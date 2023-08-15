8base عبارة عن نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية يمكّن المطورين من إنشاء ونشر تطبيقات الويب والهاتف المحمول المتطورة بسرعة وكفاءة. تأسست في عام 2017 من قبل Albert Santalo ، المنصة تبسط عملية التطوير من خلال توفير العديد من الأدوات والميزات التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى ترميز مكثف.

كيف يعمل؟

يقدم 8base مجموعة شاملة من الأدوات والميزات التي تعمل على تحديث عملية التطوير لتطبيقات الويب والجوال. تم تصميم النظام الأساسي لتقليل الترميز اليدوي المطلوب ، مما يتيح للمطورين التركيز على بناء الميزات والوظائف الفريدة لتطبيقاتهم.

يوفر 8base في جوهره واجهة مرئية تسمح للمطورين بتحديد نماذج البيانات وإنشاء مخططات قواعد البيانات وتصميم واجهات المستخدم دون كتابة تعليمات برمجية شاملة. يعمل هذا النهج المرئي على تسريع عملية التطوير من خلال التخلص من الحاجة إلى الترميز اليدوي لتفاعلات قواعد البيانات وواجهات المستخدم.

تقدم 8base أيضًا مجموعة واسعة من المكونات والقوالب المبنية مسبقًا والتي يمكن للمطورين استخدامها كوحدات بناء لتطبيقاتهم. تتضمن مكتبة المكونات هذه مصادقة المستخدم والاستعلام عن البيانات والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية والمزيد. يمكن للمطورين تخصيص هذه المكونات بسهولة لتناسب متطلباتهم الخاصة ، مما يوفر الوقت والجهد.

من خلال النظام الأساسي low-code لـ 8base ، يمكن للمطورين التعاون في الوقت الفعلي ، مما يسهل العمل في المشاريع كفريق. يوفر النظام الأساسي أيضًا أدوات للتحكم في الإصدار والاختبار والنشر ، مما يضمن تطوير التطبيقات بطريقة منظمة وفعالة.

دلائل الميزات

8base عبارة عن نظام أساسي قوي low-code يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال بسهولة. تتيح ميزاته الرئيسية عمليات التطوير المبسطة والتعاون الفعال وإنشاء تطبيقات معقدة:

نمذجة البيانات المرئية: يوفر 8base واجهة مرئية لتصميم نماذج البيانات وهياكل قواعد البيانات ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز المعقد وتسريع تطوير التطبيقات.

يوفر 8base واجهة مرئية لتصميم نماذج البيانات وهياكل قواعد البيانات ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز المعقد وتسريع تطوير التطبيقات. المكونات المبنية مسبقًا: توفر المنصة مكتبة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا والتي تغطي الوظائف الأساسية ، مما يوفر الوقت والجهد للمطورين مع ضمان الجودة المتسقة.

توفر المنصة مكتبة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا والتي تغطي الوظائف الأساسية ، مما يوفر الوقت والجهد للمطورين مع ضمان الجودة المتسقة. واجهات مستخدم قابلة للتخصيص: باستخدام أدوات السحب والإفلات ، يمكن للمطورين إنشاء واجهات مستخدم بديهية وجذابة بصريًا ، مما يعزز تجارب المستخدم والمشاركة.

باستخدام أدوات السحب والإفلات ، يمكن للمطورين إنشاء واجهات مستخدم بديهية وجذابة بصريًا ، مما يعزز تجارب المستخدم والمشاركة. التعاون في الوقت الفعلي: تسهل 8base التعاون في الوقت الفعلي بين فرق التطوير ، مما يتيح العمل الجماعي الفعال وتكرار المشروع بشكل أسرع.

تسهل 8base التعاون في الوقت الفعلي بين فرق التطوير ، مما يتيح العمل الجماعي الفعال وتكرار المشروع بشكل أسرع. قابلية التوسع: تدعم بنية النظام الأساسي نمو التطبيقات ، مما يضمن قدرتها على التعامل مع أحمال المستخدمين المتزايدة دون المساس بالأداء.

تدعم بنية النظام الأساسي نمو التطبيقات ، مما يضمن قدرتها على التعامل مع أحمال المستخدمين المتزايدة دون المساس بالأداء. الأمان المتكامل: تساعد ميزات الأمان المضمنة مثل مصادقة المستخدم وعناصر التحكم في الوصول المطورين على إنشاء تطبيقات تعطي الأولوية لحماية البيانات.

تساعد ميزات الأمان المضمنة مثل مصادقة المستخدم وعناصر التحكم في الوصول المطورين على إنشاء تطبيقات تعطي الأولوية لحماية البيانات. أتمتة سير العمل: تتيح 8base للمطورين تحديد مهام سير العمل المخصصة ومنطق الأعمال ، وأتمتة العمليات وتحسين وظائف التطبيق.

تتيح 8base للمطورين تحديد مهام سير العمل المخصصة ومنطق الأعمال ، وأتمتة العمليات وتحسين وظائف التطبيق. تكامل الطرف الثالث: يتكامل النظام الأساسي بسلاسة مع خدمات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يوسع إمكانيات التطبيق ويمكّن الاتصال بأدوات متنوعة.

يتكامل النظام الأساسي بسلاسة مع خدمات الطرف الثالث وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يوسع إمكانيات التطبيق ويمكّن الاتصال بأدوات متنوعة. التحكم في الإصدار والنشر: يوفر 8base أدوات التحكم في الإصدار والنشر التي تضمن تطوير التطبيقات واختبارها وإصدارها بكفاءة.

يوفر 8base أدوات التحكم في الإصدار والنشر التي تضمن تطوير التطبيقات واختبارها وإصدارها بكفاءة. التحليلات في الوقت الفعلي: يمكن للمطورين اكتساب رؤى حول استخدام التطبيق وأدائه ، مما يتيح اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتحسين تجارب المستخدم.

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من يمكنه استخدامه؟

تم تصميم 8base لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين ، مما يجعلها مناسبة لمختلف الأدوار والصناعات:

المطورون: يمكن للمطورين المحترفين وفرق تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من 8base لتسريع تطوير التطبيقات وتقليل جهود الترميز والتركيز على تقديم قيمة للمستخدم.

يمكن للمطورين المحترفين وفرق تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من 8base لتسريع تطوير التطبيقات وتقليل جهود الترميز والتركيز على تقديم قيمة للمستخدم. محللو الأعمال: يمكن للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في الترميز ، مثل محللي الأعمال ، استخدام قدرات 8base low-code لتحويل أفكارهم إلى تطبيقات وظيفية دون الاعتماد بشكل كبير على الخبرة الفنية.

يمكن للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في الترميز ، مثل محللي الأعمال ، استخدام قدرات 8base لتحويل أفكارهم إلى تطبيقات وظيفية دون الاعتماد بشكل كبير على الخبرة الفنية. رواد الأعمال: يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال وضع نماذج أولية لأفكار تطبيقاتهم وإطلاقها بسرعة باستخدام 8base ، مما يسمح لهم باختبار المفاهيم وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع.

يمكن لمؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال وضع نماذج أولية لأفكار تطبيقاتهم وإطلاقها بسرعة باستخدام 8base ، مما يسمح لهم باختبار المفاهيم وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع. الشركات الصغيرة إلى المتوسطة: يوفر 8base للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم طريقة فعالة من حيث التكلفة لتطوير وصيانة التطبيقات المخصصة المصممة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة ، حتى بدون فريق تطوير مخصص.

يوفر 8base للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم طريقة فعالة من حيث التكلفة لتطوير وصيانة التطبيقات المخصصة المصممة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة ، حتى بدون فريق تطوير مخصص. الشركات: يمكن للمؤسسات الكبيرة الاستفادة من قابلية تطوير 8base وميزاتها لبناء تطبيقات مهمة للغاية تلبي متطلبات الأعمال المعقدة.

يمكن للمؤسسات الكبيرة الاستفادة من قابلية تطوير 8base وميزاتها لبناء تطبيقات مهمة للغاية تلبي متطلبات الأعمال المعقدة. رواد الأعمال: يمكن للأفراد الذين يهدفون إلى إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول أو الويب الخاصة بهم ، سواء للمشاريع الشخصية أو كجزء من مشروع تجاري ، العثور على منصة 8base التي يمكن الوصول إليها وتمكينها.

8base مقابل AppMaster

يعد كل من 8base و AppMaster حلين قويين لتسهيل تطوير التطبيقات دون معرفة واسعة بالشفرة في صناعة الأنظمة الأساسية ذات low-code والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية دائمة التطور. يجلب كل منهم نقاط قوته الفريدة إلى الطاولة ، مما يلائم حالات الاستخدام والتفضيلات المختلفة.

يعيد AppMaster تعريف مفهوم no-code low-code من خلال تقديم نظام أساسي يتجاوز إنشاء واجهات المستخدم. إنه يمكّن المستخدمين من تصميم تطبيقات خلفية كاملة بشكل مرئي ، بما في ذلك نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة التطبيقات. يولد نهج AppMaster المبتكر كود المصدر وحتى الثنائيات القابلة للتنفيذ من هذه المخططات المرئية ، مما يتيح للمستخدمين تشغيل تطبيقاتهم بسرعة. تتيح هذه الميزة الفريدة مزيدًا من التخصيص والتحكم ، خاصةً لأنظمة الواجهة الخلفية. علاوة على ذلك ، فإن قدرة AppMaster على إنشاء تطبيقات عبر مجالات الخلفية والويب والجوال ، إلى جانب تركيزها على قابلية التوسع وحالات الاستخدام عالية الحمل ، تجعلها خيارًا قويًا للمؤسسات.

اختيار المناسب

يتلخص القرار بين 8base و AppMaster في طبيعة المشروع ونطاقه وخبرات المستخدمين المعنيين. إذا كنت تهدف إلى إنشاء تطبيقات ببنيات خلفية معقدة ، وإدارة سير العمل كثيف البيانات ، والتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية ، فقد يكون 8base خيارًا رائعًا. من ناحية أخرى ، إذا كنت تبحث عن نظام أساسي يتيح لك تصميم واجهات المستخدم وتطبيقات الواجهة الخلفية بشكل مرئي ، وإنشاء كود مصدر حقيقي ، وحتى استضافة التطبيقات المحلية ، فقد يكون AppMaster هو الأنسب.

تمثل كلا النظامين الأساسيين التحول نحو تمكين نطاق أوسع من المستخدمين لإنشاء تطبيقات معقدة. مع تنوع الاحتياجات في بيئة الأعمال الحديثة ، فإن وجود خيارات مثل 8base و AppMaster يضمن أن المؤسسات يمكنها اعتماد النظام الأساسي الذي يتماشى بشكل أفضل مع رؤيتها ومتطلباتها التقنية.