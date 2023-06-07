مع استمرار Webflow في اكتساب قوة دفع كأداة رائدة لتصميم الويب بدون رمز ، فإن المطورين والمصممين ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم حريصون على استكشاف منصات أخرى عالية الجودة في عالم التكنولوجيا no-code. من تطوير الأجهزة المحمولة إلى ميزات الواجهة الخلفية القوية ، يمكن لهذه البدائل لـ Webflow أن تساعد في تسريع مشروعك ، وتحسين قابلية التوسع ، وتقليل الديون الفنية بشكل كبير.

سواء كنت مبرمجًا متمرسًا أو فردًا غير تقني ، يمكن أن تساعدك الأنظمة الأساسية no-code في إنشاء تطبيق ويب كامل الوظائف أو تطبيق جوال أو موقع ويب في غضون جزء بسيط من الوقت وتكلفة أساليب التطوير التقليدية. في هذا الدليل النهائي لبدائل Webflow ، سنقوم بفحص مجموعة من الأنظمة no-code للمساعدة في العثور على الأنسب لاحتياجات عملك.

ما هو Webflow ؟

Webflow هي منصة رائدة في مجال تصميم الويب والتي تعيد تصور عملية إنشاء مواقع الويب. من خلال الاستفادة من قدرات Webflow ، فإن المصممين والمطورين وحتى الأفراد غير التقنيين لديهم القدرة على إنشاء مواقع تفاعلية وجذابة دون الحاجة إلى معرفة كيفية كتابة التعليمات البرمجية.

يتميز Webflow بواجهة تصميم مرئية سهلة الاستخدام. هذه الواجهة ، التي تعمل بطريقة مشابهة للوحة السحب والإفلات ، تتيح للمستخدمين إنشاء تخطيط مرئي للموقع بسهولة نسبية. تتولى المنصة بعد ذلك المهمة المعقدة المتمثلة في تحويل هذه التصميمات المرئية إلى HTML و CSS و JavaScript دقيقة وفاعلة لغويًا. والنتيجة هي رمز نظيف يلتزم بمعايير الصناعة ، مما يبسط عملية الترميز اليدوي التي غالبًا ما تكون معقدة.

ميزة محورية أخرى لـ Webflow هي نظام إدارة المحتوى المتكامل (CMS). يمكّن هذا النظام المستخدمين من إدارة محتوى موقعهم وتحديثه دون عناء ، مما يسمح بإجراء تغييرات ديناميكية دون الحاجة إلى معالجة مباشرة للكود. سواء كان ذلك نصًا أو صورًا أو أشكالًا أخرى من الوسائط ، يضمن نظام إدارة المحتوى إمكانية دمج المحتوى وإدارته وتعديله بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة لموقع الويب وجمهوره.

علاوة على ذلك ، يدعم Webflow مبادئ تصميم الويب سريع الاستجابة ، مما يضمن تحسين مواقع الويب المبنية على نظامها الأساسي بشكل فعال لمختلف الأجهزة. هذا الجانب بالغ الأهمية في بيئتنا الرقمية الحالية ، حيث يمكن للزوار الوصول إلى مواقع الويب من مجموعة متنوعة من الأجهزة ، من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب إلى الهواتف الذكية. باستخدام Webflow ، يمكن للمصممين التأكد من أن مواقعهم تحافظ على التكامل البصري والتنقل السهل ، بغض النظر عن الجهاز الذي يتم الوصول إليه من خلاله.

أخيرًا ، كمنصة برنامج كخدمة (SaaS) ، يستفيد Webflow من قوة الاستضافة المستندة إلى السحابة ، وبالتالي يضمن قابلية التوسع والموثوقية لمواقع الويب المبنية على بنيتها التحتية. هذا يعني أنه مع تزايد شعبية موقع الويب والطلب عليه ، يمكن بسهولة توسيع نطاقه لتلبية هذه الاحتياجات دون المساومة على الأداء أو الموثوقية.

يقف Webflow كبيئة تطوير ويب شاملة تقضي على الفجوة التقليدية بين المصممين غير التقنيين والمطورين المحترفين. من خلال توفير حل الكل في واحد لتصميم الويب ، فإنه يسرع عملية التصميم والنماذج الأولية ، وبالتالي تمكين التكرارات السريعة وتسهيل الانتقال الأكثر كفاءة من التصميم إلى الإنتاج الحي.

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أفضل بدائل Webflow

AppMaster .io: النظام الأساسي متعدد No-Code

يعد AppMaster.io أحد البدائل الأكثر شمولاً لـ Webflow ، وهو أداة قوية ومتعددة no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. يميز النظام الأساسي نفسه عن طريق السماح للعملاء بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) وعمليات الأعمال بشكل مرئي عبر BP Designer المرئي و REST API ونقاط نهاية WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية. بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول ، يمكن للمستخدمين استخدام واجهات drag-and-drop وإنشاء منطق عمل لكل مكون وإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية بالكامل.

يتألق AppMaster.io عندما يتعلق الأمر بوظائف الواجهة الخلفية. تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية مع Go (golang) وتطبيقات الويب مع إطار عمل Vue3 و JS / TS وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل يحركه الخادم يعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ IOS. تفتح هذه التكنولوجيا المتطورة الأبواب لمنتج نهائي خفيف الوزن وقوي وقابل للتطوير مثالي للمؤسسات المتطلبة وحالات استخدام الأحمال العالية.

يقدم AppMaster.io ستة مستويات اشتراك ، تتراوح من خطة "Learn & Explore" المجانية إلى خطة Enterprise القابلة للتخصيص بالكامل ، والتي تلبي احتياجات الشركات ذات الأحجام والاحتياجات المختلفة.

تم التعرف على AppMaster.io باستمرار على أنه ذو أداء عالٍ من قبل G2 ، حيث حصل على جوائز في فئات مثل منصات تطوير No-code ، وتطوير التطبيقات السريعة (RAD) ، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، ومنشئي تطبيقات السحب والإفلات ، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات ، ومنصات تطوير التطبيقات.

المزايا الرئيسية لتطبيق AppMaster.io :

بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE) لتطبيقات الويب والجوال والخلفية

يولد تطبيقات حقيقية ، بما في ذلك التعليمات البرمجية المصدر والملفات الثنائية لعمليات النشر في المؤسسة

قابلية تطوير ممتازة للمؤسسات وحالات الاستخدام ذات الأحمال العالية

التكامل مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql

لا توجد ديون فنية ، حيث يتم تجديد التطبيقات من نقطة الصفر مع كل تعديل

مجموعة واسعة من خطط الاشتراك التي تلبي احتياجات المستخدمين ذوي الاحتياجات والميزانيات المتنوعة

Wix: منشئ مواقع ويب سهل الاستخدام مع إمكانيات تصميم قوية

Wix هي منصة شائعة أخرى no-code وتركز على إنشاء مواقع ويب مذهلة بصريًا بسرعة وسهولة ، مما يجعلها بديلاً رائعًا آخر لـ Webflow. في حين أنه قد يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة لـ Webflow و AppMaster.io ، يوفر Wix للمستخدمين واجهة drag-and-drop سهلة لبناء مواقع الويب ، إلى جانب مجموعة متنوعة من القوالب وخيارات التخصيص.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

تقدم Wix خطط تسعير مختلفة ، بما في ذلك خيار مجاني يمكّنك من إنشاء موقع ويب أساسي بعلامة Wix التجارية ، بالإضافة إلى خطة "VIP" التي تقدم دعمًا ذا أولوية وخيارات المجال المخصص وميزات محسّنة أخرى.

المزايا الرئيسية لـ Wix :

منشئ مواقع ويب سهل الاستخدام drag-and-drop

مكتبة قوالب واسعة وخيارات التخصيص

خطط تسعير ميسورة التكلفة ، بما في ذلك المستوى المجاني

متوافق مع تحسين محركات البحث ومستجيب للجوّال

جيد للشركات الصغيرة ورجال الأعمال

Bubble : منصة تطوير خالية من التعليمات البرمجية لتطبيقات الويب كاملة الوظائف

Bubble عبارة عن نظام أساسي no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب كاملة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يوفر هذا النظام الأساسي بيئة تطوير مرئية ، مما يسمح لك بتصميم واجهة المستخدم الخاصة بك وإنشاء تدفقات العمل باستخدام مكونات drag-and-drop.

تحتوي Bubble على مجموعة شاملة من الميزات ، بما في ذلك إدارة قواعد البيانات المتكاملة وواجهات برمجة التطبيقات ودعم المكونات الإضافية لجهات خارجية وقدرات التصميم سريعة الاستجابة. تتمثل إحدى الميزات المهمة لـ Bubble في قابليتها للتوسع ، حيث يمكن للمنصة أن تنمو وتتكيف مع احتياجات عملك.

تقدم Bubble خطط تسعير مختلفة ، تتراوح من المستوى المجاني إلى الخطط المخصصة المصممة لتوسيع نطاق الأعمال.

المزايا الرئيسية Bubble :

مثالي لبناء تطبيقات ويب كاملة

مرنة وقابلة للتوسيع ، تدعم عمليات التكامل والإضافات المختلفة

بيئة التطوير المرئي لتصميم واجهة المستخدم وسير العمل

ميزات تصميم سريع الاستجابة

خاتمة

كما ترى ، هناك العديد من البدائل لـ Webflow في عالم منصات تصميم وتطوير الويب no-code. بينما يحتوي كل خيار على مجموعة من الميزات الفريدة ونقاط القوة الخاصة به ، فإنها تعمل جميعها على تبسيط عملية التطوير وجعلها في متناول المستخدمين من جميع مستويات المهارة.

يبرز AppMaster.io كحل قوي متعدد الإمكانات مع إمكانات قوية للخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول. يقدم Wix نهجًا أكثر وضوحًا يركز على تصميم مواقع الويب ، بينما يلبي Bubble المستخدمين المهتمين بإنشاء تطبيقات ويب كاملة الوظائف.

أثناء استكشاف بدائل Webflow هذه ، ضع في اعتبارك الميزات والوظائف وخطط التسعير التي تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات وأهداف عملك المحددة. مع النظام الأساسي الصحيح no-code ، ستكون في طريقك إلى إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال أنيقة وفعالة وقابلة للتطوير في أي وقت من الأوقات.