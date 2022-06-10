По мере развития различных подходов к управлению этапами бизнес-плана люди разработали множество способов увеличения бизнеса для своих предприятий с помощью различных методов финансирования. Вы даже можете увидеть, как люди финансируют через толпы. Вот тут-то и возникает повышенный спрос на краудфандинг. Новая тенденция краудфандинга привела к появлению незаменимого источника дополнительного финансирования для предприятий. Некоторым предприятиям удалось получить финансирование от толпы, используя платформу, даже если у них были свои веб-сайты.

По данным Forbes, к 2025 году только краудфандинг в сфере недвижимости сможет принести 300 миллиардов долларов, учитывая достигнутую популярность. Вот почему мы стали свидетелями того, как появилось несколько предприятий со страстью к доставке. Было замечено, что одним из предпочтительных вариантов для компаний является выбор платформы краудфандинга. Они надежны для владельцев бизнеса и капиталистов во многих отношениях.

Платформа краудфандинга может обеспечить бесперебойную работу. Более того, они могут эффективно адаптировать бизнес-модели и варианты обработки. Для краудфандинговой платформы высшим приоритетом является предоставление вам ценной прибыли. Но разве это все, что вы получаете от желания создать краудфандинговый сайт? Продолжайте читать ниже, чтобы понять, чего еще вы можете достичь с помощью краудфандинговой платформы или приложения. На платформе вам доступен огромный океан возможностей.

Что такое краудфандинговая платформа?



Платформа, предназначенная для обеспечения возможности финансирования с помощью толпы, известна как платформа краудфандинга. В большинстве сценариев эта платформа поддерживается веб-сайтами в трех различных формах:

Пожертвование

Краудфандинг

Краудлендинг

Чтобы объяснить это простыми словами, платформа может быть любым важным веб-сайтом, посвященным генерированию капитала для людей, занимающихся созданием предприятия. Платформа призвана связать предприятия и венчурных капиталистов с людьми с разными идеями. Любой венчурный доход или инновационная идея могут продемонстрировать свое портфолио и генерировать капитал.

Краудфандинговый сайт не является специализированной платформой. В настоящее время люди часто используют любую платформу социальных сетей для таких практик. Платформы социальных сетей могут мотивировать людей, а также помогать им генерировать средства. Кроме того, сборщики средств могут поделиться своими идеями и помочь другим, предоставив свое видение. Или же многие предприниматели считают, что для достижения успеха в любом деловом предприятии требуется много времени и усилий.

Как создать краудфандинговую платформу без кода?



Никогда не полагайтесь на компанию, которая не известна производством контента такого рода. Что бы ни. Если вы полагаетесь на третью сторону, вы сможете определить лазейки на своей платформе. Ниже мы указали несколько шагов, которым вы должны следовать, если хотите добиться долгосрочного успеха с вашей платформой:

Шаг 1: Проведите анализ рынка

Первым шагом для создателей кампании является проведение тщательного исследования и получение необходимых знаний о рынке, прежде чем вы начнете разрабатывать свой веб-сайт. В целях наблюдения вам необходимо определить критерии, которые имеют наивысший приоритет в средствах. Платформа финансирования, которую вы хотите создать. Вы можете выбирать из различных вариантов: пожертвования, одноранговые, вознаграждения и т. д. Это важно, потому что успех, которого вы можете достичь для своей платформы, направлен на аудиторию. Основным методом измерения вашего успеха является определение количества людей, активных в социальных сетях.

Шаг 2: Выполните свой бизнес-план

Идея, которую вы предложили, и цель, которую вы хотите достичь, должны соответствовать друг другу для получения средств. Чтобы сделать этот шаг успешным, вы должны быть уверены, что у вас есть необходимые знания в этой области. Мы, создатели кампании, рассматриваем и обсуждаем выбранный вами проект и бюджет. Обсуждение поможет вам узнать, захотят ли люди инвестировать в ваше предприятие или нет. Будет отличным шагом, если вы сможете создать сообщество для AppMaster для разработки веб-сайтов. Это поможет вам направить больше средств на ваше предприятие. Более того, если ваша структура для предприятия хорошо спланирована и эффективно курируется, вы сможете достичь желаемых результатов.

Шаг 3: Создайте привлекательный UX-дизайн

Убедитесь, что на рынке краудфандинга, который вы выбираете для разработки, должны быть эксперты. Это позволит вам создать интерактивный и привлекательный дизайн веб-сайта для вашего предприятия. Цель разработки веб-сайта — привлечь аудиторию. Следовательно, вы не можете пойти на компромисс с привлекательным дизайном веб-сайта. Если вы хотите создать платформу для краудфандинга, вы должны предоставить пользователю пошаговый процесс, чтобы он мог зарегистрироваться и просмотреть список, представленный на разработке веб-сайта, и инвестировать деньги, не потерявшись.

Ключом к хорошему дизайну UX является создание удобного интерфейса и разработка краудфандинговой платформы. Ваш веб-сайт должен быть адаптируемым, иметь цветовую кодировку и иметь возможность общаться с пользователем. Это позволит вам хорошо общаться с дизайнерами в AppMaster о проекте, который вы хотите получить от них.

Шаг 4: Разработка платформы

После того, как вы закончите проектирование своего веб-сайта, специалисты AppMaster сообщат вам дизайн, который вы хотите с нуля, будь то шаблоны или готовое решение. Мы понимаем, что платформы для краудфандинговых веб-сайтов разрабатывать непросто. Учитывая количество юридических лиц, присутствующих вместе с нормами, может быть сложно отслеживать.

Будучи владельцем процесса разработки, вы должны быть в состоянии определить, какая платформа подходит вам лучше всего, будь то индивидуальная или краудфандинговая платформа с белой этикеткой. Если вы хотите принять наилучшее решение, мы предлагаем вам обратиться к любым необходимым сторонним службам API, которые должны быть включены в платформу. В конце концов, чтобы иметь масштабируемое решение, вы должны участвовать, если хотите создать краудфандинговую разработку веб-сайта.

Шаг 5: Фаза тестирования

Как только создание платформы будет завершено, вы должны быть судьей своих проектов! В это время вы должны проанализировать проделанную разработку. Для этого вам необходимо понимать критерии производительности и возможности, которые необходимы для достижения сети. Известно, что каждый рынок краудфандинга является безопасным и конфиденциальным. Следовательно, это должно быть вашим главным приоритетом для проверки на рынке. Кроме того, было бы полезно, если бы вы были уверены, что ваша сеть работает быстро, чтобы пользователи не ждали более длительные периоды времени. Если вы сможете определить ошибку в этой процедуре, будет проще с ней справиться.

Шаг 6: Запустите MVP

Если вы запустите MVP на рынок, сможете понять, какой отклик вы получите от людей. Как только мы возьмем под контроль рынок, вы сможете определить экономически эффективные методы привлечения аудитории. Вы получите положительный отзыв в кратчайшие сроки. Как только вы сможете запустить версию MVP на рынке краудфандинга, вы сможете обновлять ее по мере получения отзывов. Это поможет вам поддерживать интерес целевой аудитории к вам.

Как работает краудфандинг?



Вы всегда обнаружите, что услуги веб-разработки будут в ваших интересах, если вам удастся понять функциональность краудфандинговой разработки веб-сайтов. Многие предприятия полагаются на его безупречный и простой подход. Итак, давайте погрузимся и поймем, как это работает?

Регистрация является обязательной процедурой даже для руководителя проекта. Следовательно, вы должны зарегистрироваться в учетной записи.

После того, как у вас есть учетная запись на платформе, вы можете указать метод, который вы готовы выбрать для необходимой суммы.

Если у вас есть назначенный менеджер проекта, вы также увидите, как он принимает решения относительно вклада отдельных лиц в кампанию.

Для любого вклада в платформу краудфандинга технологического стека спонсоры должны зарегистрироваться на платформе.

Как только вы достигнете времени окончания ваших проектов, средства, которые вам удалось собрать, будут доставлены менеджеру проекта.

Однако разработка краудфандинговой платформы оставляет за собой наценку на комиссию. Следовательно, (5%-12%) ваших общих заработанных средств, скорее всего, будут переведены в компанию.

Список функций, которые вы можете получить на краудфандинговых платформах

Кроме того, мы обсудим расширенные функции, которые пользователи найдут на каждой панели. В него входят администратор, резервная копия и указанный владелец платформы. Предположим, вы получаете помощь от такой компании, как AppMaster. Тогда у нас есть некоторые функции, которые вы можете последовательно добавлять:

Для администратора



Когда дело доходит до AppMaster, управление вашими платформами в основном зависит от администраторов. Следовательно, следующие расширенные функции очень помогают им следовать:

1. Учетная запись администратора:

Регистрация на платформе обязательна для администратора. Это помогает им легко войти в систему. Предоставление администратору разных учетных записей помогает отслеживать, какой администратор выполнил указанную задачу. Это помогает создать фактор прозрачности и доверия среди администраторов краудфандинговых платформ.

2. Управление аккаунтом:

Управление списком, который упорядочивает и фильтрует действия спонсоров и создателей, может быть очень полезным. Таким образом, пользователи смогут наблюдать за упражнениями и кампанией, которые впоследствии помогут вам отобрать людей, если что-то пойдет не так.

3. Управление проектами и категориями:

Предположим, вы можете правильно классифицировать контент и управлять им, чтобы разработать краудфандинговую платформу для продаж. Администраторам будет проще определить, какой пользователь ставит под угрозу проект. Это также поможет вам управлять списком и ходом вашей работы.

Для сторонников



Бэкеры такие же, как админы. Они в некотором роде требуют таких же полномочий и контроля. Это дает им возможность донести свои идеи до людей и поддержать мнения, полученные другими в ходе кампании. Тем не менее, мы все знаем, насколько полезным может быть расширение платформы за счет разделения панели.

1. Регистрация платформы:

Процедура регистрации, разработанная для приложений фонда, должна быть простой. Убедитесь, что проекты интегрированы, как социальные сети, чтобы сторонники могли получить доступ к учетным записям, не обращаясь к Google, Facebook или Twitter. Затем пользователи могут войти в свою учетную запись, используя свой адрес электронной почты и пароль, и обновить основные данные, такие как свое имя, пароль, адрес электронной почты или номер телефона.

2. Управление профилями:

Сторонники могут обновлять свои профили в AppMaster. Загрузив фотографию дисплея и предоставив основную информацию, такую как биография, имя и контактная информация.

3. Исследование проекта:

В кампании спонсору могут быть доступны различные варианты. Следовательно, добавление необходимых описаний к фотографиям или видео считается ролью спонсора. Это позволяет им расширить свои возможности.

Для владельца платформы:



Если пользователи хотят управлять всем приложением, вам необходимо передать контроль над приложением менеджерам и владельцу. Дополнительные функции владельца включают в себя:

1. Создание учетной записи:

Создатель может зарегистрироваться через учетную запись в социальной сети, а затем войти в систему таким же образом. Логин предоставит им свободу перемещаться и редактировать.

2. Управление профилем:

Создателям, работающим над проектами, проще управлять профилями. Они могут добавлять детали, а также свои аватары. Их можно сделать выразительными, добавив описание. Это даст им возможность лучше общаться с людьми.

3. Управление проектом:

Если вы создадите краудфандинг, вы обнаружите, что владельцы или создатели могут разработать несколько инициатив для сбора доходов. Они также могут предоставлять объяснения, изображения, видео и другие идеи, чтобы помочь спонсорам решить, куда вложить свои деньги.

4. Управление инвестициями:

Создатели кампании могут просматривать и управлять прогрессом. Они получают регулярные отчеты о финансировании, которое они должны получить. Как только они достигнут цели, они могут завершить кампанию.

Сколько денег потребуется, чтобы создать краудфандинговую платформу без кодирования?



Большинство разработчиков краудфандинговых платформ взимают комиссию, основанную на проценте от собранных средств, и стоимость обработки платежей обычно составляет 2,9 процента + 0,30 доллара США за каждую транзакцию. Стоимость создания типичной краудфандинговой сети колеблется от 60 000 до 230 000 долларов. Фактическая цена определяется различными факторами, в том числе сложностью и особенностями бизнес-модели.

Что нужно для создания краудфандинговой платформы без кода?



Платформа Crowdfunding служит посредником для соединения людей и венчурных капиталистов. Вы часто встретите НПО, взаимодействующие со средствами массовой информации, поскольку сбор средств для их организаций является самым простым способом.

Начните с выбора ниши. В последние годы популярность нишевых краудфандинговых платформ и веб-сайтов возросла.

Поставьте перед собой цель. Начните создавать свой краудфандинговый веб-сайт, установив разумную и очевидную бизнес-цель.

Совершенствуйте свои коммуникативные навыки.

Увеличьте количество доступных вариантов вознаграждения.

Обеспечьте безопасность.

Последние мысли:



Любой владелец может обнаружить, что краудфандинговая платформа — это отличная возможность. Если вы хотите создать успешную краудфандинговую платформу, лучше всего положиться на AppMaster. При поиске поставщика краудфандинговых услуг вы должны найти платформу с навыками и знаниями, которые могут отвлечь толпу со средствами.



