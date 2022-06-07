Bir iş planı adımını yönetmeye yönelik çeşitli yaklaşımlar geliştikçe, insanlar işletmelerine birden fazla finansman yöntemiyle iş kazandırmak için birçok yol geliştirdiler. Kalabalıklar aracılığıyla fon sağlayan insanları bile görebilirsiniz. Kitle fonlamasına artan talebin girdiği yer burasıdır. Yeni kitle fonlaması eğilimi, girişimler için yeri doldurulamaz bir ekstra finansman kaynağına yol açtı. Bazı girişimler, web sitelerine sahip olmalarına rağmen platformu kullanarak kalabalıktan fon almayı başardı.

Forbes'a göre, ulaştığı popülerlik göz önüne alındığında, tek başına emlak kitle fonlaması 2025 yılına kadar 300 milyar dolar üretebilecek. Bu nedenle, teslim etme tutkusuyla ortaya çıkan birkaç işletmeye tanık olduk. Şirketler için tercih edilen seçeneklerden birinin kitle fonlaması platformunu tercih etmek olduğu gözlemlenmiştir. İşletme sahipleri ve kapitalistler için birçok olası şekilde güvenilirdirler.

Kitle fonlaması platformu, işlevsel olmaktan sorunsuz bir prosedür sağlayabilir. Ayrıca iş modellerini ve süreç seçeneklerini etkin bir şekilde uyarlayabilirler. Size değerli karlar sağlamak bir kitle fonlaması platformunun en büyük önceliğidir. Ancak bir kitle fonlaması web sitesi oluşturma arzusuyla elde ettiğiniz tek şey bu mu? Bir kitle fonlaması platformu veya uygulamasıyla daha fazla neler başarabileceğinizi anlamak için aşağıyı okumaya devam edin. Platformda erişebileceğiniz geniş bir fırsatlar okyanusu var.

Kitle Fonlaması Platformu nedir?



Bir kitlenin yardımıyla finanse etme yeteneği sağlamak için tasarlanmış bir platform, kitle fonlaması platformu olarak bilinir. Çoğu senaryoda, bu platform web siteleri tarafından üç farklı biçimde taşınır:

Bağış

kitle fonlaması

kalabalık

Kolayca açıklamak gerekirse, platform kendini bir girişim oluşturmaya adamış insanlar için sermaye oluşturmaya adanmış herhangi bir temel web sitesi olabilir. Platform, işletmeleri ve risk sermayedarlarını farklı fikirlere sahip insanlarla birleştirmeyi amaçlıyor. Herhangi bir girişim geliri veya yenilikçi fikir, portföyünü sergileyebilir ve sermaye üretebilir.

Kitle fonlaması web sitesi özel bir platform değildir. İnsanların bu tür uygulamalar için herhangi bir sosyal medya platformunu kullanması artık popüler. Sosyal medya platformları insanları motive edebilir ve fon yaratmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, bağış toplayıcılar fikirlerini paylaşabilir ve bir vizyon sağlayarak başkalarına yardım edebilir. Veya birçok girişimci, herhangi bir ticari girişimin başarıya ulaşmasını zorlu ve uzun süreli bir özveri olarak görmektedir.

Kodsuz Kitle Fonlaması Platformu Nasıl İnşa Edilir?



Asla bu tür içerik üretmediği bilinmeyen bir şirkete güvenmeyin. Her neyse. Üçüncü bir tarafa güveniyorsanız, platformunuzdaki boşlukları tespit edebileceksiniz. Platformunuzla uzun vadeli başarı elde etmek istiyorsanız izlemeniz gereken bazı adımları aşağıda belirttik:

Adım 1: Bir Piyasa Analizi Yapın

Kampanya yaratıcıları için ilk adım, web sitesi hizmetinizi geliştirmeye başlamadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak ve pazar hakkında gerekli bilgileri edinmektir. Gözlem amacıyla, fonlarda en yüksek önceliğe sahip olan kriterleri belirlemeniz gerekir. Kurmak istediğiniz fon platformu. Çeşitli seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz: bağışlar, eşler arası, ödüle dayalı vb. Platformunuz için elde edebileceğiniz başarı hedef kitleye yönelik olduğu için önemlidir. Başarınızı ölçmenin birincil yöntemi, sosyal medyada aktif olan insan sayısını belirlemektir.

2. Adım: İş Planınızı Yürütün

Masaya getirdiğiniz fikir ve ulaşmak istediğiniz hedef, fonlar için birbiriyle uyumlu olmalıdır. Bu başarı adımını gerçekleştirmek için, alan için gerekli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Kampanya oluşturucuları, karar verdiğiniz projeyi ve bütçeyi dikkate alır ve tartışırız. Tartışma, insanların girişiminize yatırım yapmak isteyip istemediklerini anlamanıza yardımcı olur. Web sitesi geliştirme için AppMaster için bir topluluk oluşturabilirseniz bu harika bir adım olacaktır. Girişiminize daha fazla bağış toplama aracı yönlendirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, girişim için yapınız iyi planlanmış ve etkin bir şekilde seçilmişse, istenen sonuçları elde edebileceksiniz.

3. Adım: Çekici Bir UX Tasarımına Sahip Olun

Geliştirme için seçtiğiniz kitle fonlaması piyasasının uzmanlara sahip olduğundan emin olun. Girişiminiz için etkileşimli ve göz alıcı bir web sitesi tasarımı yapmanızı sağlayacaktır. Bir web sitesi tasarlamanın amacı, bir kitleyi çekebilmektir. Bu nedenle, göz alıcı bir web sitesi tasarımından ödün veremezsiniz. Kitle fonlaması platformları oluşturmak istiyorsanız, kullanıcıya web sitesi geliştirmede mevcut listeyi kaydedip görüntüleyebilmeleri ve kaybolmadan para yatırabilmeleri için adım adım bir süreç sağlamalısınız.

İyi bir UX tasarımına sahip olmanın anahtarı, kullanıcı dostu bir arayüz oluşturmak ve bir kitle fonlaması platformu geliştirmektir. Web sitenizin uyarlanabilir, renk kodlu olması ve kullanıcı ile iletişim kurabilmesi gerekir. AppMaster'daki tasarımcılarla onlardan elde etmek istediğiniz proje hakkında iyi iletişim kurmanızı sağlayacaktır.

Adım 4: Platform Geliştirme

Web sitenizi tasarlamayı tamamladıktan sonra, AppMaster'daki uzmanlar, ister şablonlar ister hazır bir çözüm olsun, istediğiniz tasarımı sıfırdan sizinle iletişim kuracaktır. Kitle fonlaması web sitesi platformlarının geliştirilmesinin kolay olmadığını anlıyoruz. Normlarla birlikte mevcut tüzel kişiliklerin sayısı göz önüne alındığında, takip edilmesi zor olabilir.

Geliştirme sürecinin sahibi olarak, özelleştirilmiş veya beyaz etiketli bir kitle fonlaması platformu olsun, hangi platformun size en uygun olduğunu belirleyebilmelisiniz. En iyi kararı vermek istiyorsanız, platforma dahil edilmesi gereken tüm gerekli üçüncü taraf API hizmetlerine başvurmanızı öneririz. Ölçeklenebilir bir çözüme sahip olmak için, nihayetinde, bir kitle fonlaması web sitesi geliştirme oluşturmak istiyorsanız, etkileşime geçmelisiniz.

Adım 5: Test Aşaması

Platformun oluşturulması tamamlandıktan sonra, projelerinizin yargıcı olmanız gerekir! Şu anda, yapılan gelişimi analiz etmeniz gerekiyor. Bunun için, bir web'in elde etmesi gereken performans kriterlerini ve yeteneklerini anlamanız gerekir. Her kitle fonlaması piyasasının güvenli ve gizli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, piyasada kontrol etmek için en önemli önceliğiniz bu olmalıdır. Ayrıca, kullanıcıların daha uzun süreler beklememesi için web'inizin hızlı bir performansa sahip olduğundan emin olmanız yardımcı olacaktır. Bu prosedürde bir hata tespit edebilirseniz, onunla başa çıkmak daha kolay olacaktır.

Adım 6: Bir MVP Başlatın

Piyasada bir MVP başlatırsanız, insanlardan ne tepki aldığınızı anlayabileceksiniz. Pazarın kontrolünü ele geçirdikten sonra, bir kitleyi çekmek için uygun maliyetli yöntemler belirleyebilirsiniz. Kısa sürede olumlu geri dönüşler alacaksınız. MVP sürümünü kitle fonlaması pazarında piyasaya sürdüğünüzde, geri bildirim aldıkça güncellemeye devam edebilirsiniz. Bu, hedeflenen kitleyi sizinle etkileşimde tutmanıza yardımcı olur.

Kitle Fonlaması Nasıl Çalışır?



Kitle fonlaması web sitesi geliştirmenin işlevselliğini anlamayı başarırsanız, web geliştirme hizmetlerinin her zaman avantajınıza olduğunu göreceksiniz. Birçok işletme, kusursuz ve anlaşılır yaklaşımı için ona güveniyor. Öyleyse, nasıl çalıştığına dair bir fikir edinelim mi?

Kayıt, bir proje yöneticisi için bile yapılması gereken bir prosedürdür. Bu nedenle, bir hesaba kaydolmalısınız.

Hesabınızı platforma aldıktan sonra, gerekli miktar için tercih ettiğiniz yöntemi belirleyebilirsiniz.

Atanmış bir proje yöneticiniz varsa, kampanyadaki bireylerin katkılarına yönelik kararlar aldıklarını da göreceksiniz.

Teknoloji yığını kitle fonlaması platformuna yapılacak herhangi bir katkı için, sponsorların kendilerini platforma kaydettirmeleri gerekir.

Projelerinizin bitiş zamanına geldiğinizde toplamayı başardığınız fon proje yöneticisine iletilecektir.

Bununla birlikte, kitle fonlaması platformunun geliştirilmesi, komisyon için bir marj tutar. Bu nedenle, toplam kazandığınız fonların (%5-%12) şirkete transfer edilmesi muhtemeldir.

Kitle Fonlaması Platformlarında Sahip Olabileceğiniz Özelliklerin Listesi

Ayrıca, kullanıcıların her panelde bulacağı gelişmiş özellikleri tartışacağız. Yöneticiyi, yedeği ve platformun belirtilen sahibini içerir. AppMaster gibi bir şirketten yardım aldığınızı varsayalım. Ardından, tutarlı bir şekilde eklemeniz için bazı özelliklerimiz var:

Yönetici için



AppMaster söz konusu olduğunda, platformlarınızı yönetmek esas olarak yöneticilere bağlıdır. Bu nedenle, aşağıdaki gelişmiş özellikler, takip etmeleri için büyük bir yardımcıdır:

1. Yönetici Hesabı:

Platforma kayıt olmak yönetici için bir zorunluluktur. Kolayca oturum açmalarına yardımcı olur. Yöneticiye farklı hesaplar sağlamak, belirtilen görevi hangi yöneticinin gerçekleştirdiğinin izlenmesine yardımcı olur. Kitle fonlaması platformlarında yöneticiler arasında şeffaflık ve güven faktörünün oluşturulmasına yardımcı olur.

2. Hesap Yönetimi:

Destekleyicilerin ve içerik oluşturucuların faaliyetlerini uyumlu ve filtrelenmiş halde tutan bir listeyi yönetmek çok yardımcı olabilir. Böylece kullanıcılar, daha sonra bir şeyler ters giderse insanları seçmenize yardımcı olacak alıştırmaları ve bir kampanyayı izleyebilecekler.

3. Projeleri ve Kategorileri Yönetme:

Satış için bir kitle fonlaması platformu geliştirmek için içeriği uygun şekilde kategorize edip yönetebileceğinizi varsayalım. Yöneticilerin hangi kullanıcının projeyi tehlikeye attığını belirlemesi daha kolay olacaktır. Ayrıca, çalışmanızın listesini ve ilerlemesini yönetmenize yardımcı olur.

Destekçiler için



Destekleyiciler, yöneticilerle aynıdır. Bir şekilde aynı yetkileri ve kontrolü gerektirirler. Fikirlerini insanlar için öne çıkarmaları ve kampanya aracılığıyla başkaları tarafından alınan görüşleri desteklemeleri için onlara alan sağlar. Ancak, panelin bölünmesiyle platformu geliştirmenin ne kadar faydalı olabileceğini hepimiz biliyoruz.

1. Platform Kaydı:

Fon uygulamaları için tasarlanan kayıt prosedürü takip edilmesi kolay olmalıdır. Destekçilerin Google, Facebook veya Twitter'a ulaşmadan hesapları ele geçirebilmesi için projelerin sosyal medya gibi entegre olduğundan emin olun. Kullanıcılar daha sonra e-posta ve şifrelerini kullanarak hesaplarına giriş yapabilir ve adları, şifreleri, e-posta adresleri veya telefon numaraları gibi temel verileri güncelleyebilir.

2. Profil Yönetimi:

Destekçiler, profillerini AppMaster'da güncelleyebilir. Bir ekran fotoğrafı yükleyerek ve biyografi, ad ve iletişim bilgileri gibi temel bilgileri sağlayarak.

3. Proje Keşfi:

Bir kampanyada destekçiye çeşitli seçenekler sunulabilir. Bu nedenle, fotoğraflara veya videolara gerekli açıklamaları eklemek bir destekçinin rolü olarak kabul edilir. Fırsatlarını büyütmelerini sağlar.

Platform Sahibi için:



Kullanıcılar uygulamanın tamamını yönetmek isterse, uygulamanın kontrolünü yöneticilere ve sahibine bırakmanız gerekir. Bir sahibin gelişmiş özellikleri şunları içerir:

1. Hesap Oluşturma:

Bir içerik oluşturucu sosyal medya hesabı üzerinden kaydolabilir ve daha sonra aynı yaklaşımla giriş yapabilir. Giriş, onlara dolaşma ve düzenleme özgürlüğü sağlayacaktır.

2. Profili Yönetmek:

Projelerde çalışan içerik oluşturucular için profilleri yönetmek daha kolaydır. Ayrıntıları ve avatarlarını ekleyebilirler. Bir açıklama ekleyerek anlamlı olabilirler. Bunu yapmak, onlara insanlarla daha iyi bağlantı kurmak için kaldıraç sağlayacaktır.

3. Proje Yönetimi:

Kitle fonlaması oluşturursanız, sahiplerin veya içerik oluşturucuların gelir toplamak için çeşitli girişimler geliştirebileceğini göreceksiniz. Ayrıca, destekçilerin paralarını nereye koyacaklarına karar vermelerine yardımcı olacak açıklamalar, resimler, videolar ve başka fikirler de sağlayabilirler.

4. Yatırım Yönetimi:

Kampanyanın yaratıcıları ilerlemeyi görüntüleyebilir ve yönetebilir. Almaları gereken fonlarla ilgili düzenli raporlar alıyorlar. Hedefe ulaştıklarında kampanyayı sonlandırabilirler.

Kodlama olmadan bir Crowdfunding platformu oluşturmak için ne kadar para gerekir?



Çoğu kitle fonlaması platformu geliştirme, toplanan fonların yüzdesine ve her işlem için tipik olarak yüzde 2,9 + 0,30 dolarlık bir ödeme işleme maliyetine dayalı bir ücret alır. Tipik bir kitle fonlaması ağı oluşturmanın maliyeti 60.000$ ile 230.000$ arasında değişmektedir. Gerçek fiyat, iş modelinin karmaşıklığı ve özellikleri dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından belirlenir.

Kodsuz bir Crowdfunding platformu oluşturmak için neye ihtiyacınız var?



Bir Crowdfunding platformu, insanları ve risk sermayedarlarını birbirine bağlamak için bir aracı görevi görür. STK'ları sık sık medyada etkileşim halinde bulursunuz çünkü örgütleri için fon yaratmak en kolay yoldur.

Bir niş üzerinde karar vererek başlayın. Niş kitle fonlaması platformları ve web siteleri son yıllarda popülaritesini artırdı.

Kendinize bir hedef belirleyin. Hem makul hem de açık bir iş hedefi belirleyerek kitle fonlaması web sitenizi oluşturmaya başlayın.

İletişim becerilerinizi geliştirin.

Mevcut ödül seçeneklerinin sayısını artırın.

Ğüvenliği sağlamak.

Son düşünceler:



Herhangi bir sahip, bir kitle fonlaması platformunun mükemmel bir fırsat olduğunu görebilir. Başarılı bir kitle fonlaması platformu oluşturmak istiyorsanız, AppMaster'a güvenmek en iyisidir. Bir kitle fonlaması hizmet sağlayıcısı ararken, bir kalabalığı fonlarla yönlendirebilecek beceri ve bilgiye sahip bir platform bulmalısınız.







