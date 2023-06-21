مقدمة لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

يعد تطوير الكود المنخفض أسلوبًا لتطوير البرامج يمكّن من إنشاء تطبيقات باستخدام واجهات مرئية ومكونات مسبقة الصنع والحد الأدنى من الترميز اليدوي. الهدف الأساسي من تطوير low-code هو تقليل التعقيد والطبيعة التي تستغرق وقتًا طويلاً للبرمجة التقليدية ، مما يجعلها في متناول مجموعة أوسع من المستخدمين ، بما في ذلك رواد الأعمال غير التقنيين. تستفيد الأنظمة الأساسية Low-code من واجهات السحب والإفلات ، والقوالب المعدة مسبقًا ، ومجموعة كبيرة من عمليات الدمج لتمكين التطوير والنشر السريع للتطبيقات.

يكسر هذا النهج المبتكر الحواجز التي تحول دون التحول الرقمي ، ويمكّن المزيد من الأشخاص من إنشاء التطبيقات وتكرارها وصيانتها دون الحاجة إلى خلفية برمجة واسعة النطاق. من المزايا المهمة للحلول low-code دعمها للتعاون بين أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين. ينتج عن هذا النهج التعاوني عمليات تطوير أكثر كفاءة ، وتحسين الاتصال ، وفهم شامل أفضل لأهداف المشروع ومتطلباته.

مزايا تطوير الكود المنخفض لأصحاب المشاريع غير التقنيين

يقدم التطوير Low-code مزايا عديدة لأصحاب المشاريع غير التقنيين ، بما في ذلك:

تقليل الوقت اللازم للتسويق

مع تطوير low-code ، يتم تقصير الوقت المطلوب لتصميم التطبيقات وإنشائها ونشرها بشكل كبير. ونتيجة لذلك ، يمكن لأصحاب المشاريع غير التقنيين تنفيذ أفكارهم بسرعة والاستجابة لاتجاهات السوق وتلبية احتياجات العملاء دون التورط في دورات التنمية الطويلة. من خلال تقليل الوقت اللازم للتسويق ، يمكّن تطوير low-code الشركات من الحفاظ على قدرتها التنافسية واغتنام الفرص الجديدة بشكل أسرع.

فعالية التكلفة

يمكن أن تكون الأساليب التقليدية لتطوير البرمجيات باهظة الثمن ، خاصة عند النظر في تكلفة توظيف مطورين ذوي خبرة. تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تقليل هذه التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى خبرة برمجة واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك ، تؤدي عملية التطوير المتسارعة إلى توفير إجمالي في التكاليف من منظور الوقت والموارد.

زيادة السرعة والقدرة على التكيف

يسمح تطوير Low-code للشركات بتغيير تطبيقاتها وتكييفها بسرعة استجابة لتحولات السوق أو ملاحظات العملاء. تتيح مرونة الأنظمة الأساسية low-code لأصحاب المشاريع غير التقنيين تكرار الأفكار الجديدة وتجربتها بسهولة ، مما يمكنهم من توجيه استراتيجياتهم أو تحسين منتجاتهم لتتوافق مع احتياجات العملاء.

تخفيض الديون الفنية

يشير الدين الفني إلى التحديات المرتبطة بصيانة وتحديث التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام طرق البرمجة التقليدية. تقلل المنصات Low-code الديون التقنية من خلال تمكين رواد الأعمال غير التقنيين من إنشاء التطبيقات وتحديثها وصيانتها دون تكبد تكاليف عامة كبيرة.

سهولة التكامل

غالبًا ما توفر منصات التطوير Low-code مكتبة غنية من عمليات الدمج ، مما يمكّن الشركات من توصيل تطبيقاتها بسهولة بالأنظمة الحالية والخدمات الخارجية. وهذا يلغي الحاجة إلى عمليات تكامل يدوية معقدة ومستهلكة للوقت ومعرضة للأخطاء ، مما يبسط تطوير التطبيقات وصيانتها.

الصيانة والدعم المبسط

نظرًا لأن التطبيقات المبنية على الأنظمة الأساسية low-code أقل اعتمادًا على البرمجة المعقدة ، فإن متطلبات الصيانة والدعم الخاصة بها تكون بشكل عام أكثر وضوحًا. يمكن لأصحاب المشاريع غير التقنيين إدارة صيانة التطبيقات والتحديثات بسهولة ، مما يقلل العبء على فرقهم ويضمن بقاء التطبيقات محدثة وفعالة.

المكونات والميزات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تقدم المنصات Low-code مجموعة من المكونات والميزات ، والتي تساعد رواد الأعمال غير التقنيين على تبسيط عملية التطوير. تتضمن بعض المكونات والميزات الأساسية low-code يلي:

بيئة التطوير المرئي

تزود بيئة التطوير المرئي المستخدمين بواجهة سهلة الاستخدام drag-and-drop ، مما يسمح لهم بإنشاء مكونات التطبيق دون كتابة تعليمات برمجية شاملة. تعمل هذه الواجهة على تمكين رواد الأعمال غير التقنيين من فهم عملية التطوير والمشاركة فيها بنشاط.

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مكونات قابلة لإعادة الاستخدام

توفر الأنظمة الأساسية Low-code مجموعة من المكونات المبنية مسبقًا والقابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن إضافتها بسرعة إلى أحد التطبيقات. توفر هذه المكونات الوقت والجهد ، وتمكن رواد الأعمال غير التقنيين من التركيز على إدارة منتجاتهم بشكل استراتيجي وتحسينها دون التورط في التعليمات البرمجية.

تصميم متكيف

تتيح إمكانات التصميم المتكيف للمستخدمين إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة تتكيف مع مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات والتوجهات. تضمن هذه الميزة أن رواد الأعمال يمكنهم تطوير تطبيقات توفر تجربة مستخدم متسقة وعالية الجودة عبر الأنظمة الأساسية.

أتمتة العمليات وإدارة سير العمل

غالبًا ما تتضمن الأنظمة Low-code أدوات لأتمتة العمليات وإدارة سير العمل. تساعد هذه الأدوات رواد الأعمال غير التقنيين على تبسيط عملياتهم التجارية ، وتقليل الجهد اليدوي وضمان التنفيذ المتسق والفعال للمهام الروتينية.

الأمان والامتثال

عادةً ما توفر منصات التطوير Low-code ميزات أمان وتوافق مضمنة ، مما يضمن تلبية التطبيقات للمتطلبات القانونية والتنظيمية. وهذا يقلل العبء على رواد الأعمال غير التقنيين ، مما يسمح لهم بالتركيز على نمو الأعمال والابتكار دون القلق بشأن المخاطر الأمنية.

البيانات والتحليلات

توفر العديد من الأنظمة الأساسية low-code أدوات إدارة البيانات والتحليل ، مما يمكّن رواد الأعمال من جمع البيانات من تطبيقاتهم وتحليلها وتصورها. هذا يمكّن رواد الأعمال غير التقنيين من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات ، وتحسين عملياتهم ، وفهم عملائهم بشكل أفضل.

في الختام ، يوفر تطوير low-code لأصحاب المشاريع غير التقنيين حلاً عمليًا وفعالًا وفعالًا من حيث التكلفة لإنشاء وصيانة التطبيقات التي تلبي احتياجات أعمالهم. من خلال الاستفادة من المكونات والميزات الرئيسية للمنصات low-code ، يمكن لرواد الأعمال تسريع تحولهم الرقمي ، وتقليل الديون التقنية ، والبقاء نشيطة في سوق دائم التغير.

اختيار النظام الأساسي الأيمن منخفض الكود

يعد اختيار النظام الأساسي المناسب low-code أمرًا ضروريًا لأصحاب المشاريع غير التقنيين لضمان النجاح والتنفيذ السلس. ضع في اعتبارك العوامل التالية عند اختيار نظام أساسي low-code يلبي متطلبات عملك:

سهولة الاستخدام: يعد النظام الأساسي سهل الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المشاريع غير التقنيين. ابحث عن الأنظمة الأساسية ذات واجهات التصميم البديهية والمكونات المعدة مسبقًا ووثائق وافرة لمساعدتك على التعلم والاستفادة القصوى من الأدوات.

يعد النظام الأساسي سهل الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المشاريع غير التقنيين. ابحث عن الأنظمة الأساسية ذات واجهات التصميم البديهية والمكونات المعدة مسبقًا ووثائق وافرة لمساعدتك على التعلم والاستفادة القصوى من الأدوات. قابلية التوسع: يجب أن يكون النظام الأساسي low-code قادرًا على توسيع نطاق عملك أثناء نموه. يجب أن يسمح لك بإنشاء تطبيقات قادرة على التعامل مع البيانات المتزايدة وحركة المستخدم دون إعاقة الأداء.

يجب أن يكون النظام الأساسي قادرًا على توسيع نطاق عملك أثناء نموه. يجب أن يسمح لك بإنشاء تطبيقات قادرة على التعامل مع البيانات المتزايدة وحركة المستخدم دون إعاقة الأداء. القابلية للتوسعة: يجب أن تكون المنصة قادرة على استيعاب الوظائف المخصصة والتكامل مع البرامج والخدمات الأخرى. ستمكّنك هذه المرونة من إنشاء حلول مخصصة فريدة لاحتياجات عملك.

يجب أن تكون المنصة قادرة على استيعاب الوظائف المخصصة والتكامل مع البرامج والخدمات الأخرى. ستمكّنك هذه المرونة من إنشاء حلول مخصصة فريدة لاحتياجات عملك. التكلفة: قم بتقييم هيكل تسعير النظام الأساسي وتأكد من توافقه مع قيود ميزانيتك. ابحث عن منصات ذات مستويات اشتراك مختلفة ، وخصومات تعليمية أو غير هادفة للربح ، وفترة تجريبية مجانية أو فترة اختبار لاستكشاف الميزات دون استثمار مسبق.

قم بتقييم هيكل تسعير النظام الأساسي وتأكد من توافقه مع قيود ميزانيتك. ابحث عن منصات ذات مستويات اشتراك مختلفة ، وخصومات تعليمية أو غير هادفة للربح ، وفترة تجريبية مجانية أو فترة اختبار لاستكشاف الميزات دون استثمار مسبق. المجتمع والدعم: يمكن أن يكون المجتمع القوي ودعم العملاء الجيد أمرًا بالغ الأهمية في حل التحديات واكتساب رؤى من الأقران. تحقق من منتديات مجتمع النظام الأساسي ومجموعات المستخدمين وأنظمة بطاقات الدعم للاستجابة والنشاط.

يمكن أن يكون المجتمع القوي ودعم العملاء الجيد أمرًا بالغ الأهمية في حل التحديات واكتساب رؤى من الأقران. تحقق من منتديات مجتمع النظام الأساسي ومجموعات المستخدمين وأنظمة بطاقات الدعم للاستجابة والنشاط. إمكانيات التكامل: يعد التكامل السلس مع قواعد البيانات الشائعة وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات الجهات الخارجية عاملاً أساسيًا في اختيار نظام low-code . تحقق من عمليات التكامل المضمنة في النظام الأساسي والتوافق مع برامج وخدمات الأعمال المستخدمة على نطاق واسع.

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AppMaster .io: حل قوي No-Code

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي شامل لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكّن رواد الأعمال غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بسرعة وكفاءة. تتيح الواجهة المرئية البديهية للنظام الأساسي والمكونات المبنية مسبقًا للمستخدمين تصميم وبناء ونشر تطبيقات كاملة الوظائف دون أي خبرة في الترميز. تشمل الميزات الرئيسية لتطبيق AppMaster.io ما يلي:

التصميم المرئي: إنشاء واجهات مستخدم لتطبيقات الويب والجوال باستخدام مكونات drag-and-drop . تصميم نماذج البيانات ، والعمليات التجارية ، endpoints API و WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية بشكل مرئي.

إنشاء واجهات مستخدم لتطبيقات الويب والجوال باستخدام مكونات . تصميم نماذج البيانات ، والعمليات التجارية ، API و WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية بشكل مرئي. إنشاء التطبيقات المؤتمتة: عند الضغط على زر "نشر" ، ينشئ AppMaster .io كود المصدر ويجمع ويختبر ويحزم وينشر التطبيقات على السحابة.

عند الضغط على زر "نشر" ، ينشئ .io كود المصدر ويجمع ويختبر ويحزم وينشر التطبيقات على السحابة. المكونات المبنية مسبقًا: استخدم مكتبة ضخمة من مكونات واجهة المستخدم المبنية مسبقًا ، وعمليات الأعمال الخلفية ، وعمليات الدمج. وفر الوقت والجهد مع الحفاظ على المرونة في التخصيص وفقًا لاحتياجاتك.

استخدم مكتبة ضخمة من مكونات واجهة المستخدم المبنية مسبقًا ، وعمليات الأعمال الخلفية ، وعمليات الدمج. وفر الوقت والجهد مع الحفاظ على المرونة في التخصيص وفقًا لاحتياجاتك. القضاء على الديون الفنية: يقوم AppMaster .io بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، مما يلغي الديون الفنية ويضمن دائمًا تطبيقات محدثة.

يقوم .io بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، مما يلغي الديون الفنية ويضمن دائمًا تطبيقات محدثة. مستويات اشتراك متعددة: يوفر AppMaster .io ستة مستويات اشتراك ، تتراوح من خطة مجانية للمستخدمين الجدد لاستكشاف النظام الأساسي ، وحتى خطة المؤسسة للمشاريع واسعة النطاق مع الوصول إلى رمز المصدر والميزات القابلة للتكوين.

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قصص نجاح رواد الأعمال غير التقنيين باستخدام رمز منخفض

مهد تطوير Low-code الطريق للعديد من قصص النجاح في عالم ريادة الأعمال. فيما يلي بعض الأمثلة على رواد الأعمال غير التقنيين الذين استفادوا من المنصات low-code لإحياء رؤاهم:

بناء تطبيق السوق: استخدم رجل أعمال غير تقني في مساحة التجارة الإلكترونية نظامًا low-code لإنشاء تطبيق سوق مخصص. مكنتهم المنصة من تطوير التطبيق بسرعة ، والتكامل مع خدمات الدفع والخدمات اللوجستية من طرف ثالث ، والتكيف مع التغييرات الجارية في الصناعة. تسريع عمليات الأعمال: استخدم مالك شركة صغيرة ، بدون خبرة في الترميز ، نظامًا low-code لأتمتة المهام اليدوية وتبسيط العمليات التجارية. لقد قاموا ببناء حلول مخصصة لإدارة علاقات العملاء ، والفواتير ، وإدارة المشاريع ، وتحسين الإنتاجية والربحية. تطوير نظام أساسي للشبكات الاجتماعية: استخدم رجل الأعمال صاحب الرؤية قوة low-code لإنشاء منصة تواصل اجتماعي جذابة. سمحت مكونات النظام الأساسي المبنية مسبقًا والتكاملات المضمنة لرجل الأعمال بالتركيز على تجربة المستخدم واستراتيجية المحتوى ، بينما كفل البرنامج low-code دورة تطوير سريعة وبنية تحتية قابلة للتطوير. تحسين دعم العملاء: استخدم صاحب العمل في صناعة دعم العملاء نظامًا low-code لإنشاء حل مركزي لإدارة استفسارات العملاء وردود الفعل وحل المشكلات. سمحت لهم مجموعة الأدوات ذات التعليمات low-code بتخصيص الحل لتلبية متطلبات سير العمل الفريدة الخاصة بهم والتكامل مع CRM الحالي لإدارة دعم العملاء بشكل سلس.

كما توضح قصص النجاح هذه ، يوفر تطوير low-code لأصحاب المشاريع غير التقنيين فرصة لإنشاء تطبيقات قوية دون الاستثمار في معرفة البرمجة الواسعة. من خلال اعتماد أدوات no-code مثل AppMaster.io ، يمكن لأصحاب المشاريع تحويل أفكارهم إلى واقع ، وتبسيط العمليات التجارية ، والتكيف بشكل ديناميكي مع صناعة التكنولوجيا المتغيرة باستمرار.