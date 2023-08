8base ist eine Low-Code-Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, anspruchsvolle Web- und Mobilanwendungen schnell und effizient zu erstellen und bereitzustellen. Die 2017 von Albert Santalo gegründete Plattform vereinfacht den Entwicklungsprozess, indem sie verschiedene Tools und Funktionen bereitstellt, die es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen ohne umfangreiche Programmierung zu erstellen.

Wie funktioniert es?

8base bietet eine umfassende Suite von Tools und Funktionen, die den Entwicklungsprozess für Web- und Mobilanwendungen modernisieren. Die Plattform ist so konzipiert, dass der manuelle Codierungsaufwand reduziert wird und sich die Entwickler auf die Erstellung der einzigartigen Merkmale und Funktionen ihrer Anwendungen konzentrieren können.

Im Kern bietet 8base eine visuelle Schnittstelle, die es Entwicklern ermöglicht, Datenmodelle zu definieren, Datenbankschemata zu erstellen und Benutzeroberflächen zu entwerfen, ohne umfangreichen Code zu schreiben. Dieser visuelle Ansatz beschleunigt den Entwicklungsprozess, da die manuelle Kodierung von Datenbankinteraktionen und Benutzeroberflächen entfällt.

8base bietet auch eine breite Palette an vorgefertigten Komponenten und Vorlagen, die Entwickler als Bausteine für ihre Anwendungen verwenden können. Diese Komponentenbibliothek umfasst Benutzerauthentifizierung, Datenabfragen, Integrationen mit Diensten von Drittanbietern und vieles mehr. Entwickler können diese Komponenten problemlos an ihre spezifischen Anforderungen anpassen und so Zeit und Aufwand sparen.

Mit der Plattform low-code von 8base können Entwickler in Echtzeit zusammenarbeiten, was die Arbeit an Projekten im Team erleichtert. Die Plattform bietet auch Tools für Versionskontrolle, Tests und Bereitstellung, um sicherzustellen, dass Anwendungen strukturiert und effizient entwickelt werden.

Hauptmerkmale

8base ist eine leistungsstarke Plattform ( low-code), die es Entwicklern ermöglicht, Web- und Mobilanwendungen mit Leichtigkeit zu erstellen. Die wichtigsten Funktionen ermöglichen optimierte Entwicklungsprozesse, eine effiziente Zusammenarbeit und die Erstellung von anspruchsvollen Anwendungen:

Visuelle Datenmodellierung: 8base bietet eine visuelle Schnittstelle für den Entwurf von Datenmodellen und Datenbankstrukturen, wodurch die Notwendigkeit komplexer Codierung entfällt und die Anwendungsentwicklung beschleunigt wird.

8base bietet eine visuelle Schnittstelle für den Entwurf von Datenmodellen und Datenbankstrukturen, wodurch die Notwendigkeit komplexer Codierung entfällt und die Anwendungsentwicklung beschleunigt wird. Vorgefertigte Komponenten: Die Plattform bietet eine Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten und Vorlagen, die wesentliche Funktionen abdecken und Entwicklern Zeit und Mühe ersparen, während sie gleichzeitig eine einheitliche Qualität gewährleisten.

Die Plattform bietet eine Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten und Vorlagen, die wesentliche Funktionen abdecken und Entwicklern Zeit und Mühe ersparen, während sie gleichzeitig eine einheitliche Qualität gewährleisten. Anpassbare Benutzeroberflächen: Mit Drag-and-Drop-Tools können Entwickler intuitive und visuell ansprechende Benutzeroberflächen erstellen und so die Benutzererfahrung und -bindung verbessern.

Mit Drag-and-Drop-Tools können Entwickler intuitive und visuell ansprechende Benutzeroberflächen erstellen und so die Benutzererfahrung und -bindung verbessern. Zusammenarbeit in Echtzeit: 8base erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteams in Echtzeit und ermöglicht so effiziente Teamarbeit und schnellere Projektwiederholungen.

8base erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteams in Echtzeit und ermöglicht so effiziente Teamarbeit und schnellere Projektwiederholungen. Skalierbarkeit: Die Architektur der Plattform unterstützt das Wachstum von Anwendungen und stellt sicher, dass sie ohne Leistungseinbußen eine höhere Benutzerlast bewältigen können.

Die Architektur der Plattform unterstützt das Wachstum von Anwendungen und stellt sicher, dass sie ohne Leistungseinbußen eine höhere Benutzerlast bewältigen können. Integrierte Sicherheit: Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle helfen Entwicklern bei der Erstellung von Anwendungen, bei denen der Datenschutz im Vordergrund steht.

Integrierte Sicherheitsfunktionen wie Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle helfen Entwicklern bei der Erstellung von Anwendungen, bei denen der Datenschutz im Vordergrund steht. Workflow-Automatisierung: 8base ermöglicht es Entwicklern, benutzerdefinierte Workflows und Geschäftslogik zu definieren, Prozesse zu automatisieren und die Anwendungsfunktionalität zu verbessern.

8base ermöglicht es Entwicklern, benutzerdefinierte Workflows und Geschäftslogik zu definieren, Prozesse zu automatisieren und die Anwendungsfunktionalität zu verbessern. Integration von Drittanbietern: Die Plattform lässt sich nahtlos in Dienste und APIs von Drittanbietern integrieren, wodurch die Anwendungsfunktionen erweitert und die Konnektivität mit verschiedenen Tools ermöglicht wird.

Die Plattform lässt sich nahtlos in Dienste und APIs von Drittanbietern integrieren, wodurch die Anwendungsfunktionen erweitert und die Konnektivität mit verschiedenen Tools ermöglicht wird. Versionskontrolle und Bereitstellung: 8base bietet Tools zur Versionskontrolle und Bereitstellung, die sicherstellen, dass Anwendungen effizient entwickelt, getestet und freigegeben werden.

8base bietet Tools zur Versionskontrolle und Bereitstellung, die sicherstellen, dass Anwendungen effizient entwickelt, getestet und freigegeben werden. Analysen in Echtzeit: Entwickler erhalten Einblicke in die Anwendungsnutzung und -leistung und können so datengestützte Entscheidungen zur Verbesserung der Benutzererfahrung treffen.

Wer kann es nutzen?

8base ist für ein breites Spektrum von Benutzern konzipiert und eignet sich daher für verschiedene Rollen und Branchen:

Entwickler: Professionelle Entwickler und IT-Teams können 8base nutzen, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, den Codierungsaufwand zu reduzieren und sich auf die Bereitstellung von Nutzwert zu konzentrieren.

Professionelle Entwickler und IT-Teams können 8base nutzen, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, den Codierungsaufwand zu reduzieren und sich auf die Bereitstellung von Nutzwert zu konzentrieren. Business-Analysten: Personen mit begrenzter Kodierungserfahrung, wie z. B. Business-Analysten, können die low-code -Funktionen von 8base nutzen, um ihre Ideen in funktionale Anwendungen umzuwandeln, ohne sich auf technisches Fachwissen verlassen zu müssen.

Personen mit begrenzter Kodierungserfahrung, wie z. B. Business-Analysten, können die -Funktionen von 8base nutzen, um ihre Ideen in funktionale Anwendungen umzuwandeln, ohne sich auf technisches Fachwissen verlassen zu müssen. Entrepreneure: Startup-Gründer und Unternehmer können ihre App-Ideen mithilfe von 8base schnell prototypisieren und auf den Markt bringen, um Konzepte zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Startup-Gründer und Unternehmer können ihre App-Ideen mithilfe von 8base schnell prototypisieren und auf den Markt bringen, um Konzepte zu testen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Kleine und mittelständische Unternehmen : 8base bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen eine kostengünstige Möglichkeit, maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln und zu pflegen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, auch ohne ein eigenes Entwicklungsteam.

: 8base bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen eine kostengünstige Möglichkeit, maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln und zu pflegen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, auch ohne ein eigenes Entwicklungsteam. Unternehmen: Große Unternehmen können von der Skalierbarkeit und den Funktionen von 8base profitieren, um unternehmenskritische Anwendungen zu entwickeln, die komplexe Geschäftsanforderungen erfüllen.

Große Unternehmen können von der Skalierbarkeit und den Funktionen von 8base profitieren, um unternehmenskritische Anwendungen zu entwickeln, die komplexe Geschäftsanforderungen erfüllen. Existenzgründer: Einzelpersonen, die ihre eigenen Mobil- oder Webanwendungen erstellen möchten, sei es für persönliche Projekte oder als Teil eines Geschäftsvorhabens, können die Plattform von 8base als zugänglich und leistungsfähig empfinden.

8base im Vergleich AppMaster

8base und AppMaster sind leistungsstarke Lösungen zur Erleichterung der Anwendungsentwicklung ohne umfassende Programmierkenntnisse in der sich ständig weiterentwickelnden Branche der low-code und No-Code-Plattformen. Sie bringen jeweils ihre eigenen Stärken ein und sind auf unterschiedliche Anwendungsfälle und Präferenzen ausgerichtet.

AppMaster definiert das Konzept von no-code und low-code neu, indem es eine Plattform bietet, die über die Erstellung von Benutzeroberflächen hinausgeht. Sie ermöglicht es Benutzern, komplette Backend-Anwendungen visuell zu entwerfen, einschließlich Datenmodellen, Geschäftslogik und APIs. AppMaster Der innovative Ansatz der Software generiert Quellcode und sogar ausführbare Binärdateien aus diesen visuellen Entwürfen, so dass die Benutzer ihre Anwendungen schnell in Betrieb nehmen können. Diese einzigartige Funktion ermöglicht eine größere Anpassungsfähigkeit und Kontrolle, insbesondere für Backend-Systeme. Darüber hinaus macht die Fähigkeit von AppMaster, Anwendungen für Backend-, Web- und mobile Bereiche zu generieren, zusammen mit dem Fokus auf Skalierbarkeit und hochbelastete Anwendungsfälle, die Lösung zu einer leistungsstarken Option für Unternehmen.

Die Wahl der richtigen Lösung

Die Entscheidung zwischen 8base und AppMaster hängt von der Art und dem Umfang des Projekts sowie von der Erfahrung der beteiligten Benutzer ab. Wenn Sie Anwendungen mit komplexen Backend-Architekturen erstellen, datenintensive Workflows verwalten und nahtlos in bestehende Systeme integrieren wollen, könnte 8base eine gute Wahl sein. Wenn Sie hingegen eine Plattform suchen, mit der Sie Benutzeroberflächen und ganze Backend-Anwendungen visuell gestalten, echten Quellcode generieren und sogar Anwendungen vor Ort hosten können, ist AppMaster vielleicht die bessere Wahl.

Beide Plattformen stehen beispielhaft für den Trend, einem breiteren Benutzerkreis die Möglichkeit zu geben, anspruchsvolle Anwendungen zu erstellen. Angesichts der vielfältigen Anforderungen in der modernen Geschäftswelt stellen Optionen wie 8base und AppMaster sicher, dass Unternehmen die Plattform wählen können, die am besten zu ihrer Vision und ihren technischen Anforderungen passt.