Con l'evolversi dei vari approcci alla gestione di una fase del business plan, le persone hanno sviluppato molti modi per ottenere affari per le loro imprese attraverso molteplici metodi di finanziamento. Si possono persino vedere persone che finanziano attraverso la folla. È qui che si inserisce l'aumento della domanda di crowdfunding. La nuova tendenza del crowdfunding ha portato a una fonte insostituibile di finanziamento supplementare per le imprese. Alcune imprese sono riuscite a ottenere finanziamenti dalla folla utilizzando la piattaforma anche se avevano il loro sito web.

Secondo Forbes, il crowdfunding immobiliare da solo sarà in grado di generare 300 miliardi di dollari entro il 2025, vista la popolarità che ha raggiunto. È per questo che sono nate diverse aziende con la passione per il crowdfunding. È stato osservato che una delle scelte preferite dalle aziende è quella di optare per una piattaforma di crowdfunding. Esse sono affidabili per gli imprenditori e i capitalisti in molti modi possibili.

La piattaforma di crowdfunding può fornire una procedura fluida e funzionale. Inoltre, possono adattare i modelli di business e le opzioni di processo in modo efficace. La priorità assoluta di una piattaforma di crowdfunding è quella di fornire profitti preziosi. Ma è tutto qui il desiderio di creare un sito web di crowdfunding? Continuate a leggere qui di seguito per capire cos'altro potete ottenere con una piattaforma o un'app di crowdfunding. C'è un vasto oceano di opportunità accessibili sulla piattaforma.

Che cos'è una piattaforma di crowdfunding?

Una piattaforma progettata per fornire la possibilità di finanziare con l'aiuto di una folla è nota come piattaforma di crowdfunding. Nella maggior parte degli scenari, questa piattaforma è realizzata da siti web in tre forme diverse:

donazione

crowdfunding

Crowdlending

Per spiegarlo in parole semplici, la piattaforma può essere qualsiasi sito web essenziale dedicato alla generazione di capitale per le persone che si dedicano alla creazione di un'impresa. La piattaforma ha lo scopo di mettere in contatto imprese e venture capitalist con persone con idee diverse. Qualsiasi impresa o idea innovativa può presentare il proprio portafoglio e generare capitale.

Un sito web di crowdfunding non è una piattaforma dedicata. Oggi è molto diffuso l'uso di qualsiasi piattaforma di social media per queste pratiche. Le piattaforme dei social media possono motivare le persone e aiutarle a generare fondi. Inoltre, chi raccoglie fondi può condividere le proprie idee e aiutare gli altri fornendo una visione. Altrimenti, molti imprenditori trovano impegnativo e lungo il tempo necessario per raggiungere il successo di un'impresa.

Come costruire una piattaforma di crowdfunding senza codice?

Non finite mai per affidarvi a un'azienda che non è nota per la produzione di contenuti di questo tipo. In ogni caso. Se vi affidate a una terza parte, sarete in grado di individuare le falle della vostra piattaforma. Di seguito abbiamo indicato alcuni passaggi che dovreste seguire se volete ottenere un successo a lungo termine con la vostra piattaforma:

Passo 1: condurre un'analisi di mercato

Il passo iniziale per i creatori di campagne è condurre una ricerca approfondita e acquisire le conoscenze necessarie sul mercato prima di iniziare a sviluppare il servizio del sito web. A scopo di osservazione, è necessario identificare i criteri che danno la massima priorità ai fondi. La piattaforma di finanziamento che si vuole creare. Potete scegliere tra diverse opzioni: donazioni, peer-to-peer, reward-based, ecc. È essenziale perché il successo che potete ottenere per la vostra piattaforma è diretto al pubblico. Un metodo primario per misurare il vostro successo è identificare il numero di persone attive sui social media.

Fase 2: Esecuzione del piano aziendale

L'idea che avete portato sul tavolo e l'obiettivo che volete raggiungere devono allinearsi per ottenere fondi. Per realizzare questa fase di successo, dovete essere sicuri di avere le conoscenze necessarie per il settore. Noi creatori di campagne consideriamo e discutiamo il progetto che avete deciso e il budget. La discussione aiuta a capire se le persone sono disposte a investire nella vostra impresa o meno. Sarà un passo eccellente se riuscirete a generare una comunità per AppMaster per lo sviluppo di siti web. Questo vi aiuterà a indirizzare più raccolte fondi verso la vostra impresa. Inoltre, se la struttura dell'impresa è ben pianificata e curata in modo efficace, sarete in grado di ottenere i risultati desiderati.

Fase 3: avere un design UX attraente

Assicuratevi che il mercato di crowdfunding che scegliete per lo sviluppo abbia degli esperti a bordo. Questo vi permetterà di realizzare un sito web interattivo e accattivante per la vostra impresa. L'obiettivo della progettazione di un sito web è quello di attirare il pubblico. Pertanto, non si può scendere a compromessi su un sito web dal design accattivante. Se volete costruire piattaforme di crowdfunding, dovete fornire all'utente un processo graduale in modo che possa registrarsi e visualizzare l'elenco presente sul sito web e investire denaro senza perdersi.

La chiave per avere un buon design UX è produrre un'interfaccia user-friendly e sviluppare una piattaforma di crowdfunding. Il vostro sito web deve essere adattabile, colorato e in grado di comunicare con l'utente. Questo vi permetterà di comunicare bene con i designer di AppMaster sul progetto che volete ottenere da loro.

Fase 4: Sviluppo della piattaforma

Una volta completata la progettazione del sito web, gli esperti di AppMaster comunicheranno con voi il design che desiderate da zero, sia che si tratti di modelli o di una soluzione già pronta. Siamo consapevoli che le piattaforme web di crowdfunding non sono facili da sviluppare. Considerando il numero di entità legali presenti e le norme, potrebbe essere difficile tenerne traccia.

Essendo il proprietario del processo di sviluppo, dovreste essere in grado di identificare la piattaforma più adatta a voi, sia essa una piattaforma di crowdfunding personalizzata o una white label. Se volete prendere la decisione migliore, vi suggeriamo di rivolgervi a tutti i servizi API di terze parti necessari che dovrebbero essere inclusi nella piattaforma. Per avere una soluzione scalabile, infine, è necessario impegnarsi se si vuole costruire un sito web di crowdfunding.

Fase 5: Fase di test

Una volta terminata la creazione della piattaforma, dovrete essere voi a giudicare i vostri progetti! A questo punto, dovrete analizzare lo sviluppo effettuato. A tal fine, è necessario comprendere i criteri di performance e le capacità che una web deve raggiungere. Ogni mercato di crowdfunding è noto per essere sicuro e riservato. Pertanto, questa dovrebbe essere la priorità assoluta da verificare sul mercato. Inoltre, sarebbe utile se foste sicuri che il vostro sito web abbia una performance veloce per evitare che gli utenti finiscano per aspettare più a lungo. Se riuscite a identificare un errore in questa procedura, sarà più facile affrontarlo.

Fase 6: lanciare un MVP

Se si lancia un MVP sul mercato sarà possibile capire quale risposta si ottiene dalle persone. Una volta preso il controllo del mercato, si potranno individuare metodi economicamente vantaggiosi per attirare il pubblico. Riceverete feedback positivi in pochissimo tempo. Una volta lanciata la versione MVP nel mercato del crowdfunding, potrete continuare ad aggiornarla man mano che riceverete feedback. Questo vi aiuterà a mantenere il pubblico target impegnato con voi.

Come funziona il crowdfunding?

I servizi di sviluppo web saranno sempre a vostro vantaggio se riuscirete a capire la funzionalità dello sviluppo di siti web di crowdfunding. Molte aziende si affidano a questo sistema per il suo approccio impeccabile e diretto. Quindi, immergiamoci in questa storia e cerchiamo di capire come funziona.

La registrazione è una procedura indispensabile anche per un project manager. È quindi necessario registrarsi con un account.

Una volta creato il proprio account sulla piattaforma, è possibile specificare il metodo che si intende scegliere per l'importo richiesto.

Se avete un project manager assegnato, lo vedrete anche prendere decisioni sui contributi dei singoli nella campagna.

Per qualsiasi contributo alla piattaforma di crowdfunding tech stack, gli sponsor devono registrarsi sulla piattaforma.

Una volta raggiunto il termine del progetto, i fondi raccolti saranno consegnati al project manager.

Tuttavia, lo sviluppo della piattaforma di crowdfunding mantiene un margine per le commissioni. Pertanto, il 5%-12% del totale dei fondi raccolti sarà probabilmente trasferito all'azienda.

Elenco delle caratteristiche che si possono avere nelle piattaforme di crowdfunding

Inoltre, discuteremo le funzionalità avanzate che gli utenti troveranno in ogni pannello. Tra queste vi sono l'amministratore, il backup e il proprietario specificato della piattaforma. Supponiamo che vi facciate assistere da un'azienda come AppMaster. Allora abbiamo alcune funzioni da aggiungere in modo coerente:

Per l'amministratore



Quando si tratta di AppMaster, la gestione delle piattaforme dipende principalmente dagli amministratori. Pertanto, le seguenti funzioni avanzate sono di grande aiuto per loro:

1. Account amministratore:

La registrazione sulla piattaforma è un must per gli amministratori. Li aiuta ad accedere facilmente. Fornire diversi account all'amministratore aiuta a tenere traccia di quale amministratore ha eseguito il compito specificato. Contribuisce a creare un fattore di trasparenza e fiducia tra gli amministratori delle piattaforme di crowdfunding.

2. Gestione degli account:

La gestione di un elenco che mantiene allineate e filtrate le attività di finanziatori e creatori può essere di grande aiuto. In questo modo, gli utenti saranno in grado di osservare gli esercizi e una campagna, aiutandovi poi a individuare le persone se qualcosa va storto.

3. Gestione di progetti e categorie:

Supponiamo che possiate categorizzare e gestire i contenuti in modo appropriato per sviluppare una piattaforma di crowdfunding per le vendite. Sarà più facile per gli amministratori identificare quale utente mette a rischio il progetto. Inoltre, aiuta a gestire l'elenco e l'avanzamento del lavoro.

Per i finanziatori



I finanziatori sono uguali agli amministratori. Richiedono in qualche modo le stesse autorità e lo stesso controllo. Questo offre loro la possibilità di esporre le proprie idee alle persone e di sostenere le opinioni ricevute dagli altri attraverso la campagna. Tuttavia, sappiamo tutti quanto potrebbe essere vantaggioso migliorare la piattaforma con la divisione del pannello.

1. Registrazione della piattaforma:

La procedura di registrazione progettata per le app di finanziamento deve essere facile da seguire. Assicuratevi che i progetti si integrino con i social media in modo che i finanziatori possano accedere agli account senza dover contattare Google, Facebook o Twitter. Gli utenti possono quindi accedere al proprio account utilizzando la propria e-mail e password e aggiornare i dati di base come nome, password, indirizzo e-mail o numero di telefono.

2. Gestione del profilo:

I finanziatori possono aggiornare i loro profili su AppMaster. Caricando una foto e fornendo informazioni di base come la biografia, il nome e le informazioni di contatto.

3. Esplorazione del progetto:

In una campagna è possibile mettere a disposizione del finanziatore una serie di opzioni. Pertanto, il ruolo del finanziatore è quello di aggiungere le descrizioni necessarie alle foto o ai video. Ciò consente loro di accrescere la propria opportunità.

Per il proprietario della piattaforma:



Se gli utenti desiderano gestire l'intera app, è necessario cedere il controllo dell'app ai gestori e al proprietario. Le caratteristiche avanzate di un proprietario includono:

1. Creazione dell'account:

Un creatore può registrarsi attraverso un account sui social media e successivamente accedere con lo stesso approccio. L'accesso darà loro la libertà di navigare e modificare.

2. Gestione del profilo:

La gestione dei profili è più semplice per i creatori che lavorano ai progetti. Possono aggiungere i dettagli e i loro avatar. Possono essere espressivi aggiungendo una descrizione. In questo modo avranno la possibilità di connettersi meglio con le persone.

3. Gestione dei progetti:

Se si costruisce il crowdfunding, si scoprirà che i proprietari o i creatori potrebbero sviluppare diverse iniziative per raccogliere entrate. Possono anche fornire spiegazioni, immagini, video e altre idee per aiutare i finanziatori a decidere dove mettere i loro soldi.

4. Gestione degli investimenti:

I creatori della campagna possono visualizzare e gestire i progressi. Ricevono regolarmente rapporti sui finanziamenti che dovrebbero ricevere. Una volta raggiunto l'obiettivo, possono chiudere la campagna.

Quanto denaro è necessario per costruire una piattaforma di crowdfunding senza codifica?

La maggior parte delle piattaforme di crowdfunding applica una commissione basata su una percentuale dei fondi raccolti e un costo di elaborazione dei pagamenti, in genere pari al 2,9% + 0,30 dollari per ogni transazione. Il costo di creazione di una tipica web di crowdfunding varia da 60.000 a 230.000 dollari. Il prezzo effettivo è determinato da vari fattori, tra cui la complessità e le caratteristiche del modello di business.

Di cosa avete bisogno per creare una piattaforma di crowdfunding senza codice?

Una piattaforma di crowdfunding funge da intermediario per mettere in contatto persone e venture capitalist. Spesso le ONG interagiscono con i media perché generare fondi per le loro organizzazioni è il modo più semplice.

Iniziate decidendo una nicchia. Le piattaforme e i siti web di crowdfunding di nicchia sono cresciuti in popolarità negli ultimi anni.

Stabilite un obiettivo per voi stessi. Iniziate a costruire il vostro sito web di crowdfunding fissando un obiettivo commerciale che sia ragionevole e ovvio.

Migliorate le vostre capacità di comunicazione.

Aumentare il numero di opzioni di ricompensa disponibili.

Garantire la sicurezza.

Riflessioni finali:

Qualsiasi proprietario può scoprire che una piattaforma di crowdfunding è un'ottima opportunità. Se volete creare una piattaforma di crowdfunding di successo, è meglio affidarsi ad AppMaster. Quando si cerca un fornitore di servizi di crowdfunding, è necessario trovare la piattaforma con competenze e conoscenze in grado di dirottare una folla con i fondi.