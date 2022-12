Naarmate de verschillende benaderingen van een bedrijfsplan stap zijn geëvolueerd, hebben mensen vele manieren ontwikkeld om zaken te doen voor hun ondernemingen door middel van meerdere financieringsmethoden. Je ziet zelfs dat mensen via crowds financieren. Dit is waar de toegenomen vraag naar crowdfunding binnenkomt. De nieuwe trend van crowdfunding heeft geleid tot een onvervangbare bron van extra financiering voor ondernemingen. Sommige ondernemingen zijn erin geslaagd financiering te krijgen van de crowd via het platform, ook al hadden ze hun eigen website.

Volgens Forbes zal crowdfunding alleen al in 2025 300 miljard dollar kunnen genereren, gezien de populariteit die het heeft bereikt. Daarom hebben we verschillende bedrijven zien opduiken met een passie voor het leveren. Er is geconstateerd dat een van de voorkeurskeuzes voor bedrijven is om te kiezen voor een crowdfundingplatform. Ze zijn op vele manieren betrouwbaar voor ondernemers en kapitalisten.

Het crowdfunding platform kan zorgen voor een soepele procedure van functioneel zijn. Bovendien kunnen zij bedrijfsmodellen en procesopties effectief aanpassen. Het is de hoogste prioriteit voor een crowdfunding platform om u te voorzien van waardevolle winsten. Maar is dat alles wat je krijgt met de wens om een crowdfunding website te maken? Blijf hieronder lezen om te begrijpen wat je nog meer kunt bereiken met een crowdfunding platform of app. Er is een enorme oceaan van mogelijkheden toegankelijk voor u op het platform.

Wat is een crowdfunding platform?

Een platform dat is ontworpen om de mogelijkheid te bieden om te financieren met behulp van een menigte staat bekend als een crowdfunding platform. In de meeste scenario's wordt dit platform gedragen door websites in drie verschillende vormen:

Donatie

Crowdfunding

Crowdlending

Om het in eenvoudige woorden uit te leggen, kan het platform elke essentiële website zijn die gewijd is aan het genereren van kapitaal voor mensen die een onderneming willen opzetten. Het platform wil bedrijven en durfkapitalisten verbinden met mensen met verschillende ideeën. Elke venture opbrengst of innovatief idee kan zijn portfolio tonen en kapitaal genereren.

Een Crowdfunding website is geen specifiek platform. Het is nu populair voor mensen om elk sociaal media platform te gebruiken voor dergelijke praktijken. Sociale media platforms kunnen mensen zowel motiveren als helpen bij het genereren van fondsen. Bovendien kunnen de fondsenwervers hun ideeën delen en anderen helpen door een visie te geven. Of anders vinden veel ondernemers het een uitdaging en langdurige toewijding om een zakelijke onderneming tot een succes te maken.

Hoe bouw je een Crowdfunding Platform zonder code?

Vertrouw nooit op een bedrijf dat niet bekend staat om het produceren van dergelijke inhoud. Wat dan ook. Als u vertrouwt op een derde partij, kunt u de mazen in uw platform opsporen. We hebben hieronder enkele stappen vermeld die u moet volgen als u op lange termijn succes wilt boeken met uw platform:

Stap 1: Voer een marktanalyse uit

De eerste stap voor campagnemakers is om grondig onderzoek te doen en de vereiste kennis over de markt te vergaren voordat u begint met de ontwikkeling van uw webservice. Ter observatie moet u de criteria gas een topprioriteit in fondsen identificeren. Financieringsplatform dat u wilt oprichten. U kunt kiezen uit verschillende opties: donaties, peer-to-peer, beloning, enz. Dit is essentieel omdat het succes dat u kunt bereiken voor uw platform gericht is op het publiek. Een primaire methode om uw succes te meten is het aantal mensen dat actief is op sociale media.

Stap 2: Voer uw bedrijfsplan uit

Het idee dat je op tafel hebt gebracht en het doel dat je wilt bereiken moeten op elkaar afgestemd zijn voor fondsen. Om deze stap tot een succes te maken, moet je er zeker van zijn dat je de vereiste kennis hebt voor het vakgebied. Wij campagnemakers overwegen en bespreken het project waartoe u hebt besloten en het budget. De discussie helpt u te weten of mensen bereid zouden zijn om in uw onderneming te investeren of niet. Het zal een uitstekende stap zijn als u een gemeenschap kunt genereren voor AppMaster voor website-ontwikkeling. Het zal u helpen meer fondsenwervers naar uw onderneming te leiden. Bovendien, als uw structuur voor de onderneming goed gepland en effectief gecureerd is, zult u de gewenste resultaten kunnen bereiken.

Stap 3: Zorg voor een aantrekkelijk UX-ontwerp

Zorg ervoor dat de crowdfundingmarkt die u kiest voor ontwikkeling experts aan boord heeft. Zo kunt u een interactief en opvallend websiteontwerp maken voor uw onderneming. Het doel van het ontwerpen van een website is om een publiek te kunnen aantrekken. Daarom kunt u geen compromissen sluiten over een opvallend websiteontwerp. Als u crowdfunding platforms wilt bouwen, moet u de gebruiker een stap-voor-stap proces bieden, zodat zij zich kunnen registreren en de lijst kunnen bekijken die aanwezig is op de website ontwikkeling en geld kunnen investeren zonder te verdwalen.

De sleutel tot een goed UX ontwerp is het produceren van een gebruiksvriendelijke interface en het ontwikkelen van een crowdfunding platform. Uw website moet aanpasbaar zijn, met kleuren gecodeerd en in staat om te communiceren met de gebruiker. Zo kunt u goed communiceren met de ontwerpers van AppMaster over het project dat u van hen wilt bereiken.

Stap 4: Platform Ontwikkeling

Zodra u klaar bent met het ontwerpen van uw website, communiceren de experts van AppMaster met u over het gewenste ontwerp, of het nu de sjablonen zijn of een kant-en-klare oplossing. Wij begrijpen dat platforms voor crowdfunding-websites niet gemakkelijk te ontwikkelen zijn. Gezien het aantal aanwezige rechtspersonen en de normen kan het een uitdaging worden om het overzicht te bewaren.

Als eigenaar van het ontwikkelingsproces moet u kunnen bepalen welk platform het beste bij u past, of dat nu het aangepaste of een white label crowdfundingplatform is. Als u de beste beslissing wilt nemen, raden wij u aan u te wenden tot eventuele noodzakelijke API-diensten van derden die in het platform moeten worden opgenomen. Om een schaalbare oplossing te hebben, moet u uiteindelijk inschakelen als u een crowdfunding website wilt ontwikkelen.

Stap 5: Testfase

Zodra de creatie van het platform klaar is, moet u de rechter zijn over uw projecten! Op dit moment moet u de ontwikkeling analyseren. Hiervoor moet u de prestatiecriteria en mogelijkheden begrijpen die een web moet bereiken. Elke crowdfunding markt staat bekend als veilig en vertrouwelijk. Vandaar dat dit uw topprioriteit moet zijn om te controleren in de markt. Bovendien zou het helpen als u er zeker van was dat uw web een snelle prestatie heeft zodat de gebruikers niet langer hoeven te wachten. Als u kunt identificeren een fout in deze procedure, zou het gemakkelijker zijn om te gaan met het.

Stap 6: lanceer een MVP

Als u een MVP lanceren in de markt in staat zal zijn om te begrijpen welke reactie je krijgt van de mensen. Zodra we de markt onder controle hebben, kunt u kosteneffectieve methoden identificeren om een publiek aan te trekken. U ontvangt positieve feedback in een mum van tijd. Zodra u de MVP-versie kunt lanceren in de crowdfundingmarkt, kunt u blijven updaten naarmate u feedback ontvangt. Dit helpt u om het beoogde publiek bij u betrokken te houden.

Hoe werkt crowdfunding?

U zult altijd vinden web development diensten in uw voordeel als je erin slaagt om de functionaliteit van crowdfunding website ontwikkeling te begrijpen. Veel bedrijven vertrouwen erop vanwege de vlekkeloze en ongecompliceerde aanpak. Dus laten we erin duiken en een idee krijgen van hoe het werkt?

De registratie is een must-to-do procedure, zelfs voor een projectmanager. Daarom moet u zich registreren op een account.

Zodra u uw account op het platform hebt, kunt u aangeven welke methode u wilt kiezen voor het vereiste bedrag.

Als u een toegewezen projectmanager hebt, zult u ook zien dat deze beslissingen neemt over de bijdragen van individuen in de campagne.

Voor bijdragen aan het tech stack crowdfunding platform moeten sponsors zich registreren op het platform.

Zodra u de eindtijd van uw projecten hebt bereikt, wordt het fonds dat u hebt weten op te halen geleverd aan de projectmanager.

De ontwikkeling van het crowdfunding platform houdt echter een marge aan voor commissie. Vandaar dat (5%-12%) van uw totaal verdiende fondsen waarschijnlijk aan het bedrijf worden overgemaakt.

Lijst van functies die u kunt hebben in crowdfunding platforms

Verder bespreken we de geavanceerde functies die gebruikers in elk paneel kunnen vinden. Het omvat de admin, back-up, en de opgegeven eigenaar van het platform. Stel dat u hulp neemt van een bedrijf als AppMaster. Dan hebben we een aantal functies voor u om consequent toe te voegen:

Voor Admin



Bij AppMaster is het beheer van uw platforms voornamelijk afhankelijk van de admins. Daarom zijn de volgende geavanceerde functies een grote hulp voor hen om te volgen:

1. Admin Account:

De registratie op het platform is een must voor de admin. Het helpt hen om gemakkelijk in te loggen. Het verstrekken van verschillende accounts aan de beheerder helpt om bij te houden welke beheerder de opgegeven taak heeft uitgevoerd. Het helpt om de factor transparantie en vertrouwen tussen de beheerders op te bouwen op crowdfunding platformen.

2. Accountbeheer:

Het beheren van een lijst die de activiteiten van backers en makers op één lijn houdt en filtert, kan een grote hulp zijn. Zo kunnen gebruikers de oefeningen en een campagne bekijken, wat je later helpt om mensen eruit te pikken als er iets misgaat.

3. Projecten en categorieën beheren:

Stel dat u de inhoud goed kunt categoriseren en beheren om een crowdfunding platform voor de verkoop te ontwikkelen. Het zal gemakkelijker zijn voor admins om te identificeren welke gebruiker het project in gevaar brengt. Het helpt u ook om de lijst en de voortgang van uw werk te beheren.

Voor Backers



Backers zijn hetzelfde als admins. Ze hebben enigszins dezelfde bevoegdheden en controle nodig. Het biedt hen de ruimte om hun ideeën aan mensen voor te leggen en de standpunten van anderen via de campagne te ondersteunen. Maar we weten allemaal hoe gunstig het waarschijnlijk zou kunnen zijn om het platform te verbeteren met de verdeling van het panel.

1. Registratie van het platform:

De registratieprocedure ontworpen voor fonds-apps moet gemakkelijk te volgen zijn. Zorg ervoor dat projecten net als sociale media integreren, zodat backers de accounts in handen kunnen krijgen zonder naar Google, Facebook of Twitter te gaan. Gebruikers kunnen dan inloggen op hun account met hun e-mail en wachtwoord en basisgegevens bijwerken, zoals hun naam, wachtwoord, e-mailadres of telefoonnummer.

2. Profielbeheer:

Backers kunnen hun profiel op AppMaster bijwerken. Door het uploaden van een foto en het verstrekken van basisinformatie zoals een bio, naam en contactgegevens.

3. Projectverkenning:

Een verscheidenheid aan opties kan beschikbaar worden gesteld aan de backer in een campagne. Daarom wordt het als de rol van een backer beschouwd om noodzakelijke beschrijvingen toe te voegen aan foto's of video's. Zo kunnen ze hun kans vergroten.

Voor Platformeigenaar:



Als gebruikers de hele app willen beheren, moet je de controle over de app weggeven aan de beheerders en de eigenaar. De geavanceerde functies van een eigenaar omvatten:

1. Account aanmaken:

Een maker kan zich registreren via een social media account en later inloggen met dezelfde aanpak. De login geeft hen de vrijheid om rond te zwerven en te bewerken.

2. Beheer van het profiel:

Het beheren van profielen is makkelijker voor makers die aan projecten werken. Ze kunnen zowel de details als hun avatars toevoegen. Ze kunnen expressief zijn door een beschrijving toe te voegen. Dit geeft hen de mogelijkheid om beter met mensen in contact te komen.

3. Projectbeheer:

Als je crowdfunding bouwt, zul je merken dat eigenaren of makers verschillende initiatieven kunnen ontwikkelen om inkomsten te verzamelen. Ze kunnen ook uitleg, afbeeldingen, video's en andere ideeën verschaffen om backers te helpen beslissen waar ze hun geld in willen stoppen.

4. Investeringsbeheer:

De makers van de campagne kunnen de voortgang bekijken en beheren. Ze ontvangen regelmatig rapporten over de financiering die ze zouden moeten ontvangen. Zodra ze het doel bereiken, kunnen ze de campagne beëindigen.

Hoeveel geld kost het om een Crowdfunding platform te bouwen zonder codering?

De meeste crowdfunding platform ontwikkeling rekent een vergoeding op basis van een percentage van de opgehaalde fondsen en een betalingsverwerking kosten van meestal 2,9 procent + $ 0,30 voor elke transactie. De kosten voor het creëren van een typisch crowdfundingweb variëren van 60.000 tot 230.000 dollar. De werkelijke prijs wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de complexiteit van het bedrijfsmodel en de functies.

Wat heb je nodig om een Crowdfunding platform zonder code te maken?

Een Crowdfunding platform dient als tussenpersoon om mensen en durfkapitalisten met elkaar in contact te brengen. U zult vaak NGO's in de media aantreffen omdat het genereren van fondsen voor hun organisaties de gemakkelijkste manier is.

Begin met het kiezen van een niche. Niche crowdfunding platforms en websites zijn de laatste jaren in populariteit gegroeid.

Maak een doel voor jezelf. Begin met het bouwen van uw crowdfunding website door een zakelijk doel te stellen dat zowel redelijk als duidelijk is.

Verbeter uw communicatievaardigheden.

Vergroot het aantal beschikbare beloningsopties.

Zorg voor veiligheid.

Laatste gedachten:

Elke eigenaar kan vinden dat een crowdfunding platform een uitstekende kans is. Als u een succesvol crowdfundingplatform wilt opzetten, kunt u het beste vertrouwen op AppMaster. Bij het zoeken naar een crowdfunding dienstverlener, moet u het platform vinden met vaardigheden en kennis die een menigte met fondsen kan omleiden.