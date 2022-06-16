Kodlamayı öğrenmeden kendi başınıza web formu oluşturabildiğinizi hayal edin. Birçok işletme, kod içermeyen web formları ile bir web oluşturma yolculuğuna katıldı. Programlamanın temellerini bilmeseniz bile, sıfırdan web formları oluşturmanıza olanak tanıyan birçok hizmet sağlayıcı bulabilirsiniz. Peki! Çoğu insan nasıl form oluşturacağını bilmiyor. Bunun nedeni, form oluşturacak kodlama becerilerine sahip olmamalarıdır.

Peki! Makale, web formları oluşturmak için çeşitli seçeneklerin bir yansımasıdır. Amacımız, AppMaster yardımıyla ne tür web formlarının oluşturulabileceğini vurgulamaktır. Anlamanız gereken birincil unsur, web formlarının birçok insanı kolayca toplayabilmesidir. Hatta veri bilimi bilgisine ihtiyaç duymadan web formları oluşturabilir ve bunları daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz.

Kodlamadan Web Formları Nasıl Oluşturulur?

AppMaster, form oluşturucunuz için çok çeşitli sürükle ve bırak işlevleri sağlar. Artık kodlama becerilerini öğrenmeden tüm web formlarını sıfırdan oluşturabilirsiniz. Artık herhangi bir kodlama becerisine sahip olmadan bir form oluşturabilirsiniz. Herhangi bir geliştirici kiralama talebi olmadan uygulamalar ve formlar oluşturmak için hizmetler sağlayabilecek güvenilir bir platform seçmenin zamanı geldi. AppMaster'ı kullanarak web formunuzu oluşturun:

Adım 1: AppMaster web sitesini ziyaret edin, oturum açın veya henüz yoksa formlarınız için kaydolun.

Adım 2: Formunuzu oluşturmaya başlayın. Kontrol paneline eriştiğinizde, butondan oluşturabilirsiniz.

Adım 3: Form oluşturmak için çeşitli tasarım ve şablon çeşitleri vardır.

Adım 4: Web formları tarafından sağlanan sürükle ve bırak özelliği hayat kurtarıcıdır. Bu özelliğin uyumlu olması sizi birçok endişeden kurtaracaktır.

Adım 5: Bir sonraki adım, gerekli soruları özel alanlara eklemektir. Formlarınızı düzenlemek için kurşun kalem simgesine tıklamanız gerekir. Alanları formlarınıza eklemeyi bitirdiğinizde.

Adım 6: Değişikliklerinizi kaydetme zamanı. Bunun için uygulamanızın üst köşesinde bulunan kaydet simgesine tıklayabilirsiniz.

7. Adım: İçinde bulunduğumuz durumda web formları için çeşitli özelleştirmeler mevcuttur. Kodsuz bir uygulama, formlar oluşturmanızı kolaylaştırır. Bu işlemi izlerseniz, formunuzun görünümünü yükseltebilirsiniz. Ayrıca kuruluşunuzun logosu ile ilgili olarak istediğiniz temayı veya yazı tipi stilini seçebilirsiniz.

Adım 8: Tüm prosedür tamamlandıktan sonra formunuzu başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Web paylaşım formu bağlantısını kullanıyorsunuz.

Form Oluşturucu AppMaster Kullanmanın Faydaları



Kodsuz platformu seçmenin neden daha iyi olduğunu size önermek için buradayız:

Olağanüstü gereksinimlerinize göre uyarlanmış bir web formu edinin



Web formlarını oluşturduğunu keşfeden bir BT departmanınız olabilir. Web formlarını iş akışı gereksinimlerinize göre koordine etmeleri onlar için zor olabilir. Formlarınızı kolayca oluşturmanıza yardımcı olacak çevrimiçi bir form oluşturmak için kodsuz AppMaster platformunu kullanmanızı öneririz.

Pazar ve organizasyon ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayın.



Son araştırmalar, web formları oluşturmak için çevik metodolojinin yükselişinin geleneksel yaklaşımdan daha başarılı olduğunu göstermiştir. Web formları için çevik yaklaşım, minimum uygulanabilir bir ürüne yöneliktir. Bu, her yinelemede işinizde bir gelişme olacağı anlamına gelir. Çevrimiçi bir form oluşturucu kullanmak, size formlarda hızlı MVP oluşturma olanağı sağlayacaktır.

Kodlanmış formların devam eden bakımını ortadan kaldırın



Geleneksel yaklaşımla web formu oluşturmak istiyorsanız, onu gelişmelerle uyumlu tutmak için kodlamaya ihtiyacınız olacak. AppMaster web formu oluşturucuyu kullanırsanız, kodunuzu tekrar tekrar güncelleme endişesinden kurtulacaksınız.

Kritik projeler için BT kaynaklarını serbest bırakın



Sık sık başa çıkmak için kritik olan formlarla karşılaşacaksınız. Bu tür formlar, kuruluşunuzun BT departmanından yoğun ilgi gerektirir. Sonunda BT ekibinizin üzerindeki yükü azaltacaktır.

Yapabileceğiniz Web Formları Türleri:

İletişim Formu



Web sitenizle ilgili sorularınızı müşterinize yanıtlamanız gerekirse. Bir web formu oluşturmalısınız. Web formları oluşturmak, gerekli müşteri bilgilerini elde etmenizi sağlayacaktır. Formlarda kişisel bilgilerle ilgili farklı alanlar oluşturabilirsiniz. Tüketicilerinizle web formlarından geri bildirim ve yorum alacak şekilde de bağlantı kurabilirsiniz.

İletişim Formunun Önemi

Tüketiciler için uygun iletişim sağlar.

Müşteriler bunu sizinle iletişim kurmak ve hizmetleriniz hakkında bilgi almak için kullanabilir.

Web ve genel kullanıcı deneyiminizi geliştirir.

Kayıt formu



Topluluğunuzun bir parçası olmak isteyen herhangi bir kullanıcı Kayıt formunu doldurmalıdır. Kullanıcıları etkinliklerine göre kategorilere ayırmanıza ve ayırmanıza yardımcı olur. Özel formu kullanarak birden fazla hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu hizmetleri işletme sayfalarınızda veya etkinlik kayıt formlarınızda görüntüleyebilirsiniz. Platformunuza kaydolan kullanıcılara zamanında e-posta güncellemeleri sağlanacaktır. Ayrıca verilerinizi düzenli bir şekilde tutmanın sizin için daha kolay hale geldiğini hissedeceksiniz.

Kayıt Formlarının Önemi



Veri toplamak daha kolay. Hızlı kayıt formları için uygun işleme.

Yeni kullanıcıların doğru profil oluşturmasına yardımcı olur.

Kayıt için bilgi sağlar.

Ödeme formu



İşletmeniz parasal işlemler gerektiriyorsa, kullanıcılara ödeme formları sağlamalısınız. Ağ geçitleri ve portallar ile alınacak en yaygın kanat veya akıcı formlar. Bu ağ geçitleri, kullanıcıların işlem işlemlerini tamamlayabilecekleri noktalardır. Ayrıca, onlara bir makbuz olan ödeme kanıtı sunulur.

Ödeme Formlarının Önemi



Web formları oluşturursanız, ödemeleri tahsil etmek daha kolay hale gelir.

Tüm işlemleriniz, finansal bilgilerin doğrulanmasını doğrulamak için daha kolaydır.

Ödeme prosedürünü basitleştirir ve kolaylaştırır.

Başvuru Formu



Şirketler genellikle kendileri için bir kariyer bölümüne sahip olma eğilimindedir. Bu bölüm, şirketinize katılmak, bir şey ödünç vermek veya bir kursa kaydolmak isteyen kişileri ifade eder. Bu tür bilgiler için bir başvuru formu hazırlamanız gerekmektedir. Bu özel form, işletmenizin çeşitli kategorileriyle ilgili kategorilere ayrılmış bilgileri kabul etmenizi sağlar. Başvuru formları, geçmiş deneyimler ve iş becerileri gibi bilgileri toplamak için kullanışlıdır. Kurs önceliği vb. Bazen insanlar genellikle formlara devam etme seçeneğini koyarlar. Bu nedenle, işiniz için bir başvuru formu kullanıyorsanız, kayıtlarınızı kolayca yönlendirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Başvuru Formunun Önemi



Özel bilgileri organize bir şekilde toplayabilirsiniz.

Bir başvuru formu kullanırsanız, kısa listeye alma süreciniz daha hızlı ve daha kolay olacaktır.

Büyük miktarda veri toplamanızı ve analiz etmenizi sağlar.

Anket formu



Şirketlerin bir ürünü piyasaya sürmeden önce anketlerde araştırma yapması yaygındır. Bir müşterinin ürüne nasıl ve neden ihtiyaç duyabileceğini anlamalarını sağlar. Anket formlarının önceden tanımlanmış bağlamlara sahip olması yaygındır. Bu, bu özel formların kullanıcıya özel bilgiler sağladığı anlamına gelir. Daha sonra nicel veriler çeşitli alanlara bölünür. Veri toplamak için anket formuna yapılan yorumlar. Standart soruyu seçtiğinizde, formlar için tüm objektif verileri alırsınız. Anket formları zamanınızı büyük oranda azaltabilir.

Anket Formunun Önemi



Müşterilerinize ulaşmak ve formlarıyla iletişim kurmak konusunda daha iyisiniz.

Çevrimiçi formlardan gerçek zamanlı veriler elde ederek hızlı ve kolay analiz sağlarsınız.

AppMaster Üzerinden Web Formu Tasarlayın (Kodlamasız)



AppMaster, web formunuzun görünümünü CSS kullanmadan geliştirmek için kullanılabilecek birkaç özelleştirme seçeneği içerir. AppMaster'ın başarabileceği harika şeylerden bazılarına kısaca rehberlik edelim.

Tercih Edilen Temaları Ekle



Özel bir web formu eklemek istiyorsanız, kenar çubuğundaki çeşitli seçenekleri sola bırakabilirsiniz. Özel web formunun on farklı teması vardır. Markanızın görsel rehberine uygun olanı seçebilirsiniz. Özel formlar için çeşitli yazı tipi stilleri de mevcuttur.

Push bildirimleri



Bazen müşterinize mesaj, telefon görüşmesi veya e-posta yoluyla ulaşmak zorlaşıyor. Push bildirimlerinin devreye girdiği ve size yardımcı olduğu yer burasıdır. Bir işletme sahibi olarak müşterilerinize önemli bir mesaj atarken push bildirimleri önemlidir. İşletmenizde önemli bir güncelleme veya herhangi bir politika değişikliği olursa, müşterilerinizin formlar aracılığıyla anında bilmesini istersiniz. Kullanabileceğiniz ana yaklaşım, uygulamanızda bir anında iletme bildirimi yoluyla onları bilgilendirmektir. Zamanımızın çoğunu telefonlarımızda geçirdiğimizi inkar etmek neredeyse imkansız.

Bu nedenle müşterinize ulaşmanın en iyi yolu uygulamanızdır. Seçtiğiniz kodsuz uygulamanın size anında iletme bildirimi seçeneği sunduğundan her zaman emin olun. Bazen müşterinize göndermek istediğiniz bildirimle sınırlıdır. Anında iletme bildirimi yöntemiyle gönderdiğiniz bildirimlerin sayısıyla sınırlı olabilirsiniz. Bazen belirli bir müşteri kategorisine anında iletme bildirimi göndermeniz gerekir. Bu nedenle, bu seçeneği de kontrol etmeli ve kullandığınız uygulama formlarında bunu yapabildiğinizden emin olmalısınız.

Topluluk desteği



AppMaster, topluluğun bir şirketi veya işletmeyi tanıdığına inanır. Kendi etrafında tutar. Özellikle kodlamasız formlarsa, bu, işletmelerin müşterilerini nasıl etkilediği konusunda önemli bilgiler sağlar.

Çok sayıda bilgi tabanı ve çok çeşitli iş tartışma forumları bulabilirsiniz. Bir göz atın ve topluluğun ne kadar aktif ve duyarlı olduğunu görün. Müşterileriniz için hızlı ve yönetilebilir anahtarları belirlemek rahat mı?

Analitik ve raporlama



Tek amacınız müşteriniz için bir uygulama oluşturmak değildir. Asıl mücadele, uygulamanız platformdayken başlar ve onu düzenli olarak izlemeniz gerekir. Asıl amacınız, tüketicinizin uygulamanızı nasıl, neden ve ne zaman kullandığını belirlemektir. Bunun için analitik ve raporlama yeteneklerinin yardımına ihtiyacınız var. Bir uygulama aradığınızda bu sizin en büyük önceliğiniz olmalıdır. Bu işlev, işletmenizin sağlam yapısını ve tüketicilerin bunu nasıl takip ettiğini size sağlar.

Etkili bir iş istiyorsanız, analitiklerinizi güncel tutmalısınız. Analizlerinizin müşterilerinizin push bildirimlerinizi almadığını veya okumadığını gösterdiğini varsayalım. Ardından, bildirimlerinizde neyin yanlış gittiğini veya doğru tüketicileri hedefleyip hedeflemediğinizi belirleyebileceksiniz.

Planlama ve randevular



Herhangi bir uygulamanın iyi bir kullanımı, kullanıcınızın randevu almasına veya bir şeyler planlamasına izin vermektir. Kullanıcıya ve diğer görevlere sağlanabilecek önemli işlevlerden biridir. Sizi bir resepsiyonist, bir servis sağlayıcı ve çok daha fazlasının maliyetinden kurtarır. Basit bir uygulama size zaman ve para kazandırabilir ve müşteri katılımını sağlayabilir. Emin olmamız gereken tek şey, zamanlama özelliğinizin formlar için özelleştirilebilir olması gerektiğidir. Örneğin, müşterilerinize sunmak için tercih ettiğiniz bir zaman aralığı eklemek istiyorsunuz.

e-ticaret



Müşterilerinize uygulama üzerinden satın alma kolaylığı sağlamak, form oluşturduğunuzda önemli sonuçlardan biridir. Tüketicilerin web'e kadar gitmek veya fiziksel olarak bir satın alma yapmak zorunda kalmaması, web formları aracılığıyla satışları artırdı. İç alıcılar, satış kanalına sağlanan işlevlerdir. Tüm e-ticaret işlevlerini kolaylaştırır, yani birden fazla kaynaktan ödeme yapmak ve vergi ve gönderi maliyetleri vb. gibi tüm maliyetleri ele almak anlamına gelir. Özel formunuz için bir E-ticaret şablonu istiyorsanız, bunu uygulama geliştiricilerde de arayabilirsiniz. . Bazı form uygulamaları, satın almalara ilişkin yapılandırılmış veriler oluşturma olanağı sağlar.

Web Formu için AppMaster Seçmenin Faydaları:



AppMaster ile kolayca aşamalı web uygulamaları (PWA'lar) oluşturabilirsiniz. İnsanlar oybirliğiyle web formlarının sunduğu avantajlardan memnun. Bunlardan biri, yerel uygulama geliştirmenin maliyet tasarrufudur. Bununla da kalmayıp kaliteden de ödün vermemiş olacaksınız. Öncelikle, kodsuz uygulamanızın yerel bir uygulamayla aynı şekilde çalışacağını anlamanız gerekir. Web formları için AppMaster kullanmanın önemli faydalarını aşağıda bulabilirsiniz:

Geniş özelleştirme seçenekleri:



Anahtar bileşen, uygulama içi simgelerden ve animasyonlardan elde ettiğiniz geniş özelleştirme aralığıdır. Markanızı ve tutarlılığını hedef kitleye iletebileceksiniz.

Sürükle ve Bırak Özelliği:



Kodsuz bir uygulamada alabileceğiniz en uygun şey, çevrimiçi web formları için basit sürükle ve bırak özelliğiyle her şeyi koyabilme yeteneğidir. Normal uygulamalarda bir buton tasarlamanız saatlerce çalışmanızı gerektirir. Sürükle ve bırak özelliği, kullanıcılara büyük ölçüde zaman ve emekten tasarruf etme nezaketini sağlamıştır. Form oluşturucuları seçerken daima platforma ve kullanıcı dostu olmasına odaklanın. Sürükle ve bırak formlarıyla birlikte bir kılavuz sağlamanız mı gerekiyor? Bu soruların yanıtları hemen belli değilse, uygulama istediğiniz kadar kullanıcı dostu olmayabilir.

Veri toplamanın birden çok yolu:



Yeni çekirdek uygulama, insanların farklı form türleri oluşturmasını kolaylaştırdı. İşletmeler artık araştırma iletkenliği ve bilgi toplama için formlara güveniyor. Bilgilerinizi toplamak için çok fazla kaynağınız olduğundan, müşterilerle bağlantı kurmak artık daha kolay. Başlangıç olarak, temel özellikleri daha sonra eklemeye çalışın AppMaster size bilgi toplamak için kullanabileceğiniz web formları oluşturmanız için sayısız olanak sağlar. Formlarınız için seçtiğiniz tüm alanlar tamamen özelleştirilebilir ve sorularınızla alakalıdır.

Kolay paylaşım:



Bir uygulama oluşturucu kullanarak oluşturduğunuz formlar kolayca paylaşılabilir. Formların bağlantısını almanız ve posta, mesaj veya reklam yoluyla istediğiniz kişiyle paylaşmanız gerekir. Kullanıcılar URL'ye tıklayabilir ve web formlarını doldurabilir.

Gerçek zamanlı değişiklikler:



Formlarınızdaki materyalin değiştirilmesi gerekebilir. AppMaster Uygulamalarınızdaki değişiklikler, kullanıcılarınızın cep telefonlarında gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Herhangi bir güncelleme yüklemeleri gerekmez.

Sorunsuz son kullanıcı deneyimi:



PWA, zaten alışkın oldukları yerel bir uygulama ile aynı şekilde çalıştığından, kullanıcılar AppMaster formlarıyla doğal bir deneyime sahip olacaklar. Kullanıcılarınız formlarla ilgili hiçbir şey öğrenmek zorunda kalmayacak. AppMaster Apps ile formlar oluşturmak basit, hızlı ve anlaşılırdır ve formlarda hedef kitleniz için harika bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ardından, aşamalı web uygulamalarının neden birçok küçük ve orta ölçekli kuruluş için geçerli bir seçenek olduğunu düşünün.

Nihai Karar:



Kodsuz geliştirme adı kendisi için konuşur. Kolayca erişilebilen ve kodlama öğrenmenizi gerektirmeyen yeni özellikler sağlayarak size zaman kazandıran modüllerin yeniden oluşturulmasına yardımcı olacaklardır. AppMaster, kodsuz bir platform oluşturmak için en iyi çözümdür. Formların ve ödeme yöntemlerinin oluşturulması için kullanıcılar, mütevelliler ve uygulamalar. Birçok şirket, BT departmanlarına zaman kazandırmak için form oluşturucu uygulamalara güvenir. Web formları, herhangi bir çevrimiçi işin anahtarıdır. Web formlarını kullanırsanız müşterilerinizi anlayabilir ve onlara en iyi ürünü sunabilirsiniz. Sadece bu para değil, aynı zamanda müşterilerinize memnun kalacakları sürekli bilgi politikaları da sağlar.

SSS:



Önemli bir çevrimiçi web formu nasıl yapılır?

AppMaster, çevrimiçi web formları ve anketler oluşturmanıza olanak tanıyan kodsuz bir oluşturucudur. Kolay ve hızlı çevrimiçi form oluşturucuyu kullanmaya başlayın.

Ücretsiz bir çevrimiçi formu nasıl oluşturabilirim?

Deneme planı ile kodlama yapmadan AppMaster üzerinde herhangi bir form oluşturabilirsiniz. Formunuzu özelleştirilmiş bir yaklaşım ve kullanımı kolay web formları ile oluşturun.

Form oluşturmak için en iyi program hangisidir?

AppMaster, kullanıcıların geniş bir kitleye ulaşabilen web formları oluşturması için güvenilir bir uygulamadır.