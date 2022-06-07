随着管理商业计划步骤的各种方法的发展，人们已经开发出许多方法来通过多种融资方式为他们的企业赢得业务。你甚至可能会看到人们通过人群资助。这就是众筹需求增加的地方。新的众筹趋势为企业带来了不可替代的额外资金来源。一些企业即使拥有自己的网站，也设法使用该平台从人群中获得资金。

据福布斯报道，考虑到它已经达到的受欢迎程度，到 2025 年，仅房地产众筹就能产生 3000 亿美元的收益。这就是为什么我们目睹了几家对交付充满热情的企业。据观察，公司的首选选择之一是选择众筹平台。它们在许多可能的方面对企业主和资本家都是可靠的。

众筹平台可以提供从功能开始到顺利运行的过程。此外，他们可以有效地调整业务模式和流程选项。众筹平台为您提供有价值的利润是重中之重。但这就是您创建众筹网站的全部愿望吗？继续阅读下文，了解您可以通过众筹平台或应用程序实现更多目标。您可以在平台上获得大量机会。

什么是众筹平台？



旨在提供在人群帮助下进行融资的能力的平台被称为众筹平台。在大多数场景下，该平台由网站以三种不同的形式承载：

捐款

众筹

众筹

简单地说，该平台可以是任何致力于为致力于创建企业的人们创造资金的重要网站。该平台旨在将企业和风险投资家与不同想法的人联系起来。任何风险收入或创新想法都可以展示其投资组合并产生资本。

众筹网站不是一个专门的平台。人们现在很流行使用任何社交媒体平台进行此类实践。社交媒体平台可以激励人们并帮助他们筹集资金。此外，筹款人可以分享他们的想法并通过提供愿景来帮助他人。否则，许多企业家发现任何商业企业要取得成功都具有挑战性和长期的奉献精神。

无代码如何搭建众筹平台？



永远不要依赖一家不以生产此类内容而闻名的公司。任何。如果您依赖第三方，您将能够识别您平台上的漏洞。如果您想通过您的平台取得长期成功，我们在下面说明了一些步骤，您应该遵循这些步骤：

第 1 步：进行市场分析

活动创建者的第一步是在开始开发网站服务之前进行彻底的研究并获得有关市场的必要知识。出于观察目的，您需要确定标准气体是基金中的重中之重。您要建立的资金平台。您可以从各种选项中进行选择：捐赠、点对点、基于奖励等。这很重要，因为您可以为您的平台取得的成功是针对观众的。衡量成功的主要方法是确定活跃在社交媒体上的人数。

第 2 步：执行您的商业计划

您提出的想法和您想要实现的目标必须在资金方面相互一致。要成功迈出这一步，您需要确保您具备该领域所需的知识。我们的活动创作者会考虑并讨论您决定的项目和预算。讨论可以帮助您了解人们是否愿意投资您的企业。如果您可以为 AppMaster 生成一个用于网站开发的社区，这将是一个很好的步骤。它将帮助您将更多的筹款人引导到您的企业。此外，如果您的企业结构经过精心策划和有效策划，您将能够达到预期的结果。

第 3 步：拥有有吸引力的用户体验设计

确保您选择开发的众筹市场必须有专家参与。它将使您能够为您的企业制作交互式且引人注目的网站设计。设计网站的目标是能够吸引观众。因此，您不能在引人注目的网站设计上妥协。如果你想搭建众筹平台，你必须向用户提供一个分步流程，以便他们可以注册和查看网站开发上的列表并投资而不会迷路。

拥有良好 UX 设计的关键是创建一个用户友好的界面并开发一个众筹平台。您的网站需要具有适应性、颜色编码并能够与用户交流。它将使您能够与 AppMaster 的设计师就您希望从他们那里实现的项目进行良好的沟通。

第 4 步：平台开发

一旦您完成网站设计，AppMaster 的专家将与您从头开始沟通您想要的设计，无论是模板还是现成的解决方案。我们理解众筹网站平台的开发并不容易。考虑到存在的法律实体的数量以及规范可能难以跟踪。

作为开发过程的所有者，您应该能够确定哪个平台最适合您，无论是定制平台还是白标众筹平台。如果您想做出最好的决定，我们建议您求助于平台中应包含的任何必要的第三方 API 服务。最后，如果你想建立一个众筹网站开发，你必须参与到一个可扩展的解决方案中。

第 5 步：测试阶段

平台创建完成后，您需要成为项目的评判者！此时，您应该分析已完成的开发。为此，您需要了解 Web 需要达到的性能标准和能力。众所周知，每个众筹市场都是安全和保密的。因此，这应该是您检查市场的首要任务。此外，如果您确定您的网络具有快速的性能，用户不会最终等待更长的时间，这将有所帮助。如果您可以识别此过程中的错误，则处理起来会更容易。

第 6 步：启动 MVP

如果你在市场上推出一个 MVP 将能够了解你从人们那里得到什么反应。一旦我们控制了市场，您就可以确定具有成本效益的方法来吸引观众。您将立即收到积极的反馈。一旦您可以在众筹市场推出 MVP 版本，您就可以在收到反馈时不断更新。这有助于您保持目标受众与您的互动。

众筹如何运作？



如果您设法了解众筹网站开发的功能，您将始终发现 Web 开发服务对您有利。许多企业依靠它完美而直接的方法。那么让我们深入了解一下它是如何工作的？

即使对于项目经理来说，注册也是必须做的程序。因此，您必须注册一个帐户。

在平台上拥有您的帐户后，您可以指定您愿意为所需金额选择的方法。

如果您有指定的项目经理，您还将看到他们对活动中个人的贡献做出决定。

对于技术堆栈众筹平台的任何贡献，赞助商必须在平台上注册。

一旦您达到项目的结束时间，您设法筹集的资金将交付给项目经理。

但是，众筹平台的开发保留了佣金的利润。因此，您赚取的总资金的 (5%-12%) 可能会转移到公司。

您可以在众筹平台中拥有的功能列表

此外，我们将讨论用户将在每个面板中找到的高级功能。它包括管理员、备份和平台的指定所有者。假设您正在像 AppMaster 这样的公司寻求帮助。然后我们有一些功能供您持续添加：

对于管理员



对于 AppMaster，管理您的平台主要取决于管理员。因此，以下高级功能对他们遵循有很大帮助：

1. 管理员帐号：

在平台上注册是管理员必须的。它可以帮助他们轻松登录。向管理员提供不同的帐户有助于跟踪管理员执行了指定任务。它有助于在众筹平台的管理员之间建立透明度和信任因素。

2.账户管理：

管理一个使支持者和创建者的活动保持一致和过滤的列表会很有帮助。因此，用户将能够观看练习和活动，这有助于您在出现问题时挑选人。

3. 管理项目和类别：

假设您可以对内容进行适当的分类和管理，以开发销售众筹平台。管理员将更容易识别哪些用户危害了项目。它还可以帮助您管理工作列表和进度。

对于支持者



支持者与管理员相同。它们在某种程度上需要相同的权限和控制。它为他们提供了将他们的想法摆在人们面前的空间，并支持其他人通过活动获得的观点。但是，我们都知道通过小组的划分来增强平台可能会带来多大的好处。

1.平台注册：

为基金应用程序设计的注册程序必须易于遵循。确保项目像社交媒体一样集成，以便支持者无需联系 Google、Facebook 或 Twitter 即可获得帐户。然后，用户可以使用他们的电子邮件和密码登录到他们的帐户，并更新基本数据，例如他们的姓名、密码、电子邮件地址或电话号码。

2. 档案管理：

支持者可以在 AppMaster 上更新他们的个人资料。通过上传展示照片并提供基本信息，例如简历、姓名和联系信息。

三、项目探索：

活动中的支持者可以使用多种选项。因此，为照片或视频添加必要的描述被认为是支持者的角色。它使他们能够增加机会。

对于平台所有者：



如果用户希望管理整个应用程序，您需要将应用程序的控制权交给管理员和所有者。所有者的高级功能包括：

1. 账户创建：

创作者可以通过社交媒体帐户注册，然后使用相同的方法登录。登录将为他们提供漫游和编辑的自由。

2. 管理个人资料：

对于从事项目的创建者来说，管理配置文件更容易。他们可以添加详细信息以及他们的头像。它们可以通过添加描述来表达。这样做将为他们提供更好地与人联系的杠杆作用。

3、项目管理：

如果您建立众筹，您会发现所有者或创建者可能会制定多项计划来收取收入。他们还可能提供解释、图像、视频和其他想法，以帮助支持者决定把钱放在哪里。

4、投资管理：

活动的创建者可以查看和管理进度。他们定期收到关于他们应该获得的资金的报告。一旦他们达到目标，他们就可以结束活动。

不用编码搭建一个众筹平台需要多少钱？



大多数众筹平台开发根据所筹集资金的百分比收取费用，支付处理成本通常为每笔交易的 2.9% + 0.30 美元。创建一个典型的众筹网站的成本从 60,000 美元到 230,000 美元不等。实际价格由多种因素决定，包括商业模式的复杂性和特点。

创建一个没有代码的众筹平台需要什么？



众筹平台充当连接人和风险资本家的中介。你会经常发现非政府组织在媒体上进行互动，因为为他们的组织筹集资金是最简单的方式。

首先决定一个利基市场。近年来，利基众筹平台和网站越来越受欢迎。

为自己制定一个目标。通过设定一个合理且明显的业务目标来开始构建您的众筹网站。

提高你的沟通技巧。

增加可用奖励选项的数量。

确保安全。

最后的想法：



任何所有者都可以发现众筹平台是一个绝佳的机会。如果你想创建一个成功的众筹平台，最好依赖AppMaster。在寻找众筹服务提供商时，您必须找到具有可以用资金转移人群的技能和知识的平台。







