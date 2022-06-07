نظرًا لتطور الأساليب المختلفة لإدارة خطوة خطة العمل ، طور الأشخاص العديد من الطرق لاكتساب أعمال لمؤسساتهم من خلال طرق تمويل متعددة. قد ترى حتى الناس يمولون من خلال الحشود. هذا هو المكان الذي يدخل فيه الطلب المتزايد على التمويل الجماعي. أدى الاتجاه الجديد للتمويل الجماعي إلى مصدر لا غنى عنه للتمويل الإضافي للمشاريع. تمكنت بعض المشاريع من الحصول على تمويل من الحشد باستخدام المنصة على الرغم من أن لديهم مواقع الويب الخاصة بهم.

وفقًا لـ Forbes ، سيكون التمويل الجماعي للعقارات وحده قادرًا على توليد 300 مليار دولار بحلول عام 2025 ، مع الأخذ في الاعتبار الشعبية التي وصل إليها. هذا هو السبب في أننا شهدنا ظهور العديد من الشركات بشغف للتسليم. لقد لوحظ أن أحد الخيارات المفضلة للشركات هو اختيار منصة التمويل الجماعي. يمكن الاعتماد عليها لأصحاب الأعمال والرأسماليين بعدة طرق ممكنة.

يمكن لمنصة التمويل الجماعي أن توفر إجراءً سلسًا من كونها فعالة. علاوة على ذلك ، يمكنهم تكييف نماذج الأعمال وخيارات العمليات بفعالية. إنها الأولوية القصوى لمنصة التمويل الجماعي لتزويدك بأرباح قيمة. ولكن هل هذا كل ما تحصل عليه مع الرغبة في إنشاء موقع للتمويل الجماعي على شبكة الإنترنت؟ استمر في القراءة أدناه لفهم ما يمكنك تحقيقه أكثر من خلال نظام أو تطبيق للتمويل الجماعي. هناك محيط شاسع من الفرص المتاحة لك على المنصة.

ما هي منصة التمويل الجماعي؟



تُعرف المنصة المصممة لتوفير القدرة على التمويل بمساعدة الجمهور بمنصة التمويل الجماعي. في معظم السيناريوهات ، تحمل المواقع الإلكترونية هذه المنصة بثلاثة أشكال مختلفة:

هبة

التمويل الجماعي

الجماهير

لشرح ذلك بكلمات سهلة ، يمكن أن تكون المنصة أي موقع ويب أساسي مخصص لتوليد رأس المال للأشخاص المكرسين لإنشاء مشروع. تهدف المنصة إلى ربط الشركات وأصحاب رؤوس الأموال بأشخاص لديهم أفكار مختلفة. يمكن لأي عائد مشروع أو فكرة مبتكرة أن تعرض محفظتها وتولد رأس المال.

موقع الويب للتمويل الجماعي ليس نظامًا أساسيًا مخصصًا. أصبح من الشائع الآن أن يستخدم الناس أي منصة وسائط اجتماعية لمثل هذه الممارسات. يمكن لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تحفيز الناس وكذلك مساعدتهم على توليد الأموال. علاوة على ذلك ، يمكن لجامعي التبرعات مشاركة أفكارهم ومساعدة الآخرين من خلال تقديم رؤية. أو يجد العديد من رواد الأعمال أنه من الصعب والتفاني طويل الأمد لأي مشروع تجاري لتحقيق النجاح.

كيف يمكن بناء منصة للتمويل الجماعي بدون كود؟



لا ينتهي الأمر أبدًا بالاعتماد على شركة غير معروفة بإنتاج محتوى من هذا النوع. ايا كان. إذا كنت تعتمد على طرف ثالث ، فستتمكن من تحديد الثغرات الموجودة في النظام الأساسي الخاص بك. لقد ذكرنا بعض الخطوات أدناه التي يجب عليك اتباعها إذا كنت ترغب في تحقيق نجاح طويل المدى مع النظام الأساسي الخاص بك:

الخطوة الأولى: إجراء تحليل للسوق

تتمثل الخطوة الأولى لمنشئي الحملات في إجراء بحث شامل واكتساب المعرفة المطلوبة حول السوق قبل البدء في تطوير خدمة موقع الويب الخاص بك. لأغراض المراقبة ، تحتاج إلى تحديد معايير الغاز كأولوية قصوى في الأموال. منصة التمويل التي تريد تأسيسها. يمكنك الاختيار من بين العديد من الخيارات: التبرعات ، من نظير إلى نظير ، على أساس المكافأة ، وما إلى ذلك. إنه أمر ضروري لأن النجاح الذي يمكنك تحقيقه لمنصتك موجه نحو الجمهور. الطريقة الأساسية لقياس نجاحك هي تحديد عدد الأشخاص النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

الخطوة الثانية: تنفيذ خطة عملك

يجب أن تتوافق الفكرة التي قدمتها إلى الطاولة والهدف الذي تريد تحقيقه مع بعضهما البعض للحصول على الأموال. للقيام بخطوة النجاح هذه ، عليك التأكد من أن لديك المعرفة المطلوبة للمجال. نحن منشئو الحملة ندرس ونناقش المشروع الذي قررت بشأنه والميزانية. تساعدك المناقشة في معرفة ما إذا كان الناس على استعداد للاستثمار في مشروعك أم لا. ستكون خطوة ممتازة إذا كان بإمكانك إنشاء مجتمع لـ AppMaster لتطوير موقع الويب. سوف يساعدك على توجيه المزيد من جامعي التبرعات نحو مشروعك. علاوة على ذلك ، إذا كان هيكل المشروع الخاص بك مخططًا جيدًا ومنسقًا بشكل فعال ، فستتمكن من تحقيق النتائج المرجوة.

الخطوة 3: احصل على تصميم UX جذاب

تأكد من أن سوق التمويل الجماعي الذي تختاره للتطوير يجب أن يكون به خبراء. سيمكنك من عمل تصميم موقع تفاعلي وجذاب لمشروعك. الهدف من تصميم موقع على شبكة الإنترنت هو أن تكون قادرًا على جذب الجمهور. وبالتالي ، لا يمكنك المساومة على تصميم موقع ويب لافت للنظر. إذا كنت ترغب في إنشاء منصات تمويل جماعي ، فيجب عليك توفير عملية خطوة بخطوة للمستخدم حتى يتمكن من التسجيل وعرض القائمة الموجودة في تطوير الموقع واستثمار الأموال دون أن يضيع.

المفتاح للحصول على تصميم جيد لتجربة المستخدم هو إنشاء واجهة سهلة الاستخدام وتطوير نظام أساسي للتمويل الجماعي. يجب أن يكون موقع الويب الخاص بك قابلاً للتكيف ولونًا وقادرًا على التواصل مع المستخدم. سيمكنك من التواصل بشكل جيد مع المصممين في AppMaster حول المشروع الذي تريد تحقيقه منهم.

الخطوة 4: تطوير المنصة

بمجرد الانتهاء من تصميم موقع الويب الخاص بك ، سيقوم الخبراء في AppMaster بالتواصل معك بشأن التصميم الذي تريده من البداية ، سواء كان ذلك من خلال القوالب أو الحل الجاهز. نحن نتفهم أن منصات مواقع التمويل الجماعي ليست سهلة التطوير. قد يكون من الصعب تتبع عدد الكيانات القانونية الموجودة جنبًا إلى جنب مع القواعد.

بصفتك مالكًا لعملية التطوير ، يجب أن تكون قادرًا على تحديد النظام الأساسي الذي يناسبك بشكل أفضل ، سواء كان النظام الأساسي المخصص أو نظام التمويل الجماعي المخصص. إذا كنت ترغب في اتخاذ القرار الأفضل ، نقترح عليك اللجوء إلى أي خدمات API ضرورية لجهة خارجية يجب تضمينها في النظام الأساسي. للحصول على حل قابل للتطوير ، في النهاية ، يجب عليك المشاركة إذا كنت ترغب في إنشاء موقع ويب للتمويل الجماعي.

الخطوة 5: مرحلة الاختبار

بمجرد الانتهاء من إنشاء النظام الأساسي ، يجب أن تكون الحكم على مشاريعك! في هذا الوقت ، من المفترض أن تقوم بتحليل التطوير المنجز. لهذا ، تحتاج إلى فهم معايير الأداء والقدرات التي يجب على الويب تحقيقها. من المعروف أن كل سوق تمويل جماعي آمن وسري. ومن ثم يجب أن يكون هذا هو أولويتك القصوى للتحقق في السوق. علاوة على ذلك ، سيكون من المفيد إذا كنت متأكدًا من أن الويب الخاص بك لديه أداء سريع للمستخدمين حتى لا ينتهي بهم الأمر بالانتظار لفترات أطول. إذا تمكنت من تحديد خطأ في هذا الإجراء ، فسيكون من الأسهل التعامل معه.

الخطوة 6: قم بتشغيل MVP

إذا أطلقت MVP في السوق ، فستتمكن من فهم الاستجابة التي تحصل عليها من الناس. بمجرد أن نتحكم في السوق ، يمكنك تحديد طرق فعالة من حيث التكلفة لجذب الجمهور. سوف تتلقى ردود فعل إيجابية في أي وقت من الأوقات. بمجرد أن تتمكن من تشغيل إصدار MVP في سوق التمويل الجماعي ، يمكنك الاستمرار في التحديث كلما تلقيت التعليقات. يساعدك هذا في الحفاظ على تفاعل الجمهور المستهدف معك.

كيف يعمل التمويل الجماعي؟



ستجد دائمًا خدمات تطوير الويب في صالحك إذا تمكنت من فهم وظائف تطوير مواقع التمويل الجماعي. تعتمد العديد من الشركات عليها لنهجها الخالي من العيوب والمباشر. لذا دعونا نتعمق في الأمر ونتوصل إلى فكرة عن كيفية عمله؟

التسجيل هو إجراء يجب القيام به حتى بالنسبة لمدير المشروع. ومن ثم ، يجب عليك التسجيل على حساب.

بمجرد أن يكون لديك حسابك على المنصة ، يمكنك تحديد الطريقة التي ترغب في اختيارها للمبلغ المطلوب.

إذا كان لديك مدير مشروع معين ، فسترى أيضًا أنه يتخذ قرارات تجاه مساهمات الأفراد في الحملة.

لأي مساهمات في منصة التمويل الجماعي للمكدس التكنولوجي ، يجب على الرعاة تسجيل أنفسهم على المنصة.

بمجرد وصولك إلى وقت انتهاء مشروعاتك ، سيتم تسليم الأموال التي تمكنت من جمعها إلى مدير المشروع.

ومع ذلك ، فإن تطوير منصة التمويل الجماعي يحافظ على هامش للعمولة. وبالتالي ، من المرجح أن يتم تحويل (5٪ -12٪) من إجمالي الأموال المكتسبة إلى الشركة.

قائمة الميزات التي يمكنك الحصول عليها في منصات التمويل الجماعي

علاوة على ذلك ، سنناقش الميزات المتقدمة التي سيجدها المستخدمون في كل لوحة. يتضمن المسؤول والنسخ الاحتياطي والمالك المحدد للنظام الأساسي. افترض أنك تتلقى مساعدة من شركة مثل AppMaster. ثم لدينا بعض الميزات التي يمكنك إضافتها باستمرار:

عن الادارية



عندما يتعلق الأمر بـ AppMaster ، فإن إدارة الأنظمة الأساسية الخاصة بك تعتمد بشكل أساسي على المسؤولين. ومن ثم ، فإن الميزات المتقدمة التالية تساعدهم كثيرًا في اتباعها:

1. حساب المسؤول:

التسجيل على المنصة أمر لا بد منه للمسؤول. يساعدهم على تسجيل الدخول بسهولة. يساعد توفير حسابات مختلفة للمسؤول في تتبع ما قام به المسؤول للمهمة المحددة. يساعد على بناء عامل الشفافية والثقة بين المسؤولين على منصات التمويل الجماعي.

2. إدارة الحساب:

يمكن أن تكون إدارة قائمة تحافظ على محاذاة أنشطة الداعمين والمبدعين وتصفيتها مفيدة للغاية. وبالتالي ، سيتمكن المستخدمون من مشاهدة التدريبات والحملة ، والتي ستساعدك لاحقًا في انتقاء الأشخاص إذا حدث خطأ ما.

3. إدارة المشاريع والفئات:

لنفترض أنه يمكنك تصنيف المحتوى وإدارته بشكل مناسب لتطوير نظام أساسي للتمويل الجماعي للمبيعات. سيكون من الأسهل على المسؤولين تحديد أي مستخدم يعرض المشروع للخطر. يساعدك أيضًا على إدارة القائمة والتقدم المحرز في عملك.

لداعميه



الداعمون هم نفس المشرفين. إنها تتطلب إلى حد ما نفس السلطات والسيطرة. يوفر لهم المجال لطرح أفكارهم أمام الناس ودعم الآراء التي يتلقاها الآخرون من خلال الحملة. ومع ذلك ، نعلم جميعًا مدى فائدة تحسين النظام الأساسي بتقسيم اللوحة.

1. التسجيل في المنصة:

يجب أن يكون إجراء التسجيل المصمم لتطبيقات التمويل سهل المتابعة. تأكد من أن المشاريع تتكامل مثل وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتمكن الداعمون من الحصول على الحسابات دون الوصول إلى Google أو Facebook أو Twitter. يمكن للمستخدمين بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتحديث البيانات الأساسية مثل الاسم أو كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

2. إدارة الملفات الشخصية:

قد يقوم الداعمون بتحديث ملفاتهم الشخصية على AppMaster. عن طريق تحميل صورة عرض وتقديم المعلومات الأساسية مثل السيرة الذاتية والاسم ومعلومات الاتصال.

3. استكشاف المشروع:

يمكن توفير مجموعة متنوعة من الخيارات للداعم في الحملة. وبالتالي ، يعتبر دور الداعم إضافة الأوصاف اللازمة للصور أو مقاطع الفيديو. تمكنهم من تنمية فرصهم.

لمالك المنصة:



إذا كان المستخدمون يرغبون في إدارة التطبيق بالكامل ، فأنت بحاجة إلى التخلي عن تحكم التطبيق للمديرين والمالك. تشمل الميزات المتقدمة للمالك ما يلي:

1. إنشاء الحساب:

يمكن لمنشئ المحتوى التسجيل من خلال حساب وسائل التواصل الاجتماعي ثم تسجيل الدخول لاحقًا بنفس الطريقة. سيوفر لهم تسجيل الدخول حرية التجول والتعديل.

2. إدارة الملف الشخصي:

تعد إدارة الملفات الشخصية أسهل للمبدعين الذين يعملون في المشاريع. يمكنهم إضافة التفاصيل وكذلك الصور الرمزية الخاصة بهم. يمكن أن تكون معبرة عن طريق إضافة وصف. القيام بذلك سيوفر لهم النفوذ للتواصل مع الناس بشكل أفضل.

3. إدارة المشروع:

إذا كنت تنشئ تمويلًا جماعيًا ، فستجد أن المالكين أو المبدعين قد يطورون عدة مبادرات لتحصيل الإيرادات. قد يقدمون أيضًا تفسيرات وصورًا ومقاطع فيديو وأفكارًا أخرى لمساعدة الداعمين على تحديد مكان وضع أموالهم.

4. إدارة الاستثمار:

يمكن لمنشئي الحملة عرض التقدم وإدارته. إنهم يتلقون تقارير منتظمة عن التمويل الذي يجب أن يتلقوه. بمجرد تحقيق الهدف ، يمكنهم إنهاء الحملة.

كم من المال سيستغرق إنشاء نظام أساسي للتمويل الجماعي بدون تشفير؟



تفرض معظم أنظمة تطوير منصات التمويل الجماعي رسومًا على أساس النسبة المئوية للأموال التي تم جمعها وتكلفة معالجة الدفع بنسبة 2.9 بالمائة + 0.30 دولار لكل معاملة. تتراوح تكلفة إنشاء شبكة تمويل جماعي نموذجية من 60 ألف دولار إلى 230 ألف دولار. يتم تحديد السعر الفعلي من خلال عوامل مختلفة ، بما في ذلك تعقيد نموذج العمل وميزاته.

ما الذي تحتاجه لإنشاء نظام أساسي للتمويل الجماعي بدون رمز؟



تعمل منصة التمويل الجماعي كوسيط لربط الأشخاص وأصحاب رؤوس الأموال. غالبًا ما تجد المنظمات غير الحكومية تتفاعل في وسائل الإعلام لأن توفير الأموال لمنظماتها هو أسهل طريقة.

ابدأ بتحديد مكانه المناسب. ازدادت شعبية منصات التمويل الجماعي والمواقع المتخصصة في السنوات الأخيرة.

ضع هدفا لنفسك. ابدأ في بناء موقع التمويل الجماعي الخاص بك عن طريق تحديد هدف تجاري معقول وواضح.

تحسين مهارات الاتصال الخاصة بك.

زيادة عدد خيارات المكافآت المتاحة.

ضمان سلامة.

افكار اخيرة:



يمكن لأي مالك أن يجد أن منصة التمويل الجماعي فرصة ممتازة. إذا كنت ترغب في إنشاء نظام أساسي ناجح للتمويل الجماعي ، فمن الأفضل الاعتماد على AppMaster. عند البحث عن مزود خدمة تمويل جماعي ، يجب أن تجد النظام الأساسي الذي يتمتع بالمهارات والمعرفة التي يمكن أن تصرف جمهورًا بالأموال.







