À medida que várias abordagens para gerenciar uma etapa do plano de negócios evoluíram, as pessoas desenvolveram muitas maneiras de obter negócios para suas empresas por meio de vários métodos de financiamento. Você pode até ver pessoas financiando através de multidões. É aí que entra o aumento da demanda por crowdfunding. A nova tendência de crowdfunding levou a uma fonte insubstituível de financiamento extra para empreendimentos. Alguns empreendimentos conseguiram financiamento da galera usando a plataforma mesmo tendo seus sites.

Segundo a Forbes, somente o crowdfunding imobiliário poderá gerar US$ 300 bilhões até 2025, considerando a popularidade que alcançou. É por isso que testemunhamos várias empresas surgindo com uma paixão por entregar. Observou-se que uma das escolhas preferidas das empresas é optar por uma plataforma de crowdfunding. Eles são confiáveis para empresários e capitalistas de muitas maneiras possíveis.

A plataforma de crowdfunding pode fornecer um procedimento tranquilo por ser funcional. Além disso, eles podem adaptar modelos de negócios e opções de processo de forma eficaz. É a principal prioridade para uma plataforma de crowdfunding fornecer lucros valiosos. Mas isso é tudo que você consegue com o desejo de criar um site de crowdfunding? Continue lendo abaixo para entender o que mais você pode alcançar com uma plataforma ou aplicativo de crowdfunding. Há um vasto oceano de oportunidades acessíveis a você na plataforma.

O que é uma Plataforma de Crowdfunding?



Uma plataforma projetada para fornecer a capacidade de financiar com a ajuda de uma multidão é conhecida como plataforma de crowdfunding. Na maioria dos cenários, esta plataforma é transportada por sites em três formas diferentes:

Doação

Financiamento colaborativo

Aglomeração

Para explicar em palavras fáceis, a plataforma pode ser qualquer site essencial dedicado a gerar capital para pessoas dedicadas a criar um empreendimento. A plataforma visa conectar empresas e capitalistas de risco com pessoas com ideias diferentes. Qualquer receita de empreendimento ou ideia inovadora pode mostrar seu portfólio e gerar capital.

Um site de crowdfunding não é uma plataforma dedicada. Agora é popular que as pessoas usem qualquer plataforma de mídia social para tais práticas. As plataformas de mídia social podem motivar as pessoas e ajudá-las a gerar fundos. Além disso, os captadores de fundos podem compartilhar suas ideias e ajudar outras pessoas, fornecendo uma visão. Ou então muitos empreendedores acham desafiador e dedicação de longo prazo para qualquer empreendimento alcançar o sucesso.

Como construir uma plataforma de crowdfunding sem código?



Nunca acabe confiando em uma empresa que não é conhecida por produzir conteúdo desse tipo. Qualquer que seja. Se você confiar em um terceiro, poderá identificar as brechas em sua plataforma. Declaramos algumas etapas abaixo que você deve seguir se quiser obter sucesso a longo prazo com sua plataforma:

Etapa 1: realizar uma análise de mercado

O passo inicial para os criadores de campanhas é realizar uma pesquisa completa e obter o conhecimento necessário sobre o mercado antes de começar a desenvolver o serviço do seu site. Para fins de observação, você precisa identificar os critérios de gás uma prioridade nos fundos. Plataforma de financiamento que você deseja estabelecer. Você pode escolher entre várias opções: doações, peer-to-peer, baseado em recompensas, etc. É essencial porque o sucesso que você pode alcançar para sua plataforma é direcionado para o público. Um método primário para medir seu sucesso é identificar o número de pessoas ativas nas mídias sociais.

Etapa 2: execute seu plano de negócios

A ideia que você trouxe para a mesa e a meta que você deseja alcançar devem estar alinhadas entre si para obter fundos. Para dar esse passo de sucesso, você precisa ter certeza de que possui o conhecimento necessário para o campo. Nós, criadores de campanhas, consideramos e discutimos o projeto que você decidiu e o orçamento. A discussão ajuda você a saber se as pessoas estariam dispostas a investir em seu empreendimento ou não. Será um excelente passo se você puder gerar uma comunidade para AppMaster para desenvolvimento de sites. Isso o ajudará a direcionar mais angariadores de fundos para seu empreendimento. Além disso, se sua estrutura para o empreendimento for bem planejada e com curadoria de forma eficaz, você conseguirá alcançar os resultados desejados.

Etapa 3: tenha um design de UX atraente

Certifique-se de que o mercado de crowdfunding escolhido para o desenvolvimento tenha especialistas a bordo. Ele permitirá que você crie um design de site interativo e atraente para o seu empreendimento. O objetivo de projetar um site é ser capaz de atrair uma audiência. Portanto, você não pode comprometer um design de site atraente. Se você deseja construir plataformas de crowdfunding, deve fornecer um processo passo a passo ao usuário para que ele possa se cadastrar e visualizar a lista presente no desenvolvimento do site e investir dinheiro sem se perder.

A chave para ter um bom design de UX é produzir uma interface amigável e desenvolver uma plataforma de crowdfunding. Seu site precisa ser adaptável, codificado por cores e capaz de se comunicar com o usuário. Ele permitirá que você se comunique bem com os designers da AppMaster sobre o projeto que deseja realizar com eles.

Etapa 4: Desenvolvimento da plataforma

Depois de concluir o design do seu site, os especialistas da AppMaster comunicarão com você o design que você deseja do zero, sejam os modelos ou uma solução pronta. Entendemos que as plataformas de sites de crowdfunding não são fáceis de desenvolver. Considerando o número de pessoas jurídicas presentes junto com as normas pode ser difícil acompanhar.

Sendo o dono do processo de desenvolvimento, você deve ser capaz de identificar qual plataforma mais combina com você, seja a plataforma de crowdfunding customizada ou de marca branca. Se você quiser tomar a melhor decisão, sugerimos que você recorra a quaisquer serviços de API de terceiros necessários que devam ser incluídos na plataforma. Para ter uma solução escalável, no final, você deve se engajar se quiser construir um desenvolvimento de site de crowdfunding.

Etapa 5: Fase de teste

Uma vez feita a criação da plataforma, você precisa ser o juiz de seus projetos! Neste momento, você deve analisar o desenvolvimento feito. Para isso, você precisa entender os critérios de desempenho e as habilidades que uma web deve alcançar. Todo mercado de crowdfunding é conhecido por ser seguro e confidencial. Portanto, esta deve ser sua principal prioridade para verificar no mercado. Além disso, ajudaria se você tivesse certeza de que sua web tem um desempenho rápido para que os usuários não acabem esperando por períodos mais longos. Se você puder identificar um erro neste procedimento, seria mais fácil lidar com isso.

Etapa 6: iniciar um MVP

Se você lançar um MVP no mercado será capaz de entender qual resposta você obtém das pessoas. Depois de assumirmos o controle do mercado, você pode identificar métodos econômicos para atrair um público. Você receberá um feedback positivo em nenhum momento. Depois de lançar a versão MVP no mercado de crowdfunding, você pode continuar atualizando à medida que recebe feedback. Isso ajuda você a manter o público-alvo engajado com você.

Como funciona o financiamento coletivo?



Você sempre encontrará os serviços de desenvolvimento web para sua vantagem se conseguir entender a funcionalidade do desenvolvimento de sites de crowdfunding. Muitas empresas confiam nele por sua abordagem impecável e direta. Então vamos mergulhar e ter uma ideia de como funciona?

O registro é um procedimento obrigatório mesmo para um gerente de projeto. Portanto, você deve se registrar em uma conta.

Depois de ter sua conta na plataforma, você pode especificar o método que deseja escolher para o valor necessário.

Se você tiver um gerente de projeto designado, também o verá tomando decisões sobre as contribuições de indivíduos na campanha.

Para quaisquer contribuições para a plataforma de crowdfunding da pilha de tecnologia, os patrocinadores devem se registrar na plataforma.

Uma vez que você tenha atingido o tempo de término de seus projetos, o fundo que você conseguiu levantar será entregue ao gerente do projeto.

No entanto, o desenvolvimento da plataforma de crowdfunding mantém uma margem de comissão. Portanto, (5%-12%) do total de fundos ganhos provavelmente serão transferidos para a empresa.

Lista de recursos que você pode ter em plataformas de financiamento coletivo

Além disso, discutiremos os recursos avançados que os usuários encontrarão em cada painel. Inclui o administrador, o backup e o proprietário especificado da plataforma. Suponha que você esteja recebendo assistência de uma empresa como a AppMaster. Então, temos alguns recursos para você adicionar de forma consistente:

Para administrador



Quando se trata do AppMaster, o gerenciamento de suas plataformas depende principalmente dos administradores. Portanto, os seguintes recursos avançados são uma grande ajuda para eles seguirem:

1. Conta de administrador:

O registro na plataforma é obrigatório para o administrador. Isso os ajuda a fazer login facilmente. Fornecer contas diferentes para o administrador ajuda a acompanhar qual administrador executou a tarefa especificada. Ajuda a construir o fator de transparência e confiança entre os administradores nas plataformas de crowdfunding.

2. Gerenciamento de contas:

Gerenciar uma lista que mantém as atividades de apoiadores e criadores alinhadas e filtradas pode ser de grande ajuda. Assim, os usuários poderão assistir aos exercícios e a uma campanha, que mais tarde o ajudarão a escolher as pessoas se algo der errado.

3. Gerenciando Projetos e Categorias:

Suponha que você possa categorizar e gerenciar o conteúdo adequadamente para desenvolver uma plataforma de crowdfunding para vendas. Será mais fácil para os administradores identificarem qual usuário prejudica o projeto. Também ajuda a gerenciar a lista e o progresso do seu trabalho.

Para apoiadores



Os apoiadores são os mesmos que os administradores. Eles exigem um pouco as mesmas autoridades e controle. Dá-lhes espaço para exporem as suas ideias às pessoas e apoiarem as opiniões recebidas por outros durante a campanha. No entanto, todos sabemos o quão benéfico pode ser melhorar a plataforma com a divisão do painel.

1. Registro da Plataforma:

O procedimento de registro projetado para aplicativos de fundos deve ser fácil de seguir. Garanta que os projetos se integrem como as mídias sociais para que os apoiadores possam obter as contas sem entrar em contato com o Google, Facebook ou Twitter. Os usuários podem então fazer login em sua conta usando seu e-mail e senha e atualizar dados básicos, como nome, senha, endereço de e-mail ou número de telefone.

2. Gerenciamento de perfil:

Os apoiadores podem atualizar seus perfis no AppMaster. Fazendo upload de uma foto de exibição e fornecendo informações básicas, como biografia, nome e informações de contato.

3. Exploração do Projeto:

Uma variedade de opções pode ser disponibilizada para o patrocinador em uma campanha. Portanto, considera-se o papel de um patrocinador adicionar as descrições necessárias às fotos ou vídeos. Isso permite que eles cresçam suas oportunidades.

Para o proprietário da plataforma:



Se os usuários desejam gerenciar todo o aplicativo, você precisa ceder o controle do aplicativo aos gerentes e ao proprietário. Os recursos avançados de um proprietário incluem:

1. Criação de conta:

Um criador pode se registrar por meio de uma conta de mídia social e depois fazer login com a mesma abordagem. O login lhes dará a liberdade de perambular e editar.

2. Gerenciando o Perfil:

Gerenciar perfis é mais fácil para criadores que trabalham em projetos. Eles podem adicionar os detalhes, bem como seus avatares. Eles podem ser expressivos adicionando uma descrição. Fazer isso fornecerá a eles a alavancagem para se conectar melhor com as pessoas.

3. Gerenciamento de Projetos:

Se você criar crowdfunding, descobrirá que proprietários ou criadores podem desenvolver várias iniciativas para coletar receita. Eles também podem fornecer explicações, imagens, vídeos e outras ideias para ajudar os patrocinadores a decidir onde investir seu dinheiro.

4. Gestão de Investimentos:

Os criadores da campanha podem visualizar e gerenciar o progresso. Eles estão recebendo relatórios regulares sobre o financiamento que deveriam receber. Depois de atingir a meta, eles podem encerrar a campanha.

Quanto dinheiro será necessário para construir uma plataforma de Crowdfunding sem codificação?



A maioria dos desenvolvimentos de plataformas de crowdfunding cobra uma taxa com base em uma porcentagem dos fundos arrecadados e um custo de processamento de pagamento de normalmente 2,9% + US$ 0,30 para cada transação. O custo de criar uma web típica de crowdfunding varia de US$ 60.000 a US$ 230.000. O preço real é determinado por vários fatores, incluindo a complexidade e os recursos do modelo de negócios.

O que você precisa para criar uma plataforma de Crowdfunding sem código?



Uma plataforma de Crowdfunding serve como um intermediário para conectar pessoas e capitalistas de risco. Muitas vezes você encontrará ONGs interagindo na mídia, pois gerar fundos para suas organizações é a maneira mais fácil.

Comece por decidir sobre um nicho. Plataformas e sites de crowdfunding de nicho cresceram em popularidade nos últimos anos.

Faça uma meta para si mesmo. Comece a construir seu site de crowdfunding definindo uma meta de negócios que seja razoável e óbvia.

Melhore suas habilidades de comunicação.

Aumente o número de opções de recompensa disponíveis.

Garantir a segurança.

Pensamentos finais:



Qualquer proprietário pode descobrir que uma plataforma de crowdfunding é uma excelente oportunidade. Se você deseja criar uma plataforma de crowdfunding de sucesso, é melhor confiar no AppMaster. Ao procurar um provedor de serviços de crowdfunding, você deve encontrar a plataforma com habilidades e conhecimentos que possam desviar uma multidão com fundos.