Wyobraź sobie, że możesz samodzielnie tworzyć formularze internetowe bez konieczności uczenia się kodu. Wiele firm dołączyło do podróży, aby stworzyć sieć z formularzy internetowych bez kodu. Można znaleźć mnóstwo dostawców usług, które umożliwiają tworzenie formularzy internetowych od podstaw, nawet jeśli nie znasz podstaw programowania. Cóż! Większość ludzi nie wie, jak mogą stworzyć formularz. Powodem jest to, że nie mają żadnych umiejętności w kodowaniu, aby stworzyć formularze.

Cóż! Artykuł ten jest odzwierciedleniem różnego rodzaju opcji budowania formularzy internetowych. Naszym celem jest podkreślenie, jakiego rodzaju formularze internetowe mogą być tworzone za pomocą AppMaster. Podstawowym elementem, który musisz zrozumieć, jest to, że formularze internetowe mogą łatwo zebrać wiele osób. Możesz nawet budować formularze internetowe i przechowywać je na później, nie potrzebując nigdy wiedzy z zakresu nauki o danych.

Jak zbudować formularze internetowe bez kodowania?

AppMaster zapewnia szeroki zakres funkcji przeciągania i upuszczania dla twojego konstruktora formularzy. Możesz teraz budować wszystkie formularze internetowe od podstaw bez uczenia się umiejętności kodowania. Możesz teraz zbudować formularz bez posiadania jakichkolwiek umiejętności kodowania. Nadszedł czas, aby wybrać niezawodną platformę, która może zapewnić usługi budowania aplikacji i formularzy bez zapotrzebowania na zatrudnienie jakiegokolwiek dewelopera. Utwórz swój formularz internetowy za pomocą AppMaster:

Krok 1: Odwiedź stronę AppMaster, zaloguj się lub zarejestruj swoje formularze, jeśli jeszcze ich nie masz.

Krok 2: Rozpocznij budowę swojego formularza. Po uzyskaniu dostępu do pulpitu nawigacyjnego, możesz tworzyć z przycisku.

Krok 3: Istnieje szereg odmian projektów i szablonów do budowania formularzy.

Krok 4: Funkcja przeciągania i upuszczania zapewniona przez formularze internetowe jest ratunkiem dla życia. Posiadanie tej jednej wyrównanej funkcji uwolni cię od wielu zmartwień.

Krok 5: Następnym krokiem jest dodanie wymaganych pytań w dedykowanych polach. Musisz kliknąć na ikonę ołówka, aby edytować swoje formularze. Po zakończeniu dodawania pól do swoich formularzy.

Krok 6: Czas na zapisanie zmian. Aby to zrobić, możesz kliknąć ikonę zapisu obecną w górnym rogu aplikacji.

Krok 7: W sytuacji, w której się znajdujemy, dostępne są różne sposoby dostosowywania formularzy internetowych. Aplikacja bez kodu sprawia, że tworzenie formularzy jest wygodne. Jeśli śledzisz ten proces, możesz uaktualnić wygląd swojego formularza. Co więcej, możesz wybrać pożądany motyw lub styl czcionki dotyczący logo Twojej organizacji.

Krok 8: Po zakończeniu całej procedury możesz udostępnić swój formularz innym. Używasz do tego linku web share form.

Korzyści z używania AppMaster Form Builder

Jesteśmy tutaj, aby zasugerować Ci, dlaczego lepiej jest wybrać platformę bez kodu:

Uzyskaj formularz internetowy dostosowany do Twoich wyjątkowych wymagań

Możesz mieć dział IT, który odkrył, że tworzy formularze internetowe. To może dostać trudne dla nich do koordynowania formularzy internetowych zgodnie z wymogiem przepływu pracy. Sugerujemy, abyś skorzystał z platformy bez kodu AppMaster, aby stworzyć formularz internetowy, który pomoże Ci łatwo tworzyć formularze.

Spełnij potrzeby rynku i organizacji szybciej.

Ostatnie badania wykazały, że powstanie zwinnej metodologii tworzenia formularzy internetowych okazało się bardziej skuteczne niż tradycyjne podejście. Podejście zwinne dla formularzy internetowych jest ukierunkowane na minimalny realny produkt. Oznacza to, że z każdą iteracją będzie następowała poprawa Twojej pracy. Korzystanie z kreatora formularzy online zapewni Ci udogodnienie w postaci szybkiego tworzenia MVP w formularzach.

Eliminacja bieżącej konserwacji zakodowanych formularzy

Jeśli chcesz zbudować formularz internetowy poprzez tradycyjne podejście, będziesz wymagał kodowania, aby utrzymać go w zgodzie z postępem. Jeśli używasz AppMaster web form builder, będziesz wolny od zmartwień o potrzebie aktualizacji kodu ponownie i ponownie.

Uwolnij zasoby IT dla krytycznych projektów

Często można natknąć się na formularze, które są krytyczne do czynienia z. Takie formularze wymagają intensywnej uwagi ze strony działu IT Twojej organizacji. To ostatecznie zmniejszyć obciążenie na zespół IT.

Rodzaje formularzy internetowych, które można zrobić:

Formularz kontaktowy

Jeśli kiedykolwiek trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące Twojej sieci do klienta. Powinieneś stworzyć formularz internetowy. Budowanie formularzy internetowych pozwoli Ci uzyskać wymagane informacje o kliencie. Możesz stworzyć różne pola dotyczące danych osobowych w formularzach. Możesz również połączyć się z konsumentami w taki sposób, że otrzymasz informacje zwrotne i komentarze z formularzy internetowych.

Znaczenie formularza kontaktowego

Pozwala na wygodną komunikację dla konsumentów.

Klienci mogą korzystać z niego, aby skontaktować się z Tobą i zapytać o Twoje usługi.

Poprawia to Twoją stronę internetową i ogólne doświadczenie użytkownika.

Formularz rejestracyjny

Każdy użytkownik chcący stać się częścią Twojej społeczności powinien wejść poprzez formularz rejestracyjny. Pomaga on w kategoryzacji i oddzieleniu użytkowników w zależności od ich zestawu działań. Możesz skorzystać z wielu usług za pomocą niestandardowego formularza. Możesz wyświetlać te usługi na swoich stronach biznesowych lub formularzach rejestracji zdarzeń. Użytkownicy, którzy zarejestrują się na Twojej platformie, otrzymają aktualizacje e-mailowe w odpowiednim czasie. Poczujesz również, że łatwiej jest Ci zachować dane w sposób zorganizowany.

Znaczenie formularzy rejestracyjnych



Łatwiejsze gromadzenie danych. Wygodne przetwarzanie dla szybkich formularzy rejestracyjnych.

Pomaga w prawidłowym profilowaniu nowych użytkowników.

Dostarcza informacji do ewidencji.

Formularz płatności

Musisz zapewnić użytkownikom formularze płatności, jeśli Twoja firma wymaga transakcji pieniężnych. Najczęstsze skrzydła lub płynne formy, które należy podjąć z bramami i portalami. Te bramy są punktem, w którym użytkownicy mogą zakończyć swoje transakcje transakcyjne. Ponadto, są one dostarczane z dowodem płatności, który jest paragon.

Znaczenie formularzy płatności



Jeśli budujesz formularze internetowe, łatwiej jest zbierać płatności.

Wszystkie Twoje transakcje są łatwiejsze do sprawdzenia weryfikacji finansów.

To upraszcza i usprawnia procedurę płatności.

Formularz zgłoszeniowy

Firmy często mają tendencję do posiadania sekcji kariery dla nich. Sekcja ta dotyczy osób, które chcą dołączyć do Twojej firmy, pożyczyć coś lub zapisać się na kurs. W przypadku takich informacji, jesteś zobowiązany do stworzenia formularza zgłoszeniowego. Ten niestandardowy formularz umożliwia przyjęcie skategoryzowanych informacji dotyczących różnych kategorii Twojej firmy. Formularze zgłoszeniowe są przydatne do zbierania informacji takich jak przeszłe doświadczenia i umiejętności pracy. Priorytet kursów itp. Czasami ludzie często umieszczają opcję przyjmowania CV w formularzach. Stąd, jeśli używasz formularza zgłoszeniowego dla swojej firmy, możesz łatwo skanalizować i zorganizować swoje rekordy.

Znaczenie formularza zgłoszeniowego



Możesz zebrać dedykowane informacje w zorganizowany sposób.

Twój proces shortlisting będzie szybszy i łatwiejszy, jeśli użyjesz formularza zgłoszeniowego.

Umożliwia zbieranie i analizowanie ogromnych ilości danych.

Formularz ankiety



Powszechne jest, że firmy prowadzą badania w ankietach przed wprowadzeniem produktu na rynek. Pozwala im to zrozumieć, jak i dlaczego klient może potrzebować produktu. Powszechne jest, że formularze ankietowe mają predefiniowane konteksty. Oznacza to, że te niestandardowe formularze dostarczają użytkownikowi dedykowanych informacji. Później dane ilościowe są podzielone na różne pola. Komentarze do formularza ankiety, aby zebrać dane. Po wybraniu standardowego pytania, otrzymujesz wszystkie obiektywne dane dla formularzy. Formularze ankietowe mogą skrócić Twój czas o duży margines.

Znaczenie formularza ankiety



Jesteś lepszy w docieraniu do swoich klientów i komunikowaniu się z ich formularzami.

Uzyskałbyś dane w czasie rzeczywistym z formularzy online, co pozwala na szybką i łatwą analizę.

Zaprojektuj formularz internetowy w AppMasterze (bez kodowania)

AppMaster zawiera kilka opcji dostosowywania, które mogą być użyte do poprawy wyglądu twojego formularza internetowego bez użycia CSS. Przedstawmy pokrótce niektóre z wielkich rzeczy, które AppMaster może osiągnąć.

Dodaj preferowane motywy

Jeśli chcesz dodać niestandardowy formularz internetowy, można pozwolić w lewo różne opcje na pasku bocznym. Istnieje dziesięć różnych motywów niestandardowego formularza internetowego. Można wybrać dowolny wybór pasuje do wizualnego przewodnika marki. Istnieją również różne style czcionek dostępne dla niestandardowych formularzy.

Powiadomienia push

Czasami trudno jest dotrzeć do klienta poprzez wiadomość, telefon lub e-mail. To jest, gdzie powiadomienia push wkroczyć i pomóc. Powiadomienia push są znaczące, gdy rzucasz ważną wiadomość do swoich klientów jako właściciel firmy. Jeśli istnieje ważna aktualizacja w Twojej firmie lub jakakolwiek zmiana polityki, chcesz, aby Twoi klienci wiedzieli natychmiast poprzez formularze. Głównym podejściem, którego możesz użyć, jest poinformowanie ich poprzez powiadomienie push w swojej aplikacji. Jest prawie niemożliwe, aby zaprzeczyć, że spędzamy większość naszego czasu na naszych telefonach.

Stąd najlepszym sposobem na dotarcie do klienta jest Twoja aplikacja. Zawsze upewnij się, że wybrana przez Ciebie aplikacja bez kodu zapewnia Ci opcję powiadomień push. Czasami istnieje ograniczenie co do powiadomienia, które chcesz wysłać swojemu klientowi. Często możesz być ograniczony do liczby powiadomień, które wysyłasz za pośrednictwem metody powiadomień push. Czasami musisz wysłać powiadomienie push do określonej kategorii klientów. Stąd powinieneś również sprawdzić tę opcję i upewnić się, że możesz to zrobić w formach aplikacji, z których korzystasz.

Wsparcie społeczności

AppMaster wierzy, że społeczność zna firmę lub biznes. Utrzymuje się wokół siebie. Zwłaszcza jeśli są to formularze bez kodowania, zapewnia to istotne informacje o tym, jak firmy wpływają na swoich klientów.

Możesz znaleźć mnóstwo baz wiedzy i szeroki zakres biznesowych forów dyskusyjnych. Zajrzyj więc i sprawdź, jak aktywna i responsywna jest społeczność. Czy wygodnie jest zidentyfikować szybkie i łatwe do opanowania klucze dla Twoich klientów?

Analityka i raportowanie

Twoim jedynym celem nie jest stworzenie aplikacji dla klienta. Prawdziwa walka zaczyna się, gdy Twoja aplikacja jest na platformie i musisz ją regularnie monitorować. Twoim głównym celem jest określenie jak, dlaczego i kiedy Twój konsument korzysta z Twojej aplikacji. Do tego potrzebna jest pomoc analityki i możliwości raportowania. To powinien być twój najwyższy priorytet, gdy szukasz aplikacji. Ta funkcja zapewnia Ci solidne wnętrze Twojej firmy i jak konsumenci ją realizują.

Jeśli pragniesz skutecznego biznesu, musisz aktualizować swoją analitykę. Załóżmy, że twoje analityki pokazują, że twoi klienci nie otrzymują lub nie czytają twoich powiadomień push. Wtedy będziesz w stanie określić, co idzie nie tak z powiadomieniami lub czy były kierowane do właściwych konsumentów, czy nie.

Planowanie i umawianie spotkań

Jednym z dobrych zastosowań każdej aplikacji jest umożliwienie Twojemu użytkownikowi rezerwacji terminów lub zaplanowania rzeczy. Jest to jedna z istotnych funkcjonalności, które można zapewnić użytkownikowi i inne zadania. To oszczędza koszty recepcjonisty, usługodawcy i wiele więcej. Prosta aplikacja może zaoszczędzić czas i pieniądze oraz osiągnąć zaangażowanie klientów. Jedną rzeczą, którą musimy się upewnić, jest to, że twoja funkcja planowania musi być dostosowywana do formularzy. Na przykład chcesz dodać preferowany przez Ciebie przedział czasowy, aby zapewnić swoim klientom.

E-commerce

Zapewnienie swoim klientom łatwości zakupu za pośrednictwem aplikacji jest jednym z istotnych wyników, gdy budujesz formularze. Konsumenci nie muszą iść przez całą drogę do sieci lub fizycznie dokonać zakupu ma zwiększoną sprzedaż za pośrednictwem formularzy internetowych. Wewnętrzni nabywcy to funkcje dostarczone do kanału sprzedaży. Ułatwia wszystkie funkcje e-commerce, co oznacza płatność z wielu źródeł i obsługi wszystkich kosztów, takich jak podatek i koszty wysyłki, itp. Jeśli chcesz szablon E-commerce dla swojego niestandardowego formularza, możesz również szukać go w konstruktorach aplikacji. Niektóre aplikacje do tworzenia formularzy zapewniają możliwość generowania danych strukturalnych odnoszących się do zakupów.

Korzyści z wyboru AppMaster dla Web Form:

Dzięki AppMaster możesz łatwo tworzyć progresywne aplikacje internetowe (PWA). Ludzie są jednogłośnie zadowoleni z szeregu korzyści z formularzy internetowych. Jednym z nich jest oszczędność kosztów w stosunku do natywnego rozwoju aplikacji. Nie tylko to, nie będziesz iść na kompromis w kwestii jakości. Najpierw musisz zrozumieć, że twoja aplikacja bez kodu będzie działać tak samo jak aplikacja natywna. Poniżej znajdziesz znaczące korzyści z używania AppMaster dla formularzy internetowych:

Ample customization options:

Kluczowym elementem jest szeroki zakres dostosowywania, który otrzymujesz z elementów in-app ikon i animacji. Będziesz mógł przekazać swoją markę i jej spoistość publiczności.

Drag and Drop Feature:

Najbardziej wygodną rzeczą, którą można uzyskać w aplikacji bez kodu, jest możliwość umieszczenia wszystkiego za pomocą prostej funkcji przeciągania i upuszczania formularzy internetowych. W normalnych aplikacjach wymaga godzin pracy, abyś mógł zaprojektować przycisk. Funkcja przeciągania i upuszczania zapewniła użytkownikom grzeczność, aby zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku. W czasie wybierania konstruktorów formularzy, zawsze skupiaj się na platformie i przyjazności dla użytkownika. Czy musisz zapewnić wytyczne wraz z formularzami drag-and-drop? Jeśli odpowiedzi na te pytania nie są oczywiste od razu, aplikacja może nie być tak przyjazna dla użytkownika, jak byś chciał.

Wiele sposobów na zbieranie danych:

Nowa aplikacja podstawowa ułatwiła ludziom tworzenie różnych typów formularzy. Firmy polegają teraz na formularzach do prowadzenia badań i zbierania informacji. Ponieważ masz wiele zasobów, z których możesz zebrać informacje, teraz łatwiej jest połączyć się z klientami. Na początek spróbuj uwzględnić istotne funkcje później AppMaster zapewnia niezliczone udogodnienia w tworzeniu formularzy internetowych, które można wykorzystać do zbierania informacji. Wszystkie pola, które wybierzesz dla swoich formularzy, są całkowicie konfigurowalne i odpowiednie dla twoich pytań.

Łatwe udostępnianie:

Formularze, które tworzysz za pomocą konstruktora aplikacji, są łatwo udostępniane. Musisz uzyskać link do form i podzielić się nim z kimkolwiek chcesz, czy to przez pocztę, wiadomość, lub reklamy. Użytkownicy mogą kliknąć na adres URL i wypełnić formularze internetowe.

Zmiany w czasie rzeczywistym:

Możliwe, że materiały na Twoich formularzach będą wymagały zmian. Zmiany w twoich AppMaster Apps wyświetlają się na telefonach komórkowych twoich użytkowników w czasie rzeczywistym. Nie muszą oni instalować żadnych aktualizacji.

Bezproblemowe doświadczenie użytkownika końcowego:

Użytkownicy będą mieli naturalne doświadczenie z formularzami AppMaster, ponieważ PWA działa w taki sam sposób, jak natywna aplikacja, do której są już przyzwyczajeni. Twoi użytkownicy nie będą musieli uczyć się niczego dotyczącego formularzy. Budowanie formularzy za pomocą AppMaster Apps jest proste, szybkie i proste, a to skutkuje wspaniałym doświadczeniem użytkownika dla twoich odbiorców w formularzach. Następnie rozważ, dlaczego progresywne aplikacje internetowe są realną opcją dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw.

Werdykt końcowy:

Nazwa no-code development mówi sama za siebie. Pomogą one ponownie zbudować moduły, które oszczędzają czas dla Ciebie, zapewniając nowe funkcje, które są łatwo dostępne i nie wymagają, aby nauczyć się kodu. AppMaster to najlepsze rozwiązanie do stworzenia platformy bez kodu. Użytkownicy, powiernicy i aplikacje do tworzenia formularzy i metod płatności. Wiele firm polega na aplikacjach do budowania formularzy, aby zaoszczędzić czas dla działu IT. Formularze internetowe są kluczami do każdego biznesu online. Jeśli używasz formularzy internetowych, będziesz w stanie zrozumieć swoich klientów i zapewnić im najlepszy produkt. Nie tylko, ale te pieniądze zapewniają również swoim klientom stałe polityki informacyjne, z których są zadowoleni.

FAQs:

Jak zrobić znaczący formularz internetowy?

AppMaster jest konstruktorem bez kodu, który umożliwia konstruowanie formularzy internetowych i ankiet online. Zacznij od łatwego i szybkiego konstruktora formularzy online.

Jak mogę zrobić formularz online za darmo?

Możesz stworzyć dowolny formularz w AppMaster bez kodowania dzięki planowi próbnemu. Zbuduj swój formularz z niestandardowym podejściem i łatwymi w użyciu formularzami internetowymi.

Jaki program jest najlepszy do tworzenia formularzy?

AppMaster to zaufana aplikacja dla użytkowników do tworzenia formularzy internetowych, które mogą dotrzeć do szerokiej publiczności.