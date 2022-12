Immaginate di poter creare moduli web da soli, senza dover mai imparare il codice. Molte aziende si sono unite al viaggio per creare un sito web con moduli web senza codice. Si possono trovare molti fornitori di servizi che permettono di creare moduli web da zero anche se non si conoscono le basi della programmazione. Bene! La maggior parte delle persone non sa come creare un modulo. Il motivo è che non hanno alcuna competenza in materia di codifica per creare moduli.

Bene! L'articolo è una riflessione sui vari tipi di opzioni per la creazione di moduli web. Il nostro obiettivo è quello di evidenziare quali tipi di moduli web possono essere creati con l'aiuto di AppMaster. L'elemento principale da comprendere è che i moduli web possono facilmente raccogliere molte persone. È anche possibile costruire moduli web e memorizzarli per un secondo momento, senza bisogno di conoscenze di scienza dei dati.

Come costruire moduli web senza codificare?

AppMaster offre un'ampia gamma di funzioni drag-and-drop per il costruttore di moduli. Ora è possibile costruire tutti i moduli web da zero senza dover apprendere competenze di codifica. Ora potete costruire un modulo senza avere alcuna competenza in materia di codifica. È il momento di scegliere una piattaforma affidabile che fornisca servizi per la creazione di applicazioni e moduli senza dover assumere uno sviluppatore. Create il vostro modulo web utilizzando AppMaster:

Fase 1: visitate il sito web di AppMaster, effettuate l'accesso o registratevi per i vostri moduli, se non ne avete già uno.

Fase 2: iniziate a costruire il vostro modulo. Una volta acceduto alla dashboard, è possibile creare dal pulsante.

Fase 3: Esiste un'ampia gamma di design e modelli per la creazione di moduli.

Fase 4: La funzione di trascinamento fornita dai moduli web è un salvavita. L'allineamento di questa funzione vi libererà da molte preoccupazioni.

Fase 5: Il passo successivo consiste nell'aggiungere le domande richieste nei campi dedicati. È necessario fare clic sull'icona della matita per modificare i moduli. Una volta terminata l'aggiunta dei campi ai vostri moduli.

Fase 6: È ora di salvare le modifiche. A tale scopo, è possibile fare clic sull'icona di salvataggio presente nell'angolo superiore dell'applicazione.

Fase 7: Nella situazione in cui ci troviamo, è disponibile una varietà di personalizzazioni per i moduli web. Un'app senza codice rende conveniente la creazione di moduli. Se seguite questo processo, potete migliorare l'aspetto del vostro modulo. Inoltre, è possibile selezionare il tema o lo stile di carattere desiderato in relazione al logo della propria organizzazione.

Fase 8: Una volta terminata l'intera procedura, è possibile condividere il modulo con altri utenti. Si utilizza il link di condivisione del modulo sul web.

Vantaggi dell'utilizzo di un costruttore di moduli AppMaster

Siamo qui per suggerirvi perché è meglio scegliere la piattaforma no-code:

Ottenere un modulo web su misura per i vostri requisiti eccezionali

Potreste avere un reparto IT che ha scoperto di creare i moduli web. Potrebbe essere difficile per loro coordinare i moduli web in base ai requisiti del vostro flusso di lavoro. Vi suggeriamo di utilizzare la piattaforma no-code AppMaster per creare un modulo online che vi aiuti a creare facilmente i vostri moduli.

Soddisfare più velocemente le esigenze del mercato e dell'organizzazione.

Studi recenti hanno dimostrato che l'adozione di una metodologia agile per la creazione di moduli web si è rivelata più efficace rispetto all'approccio tradizionale. L'approccio agile per i moduli web è orientato verso un prodotto minimo realizzabile. Ciò significa che il lavoro verrà migliorato a ogni iterazione. L'utilizzo di un costruttore di moduli online vi consentirà di creare rapidamente MVP nei moduli.

Eliminare la manutenzione continua dei moduli codificati

Se volete costruire un modulo web con l'approccio tradizionale, dovrete codificarlo per mantenerlo in linea con i progressi. Se utilizzate il costruttore di moduli web AppMaster, sarete liberi dalla preoccupazione di dover aggiornare continuamente il codice.

Liberate le risorse IT per i progetti più importanti

Capita spesso di imbattersi in moduli critici da gestire. Tali moduli richiedono un'attenzione intensa da parte del reparto IT della vostra organizzazione. In ultima analisi, questo riduce l'onere per il vostro team IT.

Tipi di moduli Web che potete creare:

Modulo di contatto

Se avete bisogno di rispondere a richieste di informazioni sul vostro sito web da parte dei vostri clienti, dovreste creare un modulo web. Dovreste creare un modulo web. La creazione di moduli web vi consentirà di ottenere le informazioni richieste dai clienti. Nei moduli è possibile creare diversi campi relativi alle informazioni personali. Potete anche connettervi con i vostri consumatori in modo da ricevere feedback e commenti dai moduli web.

Importanza di un modulo di contatto

Permette ai consumatori di comunicare comodamente.

I clienti possono utilizzarlo per contattarvi e chiedere informazioni sui vostri servizi.

Migliora il vostro sito web e l'esperienza complessiva dell'utente.

Modulo di registrazione

Tutti gli utenti che desiderano entrare a far parte della vostra comunità devono accedere al modulo di registrazione. Vi aiuta a classificare e separare gli utenti in base alle loro attività. È possibile usufruire di diversi servizi utilizzando il modulo personalizzato. Potete visualizzare questi servizi sulle vostre pagine aziendali o sui moduli di registrazione agli eventi. Gli utenti che si registrano sulla vostra piattaforma riceveranno tempestivamente aggiornamenti via e-mail. Inoltre, sarà più facile conservare i dati in modo organizzato.

Importanza dei moduli di registrazione



Più facile raccogliere i dati. Elaborazione comoda per moduli di registrazione rapidi.

Favorisce la corretta profilazione dei nuovi utenti.

Fornisce informazioni per la registrazione.

Modulo di pagamento

È necessario fornire agli utenti moduli di pagamento se la vostra attività richiede transazioni monetarie. I moduli più comuni sono i gateway e i portali. Questi gateway sono il punto in cui gli utenti possono completare le transazioni. Inoltre, viene fornita loro una prova di pagamento, ovvero una ricevuta.

Importanza dei moduli di pagamento



Se si costruiscono moduli web, diventa più facile raccogliere i pagamenti.

Tutte le vostre transazioni sono più facili da convalidare per la verifica dei dati finanziari.

Semplifica e snellisce la procedura di pagamento.

Modulo di candidatura

Le aziende tendono spesso ad avere una sezione dedicata alla carriera. Questa sezione si riferisce alle persone che desiderano entrare a far parte della vostra azienda, ottenere un prestito o iscriversi a un corso. Per queste informazioni, è necessario produrre un modulo di richiesta. Questo modulo personalizzato consente di accettare informazioni categorizzate relative alle varie categorie della vostra azienda. I moduli di richiesta sono utili per raccogliere informazioni come le esperienze passate e le competenze lavorative. priorità dei corsi, ecc. A volte le persone inseriscono spesso l'opzione di ricezione del curriculum nei moduli. Pertanto, se si utilizza un modulo di domanda per la propria attività, è possibile incanalare e organizzare facilmente i propri record.

Importanza di un modulo di iscrizione



Potete raccogliere le informazioni dedicate in modo organizzato.

Il processo di selezione sarà più rapido e semplice se si utilizza un modulo di domanda.

Permette di raccogliere e analizzare enormi quantità di dati.

Modulo di sondaggio



Le aziende sono solite condurre ricerche attraverso sondaggi prima di lanciare un prodotto sul mercato. Ciò consente di capire come e perché un cliente potrebbe avere bisogno del prodotto. È comune che i moduli di indagine abbiano contesti predefiniti. Ciò significa che questi moduli personalizzati forniscono informazioni dedicate all'utente. Successivamente, i dati quantitativi vengono suddivisi in vari campi. I commenti per il modulo d'indagine per raccogliere i dati. Una volta selezionata la domanda standardizzata, si ottengono tutti i dati oggettivi per i moduli. I moduli d'indagine possono ridurre di molto il tempo a disposizione.

Importanza di un modulo di sondaggio



Potrete raggiungere meglio i vostri clienti e comunicare con i loro moduli.

Otterrete dati in tempo reale dai moduli online, consentendo un'analisi rapida e semplice.

Progettare un modulo web su AppMaster (senza codificare)

AppMaster include diverse opzioni di personalizzazione che possono essere utilizzate per migliorare l'aspetto del vostro modulo web senza utilizzare i CSS. Vediamo brevemente alcune delle grandi cose che AppMaster può realizzare.

Aggiungere temi preferiti

Se si desidera aggiungere un modulo web personalizzato, si possono lasciare a sinistra le varie opzioni sulla barra laterale. Esistono dieci diversi temi per il modulo web personalizzato. È possibile selezionare la scelta più adatta alla guida visiva del proprio marchio. Sono inoltre disponibili vari stili di carattere per i moduli personalizzati.

Notifiche push

A volte è difficile raggiungere i clienti tramite messaggi, telefonate o e-mail. È qui che le notifiche push entrano in gioco e vi aiutano. Le notifiche push sono importanti quando si lancia un messaggio importante ai propri clienti in qualità di imprenditori. Se c'è un aggiornamento importante per la vostra azienda o un cambiamento di politica, volete che i vostri clienti lo sappiano immediatamente attraverso i moduli. L'approccio principale che potete utilizzare è quello di informarli attraverso una notifica push sulla vostra app. È quasi impossibile negare che passiamo la maggior parte del tempo sui nostri telefoni.

Pertanto, il modo migliore per raggiungere i clienti è attraverso la vostra applicazione. Assicuratevi sempre che l'applicazione no-code che avete scelto vi fornisca un'opzione di notifica push. A volte le notifiche da inviare ai clienti sono limitate. Spesso il numero di notifiche inviate tramite il metodo di notifica push è limitato. A volte è necessario inviare una notifica push a una categoria specifica di clienti. Per questo motivo, è necessario verificare anche questa opzione e assicurarsi che sia possibile farlo nei moduli dell'app che si utilizza.

Supporto della comunità

AppMaster crede che la comunità conosca un'azienda o un'impresa. Si mantiene intorno a sé. Soprattutto se si tratta di moduli no-coding, questo fornisce informazioni significative su come le aziende influenzano i loro clienti.

È possibile trovare numerose basi di conoscenza e una vasta gamma di forum di discussione aziendali. Date un'occhiata e verificate quanto è attiva e reattiva la comunità. È comodo identificare chiavi rapide e gestibili per i vostri clienti?

Analisi e reportistica

Il vostro unico scopo non è quello di creare un'app per i vostri clienti. La vera battaglia inizia quando la vostra app è sulla piattaforma e dovete monitorarla regolarmente. Il vostro obiettivo principale è identificare come, perché e quando il consumatore utilizza la vostra applicazione. A tal fine, è necessario l'aiuto di funzionalità di analisi e reporting. Questa dovrebbe essere la vostra priorità assoluta quando cercate un'applicazione. Questa funzione vi fornisce un quadro completo della vostra attività e del modo in cui i consumatori la perseguono.

Se desiderate un business efficace, dovete tenere aggiornate le vostre analisi. Supponiamo che le analisi mostrino che i clienti non ricevono o leggono le notifiche push. Allora sarete in grado di identificare cosa non va nelle vostre notifiche o se vi siete rivolti ai consumatori giusti o meno.

Pianificazione e appuntamenti

Un buon uso di qualsiasi applicazione è quello di consentire agli utenti di prenotare appuntamenti o pianificare cose. È una delle funzionalità più importanti che possono essere fornite all'utente e ad altri compiti. Vi fa risparmiare il costo di un receptionist, di un fornitore di servizi e molto altro. Una semplice app può farvi risparmiare tempo e denaro e ottenere il coinvolgimento dei clienti. L'unica cosa che dobbiamo assicurarci è che la funzione di pianificazione deve essere personalizzabile per i moduli. Ad esempio, è possibile aggiungere una fascia oraria preferita da voi per fornire ai vostri clienti.

Commercio elettronico

Fornire ai clienti la facilità di acquisto attraverso l'applicazione è uno dei risultati significativi quando si costruiscono i moduli. Il fatto che i consumatori non debbano recarsi sul web o effettuare fisicamente un acquisto ha incrementato le vendite attraverso i moduli web. Gli acquirenti interni sono funzioni fornite al canale di vendita. Facilita tutte le funzioni di e-commerce, ovvero il pagamento da più fonti e la gestione di tutti i costi, come le tasse e le spese di spedizione, ecc. Se volete un modello di e-commerce per il vostro modulo personalizzato, potete anche cercarlo tra i costruttori di app. Alcune app di moduli offrono la possibilità di generare dati strutturati relativi agli acquisti.

I vantaggi di scegliere AppMaster per i moduli web:

Con AppMaster è possibile creare facilmente applicazioni web progressive (PWA). Le persone sono unanimemente soddisfatte della gamma di vantaggi offerti dai moduli web. Uno di questi è il risparmio sui costi di sviluppo delle app native. Non solo, non si scende a compromessi sulla qualità. È necessario innanzitutto capire che la vostra applicazione no-code funzionerà come un'applicazione nativa. Di seguito troverete i vantaggi significativi dell'utilizzo di AppMaster per i moduli web:

Ampie possibilità di personalizzazione:

Il componente chiave è l'ampia possibilità di personalizzazione che si ottiene dalle icone e dalle animazioni degli elementi in-app. Sarete in grado di comunicare il vostro marchio e la sua coesione al pubblico.

Funzione Drag and Drop:

La cosa più comoda che si può ottenere in un'applicazione no-code è la possibilità di inserire tutto con la semplice funzione di trascinamento per i moduli web online. Nelle applicazioni normali, la progettazione di un pulsante richiede ore di lavoro. La funzione di trascinamento ha dato agli utenti la possibilità di risparmiare molto tempo e fatica. Quando si scelgono i costruttori di moduli, bisogna sempre concentrarsi sulla piattaforma e sulla facilità d'uso. È necessario fornire una linea guida insieme ai moduli drag-and-drop? Se le risposte a queste domande non sono subito evidenti, l'applicazione potrebbe non essere così facile da usare come vorreste.

Molteplici modalità di raccolta dei dati:

La nuova applicazione principale ha reso più facile la creazione di diversi tipi di moduli. Le aziende si affidano ora ai moduli per la conduzione di ricerche e la raccolta di informazioni. Avendo a disposizione molte risorse da cui raccogliere le informazioni, ora è più facile entrare in contatto con i clienti. Per cominciare, cercate di includere le funzionalità essenziali in un secondo momento AppMaster vi offre innumerevoli possibilità di creare moduli web da utilizzare per raccogliere informazioni. Tutti i campi selezionati per i moduli sono completamente personalizzabili e pertinenti alle vostre domande.

Facile condivisione:

I moduli creati con un app builder sono facilmente condivisibili. È necessario ottenere il link ai moduli e condividerlo con chi si desidera, sia per posta che per messaggio o annuncio. Gli utenti possono cliccare sull'URL e compilare i moduli web.

Modifiche in tempo reale:

È possibile che il materiale dei moduli debba essere modificato. Le modifiche apportate alle applicazioni AppMaster vengono visualizzate in tempo reale sui cellulari degli utenti. Non è necessario installare alcun aggiornamento.

Esperienza dell'utente finale senza soluzione di continuità:

Gli utenti avranno un'esperienza naturale con i moduli AppMaster, poiché la PWA funziona allo stesso modo di un'applicazione nativa a cui sono già abituati. I vostri utenti non dovranno imparare nulla sui moduli. La creazione di moduli con AppMaster Apps è semplice, rapida e diretta, e si traduce in un'ottima esperienza utente per il vostro pubblico nei moduli. A seguire, vediamo perché le progressive web app sono un'opzione valida per molte piccole e medie imprese.

Verdetto finale:

Il nome sviluppo no-code parla da sé. AppMaster è la soluzione migliore per creare un'applicazione web progressiva, che aiuta a ricostruire i moduli e a risparmiare tempo, fornendo nuove funzionalità facilmente accessibili e che non richiedono l'apprendimento del codice. AppMaster è la soluzione migliore per creare una piattaforma no-code. Utenti, fiduciari e app per la creazione di moduli e metodi di pagamento. Molte aziende si affidano alle app per la creazione di moduli per risparmiare tempo al proprio reparto IT. I moduli web sono la chiave di ogni attività online. Se utilizzate i moduli web, sarete in grado di capire i vostri clienti e di fornire loro il prodotto migliore. Non solo, ma questo denaro fornisce ai vostri clienti anche politiche di informazione costante di cui sono soddisfatti.

Domande frequenti:

Come realizzare un modulo web online significativo?

AppMaster è un costruttore senza codice che consente di costruire moduli web e sondaggi online. Iniziate con il costruttore di moduli online facile e veloce.

Come posso creare un modulo online gratuitamente?

Con il piano di prova è possibile creare qualsiasi modulo su AppMaster senza codifica. Create il vostro modulo con un approccio personalizzato e moduli web facili da usare.

Qual è il programma migliore per creare moduli?

AppMaster è un'applicazione affidabile per gli utenti che desiderano creare moduli web in grado di raggiungere un vasto pubblico.