هذه الأسئلة واضحة على الفور ، فقد لا يكون التطبيق سهل الاستخدام كما تريد.

طرق متعددة لجمع البيانات:



سهّل التطبيق الأساسي الجديد على الأشخاص إنشاء أنواع مختلفة من النماذج. تعتمد الشركات الآن على أشكال موصلية البحث وجمع المعلومات. نظرًا لأن لديك الكثير من الموارد لجمع معلوماتك منها ، فقد أصبح من السهل الآن التواصل مع العملاء. بالنسبة للمبتدئين ، حاول تضمين الميزات الأساسية لاحقًا في AppMaster الذي يوفر لك تسهيلات لا حصر لها لإنشاء نماذج ويب يمكنك استخدامها لجمع المعلومات. جميع الحقول التي تحددها للنماذج الخاصة بك قابلة للتخصيص تمامًا وذات صلة بأسئلتك.

مشاركة سهلة:



يمكن مشاركة النماذج التي تنشئها باستخدام أداة إنشاء التطبيقات بسهولة. تحتاج إلى الحصول على رابط النماذج ومشاركتها مع من تريد ، سواء عن طريق البريد أو الرسالة أو الإعلان. يمكن للمستخدمين النقر فوق عنوان URL وملء نماذج الويب.

التغييرات في الوقت الفعلي:



من المحتمل أن المواد الموجودة في النماذج الخاصة بك قد تحتاج إلى التغيير. تظهر التغييرات التي تم إجراؤها على تطبيقات AppMaster على الهواتف المحمولة للمستخدمين في الوقت الفعلي. لا يحتاجون إلى تثبيت أي تحديثات.

تجربة مستخدم سلسة:



سيحظى المستخدمون بتجربة طبيعية مع نماذج AppMaster نظرًا لأن PWA يعمل بنفس طريقة التطبيق الأصلي الذي اعتادوا عليه بالفعل. لن يضطر المستخدمون لديك إلى معرفة أي شيء يتعلق بالنماذج. يعد إنشاء النماذج باستخدام AppMaster Apps أمرًا بسيطًا وسريعًا ومباشرًا ، وينتج عنه تجربة مستخدم رائعة لجمهورك في النماذج. بعد ذلك ، ضع في اعتبارك سبب كون تطبيقات الويب التقدمية خيارًا قابلاً للتطبيق للعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

الحكم النهائي:



تطوير الاسم no-code يتحدث عن نفسه. سوف يساعدون في إعادة بناء الوحدات النمطية التي توفر لك فترة زمنية من خلال توفير ميزات جديدة يسهل الوصول إليها ولا تتطلب منك تعلم البرمجة. AppMaster هو الحل الأفضل لإنشاء منصة بدون كود. المستخدمون والأوصياء والتطبيقات لإنشاء النماذج وطرق الدفع. تعتمد العديد من الشركات على تطبيقات إنشاء النماذج لتوفير الوقت لقسم تكنولوجيا المعلومات. نماذج الويب هي مفاتيح أي عمل تجاري عبر الإنترنت. إذا كنت تستخدم نماذج الويب ، فستتمكن من فهم عملائك وتزويدهم بأفضل المنتجات. ليس فقط ، ولكن هذه الأموال توفر أيضًا لعملائك سياسات معلومات ثابتة هم راضون عنها.

أسئلة وأجوبة:



كيف تصنع نموذج ويب مهمًا على الإنترنت؟

AppMaster هو منشئ لا يحتوي على كود يسمح لك ببناء نماذج واستطلاعات على شبكة الإنترنت. ابدأ باستخدام أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت سهلة وسريعة.

كيف يمكنني عمل نموذج عبر الإنترنت مجانًا؟

يمكنك عمل أي نموذج على AppMaster بدون تشفير من خلال الخطة التجريبية. قم ببناء النموذج الخاص بك باستخدام نهج مخصص ونماذج ويب سهلة الاستخدام.

ما هو البرنامج الأفضل لإنشاء النماذج؟

AppMaster هو تطبيق موثوق به للمستخدمين لإنشاء نماذج ويب يمكن أن تصل إلى جمهور واسع.