Imagine ser capaz de criar formulários web por si próprio sem nunca aprender a codificar. Muitas empresas juntaram-se à viagem para criar uma teia com formulários web sem código. Pode encontrar muitos fornecedores de serviços que lhe permitem criar formulários web a partir do zero, mesmo que não conheça os princípios básicos de programação. Bem! A maioria das pessoas não sabe como podem criar um formulário. A razão é que não têm quaisquer habilidades em codificação para fazer formulários.

Bem! O artigo é um reflexo de vários tipos de opções para a construção de formulários web. O nosso objectivo é destacar que tipo de formulários web podem ser criados com a ajuda do AppMaster. O principal elemento a compreender é que os formulários da web podem facilmente reunir muitas pessoas. Pode até construir formulários da web e armazená-los para mais tarde sem nunca precisar de conhecimentos de ciência de dados.

Como construir formulários da web sem codificação?

>p>AppMaster fornece uma vasta gama de funções de arrastar e largar para o seu construtor de formulários. Pode agora construir todos os formulários da Web a partir do zero sem aprender a codificar. Pode agora construir um formulário sem ter quaisquer competências em codificação. É altura de escolher uma plataforma fiável que possa fornecer serviços para construir aplicações e formulários sem a exigência de contratar qualquer programador. Crie o seu formulário web usando AppMaster:

Passo 1: Visite o website do AppMaster, inicie sessão, ou registe-se para os seus formulários se ainda não tiver um.

Passo 2: Comece com a construção do seu formulário. Assim que aceder ao painel de instrumentos, pode criar a partir do botão.

Passo 3: Existe uma variedade de desenhos e modelos para construir formulários.

Passo 4: A funcionalidade de arrastar e largar fornecida pelos formulários da web é uma salva-vidas. Ter esta funcionalidade alinhada irá libertá-lo de muitas preocupações.

Passo 5: O passo seguinte é adicionar as perguntas necessárias nos campos dedicados. Tem de clicar no ícone do lápis para editar os seus formulários. Uma vez terminado de adicionar os campos aos seus formulários.

Passo 6: Tempo para guardar as suas alterações. Para isso, pode clicar no ícone de guardar presente no canto superior do seu app.

Passo 7: Uma variedade de personalização para formulários web está disponível na situação em que nos encontramos. Uma aplicação sem código torna-lhe conveniente a criação de formulários. Se seguir este processo, pode actualizar a aparência do seu formulário. Além disso, pode seleccionar um tema ou estilo de fonte desejado relativamente ao logotipo da sua organização.

Passo 8: Uma vez concluído todo o processo, pode partilhar o seu formulário com outros. Está a utilizar o link do formulário de partilha web.

Benefícios da utilização de um formulário AppMaster do criador de formulários



Estamos aqui para lhe sugerir porque é melhor escolher a plataforma sem código:

Encontrar um formulário web adaptado às suas necessidades excepcionais



Pode ter um departamento de TI que tenha descoberto que cria os formulários web. Pode tornar-se difícil para eles coordenar os formulários web de acordo com os seus requisitos de fluxo de trabalho. Sugerimos que utilize a plataforma sem código AppMaster, para criar um formulário online que o ajude a criar facilmente os seus formulários.

Conheça mais rapidamente as necessidades do mercado e da organização.



Estudos recentes mostraram que a ascensão de uma metodologia ágil para a criação de formulários web se revelou mais bem sucedida do que a abordagem tradicional. A abordagem ágil para formulários da web está direccionada para um produto mínimo viável. Isto significa que haverá uma melhoria no seu trabalho com cada iteração. A utilização de um construtor de formulários em linha proporcionar-lhe-á a facilidade de criação rápida de MVP em formulários.

Eliminar a manutenção contínua de formulários codificados



Se quiser construir formulários web através da abordagem tradicional, necessitará de codificação para o manter alinhado com os avanços. Se utilizar o construtor de formulários web AppMaster, estará livre das preocupações de precisar de actualizar o seu código repetidamente.

Free up IT resources for critical projects



Vocês encontrarão frequentemente formulários que são críticos para lidar. Tais formulários requerem uma atenção intensa por parte do departamento de TI da sua organização. Acabará por diminuir a carga da sua equipa de TI.

Tipos de Formulários Web que pode criar:

>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/U4A33vqvbLJP2G2FzmRPke/download/" title="web forms" width="300" height="676" alt="web forms" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/U4A33vqvbLJP2G2FzmRPke/download/">

Formulário de contacto



Se alguma vez precisar de responder a questões relativas à sua web ao seu cliente. Deve criar um formulário web. A criação de formulários web permitir-lhe-á obter as informações necessárias sobre o cliente. Pode criar diferentes campos relativos a informações pessoais em formulários. Pode também ligar-se aos seus consumidores de forma a receber feedback e comentários dos formulários web.

Importância de um Formulário de Contacto

Permite uma comunicação conveniente para os consumidores.

>ul>>>li>li>Os clientes podem utilizá-lo para o contactar e perguntar sobre os seus serviços.>li>> melhora a sua experiência na web e a experiência geral do utilizador.>/ul>>h3> Formulário de registo>/h3>>p> Qualquer utilizador disposto a fazer parte da sua comunidade deve entrar através do formulário de registo. Ajuda-o a categorizar e separar os utilizadores em função do seu conjunto de actividades. Pode beneficiar de múltiplos serviços, utilizando o formulário personalizado. Pode exibir estes serviços nas suas páginas comerciais ou formulários de registo de eventos. Os utilizadores que se registarem na sua plataforma receberão atempadamente actualizações por correio electrónico. Também sentirá que se torna mais fácil para si manter os seus dados de uma forma organizada.>p>>forte>Importância de Formulários de Registo>br>>>ul>>li>Easier para recolher dados. Processamento conveniente para formulários de registo rápido.>li>li> ajuda na correcta caracterização de novos utilizadores.>li>li> fornece informações para registo.>ul>>h3>Formulário de pagamento>>/h3>

Deve fornecer aos utilizadores formulários de pagamento se o seu negócio necessitar de transacções monetárias. Os formulários mais comuns de asa ou fluentes a serem tomados com os portais e portais. Estes portais são o ponto onde os utilizadores podem completar as suas transacções de transacção. Além disso, são-lhes fornecidos com o comprovativo de pagamento que é um recibo.

Importância de Formulários de Pagamento

>p>As empresas tendem frequentemente a ter uma secção de carreira para elas. A secção refere-se a pessoas que querem entrar na sua empresa, emprestar algo, ou inscrever-se para um curso. Para tal informação, é-lhe exigido que apresente um formulário de candidatura. Este formulário personalizado permite-lhe aceitar informações categorizadas relativas às várias categorias da sua empresa. Os formulários de candidatura são úteis para recolher informações como experiências passadas e capacidades de trabalho. Prioridade dos cursos, etc. Por vezes, as pessoas põem frequentemente a opção de receber o currículo em formulários. Assim, se utilizar um formulário de candidatura para o seu negócio, pode facilmente canalizar e organizar os seus registos.

Importance of an Application Form

Pode recolher as informações dedicadas de forma organizada.

li> Obteria dados em tempo real a partir de formulários on-line, permitindo uma análise rápida e fácil.

Adicionar Temas Preferidos



ul>>li>>O seu processo de pré-selecção será mais rápido e mais fácil se utilizar um formulário de candidatura.>li>>li>Permite recolher e analisar quantidades massivas de dados.>/ul>p>>>forte>Survey Form>>br>>>/p>p> É comum as empresas realizarem pesquisas em inquéritos antes de lançarem um produto no mercado. Isto permite-lhes compreender como e porque é que um cliente pode necessitar do produto. É comum que os formulários de inquérito tenham contextos predefinidos. Isto significa que estes formulários personalizados fornecem informação dedicada ao utilizador. Mais tarde, os dados quantitativos são divididos em vários campos. Os comentários para o formulário de inquérito para recolher dados. Uma vez seleccionada a pergunta padronizada, obtêm-se todos os dados objectivos para os formulários. Os formulários de inquérito podem reduzir o seu tempo por uma grande margem.>p>>forte>Importância de um Formulário de Inquérito>>br>>>/p>ul>>li>É melhor chegar aos seus clientes e comunicar com os seus formulários.h2>Design Web Form on AppMaster (Without Coding)>/h2>>p>AppMaster inclui várias opções de personalização que podem ser utilizadas para melhorar a aparência do seu formulário web sem utilizar o CSS. Vamos orientar brevemente algumas das grandes coisas que o AppMaster pode realizar.

Se quiser adicionar um formulário web personalizado, pode deixar à esquerda as várias opções na barra lateral. Existem dez temas diferentes do formulário web personalizado. Pode seleccionar qualquer escolha que se adapte ao guia visual da sua marca. Há também vários estilos de fontes disponíveis para formulários personalizados.

Notificações push



Por vezes é difícil chegar ao seu cliente através de mensagem, chamada telefónica, ou e-mail. É aqui que as notificações "push" entram e o ajudam a sair. As notificações push são significativas quando se envia uma mensagem importante aos seus clientes como proprietário de uma empresa. Se houver uma actualização importante no seu negócio ou qualquer mudança de política, quer que os seus clientes saibam imediatamente através de formulários. A principal abordagem que pode utilizar é informá-los através de uma notificação "push" na sua aplicação. É quase impossível negar que passamos a maior parte do nosso tempo nos nossos telefones.

Hence a melhor forma de chegar ao seu cliente é através da sua aplicação. Assegure-se sempre de que a aplicação sem código que seleccionar lhe fornece uma opção de notificação push. Por vezes limita-se à notificação que deseja enviar ao seu cliente. Muitas vezes pode estar limitado ao número de notificações que envia através do método de notificação push. Por vezes, é necessário enviar uma notificação push a uma categoria específica de clientes. Assim, deve também verificar esta opção e assegurar-se de que o pode fazer nos formulários de aplicação que utiliza.

Suporte comunitário

>h3>p>AppMaster acredita que a comunidade conhece uma empresa ou um negócio. Mantém-se à sua volta. Especialmente se forem formulários sem codificação, isto fornece informação significativa sobre como as empresas afectam os seus clientes.

Pode encontrar muitas bases de conhecimento e uma vasta gama de fóruns de discussão empresarial. Portanto, dê uma vista de olhos e veja como a comunidade é activa e reactiva. É confortável identificar chaves rápidas e manejáveis para os seus clientes?

Análises e relatórios



p>Seu único objectivo não é criar uma aplicação para o seu cliente. A verdadeira luta começa quando a sua aplicação está na plataforma, e precisa de a monitorizar regularmente. O seu principal objectivo é identificar como, porquê, e quando o seu consumidor utiliza a sua aplicação. Para isso, precisa da ajuda de capacidades analíticas e de elaboração de relatórios. Esta deve ser a sua principal prioridade sempre que estiver à procura de uma aplicação. Esta função fornece-lhe o interior robusto do seu negócio e a forma como os consumidores o perseguem.

Se deseja um negócio eficaz, deve manter a sua capacidade analítica actualizada. Vamos assumir que as suas análises mostram que os seus clientes não estão a receber ou a ler as suas notificações push. Então poderá identificar o que corre mal com as suas notificações ou se estava a visar os consumidores certos ou não.

Agendamento e marcações

Uma boa utilização de qualquer aplicação é permitir ao seu utilizador marcar marcações ou agendar coisas. É uma das funcionalidades significativas que podem ser fornecidas ao utilizador e outras tarefas. Poupa-lhe o custo de uma recepcionista, de um prestador de serviços, e muito mais. Uma simples aplicação pode poupar-lhe tempo e dinheiro e conseguir o envolvimento do cliente. A única coisa que temos de assegurar é que a sua funcionalidade de agendamento deve ser personalizável para formulários. Por exemplo, pretende adicionar um espaço de tempo preferido por si para fornecer aos seus clientes. E-commerce



Propor aos seus clientes a facilidade de compra através da aplicação é um dos resultados significativos quando constrói formulários. Os consumidores não têm de ir até à web ou fazer uma compra física aumentou as vendas através de formulários da web. Os compradores internos são funções fornecidas ao canal de vendas. Facilita todas as funções do comércio electrónico, o que significa um pagamento a partir de múltiplas fontes e o tratamento de todos os custos como impostos e custos de envio, etc. Se desejar um modelo de comércio electrónico para o seu formulário personalizado, pode também procurá-lo nos construtores de aplicações. Algumas aplicações de formulário fornecem-lhe a facilidade de gerar dados estruturados referentes às compras.

As vantagens de escolher AppMaster para formulário Web:



Com AppMaster, pode facilmente criar aplicações Web progressivas (PWAs). As pessoas estão unanimemente satisfeitas com a gama de benefícios dos formulários da web. Um dos quais é a poupança de custos do desenvolvimento de aplicações nativas. Não só isto, não estará a comprometer a qualidade. Primeiro é preciso compreender que a sua aplicação sem código funcionará da mesma forma que uma aplicação nativa. Abaixo encontrará os benefícios significativos da utilização do AppMaster para formulários web:

Apples opções de personalização:



O componente chave é a vasta gama de personalização que obtém dos elementos de ícones e animações emapp. Será capaz de comunicar a sua marca e a sua coesão ao público.

Função de arrastar e largar:



A coisa mais conveniente que pode obter numa aplicação sem código é a capacidade de colocar tudo com a função simples de arrastar e largar para formulários web online. Em aplicações normais, requer horas de trabalho para que possa desenhar um botão. A funcionalidade de arrastar e largar proporcionou aos utilizadores a civilidade para poupar muito tempo e esforço. Na altura de escolher os construtores de formulários, concentre-se sempre na plataforma e na facilidade de utilização. Precisa de fornecer uma orientação juntamente com os formulários de arrastar e largar? Se as respostas a estas perguntas não forem óbvias de imediato, a aplicação pode não ser tão fácil de utilizar como se desejaria.

Multiplas formas de recolher dados:

>/h3>p>A nova aplicação central facilitou às pessoas a criação de diferentes tipos de formulários. As empresas confiam agora nos formulários para a condutividade da investigação e recolha de informação. Uma vez que dispõe de muitos recursos para recolher a sua informação, é agora mais fácil ligar-se aos clientes. Para começar, tente incluir mais tarde características essenciais no AppMaster, o que lhe proporciona inúmeras facilidades para criar formulários web que pode utilizar para recolher informação. Todos os campos que selecciona para os seus formulários são completamente personalizáveis e relevantes para as suas perguntas. Partilha fácil:



Os formulários que cria utilizando um construtor de aplicações são facilmente partilháveis. Tem de obter a ligação aos formulários e partilhá-la com quem quiser, seja através do correio, de uma mensagem, ou de um anúncio. Os utilizadores podem clicar na URL e preencher os formulários web.

Mudanças em tempo real:



É possível que o material nos seus formulários tenha de ser alterado. As alterações às suas aplicações AppMaster são exibidas nos telemóveis dos seus utilizadores em tempo real. Não precisam de instalar quaisquer actualizações.

Seamless end user experience:



Users terão uma experiência natural com os formulários AppMaster uma vez que o PWA funciona da mesma forma que uma aplicação nativa com a qual já estão habituados. Os seus utilizadores não terão de aprender nada sobre os formulários. A construção de formulários com AppMaster Apps é simples, rápida e directa, e resulta numa grande experiência de utilizador para o seu público em formulários. A seguir, considere porque é que as aplicações web progressivas são uma opção viável para muitas pequenas e médias empresas.

Verdicto Final:



O nome desenvolvimento sem código fala por si. Ajudarão a reconstruir módulos que lhe pouparão tempo, fornecendo-lhe novas funcionalidades facilmente acessíveis e que não lhe exigirão que aprenda a codificar. O AppMaster é a melhor solução para criar uma plataforma sem código. Utilizadores, administradores, e aplicações para a criação de formulários e métodos de pagamento. Muitas empresas confiam em aplicações de construção de formulários para poupar tempo para o seu departamento de TI. Os formulários Web são as chaves para qualquer negócio online. Se utilizar formulários web, poderá compreender os seus clientes e fornecer-lhes o melhor produto. Não só, mas este dinheiro também fornece aos seus clientes políticas de informação constantes com as quais estão satisfeitos.

FAQs:



>forte>Como fazer um formulário web em linha significativo?

p>AppMaster é um construtor sem código que lhe permite construir formulários e inquéritos web em linha. Comece com o fácil e rápido construtor de formulários online.

strong>Como posso fazer um formulário online sem custos?

>p>P>Pode fazer qualquer formulário no AppMaster sem codificar pelo plano de teste. Construa o seu formulário com uma abordagem personalizada e formulários web fáceis de usar.

>strong>Que programa é melhor para criar formulários?

>p>AppMaster é uma aplicação de confiança para os utilizadores criarem formulários web que podem atingir uma vasta audiência.