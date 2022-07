Imaginez pouvoir créer un formulaire web par vous-même sans jamais apprendre à coder. De nombreuses entreprises ont rejoint le voyage pour créer un web avec des formulaires web no-code. Vous pouvez trouver de nombreux fournisseurs de services qui vous permettent de créer des formulaires web à partir de zéro, même si vous ne connaissez pas les bases de la programmation. Eh bien ! La plupart des gens ne savent pas comment créer un formulaire. La raison est qu'ils n'ont pas de compétences en codage pour faire des formulaires.

Bien ! Cet article est une réflexion sur différents types d'options pour la construction de formulaires web. Notre objectif est de mettre en évidence quel type de formulaires web peut être créé avec l'aide d'AppMaster. L'élément principal que vous devez comprendre est que les formulaires web peuvent facilement rassembler de nombreuses personnes. Vous pouvez même construire des formulaires web et les stocker pour plus tard sans jamais avoir besoin de connaissances en science des données.

Comment construire des formulaires web sans coder?

AppMaster fournit un large éventail de fonctions de glisser-déposer pour votre constructeur de formulaires. Vous pouvez maintenant construire tous les formulaires web à partir de zéro sans apprendre des compétences de codage. Vous pouvez maintenant construire un formulaire sans avoir aucune compétence en codage. Il est temps de choisir une plateforme fiable qui peut fournir des services pour créer des applications et des formulaires sans avoir à embaucher un développeur. Créez votre formulaire web en utilisant AppMaster:

Étape 1:Venez sur le site web d'AppMaster, connectez-vous, ou enregistrez vos formulaires si vous n'en avez pas déjà un.

Étape 2 : Démarrez la construction de votre formulaire. Une fois que vous accédez au tableau de bord, vous pouvez créer à partir du bouton.

Étape 3 : Il existe une gamme de variétés de conceptions et de modèles pour la construction de formulaires.

Étape 4 : La fonctionnalité de glisser-déposer fournie par les formulaires Web est un sauveur de vie. Avoir cette seule fonctionnalité alignée vous libère de nombreux soucis.

Etape 5 : L'étape suivante consiste à ajouter les questions requises dans les champs dédiés. Vous devez cliquer sur l'icône du crayon pour modifier vos formulaires. Une fois que vous avez fini d'ajouter les champs à vos formulaires.

Étape 6:Il est temps de sauvegarder vos modifications. Pour cela, vous pouvez cliquer sur l'icône d'enregistrement présente dans le coin supérieur de votre appli.

Etape 7:Une variété de personnalisation pour les formulaires web est disponible dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Une appli sans code vous permet de créer facilement des formulaires. Si vous suivez ce processus, vous pouvez améliorer l'apparence de votre formulaire. En outre, vous pouvez sélectionner un thème ou un style de police souhaité concernant le logo de votre organisation.

Étape 8:Une fois que toute la procédure est terminée, vous pouvez partager votre formulaire avec d'autres personnes. Vous utilisez le lien de formulaire de partage web.

Avantages de l'utilisation d'un constructeur de formulaire AppMaster



Nous sommes ici pour vous suggérer pourquoi il vaut mieux choisir la plateforme no-code:

Obtenir un formulaire web adapté à vos exigences exceptionnelles



Vous avez peut-être un service informatique qui a découvert qu'il crée les formulaires web. Il pourrait devenir difficile pour eux de coordonner les formulaires web en fonction de votre exigence de flux de travail. Nous vous suggérons d'utiliser la plateforme no-code AppMaster, pour créer un formulaire en ligne qui vous aide à créer vos formulaires facilement.

Répondre plus rapidement aux besoins du marché et de l'organisation.



Des études récentes ont montré que la montée en puissance de la méthodologie agile pour la création de formulaires web s'est avérée plus réussie que l'approche traditionnelle. L'approche agile pour les formulaires web est orientée vers un produit minimum viable. Cela signifie qu'il y aura une amélioration de votre travail à chaque itération. L'utilisation d'un constructeur de formulaire en ligne vous fournira la facilité de création rapide de MVP dans les formulaires.

Éliminer la maintenance continue des formulaires codés



Si vous voulez construire un formulaire web par l'approche traditionnelle, vous aurez besoin de codage pour le garder aligné avec les avancées. Si vous utilisez le constructeur de formulaire web AppMaster, vous serez libéré des soucis de devoir mettre à jour votre code encore et encore.

Libérer les ressources informatiques pour des projets critiques



Vous rencontrerez souvent des formulaires qui sont critiques à traiter. De tels formulaires nécessitent une attention intense de la part du département informatique de votre organisation. En fin de compte, cela diminuera la charge de votre équipe informatique.

Types de formulaires web que vous pouvez faire:

Formulaire de contact



Si jamais vous avez besoin de répondre aux demandes de renseignements concernant votre web à votre client. Vous devez créer un formulaire web. La création de formulaires web vous permettra d'obtenir les informations requises sur le client. Vous pouvez créer différents champs concernant les informations personnelles dans les formulaires. Vous pouvez également vous connecter avec vos consommateurs de manière à recevoir des réactions et des commentaires à partir des formulaires web.

Importance d'un formulaire de contact

Il permet une communication pratique pour les consommateurs.

Les clients peuvent l'utiliser pour vous contacter et se renseigner sur vos services.

Il améliore votre expérience web et l'expérience globale de l'utilisateur.

Formulaire d'inscription



Tout utilisateur désireux de faire partie de votre communauté doit entrer par le formulaire d'inscription. Il vous aide à catégoriser et à séparer les utilisateurs en fonction de leur ensemble d'activités. Vous pouvez bénéficier de plusieurs services en utilisant le formulaire personnalisé. Vous pouvez afficher ces services sur vos pages professionnelles ou sur les formulaires d'inscription aux événements. Les utilisateurs qui s'inscrivent sur votre plateforme recevront des mises à jour par e-mail en temps voulu. Vous sentirez également qu'il devient plus facile pour vous de conserver vos données de manière organisée.

Importance des formulaires d'inscription



Facilité de collecte des données. Traitement pratique pour des formulaires d'inscription rapides.

Il aide au profilage correct des nouveaux utilisateurs.

Il fournit des informations pour l'enregistrement.

Formulaire de paiement



Vous devez fournir aux utilisateurs des formulaires de paiement si votre entreprise nécessite des transactions monétaires. Les formes les plus courantes d'ailes ou de fluides à prendre avec les passerelles et les portails. Ces passerelles sont le point où les utilisateurs peuvent effectuer leurs transactions. En outre, ils sont fournis avec la preuve de paiement qui est un reçu.

Importance des formulaires de paiement



Si vous construisez des formulaires web, il devient plus facile de collecter les paiements.

Toutes vos transactions sont plus faciles à valider la vérification des finances.

Il simplifie et rationalise la procédure de paiement.

Formulaire de demande



Les entreprises ont souvent tendance à avoir une section de carrière pour eux. Cette section fait référence aux personnes qui souhaitent rejoindre votre entreprise, prêter quelque chose ou s'inscrire à un cours. Pour ce type d'information, vous êtes tenu de produire un formulaire de demande. Ce formulaire personnalisé vous permet d'accepter des informations catégorisées concernant les différentes catégories de votre entreprise. Les formulaires de demande sont utiles pour recueillir des informations telles que les expériences passées et les compétences professionnelles. Priorité aux cours, etc. Parfois, les gens mettent souvent l'option de réception du CV dans les formulaires. Par conséquent, si vous utilisez un formulaire de demande pour votre entreprise, vous pouvez facilement canaliser et organiser vos dossiers.

Importance d'un formulaire de demande



Vous pouvez recueillir les informations dédiées de manière organisée.

Votre processus de présélection sera plus rapide et plus facile si vous utilisez un formulaire de candidature.

Il vous permet de collecter et d'analyser des quantités massives de données.

Formulaire d'enquête



Il est courant pour les entreprises de mener des recherches dans des enquêtes avant de lancer un produit sur le marché. Cela leur permet de comprendre comment et pourquoi un client pourrait avoir besoin du produit. Il est courant que les formulaires d'enquête aient des contextes prédéfinis. Cela signifie que ces formulaires personnalisés fournissent des informations dédiées à l'utilisateur. Par la suite, les données quantitatives sont réparties dans différents champs. Les commentaires du formulaire d'enquête pour la collecte des données. Une fois que vous avez sélectionné la question standardisée, vous obtenez toutes les données objectives pour les formulaires. Les formulaires d'enquête peuvent réduire votre temps d'une grande marge.

Importance d'un formulaire d'enquête



Vous êtes plus à même d'atteindre vos clients et de communiquer avec leurs formulaires.

Vous obtiendriez des données en temps réel à partir des formulaires en ligne, permettant une analyse rapide et facile.

Concevoir un formulaire Web sur AppMaster (sans codage)



AppMaster comprend plusieurs options de personnalisation qui peuvent être utilisées pour améliorer l'apparence de votre formulaire Web sans utiliser de CSS. Laissez-nous guider brièvement certaines des grandes choses que AppMaster peut accomplir.

Ajouter des thèmes préférés



Si vous voulez ajouter un formulaire web personnalisé, vous pouvez laisser la gauche les différentes options sur la barre latérale. Il existe dix thèmes différents du formulaire web personnalisé. Vous pouvez sélectionner le choix qui convient à votre guide visuel de marque. Il existe également différents styles de police disponibles pour les formulaires personnalisés.

Push notifications



Parfois, il devient difficile de joindre votre client par message, appel téléphonique ou e-mail. C'est là que les notifications push interviennent et vous aident. Les notifications push sont importantes lorsque vous lancez un message important à vos clients en tant que propriétaire d'entreprise. S'il y a une mise à jour importante de votre entreprise ou un changement de politique, vous voulez que vos clients soient informés instantanément par des formulaires. La principale approche que vous pouvez utiliser est de les informer par une notification push sur votre application. Il est presque impossible de nier que nous passons la plupart de notre temps sur nos téléphones.

Donc, la meilleure façon d'atteindre votre client est de passer par votre application. Assurez-vous toujours que l'application sans code que vous sélectionnez vous offre une option de notification push. Il y a parfois une limite à la notification que vous voulez envoyer à votre client. Vous pouvez souvent être limité au nombre de notifications que vous envoyez par la méthode de notification push. Vous devez parfois envoyer une notification push à une catégorie spécifique de clients. Par conséquent, vous devriez également vérifier cette option et vous assurer que vous pouvez le faire dans les formulaires d'application que vous utilisez.

Support communautaire



AppMaster croit que la communauté connaît une société ou une entreprise. Elle se maintient autour d'elle-même. Surtout s'il s'agit de formulaires sans codage, cela fournit des informations importantes sur la façon dont les entreprises affectent leurs clients.

Vous pouvez trouver de nombreuses bases de connaissances et un large éventail de forums de discussion sur les entreprises. Alors, jetez-y un œil et voyez à quel point la communauté est active et réactive. Est-il confortable d'identifier des clés rapides et gérables pour vos clients ?

Analyse et reporting



Votre seul objectif n'est pas de créer une application pour votre client. Le vrai combat commence lorsque votre appli est sur la plateforme, et vous devez la surveiller régulièrement. Votre objectif principal est d'identifier comment, pourquoi et quand votre consommateur utilise votre application. Pour cela, vous avez besoin de l'aide des capacités d'analyse et de rapport. Cela devrait être votre priorité absolue lorsque vous recherchez une application. Cette fonction vous fournit l'intérieur robuste de votre entreprise et la façon dont les consommateurs la poursuivent.

Si vous désirez une entreprise efficace, vous devez maintenir vos analytiques à jour. Supposons que vos analytiques montrent que vos clients ne reçoivent ou ne lisent pas vos notifications push. Vous serez alors en mesure d'identifier ce qui ne va pas avec vos notifications ou si vous cibliez les bons consommateurs ou non.

Planification et rendez-vous



Une bonne utilisation de toute application est de permettre à votre utilisateur de prendre des rendez-vous ou de planifier des choses. C'est l'une des fonctionnalités importantes qui peuvent être fournies à l'utilisateur et à d'autres tâches. Elle vous permet d'économiser le coût d'un réceptionniste, d'un prestataire de services, et bien plus encore. Une simple application peut vous faire gagner du temps et de l'argent et susciter l'engagement des clients. La seule chose dont nous devons nous assurer est que votre fonction de planification doit être personnalisable pour les formulaires. Par exemple, vous voulez ajouter un créneau horaire préféré par vous pour fournir à vos clients.

E-commerce



Présenter à vos clients la facilité d'achat à travers l'application est l'un des résultats significatifs lorsque vous construisez des formulaires. Les consommateurs n'ont pas besoin d'aller jusqu'au web ou de faire physiquement un achat a augmenté les ventes grâce aux formulaires web. Les acheteurs internes sont des fonctions fournies au canal de vente. Il facilite toutes les fonctions du commerce électronique, c'est-à-dire un paiement à partir de plusieurs sources et la gestion de tous les coûts comme les taxes et les frais d'expédition, etc. Si vous souhaitez un modèle de commerce électronique pour votre formulaire personnalisé, vous pouvez également le chercher dans les constructeurs d'applications. Certaines applications de formulaire vous offrent la possibilité de générer des données structurées se référant aux achats.

Les avantages de choisir AppMaster pour le formulaire Web:



Avec AppMaster, vous pouvez facilement créer des applications web progressives (PWA). Les gens sont unanimement satisfaits de la gamme d'avantages des formulaires web. L'un d'entre eux est la réduction des coûts de développement d'une application native. De plus, vous ne ferez pas de compromis sur la qualité. Vous devez d'abord comprendre que votre application sans code fonctionnera de la même manière qu'une application native. Vous trouverez ci-dessous les avantages significatifs de l'utilisation d'AppMaster pour les formulaires web:

Ample customization options:



Le composant clé est la large gamme de personnalisation que vous obtenez à partir des éléments in-app icônes et animations. Vous serez en mesure de communiquer votre marque et sa cohésion au public.

Fonctionnalité de glisser-déposer:



La chose la plus pratique que vous pouvez obtenir dans une application sans code est la capacité de tout mettre avec la simple fonction de glisser-déposer pour les formulaires Web en ligne. Dans les applications normales, il faut des heures de travail pour que vous puissiez concevoir un bouton. La fonction de glisser-déposer a donné aux utilisateurs la civilité d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Au moment de choisir des constructeurs de formulaires, concentrez-vous toujours sur la plate-forme et la convivialité. Avez-vous besoin de fournir une ligne directrice avec les formulaires à glisser-déposer ? Si les réponses à ces questions ne sont pas évidentes d'emblée, l'application pourrait ne pas être aussi conviviale que vous le souhaiteriez.

Multiples façons de recueillir des données:



La nouvelle application de base a permis aux gens de créer plus facilement différents types de formulaires. Les entreprises s'appuient désormais sur les formulaires pour la conductivité de la recherche et la collecte d'informations. Comme vous disposez de nombreuses ressources pour recueillir vos informations, il est désormais plus facile d'entrer en contact avec les clients. Pour commencer, essayez d'inclure les fonctionnalités essentielles par la suite AppMaster vous offre d'innombrables possibilités pour créer des formulaires Web que vous pouvez utiliser pour recueillir des informations. Tous les champs que vous sélectionnez pour vos formulaires sont entièrement personnalisables et pertinents pour vos questions.

Le partage facile:



Les formulaires que vous créez à l'aide d'un constructeur d'applications sont facilement partageables. Vous devez obtenir le lien vers les formulaires et le partager avec qui vous voulez, que ce soit par le biais du courrier, d'un message ou d'une annonce. Les utilisateurs peuvent cliquer sur l'URL et remplir les formulaires web.

Modifications en temps réel:



Il est possible que le matériel de vos formulaires doive être modifié. Les modifications apportées à vos AppMaster Apps s'affichent sur les téléphones portables de vos utilisateurs en temps réel. Ils n'ont pas besoin d'installer de mises à jour.

Expérience transparente pour l'utilisateur final:



Les utilisateurs auront une expérience naturelle avec les formulaires AppMaster puisque la PWA fonctionne de la même manière qu'une application native à laquelle ils sont déjà habitués. Vos utilisateurs n'auront pas à apprendre quoi que ce soit concernant les formulaires. Construire des formulaires avec AppMaster Apps est simple, rapide et direct, et il en résulte une grande expérience utilisateur pour votre public dans les formulaires. Ensuite, examinez pourquoi les applications Web progressives sont une option viable pour de nombreuses petites et moyennes entreprises.

Verdict final:



Le nom de développement sans code parle de lui-même. Ils aideront à reconstruire les modules, ce qui vous fait gagner une période de temps en fournissant de nouvelles fonctionnalités facilement accessibles et ne nécessitant pas d'apprendre à coder. AppMaster est la meilleure solution pour créer une plateforme no-code. Les utilisateurs, les administrateurs et les applications pour la création de formulaires et de méthodes de paiement. De nombreuses entreprises s'appuient sur les applications de création de formulaires pour faire gagner du temps à leur service informatique. Les formulaires Web sont les clés de toute activité en ligne. Si vous utilisez des formulaires Web, vous serez en mesure de comprendre vos clients et de leur fournir le meilleur produit. Non seulement, mais cet argent fournit également à vos clients des politiques d'information constante dont ils sont satisfaits.

FAQs:



Comment faire un formulaire web en ligne significatif ?

AppMaster est un constructeur sans code qui vous permet de construire des formulaires web et des enquêtes en ligne. Commencez avec le constructeur de formulaire en ligne facile et rapide.

Comment puis-je faire un formulaire en ligne gratuitement ?

Vous pouvez faire n'importe quel formulaire sur AppMaster sans codage par le plan d'essai. Construisez votre formulaire avec une approche personnalisée et des formulaires web faciles à utiliser.

Quel programme est le meilleur pour créer des formulaires ?

AppMaster est une application de confiance pour les utilisateurs pour créer des formulaires web qui peuvent atteindre un large public.