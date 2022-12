Jak różne podejścia do zarządzania krok biznes planu ewoluowały, ludzie opracowali wiele sposobów, aby zdobyć biznes dla swoich przedsiębiorstw poprzez wiele metod finansowania. Możesz nawet zobaczyć ludzi finansujących poprzez tłumy. To właśnie tutaj wchodzi zwiększone zapotrzebowanie na crowdfunding. Nowy trend crowdfundingu doprowadził do niezastąpionego źródła dodatkowego finansowania dla przedsięwzięć. Niektóre przedsięwzięcia zdołały uzyskać finansowanie z tłumu za pomocą platformy, nawet jeśli miały swoje strony internetowe.

Według Forbes, sam crowdfunding nieruchomości będzie w stanie wygenerować 300 miliardów dolarów do 2025 roku, biorąc pod uwagę popularność, jaką osiągnął. To dlatego byliśmy świadkami kilku firm wyskakujących z pasją do dostarczania. Zauważono, że jednym z preferowanych wyborów dla firm jest wybór platformy crowdfundingowej. Są one niezawodne dla właścicieli firm i kapitalistów na wiele możliwych sposobów.

Platforma crowdfundingowa może zapewnić płynną procedurę z bycia funkcjonalnym. Co więcej, mogą one skutecznie dostosować modele biznesowe i opcje procesowe. Jest to najwyższy priorytet dla platformy crowdfundingowej, aby zapewnić Ci cenne zyski. Ale czy to wszystko, co dostajesz z pragnieniem stworzenia strony internetowej crowdfundingowej? Czytaj dalej poniżej, aby zrozumieć, co więcej możesz osiągnąć dzięki platformie lub aplikacji crowdfundingowej. Istnieje ogromny ocean możliwości dostępnych dla Ciebie na platformie.

Co to jest Platforma Crowdfundingowa?

Platforma zaprojektowana w celu zapewnienia możliwości finansowania z pomocą tłumu jest znana jako platforma crowdfundingowa. W większości scenariuszy, ta platforma jest prowadzona przez strony internetowe w trzech różnych formach:

Donacja

Crowdfunding

Crowdlending

Aby wyjaśnić to w prostych słowach, platformą może być każda istotna strona internetowa poświęcona generowaniu kapitału dla osób poświęconych tworzeniu przedsięwzięcia. Platforma ma na celu połączenie przedsiębiorstw i inwestorów venture capital z ludźmi o różnych pomysłach. Każdy dochód z przedsięwzięcia lub innowacyjny pomysł może zaprezentować swoje portfolio i wygenerować kapitał.

Strona internetowa Crowdfunding nie jest dedykowaną platformą. Obecnie popularne jest, aby ludzie używali dowolnej platformy mediów społecznościowych do takich praktyk. Platformy mediów społecznościowych mogą motywować ludzi, jak również pomóc im w generowaniu funduszy. Ponadto fundraiserzy mogą dzielić się swoimi pomysłami i pomagać innym, przedstawiając wizję. W przeciwnym razie wielu przedsiębiorców uważa, że osiągnięcie sukcesu przez jakiekolwiek przedsięwzięcie biznesowe jest trudne i wymaga długiego czasu.

Jak zbudować platformę crowdfundingową bez kodu?

Nigdy nie kończ polegać na firmie, która nie jest znana z produkcji treści tego rodzaju. Cokolwiek. Jeśli polegasz na stronie trzeciej, będziesz w stanie zidentyfikować luki na swojej platformie. Poniżej podaliśmy kilka kroków, które powinieneś wykonać, jeśli chcesz osiągnąć długoterminowy sukces ze swoją platformą:

Krok 1: Przeprowadzenie analizy rynku

Początkowym krokiem dla twórców kampanii jest przeprowadzenie dokładnych badań i zdobycie wymaganej wiedzy o rynku, zanim zaczniesz rozwijać swój serwis internetowy. Dla celów obserwacji, trzeba zidentyfikować kryteria gazowe najwyższy priorytet w funduszach. Platforma finansowania, którą chcesz założyć. Możesz wybierać spośród różnych opcji: darowizny, peer-to-peer, oparte na nagrodach itp. Jest to istotne, ponieważ sukces, który możesz osiągnąć dla swojej platformy jest skierowany do odbiorców. Podstawową metodą pomiaru Twojego sukcesu jest określenie liczby osób aktywnych na mediach społecznościowych.

Krok 2: Wykonaj swój biznesplan

Pomysł, który przyniosłeś do stołu i cel, który chcesz osiągnąć, muszą się ze sobą zgadzać dla funduszy. Aby ten krok zakończył się sukcesem, musisz być pewien, że masz wymaganą wiedzę w tej dziedzinie. Twórcy kampanii rozważają i omawiają projekt, na który się zdecydowaliście oraz budżet. Dzięki dyskusji wiesz, czy ludzie byliby skłonni zainwestować w Twoje przedsięwzięcie, czy nie. Będzie to doskonały krok, jeśli uda Ci się wygenerować społeczność dla AppMaster do tworzenia stron internetowych. Pomoże ci to skierować więcej fundraiserów w stronę twojego przedsięwzięcia. Ponadto, jeśli twoja struktura dla przedsięwzięcia jest dobrze zaplanowana i kuratorowana skutecznie, będziesz w stanie osiągnąć pożądane rezultaty.

Krok 3: Zaprojektuj atrakcyjny UX Design

Upewnij się, że rynek crowdfundingowy, który wybierzesz do rozwoju, musi mieć ekspertów na pokładzie. Umożliwi Ci to wykonanie interaktywnego i przyciągającego wzrok projektu strony internetowej dla Twojego przedsięwzięcia. Celem projektowania strony internetowej jest być w stanie przyciągnąć publiczność. Stąd nie można pójść na kompromis w sprawie przyciągającego wzrok projektu strony internetowej. Jeśli chcesz budować platformy crowdfundingowe, musisz zapewnić proces krok po kroku do użytkownika, tak aby mogli się zarejestrować i wyświetlić listę obecną na stronie internetowej rozwoju i inwestować pieniądze bez zagubienia.

Kluczem do posiadania dobrego projektu UX jest wyprodukowanie przyjaznego dla użytkownika interfejsu i opracowanie platformy crowdfundingowej. Twoja strona musi być adaptowalna, oznaczona kolorami i zdolna do komunikacji z użytkownikiem. Pozwoli Ci to dobrze komunikować się z projektantami w AppMaster o projekcie, który chcesz od nich osiągnąć.

Krok 4: Rozwój platformy

Po zakończeniu projektowania strony internetowej, eksperci z AppMaster przekażą Ci projekt, który chcesz od podstaw, niezależnie od tego, czy będą to szablony, czy gotowe rozwiązanie. Rozumiemy, że platformy stron crowdfundingowych nie są łatwe do opracowania. Biorąc pod uwagę liczbę podmiotów prawnych obecnych wraz z normami może stać się wyzwaniem do śledzenia.

Będąc właścicielem procesu rozwoju, powinieneś być w stanie określić, która platforma najbardziej Ci odpowiada, czy to niestandardowa, czy platforma crowdfundingowa typu white label. Jeśli chcesz podjąć najlepszą decyzję, sugerujemy, aby zwrócić się do wszelkich niezbędnych usług API stron trzecich, które powinny być zawarte w platformie. Aby mieć skalowalne rozwiązanie, w końcu, musisz zaangażować się, jeśli chcesz zbudować rozwój witryny crowdfundingowej.

Krok 5: Faza testów

Po stworzeniu platformy, to Ty musisz być sędzią swoich projektów! W tym czasie, masz do analizy rozwoju wykonane. W tym celu musisz zrozumieć kryteria wydajności i zdolności, które sieć jest zobowiązana do osiągnięcia. Każdy rynek crowdfundingowy jest znany z tego, że jest bezpieczny i poufny. Stąd powinno to być twoim najwyższym priorytetem, aby sprawdzić na rynku. Co więcej, pomogłoby to, gdybyś był pewien, że Twoja sieć ma szybką wydajność dla użytkowników, aby nie skończyło się na czekaniu przez dłuższy czas. Jeśli można zidentyfikować błąd w tej procedurze, byłoby łatwiejsze do czynienia z nim.

Krok 6: Uruchomienie MVP

Jeśli uruchomisz MVP na rynku będzie w stanie zrozumieć, co odpowiedź otrzymasz od ludzi. Po przejęciu kontroli nad rynkiem, można zidentyfikować opłacalne metody, aby przyciągnąć publiczność. Otrzymasz pozytywne opinie w krótkim czasie. Kiedy możesz uruchomić wersję MVP na rynku crowdfundingowym, możesz nadal aktualizować, ponieważ otrzymujesz informacje zwrotne. To pomoże Ci utrzymać docelową publiczność zaangażowaną w Ciebie.

Jak działa Crowdfunding?

Zawsze znajdziesz usługi rozwoju sieci, aby być na swoją korzyść, jeśli uda Ci się zrozumieć funkcjonalność rozwoju strony internetowej crowdfunding. Wiele firm polega na nim ze względu na jego bezbłędne i proste podejście. Więc zanurzmy się w i uzyskać pomysł, jak to działa?

Rejestracja jest obowiązkową procedurą nawet dla kierownika projektu. Stąd, musisz zarejestrować się na koncie.

Gdy masz już swoje konto na platformie, możesz określić metodę, którą jesteś skłonny wybrać dla wymaganej kwoty.

Jeśli masz przypisanego kierownika projektu, zobaczysz również, że podejmuje on decyzje wobec wkładów poszczególnych osób w kampanii.

Aby dokonać wpłaty na platformę crowdfundingową Tech Stack, sponsorzy muszą zarejestrować się na platformie.

Po osiągnięciu czasu zakończenia projektów, fundusz, który udało się zebrać, zostanie dostarczony do kierownika projektu.

Rozwój platformy crowdfundingowej zachowuje jednak margines na prowizję. W związku z tym, (5%-12%) z całkowitej zarobionych funduszy mogą być przekazywane do firmy.

Lista funkcji, które można mieć w platformach crowdfundingowych

Ponadto, omówimy zaawansowane funkcje, które użytkownicy znajdą w każdym panelu. Obejmuje on administratora, kopię zapasową i określonego właściciela platformy. Załóżmy, że korzystasz z pomocy firmy takiej jak AppMaster. Wtedy mamy dla Ciebie kilka funkcji, które konsekwentnie dodajemy:

Dla administratora



Jeśli chodzi o AppMaster, zarządzanie Twoimi platformami zależy głównie od adminów. Stąd poniższe zaawansowane funkcje są dla nich wielką pomocą do naśladowania:

1. konto administratora:

Rejestracja na platformie jest koniecznością dla administratora. To pomaga im zalogować się łatwo. Zapewnienie różnych kont do administratora pomaga śledzić, co admin wykonał określone zadanie. Pomaga to budować czynnik przejrzystości i zaufania wśród adminów na platformach crowdfundingowych.

2) Zarządzanie kontami:

Zarządzanie listą, która utrzymuje działania backerów i twórców wyrównane i przefiltrowane, może być bardzo pomocne. Stąd użytkownicy będą mogli obserwować ćwiczenia i kampanię, które później pomogą Ci wybrać ludzi, jeśli coś pójdzie nie tak.

3) Zarządzanie projektami i kategoriami:

Załóżmy, że możesz odpowiednio skategoryzować i zarządzać treścią, aby rozwinąć platformę crowdfundingową do sprzedaży. Łatwiej będzie adminom zidentyfikować, jaki użytkownik zagraża projektowi. Pomaga również zarządzać listą i postępem prac.

Dla Wspierających



Backers są tacy sami jak admini. W pewnym sensie wymagają tych samych władz i kontroli. Zapewnia im to miejsce, w którym mogą przedstawić swoje pomysły ludziom i wspierać poglądy otrzymane przez innych za pośrednictwem kampanii. Wszyscy jednak wiemy, jak korzystne mogłoby być prawdopodobnie wzbogacenie platformy o podział panelu.

1) Rejestracja na platformie:

Procedura rejestracji zaprojektowana dla aplikacji funduszy musi być łatwa do naśladowania. Upewnij się, że projekty integrują się jak media społecznościowe, tak aby backersi mogli złapać kontakt z kontami bez sięgania do Google, Facebooka czy Twittera. Użytkownicy mogą następnie zalogować się na swoje konto za pomocą swojego e-maila i hasła i zaktualizować podstawowe dane, takie jak nazwa, hasło, adres e-mail lub numer telefonu.

2. zarządzanie profilami:

Wspierający mogą aktualizować swoje profile w AppMasterze. Przesyłając zdjęcie poglądowe i podając podstawowe informacje, takie jak bio, imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe.

3. eksploracja projektu:

W kampanii backerowi można udostępnić wiele opcji. Stąd uważa się, że rolą backera jest dodanie niezbędnych opisów do zdjęć lub filmów. Dzięki temu mogą oni rozwijać swoją szansę.

Dla Właściciela Platformy:



Jeśli użytkownicy chcą zarządzać całą aplikacją, musisz oddać kontrolę nad aplikacją menedżerom i właścicielowi. Zaawansowane cechy właściciela obejmują:

1) Tworzenie konta:

Twórca może zarejestrować się poprzez konto w mediach społecznościowych, a później zalogować się za pomocą tego samego podejścia. Logowanie zapewni im swobodę poruszania się i edycji.

2) Zarządzanie Profilem:

Zarządzanie profilami jest łatwiejsze dla twórców pracujących nad projektami. Mogą oni dodać szczegóły, jak również swoje awatary. Mogą być wyraziste poprzez dodanie opisu. Robienie tego zapewni im dźwignię do lepszego łączenia się z ludźmi.

3) Zarządzanie projektem:

Jeśli zbudujesz crowdfunding, okaże się, że właściciele lub twórcy mogą opracować kilka inicjatyw w celu zebrania przychodów. Mogą również dostarczyć wyjaśnienia, obrazy, filmy i inne pomysły, aby pomóc backersom zdecydować, gdzie umieścić swoje pieniądze.

4) Zarządzanie inwestycjami:

Twórcy kampanii mogą przeglądać postępy i zarządzać nimi. Otrzymują regularne raporty dotyczące finansowania, które powinni otrzymać. Gdy osiągną cel, mogą zakończyć kampanię.

Ile pieniędzy zajmie zbudowanie platformy Crowdfundingowej bez kodowania?

Większość rozwoju platformy crowdfundingowej pobiera opłatę opartą na procencie zebranych funduszy oraz koszt przetwarzania płatności wynoszący zazwyczaj 2,9 procent + 0,30 USD za każdą transakcję. Koszt stworzenia typowej strony crowdfundingowej waha się od 60 000 do 230 000 dolarów. Rzeczywista cena zależy od różnych czynników, w tym złożoności modelu biznesowego i funkcji.

Czego potrzebujesz, aby stworzyć platformę Crowdfunding bez kodu?

Platforma Crowdfundingowa służy jako pośrednik łączący ludzi i inwestorów venture capital. Często można spotkać organizacje pozarządowe, które wchodzą w interakcje z mediami, ponieważ generowanie funduszy dla ich organizacji jest najprostszym sposobem.

Zacznij od wybrania niszy. Niszowe platformy i strony crowdfundingowe zyskały w ostatnich latach na popularności.

Wyznacz sobie cel. Rozpocznij budowę swojej strony crowdfundingowej od wyznaczenia celu biznesowego, który jest zarówno rozsądny, jak i oczywisty.

Popraw swoje umiejętności komunikacyjne.

Zwiększ liczbę dostępnych opcji nagród.

Zapewnij bezpieczeństwo.

Końcowe przemyślenia:

Każdy właściciel może stwierdzić, że platforma crowdfundingowa to doskonała okazja. Jeśli chcesz stworzyć udaną platformę crowdfundingową, najlepiej jest polegać na AppMaster. Szukając dostawcy usług crowdfundingowych, musisz znaleźć platformę z umiejętnościami i wiedzą, która może odwrócić tłum z funduszami.