Stel je voor dat je zelf een webformulier kunt maken zonder ooit te leren coderen. Veel bedrijven hebben zich aangesloten bij de reis om een web te maken met no-code webformulieren. Er zijn tal van dienstverleners die u in staat stellen webformulieren vanaf nul te maken, zelfs als u de basis van programmeren niet kent. Wel! De meeste mensen weten niet hoe ze een formulier kunnen maken. De reden is dat ze geen vaardigheden hebben in codering om formulieren te maken.

Wel! Het artikel is een weergave van verschillende soorten opties voor het bouwen van webformulieren. Ons doel is te laten zien wat voor soort webformulieren met behulp van AppMaster kunnen worden gemaakt. Het primaire element dat u moet begrijpen is dat webformulieren gemakkelijk veel mensen kunnen verzamelen. Je kunt zelfs webformulieren bouwen en ze opslaan voor later zonder dat je ooit kennis van data science nodig hebt.

Hoe bouw je webformulieren zonder codering?

AppMaster biedt een groot aantal drag-and-drop functies voor uw formulierenbouwer. U kunt nu alle webformulieren vanaf nul opbouwen zonder coderingsvaardigheden te leren. U kunt nu een formulier bouwen zonder vaardigheden in codering. Het is tijd om een betrouwbaar platform te kiezen dat diensten kan leveren voor het bouwen van apps en formulieren zonder de vraag om een ontwikkelaar in te huren. Maak uw webformulier met behulp van AppMaster:

Stap 1: Bezoek de website van AppMaster, meld je aan, of registreer je formulieren als je die nog niet hebt.

Stap 2 : Begin met het bouwen van uw formulier. Zodra u toegang heeft tot het dashboard, kunt u via de knop aanmaken.

Stap 3: Er zijn verschillende soorten ontwerpen en sjablonen voor het bouwen van formulieren.

Stap 4 : De drag-and-drop functie die webformulieren bieden is een levensredder. Door deze ene functie op elkaar af te stemmen, worden u veel zorgen uit handen genomen.

Stap 5: De volgende stap is het toevoegen van de vereiste vragen in de daarvoor bestemde velden. U moet op het potloodpictogram klikken om uw formulieren te bewerken. Zodra u klaar bent met het toevoegen van de velden aan uw formulieren.

Stap 6: Tijd om uw wijzigingen op te slaan. Hiervoor klikt u op het pictogram opslaan in de bovenhoek van uw app.

Stap 7: Een verscheidenheid aan aanpassingen voor webformulieren is beschikbaar. Een no-code app maakt het u gemakkelijk om formulieren te maken. Als u dit proces volgt, kunt u het uiterlijk van uw formulier upgraden. Bovendien kunt u een gewenst thema of lettertypestijl selecteren met betrekking tot het logo van uw organisatie.

Stap 8: Zodra de hele procedure is afgerond, kunt u uw formulier delen met anderen. U gebruikt daarvoor de link naar het formulier voor webdeling.

Voordelen van het gebruik van een Form Builder AppMaster

Wij zijn hier om u voor te stellen waarom het beter is om het no-code platform te kiezen:

Krijg een webformulier op maat van uw uitzonderlijke vereisten

Misschien heeft u een IT-afdeling die ontdekt dat zij de webformulieren maakt. Het kan voor hen moeilijk worden om de webformulieren af te stemmen op uw workflowvereisten. Wij raden u aan het no-code platform AppMaster te gebruiken, om een online formulier te creëren dat u helpt uw formulieren gemakkelijk te maken.

Voldoe sneller aan de behoeften van de markt en de organisatie.

Recente studies hebben aangetoond dat de opkomst van de agile methodologie voor het maken van webformulieren succesvoller is gebleken dan de traditionele aanpak. De agile aanpak voor webformulieren is gericht op een minimum viable product. Het betekent dat er met elke iteratie een verbetering in uw werk komt. Het gebruik van een online formulierenbouwer biedt u de mogelijkheid om snel MVP's in formulieren te maken.

Elimineer lopend onderhoud van gecodeerde formulieren

Als u een webformulier wilt bouwen via de traditionele aanpak, moet u coderen om het op één lijn te houden met de vooruitgang. Als u de AppMaster webformulierenbouwer gebruikt, bent u verlost van de zorgen dat u uw code steeds opnieuw moet bijwerken.

IT-resources vrijmaken voor kritieke projecten

Vaak zult u formulieren tegenkomen die kritisch zijn om mee om te gaan. Dergelijke formulieren vragen intensieve aandacht van de IT-afdeling van uw organisatie. Het zal uiteindelijk de last op uw IT-team verminderen.

Soorten webformulieren die u kunt maken:

Als u ooit vragen over uw web moet beantwoorden aan uw klant. U moet een webformulier maken. Het bouwen van webformulieren zal u toelaten om de vereiste klantinformatie te verkrijgen. U kunt verschillende velden met betrekking tot persoonlijke informatie in formulieren maken. U kunt ook verbinding maken met uw consumenten op een manier dat u feedback en opmerkingen van de webformulieren.

Belang van een contactformulier

Het maakt gemakkelijke communicatie voor consumenten mogelijk.

Klanten kunnen het gebruiken om contact met u op te nemen en te informeren naar uw diensten.

Het verbetert uw web- en algemene gebruikerservaring.

Registratieformulier

Elke gebruiker die deel wil uitmaken van uw gemeenschap moet het registratieformulier invullen. Het helpt u bij het categoriseren en scheiden van gebruikers, afhankelijk van hun activiteiten. U kunt gebruik maken van meerdere diensten door het aangepaste formulier te gebruiken. U kunt deze diensten weergeven op uw bedrijfspagina's of registratieformulieren voor evenementen. Gebruikers die zich registreren op uw platform zullen tijdig worden voorzien van e-mail updates. U zult ook merken dat het voor u gemakkelijker wordt om uw gegevens op een georganiseerde manier bij te houden.

Belang van registratieformulieren



Makkelijker om gegevens te verzamelen. Handige verwerking van snelle registratieformulieren.

Het helpt bij de juiste profilering van nieuwe gebruikers.

Het geeft informatie voor registratie.

Betalingsformulier

U moet gebruikers voorzien van betalingsformulieren als uw bedrijf monetaire transacties vereist. De meest voorkomende vleugel of vloeiende formulieren die moeten worden genomen met de gateways en portalen. Deze gateways zijn het punt waar gebruikers hun transacties kunnen voltooien. Bovendien zijn ze voorzien van het bewijs van betaling dat is een ontvangstbewijs.

Belang van betalingsformulieren



Als u webformulieren bouwt, wordt het gemakkelijker om betalingen te verzamelen.

Al uw transacties zijn gemakkelijker te valideren de verificatie van de financiën.

Het vereenvoudigt en stroomlijnt de betalingsprocedure.

Sollicitatieformulier

Bedrijven hebben vaak de neiging om een carrière sectie voor hen te hebben. De sectie verwijst naar mensen die zich bij uw bedrijf willen aansluiten, iets willen lenen of zich willen inschrijven voor een cursus. Voor dergelijke informatie moet u een aanvraagformulier maken. Met dit aangepaste formulier kunt u gecategoriseerde informatie over de verschillende rubrieken van uw bedrijf accepteren. De aanvraagformulieren zijn nuttig voor het verzamelen van informatie zoals vroegere ervaringen en werkvaardigheden. Cursussen prioriteit enz. Soms zetten mensen vaak de optie voor het ontvangen van cv in formulieren. Vandaar, als u een aanvraagformulier voor uw bedrijf gebruikt, kunt u gemakkelijk uw administratie kanaliseren en organiseren.

Belang van een aanvraagformulier



U kunt de specifieke informatie op een georganiseerde manier verzamelen.

Uw selectieproces zal sneller en gemakkelijker verlopen als u een sollicitatieformulier gebruikt.

Hiermee kunt u enorme hoeveelheden gegevens verzamelen en analyseren.

Enquête formulier



Het is gebruikelijk dat bedrijven onderzoek doen in enquêtes voordat ze een product op de markt brengen. Zo kunnen ze begrijpen hoe en waarom een klant het product nodig heeft. Het is gebruikelijk dat enquêteformulieren vooraf gedefinieerde contexten hebben. Dit betekent dat deze aangepaste formulieren specifieke informatie aan de gebruiker verstrekken. Later worden de kwantitatieve gegevens verdeeld over verschillende velden. De opmerkingen voor het enquêteformulier om gegevens te verzamelen. Zodra u de gestandaardiseerde vraag selecteert, krijgt u alle objectieve gegevens voor de formulieren. De enquêteformulieren kunnen uw tijd sterk verminderen.

Belang van een enquêteformulier



U kunt uw klanten beter bereiken en met hun formulieren communiceren.

U krijgt real-time gegevens van online formulieren, zodat u ze snel en gemakkelijk kunt analyseren.

Ontwerp webformulieren op AppMaster (zonder codering)

AppMaster bevat verschillende aanpassingsmogelijkheden waarmee u het uiterlijk van uw webformulier kunt verbeteren zonder CSS te gebruiken. Laten we kort een aantal van de geweldige dingen die met AppMaster kunnen worden bereikt bekijken.

Voorkeurthema's toevoegen

Als u een aangepast webformulier wilt toevoegen, kunt u de links de verschillende opties op de zijbalk laten zien. Er zijn tien verschillende thema's van het aangepaste webformulier. U kunt kiezen welke keuze past bij de visuele gids van uw merk. Er zijn ook verschillende lettertypestijlen beschikbaar voor aangepaste formulieren.

Push meldingen

Soms wordt het moeilijk om uw klant te bereiken via een bericht, telefoontje of e-mail. Dit is waar pushmeldingen binnenkomen en u helpen. Pushmeldingen zijn belangrijk wanneer u als ondernemer een belangrijke boodschap naar uw klanten stuurt. Als er een belangrijke update is voor uw bedrijf of een beleidswijziging, wilt u dat uw klanten het onmiddellijk weten via formulieren. De belangrijkste aanpak die u kunt gebruiken is om hen te informeren via een push notificatie op uw app. Het valt bijna niet te ontkennen dat we de meeste tijd op onze telefoon doorbrengen.

De beste manier om uw klant te bereiken is dus via uw applicatie. Zorg er altijd voor dat de no-code app die u selecteert u voorziet van een push notification optie. Er zijn soms beperkingen aan de notificatie die u uw klant wilt sturen. U bent vaak beperkt tot het aantal meldingen dat u via de push-notificatiemethode verstuurt. Soms moet u een push notificatie sturen naar een specifieke categorie klanten. Daarom moet u ook deze optie controleren en ervoor zorgen dat u dit kunt doen in de app-formulieren die u gebruikt.

Ondersteuning van de gemeenschap

AppMaster gelooft dat de gemeenschap een bedrijf of een onderneming kent. Die houdt zichzelf in stand. Vooral als het no-coding formulieren zijn, levert dit belangrijke informatie op over hoe bedrijven hun klanten beïnvloeden.

U vindt er tal van kennisbanken en een breed scala aan zakelijke discussiefora. Neem dus een kijkje en zie hoe actief en responsief de gemeenschap is. Is het comfortabel om snelle en hanteerbare sleutels voor uw klanten te identificeren?

Analytics en rapportage

Uw enige doel is niet het maken van een app voor uw klant. De echte strijd begint wanneer uw app op het platform staat, en u moet hem regelmatig monitoren. Uw belangrijkste doel is te identificeren hoe, waarom en wanneer uw consument uw applicatie gebruikt. Hiervoor hebt u de hulp nodig van analyse- en rapportagemogelijkheden. Dit moet uw topprioriteit zijn wanneer u op zoek bent naar een app. Deze functie biedt u de robuuste binnenkant van uw bedrijf en hoe consumenten het nastreven.

Als u een effectief bedrijf wenst, moet u uw analytics up-to-date houden. Laten we aannemen dat uw analytics laten zien dat uw klanten uw pushberichten niet ontvangen of lezen. Dan kunt u vaststellen wat er mis gaat met uw meldingen of dat u zich op de juiste consumenten richtte of niet.

Planning en afspraken

Een goed gebruik van een applicatie is uw gebruiker in staat stellen om afspraken te boeken of dingen in te plannen. Het is een van de belangrijke functionaliteiten die aan de gebruiker en andere taken kan worden verstrekt. Het bespaart u de kosten van een receptioniste, een dienstverlener, en nog veel meer. Een eenvoudige app kan u tijd en geld besparen en klantbetrokkenheid bereiken. Het ene ding dat we moeten ervoor zorgen is dat uw planning functie moet worden aangepast voor formulieren. Bijvoorbeeld, wilt u een tijd slot voorkeur door u om uw klanten te bieden toe te voegen.

E-commerce

Het verstrekken van uw klanten met het gemak van aankoop via de applicatie is een van de belangrijke resultaten wanneer u formulieren bouwt. Consumenten hoeven niet helemaal naar het web te gaan of fysiek een aankoop te doen heeft de verkoop via webformulieren verhoogd. De innerlijke kopers zijn functies verstrekt aan het verkoopkanaal. Het faciliteert alle e-commerce functies, dus een betaling uit meerdere bronnen en het afhandelen van alle kosten zoals belasting en verzendkosten, etc. Als u een E-commerce template wilt voor uw aangepaste formulier, kunt u die ook zoeken in de app builders. Sommige formulier-apps bieden u de mogelijkheid om gestructureerde gegevens over de aankopen te genereren.

De voordelen van het kiezen van AppMaster voor webformulieren:

Met AppMaster kunt u gemakkelijk progressieve webapps (PWA's) maken. Mensen zijn unaniem tevreden over de vele voordelen van webformulieren. Een daarvan is de kostenbesparing ten opzichte van de native app-ontwikkeling. Niet alleen dit, u zult niet inleveren op de kwaliteit. U moet eerst begrijpen dat uw no-code app hetzelfde werkt als een native app. Hieronder vindt u de belangrijke voordelen van het gebruik van AppMaster voor webformulieren:

Ruime aanpassingsmogelijkheden:

Het belangrijkste onderdeel is het brede aanpassingsbereik dat u krijgt van de elementen in-app iconen en animaties. U kunt uw merk en de samenhang ervan communiceren naar het publiek.

Drag and Drop Functie:

Het meest handige ding dat je kunt krijgen in een no-code applicatie is de mogelijkheid om alles met de eenvoudige drag and drop functie voor online webformulieren. In normale toepassingen, het vereist uren werk voor u om een knop te ontwerpen. De drag and drop functie heeft de gebruikers voorzien van de civiliteit om veel tijd en moeite te besparen. Let bij het kiezen van formulierbouwers altijd op het platform en de gebruiksvriendelijkheid. Moet u een leidraad bieden samen met drag-and-drop formulieren? Als de antwoorden op deze vragen niet meteen duidelijk zijn, is de app misschien niet zo gebruiksvriendelijk als je zou willen.

Meerdere manieren om gegevens te verzamelen:

De nieuwe kernapplicatie heeft het makkelijker gemaakt voor mensen om verschillende soorten formulieren te maken. Bedrijven vertrouwen nu op de formulieren voor het uitvoeren van onderzoek en het verzamelen van informatie. Omdat u veel bronnen hebt om informatie te verzamelen, is het nu gemakkelijker om contact te leggen met klanten. Om te beginnen probeert u later essentiële functies op te nemen AppMaster biedt u talloze faciliteiten om webformulieren te maken waarmee u informatie kunt verzamelen. Alle velden die u selecteert voor uw formulieren zijn volledig aanpasbaar en relevant voor uw vragen.

Eenvoudig delen:

De formulieren die je maakt met behulp van een app builder zijn gemakkelijk te delen. U moet de link naar de formulieren krijgen en deze delen met wie u maar wilt, via de mail, een bericht of een advertentie. Gebruikers kunnen op de URL klikken en de webformulieren invullen.

Real-time veranderingen:

Het is mogelijk dat het materiaal op uw formulieren moet worden gewijzigd. Wijzigingen aan uw AppMaster Apps worden in real-time weergegeven op de mobiele telefoons van uw gebruikers. Ze hoeven geen updates te installeren.

Naadloze eindgebruikerservaring:

Gebruikers zullen een natuurlijke ervaring hebben met AppMaster-formulieren omdat de PWA op dezelfde manier functioneert als een native app waar ze al aan gewend zijn. Uw gebruikers hoeven niets te leren over formulieren. Formulieren bouwen met AppMaster Apps is eenvoudig, snel en ongecompliceerd, en het resulteert in een geweldige gebruikerservaring voor uw publiek in formulieren. Overweeg vervolgens waarom progressive web apps een haalbare optie zijn voor veel kleine en middelgrote ondernemingen.

Eindoordeel:

De naam no-code ontwikkeling spreekt voor zich. Ze helpen bij het herbouwen van modules, waardoor u tijd bespaart door nieuwe functies te bieden die gemakkelijk toegankelijk zijn en waarvoor u niet hoeft te leren coderen. AppMaster is de beste oplossing om een no-code platform te creëren. Gebruikers, beheerders en apps voor het maken van formulieren en betaalmethoden. Veel bedrijven vertrouwen op apps voor formulierbouwers om tijd te besparen voor hun IT-afdeling. Webformulieren zijn de sleutels tot elk online bedrijf. Als u webformulieren gebruikt, kunt u uw klanten begrijpen en hen het beste product leveren. Niet alleen, maar dit geld ook voor uw klanten met een constant informatiebeleid waarover ze tevreden zijn.

FAQs:

Hoe maak je een belangrijk online webformulier?

AppMaster is een no-code builder waarmee u online webformulieren en enquêtes kunt maken. Ga aan de slag met de eenvoudige en snelle online formulierbouwer.

Hoe kan ik gratis een online formulier maken?

U kunt elk formulier op AppMaster maken zonder codering via het proefplan. Bouw uw formulier met een aangepaste aanpak en gebruiksvriendelijke webformulieren.

Welk programma is het beste om formulieren te maken?

AppMaster is een vertrouwde app voor gebruikers om webformulieren te maken die een breed publiek kunnen bereiken.