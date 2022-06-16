想象一下，无需学习代码就能自行创建网络表格。许多企业已经加入了用无代码网络表格创建网络的旅程。你可以找到很多服务提供商，使你能够从头开始创建网络表格，即使你不知道编程的基本知识。好吧!大多数人不知道他们如何能制作一个表格。原因是他们没有任何编码的技能来制作表单。

好吧!这篇文章反映了构建网络表单的各种选择。我们的目标是强调在AppMaster的帮助下可以创建什么样的Web表单。你需要了解的首要因素是，web表单可以很容易地聚集很多人。您甚至可以构建网络表单并为以后存储，而不需要数据科学知识。

如何在没有编码的情况下构建网络表单？

AppMaster为您的表单构建器提供了大量的拖放功能。您现在可以从头开始构建所有的Web表单，而无需学习编码技能。你现在可以在不具备任何编码技能的情况下建立一个表单。现在是时候选择一个可靠的平台了，它可以为构建应用程序和表格提供服务，而不需要雇用任何开发人员的需求。通过使用AppMaster创建您的网络表格：

步骤1：访问AppMaster的网站，登录，或注册您的表格，如果您还没有。

步骤2：开始建设您的表格。一旦你进入仪表板，你可以从按钮中创建。

第3步：有一系列品种的设计和模板用于构建表单。

第4步：web表单提供的拖放功能是一个生命的救星。

第5步：下一步是在专用字段中添加所需问题。您需要点击铅笔图标来编辑您的表格。

第6步：是时候保存您的更改。为此，您可以点击存在于您的应用程序顶角的保存图标。

第7步：在我们所处的情况下，可以对网络表单进行各种定制。一个没有代码的应用程序使您能够方便地创建表单。如果你跟踪这个过程，你可以升级你的表单的外观。此外，你可以选择一个所需的主题或关于你的组织的标志的字体风格。

步骤8：一旦整个程序完成，你可以与他人分享你的表格。您正在使用网络共享表单链接。

使用表单生成器AppMaster的好处



我们在此向您建议为什么选择无代码平台更好：

获得根据您的特殊要求定制的网络表单



您可能有一个IT部门，发现它创建的网络表单。对他们来说，根据你的工作流程要求来协调网络表格可能会变得很困难。我们建议您使用无代码平台AppMaster，创建一个在线表单，帮助您轻松创建您的表单。

更快地满足市场和组织需求。



最近的研究表明，创建Web表单的敏捷方法的兴起已经证明比传统方法更成功。网络表格的敏捷方法是针对最小可行产品的。这意味着你的工作在每次迭代中都会有改进。

消除正在进行的编码形式的维护



如果你想通过传统的方法建立Web表单，你将需要编码以保持它与进步保持一致。如果您使用AppMaster Web表单生成器，您将摆脱需要反复更新代码的烦恼。

为关键项目释放IT资源



您将经常遇到需要处理的关键表单。此类表单需要您的组织的IT部门给予高度关注。这将最终减少您的IT团队的负担。

您可以制作的Web表单类型：

联系表单



如果您曾经需要向客户回答有关您的网络查询。你应该创建一个网络表格。建立网络表格将使你能够获得所需的客户信息。你可以在表格中创建有关个人信息的不同字段。你还可以与你的消费者建立联系，从网络表格中获得反馈和评论。

联系表格的重要性

它可以为消费者提供方便的沟通。

客户可以用它来联系你并询问你的服务。

它增强了你的网络和整体用户体验。

注册表



任何愿意成为你社区一部分的用户应该通过注册表进入。它可以帮助你根据用户的一系列活动对其进行分类和分离。你可以通过使用自定义表格来利用多种服务。你可以在你的业务页面或活动注册表上显示这些服务。在你的平台上注册的用户将被及时提供电子邮件更新。你也会感觉到，你变得更容易以有组织的方式保存你的数据。

注册表的重要性



更容易收集数据。方便处理快速注册表。

它有助于正确地剖析新用户。

它提供记录信息。

支付表



如果您的业务需要货币交易，您必须向用户提供支付表。最常见的翅膀或流畅的形式，要与网关和门户网站采取。这些网关是用户可以完成其交易的交易点。此外，他们还获得了付款证明，也就是收据。

付款表格的重要性



如果你建立网络表格，收集付款会变得更容易。

你的所有交易更容易验证财务状况的核实。

它简化和精简了付款程序。

申请表格



公司往往会有一个职业部分给它们。该部分指的是那些想加入你的公司、借东西或注册课程的人。对于这样的信息，你需要制作一个申请表。这种定制的表格使你能够接受关于你的业务的各种类别的分类信息。申请表对收集信息很有用，如过去的经验和工作技能。课程优先权等。有时人们经常把接收简历的选项放在表格中。因此，如果你在你的业务中使用申请表，你可以轻松地引导和组织你的记录。

申请表的重要性



你可以有组织地收集专门信息。

如果你使用申请表，你的入围过程将更快更容易。

它使你能够收集和分析大量的数据。

调查表



在市场上推出产品之前，公司通常会进行调查研究。这使他们能够了解客户如何以及为什么可能需要该产品。调查表有预定义的上下文是很常见的。这意味着这些定制的表格向用户提供专门的信息。后来，定量数据被划分到各个领域。调查表的评论来收集数据。一旦你选择了标准化的问题，你就会得到表格的所有客观数据。调查表可以大大减少你的时间。

调查表的重要性



你能更好地接触你的客户并与他们的表格进行沟通。

你会从在线表格中获得实时数据，允许快速和简单的分析。

在AppMaster上设计Web表格（无需编码）



AppMaster包括几个自定义选项，可用于增强你的Web表格的外观，而无需使用CSS。让我们简单地指导一下AppMaster可以完成的一些伟大的事情。

添加首选主题



如果你想添加一个自定义的web表单，你可以让左边的侧边栏上的各种选项。自定义网页表格有十个不同的主题。你可以选择适合你的品牌视觉指南的任何选择。还有各种字体风格可供定制表格使用。

推送通知



有时，通过信息、电话或电子邮件联系客户变得很困难。这就是推送通知介入并帮助你解决问题的地方。作为企业主，当向你的客户抛出重要信息时，推送通知意义重大。如果你的业务有重要的更新或任何政策变化，你希望你的客户能通过表格立即知道。你可以使用的主要方法是通过你的应用程序上的推送通知来通知他们。几乎不可能否认的是，我们大部分时间都花在手机上。

因此，接触客户的最佳方式是通过你的应用程序。一定要确保你选择的无码应用为你提供推送通知选项。有时，你想向客户发送的通知是有限的。你可能经常被限制通过推送通知方式发送的通知数量。你有时需要向特定类别的客户发送推送通知。因此，你也应该检查这个选项，并确保你可以在你使用的应用程序表格中这样做。

社区支持



AppMaster认为，社区了解一个公司或企业。它一直围绕着自己。特别是如果他们是无编码表格，这提供了关于企业如何影响其客户的重要信息。

你可以找到大量的知识库和广泛的商业讨论论坛。因此，请看一看，看看社区的活跃程度和反应速度。为您的客户确定快速和可管理的关键是否舒适？

分析和报告



您的唯一目的不是为您的客户创建一个应用程序。真正的斗争是从你的应用程序在平台上时开始的，你需要定期监测它。你的主要目标是确定你的消费者如何、为何以及何时使用你的应用程序。为此，你需要分析和报告能力的帮助。每当你在寻找一个应用程序时，这应该是你的首要任务。这一功能为您提供了您的业务的强大内部，以及消费者如何追求它。

如果您希望有一个有效的业务，您必须保持您的分析的更新。我们假设你的分析显示你的客户没有收到或阅读你的推送通知。

日程安排和约会



任何应用程序的一个良好用途是允许你的用户预约或安排东西。这是可提供给用户和其他任务的重要功能之一。它为您节省了接待员、服务提供者等的费用。一个简单的应用程序可以为你节省时间和金钱，实现客户参与。我们需要确定的一点是，你的调度功能必须是可定制的形式。例如，你要添加一个你喜欢的时间段来提供给你的客户。

电子商务



通过应用程序为你的客户提供购买的便利是你建立表单时的重要成果之一。消费者不必大老远跑到网络上或亲自进行购买，已经通过网络表格增加了销售额。内部购买者是提供给销售渠道的功能。它促进了所有的电子商务功能，这意味着一个来自多个来源的付款和处理所有费用，如税收和运输成本等。如果你想为你的自定义表单找一个电子商务模板，你也可以在应用程序生成器中寻找它。

选择AppMaster的好处：



使用AppMaster，您可以轻松创建渐进式网络应用程序（PWA）。人们对网络表格的一系列好处一致表示满意。其中之一是节省了原生应用开发的成本。不仅如此，你在质量上也不会有任何妥协。你首先需要了解，你的无代码应用程序将与原生应用程序一样工作。下面你会发现使用AppMaster制作网页表格的重要好处：

丰富的定制选项：



关键部分是你从元素应用内图标和动画中获得的广泛定制范围。你将能够向受众传达你的品牌及其凝聚力。

拖放功能：



在一个无代码的应用程序中，你能得到的最方便的东西是能够用简单的拖放功能将所有东西放在在线网络表格中。在普通的应用程序中，你需要花几个小时的时间来设计一个按钮。拖放功能为用户提供了文明，节省了大量的时间和精力。在选择表单生成器的时候，要始终关注平台和用户友好度。你是否需要在拖放表单的同时提供一个指南？如果这些问题的答案不是很明显，那么该应用程序可能不会像你希望的那样对用户友好。

收集数据的多种方式：



新的核心应用程序使人们更容易创建不同类型的表单。企业现在依靠表格进行研究的传导性和信息收集。由于你有很多资源可以收集你的信息，现在更容易与客户联系。对于初学者来说，以后尽量包括基本功能 AppMaster为你提供了无数的设施来创建网络表格，你可以用它来收集信息。您为表格选择的所有字段都是完全可定制的，并与您的问题相关。

轻松分享：

您使用应用程序构建器创建的表格是很容易分享的。您需要获得表格的链接，并与您想分享的人分享，无论是通过邮件、信息还是广告。用户可以点击URL并填写网络表格。

实时更改：



您的表格上的材料有可能需要更改。对您的AppMaster应用程序的更改会实时显示在您用户的手机上。他们不需要安装任何更新。

无缝终端用户体验：



用户将对AppMaster表单有一个自然的体验，因为PWA的功能与他们已经习惯的本地应用程序相同。你的用户不需要学习任何有关表单的知识。用AppMaster应用程序构建表单是简单、快速和直接的，它为你的受众带来了良好的表单用户体验。接下来，请考虑为什么渐进式网络应用程序是许多中小型企业的可行选择。

最终裁决：



无代码开发这个名字不言自明。他们将帮助重新构建模块，通过提供容易获得的新功能，不需要你学习代码，为你节省了时间段。AppMaster是创建无代码平台的最佳解决方案。用户、受托人和用于创建表格和支付方式的应用程序。许多公司依靠表格生成器应用程序来节省IT部门的时间。网络表格是任何在线业务的关键。如果你使用网络表格，你将能够了解你的客户并为他们提供最好的产品。不仅如此，这笔钱还能为你的客户不断提供他们满意的信息政策。

常见问题： p>如何制作一个重要的在线网络表格？

AppMaster是一个无需代码的构建器，允许你构建在线网络表格和调查。

如何免费制作在线表格？

您可以通过试用计划在AppMaster上制作任何表格而无需编码。用定制的方法和易于使用的网络表格来构建您的表格。

什么程序最适合创建表格？

AppMaster是一个值得信赖的应用程序，供用户创建网络表格，可以达到广泛的受众。