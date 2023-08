8base é uma plataforma low-code que permite aos programadores criar e implementar aplicações Web e móveis sofisticadas de forma rápida e eficiente. Fundada em 2017 por Albert Santalo, a plataforma simplifica o processo de desenvolvimento, fornecendo várias ferramentas e recursos que permitem aos desenvolvedores criar aplicativos sem a necessidade de codificação extensa.

Como é que funciona?

O 8base oferece um conjunto abrangente de ferramentas e recursos que modernizam o processo de desenvolvimento de aplicativos da Web e móveis. A plataforma foi concebida para reduzir a codificação manual necessária, permitindo que os programadores se concentrem na criação das características e funcionalidades únicas das suas aplicações.

No seu núcleo, o 8base fornece uma interface visual que permite aos programadores definir modelos de dados, criar esquemas de bases de dados e conceber interfaces de utilizador sem escrever código extenso. Essa abordagem visual acelera o processo de desenvolvimento, eliminando a necessidade de codificação manual de interações de banco de dados e interfaces de usuário.

O 8base também oferece uma ampla gama de componentes e modelos pré-construídos que os desenvolvedores podem usar como blocos de construção para seus aplicativos. Essa biblioteca de componentes inclui autenticação de usuário, consulta de dados, integrações com serviços de terceiros e muito mais. Os desenvolvedores podem personalizar facilmente esses componentes para atender aos seus requisitos específicos, economizando tempo e esforço.

Com a plataforma low-code da 8base, os programadores podem colaborar em tempo real, facilitando o trabalho em projectos como uma equipa. A plataforma também fornece ferramentas para controlo de versões, testes e implementação, garantindo que as aplicações são desenvolvidas de forma estruturada e eficiente.

Principais recursos

O 8base é uma poderosa plataforma low-code que permite aos programadores criarem aplicações Web e móveis com facilidade. Seus principais recursos permitem processos de desenvolvimento simplificados, colaboração eficiente e a criação de aplicativos sofisticados:

Modelagem visual de dados: O 8base fornece uma interface visual para projetar modelos de dados e estruturas de banco de dados, eliminando a necessidade de codificação complexa e acelerando o desenvolvimento de aplicativos.

O 8base fornece uma interface visual para projetar modelos de dados e estruturas de banco de dados, eliminando a necessidade de codificação complexa e acelerando o desenvolvimento de aplicativos. Componentes pré-construídos: A plataforma oferece uma biblioteca de componentes e modelos pré-construídos que abrangem funcionalidades essenciais, economizando tempo e esforço dos desenvolvedores e garantindo qualidade consistente.

A plataforma oferece uma biblioteca de componentes e modelos pré-construídos que abrangem funcionalidades essenciais, economizando tempo e esforço dos desenvolvedores e garantindo qualidade consistente. Interfaces de utilizador personalizáveis: Com ferramentas de arrastar e largar, os programadores podem criar interfaces de utilizador intuitivas e visualmente apelativas, melhorando as experiências e o envolvimento do utilizador.

Com ferramentas de arrastar e largar, os programadores podem criar interfaces de utilizador intuitivas e visualmente apelativas, melhorando as experiências e o envolvimento do utilizador. Colaboração em tempo real: O 8base facilita a colaboração em tempo real entre as equipes de desenvolvimento, permitindo um trabalho em equipe eficiente e iterações de projeto mais rápidas.

O 8base facilita a colaboração em tempo real entre as equipes de desenvolvimento, permitindo um trabalho em equipe eficiente e iterações de projeto mais rápidas. Escalabilidade: A arquitetura da plataforma suporta o crescimento de aplicativos, garantindo que eles possam lidar com o aumento de cargas de usuários sem comprometer o desempenho.

A arquitetura da plataforma suporta o crescimento de aplicativos, garantindo que eles possam lidar com o aumento de cargas de usuários sem comprometer o desempenho. Segurança integrada: Os recursos de segurança integrados, como autenticação de usuário e controles de acesso, ajudam os desenvolvedores a criar aplicativos que priorizam a proteção de dados.

Os recursos de segurança integrados, como autenticação de usuário e controles de acesso, ajudam os desenvolvedores a criar aplicativos que priorizam a proteção de dados. Automação do fluxo de trabalho: O 8base permite que os desenvolvedores definam fluxos de trabalho e lógica comercial personalizados, automatizando processos e aprimorando a funcionalidade do aplicativo.

O 8base permite que os desenvolvedores definam fluxos de trabalho e lógica comercial personalizados, automatizando processos e aprimorando a funcionalidade do aplicativo. Integrações de terceiros: A plataforma integra-se perfeitamente a serviços e APIs de terceiros, expandindo os recursos dos aplicativos e permitindo a conetividade com várias ferramentas.

A plataforma integra-se perfeitamente a serviços e APIs de terceiros, expandindo os recursos dos aplicativos e permitindo a conetividade com várias ferramentas. Controle de versão e implantação: O 8base oferece ferramentas de controle de versão e implantação que garantem que os aplicativos sejam desenvolvidos, testados e lançados com eficiência.

O 8base oferece ferramentas de controle de versão e implantação que garantem que os aplicativos sejam desenvolvidos, testados e lançados com eficiência. Análise em tempo real: Os desenvolvedores podem obter informações sobre o uso e o desempenho do aplicativo, permitindo decisões baseadas em dados para aprimorar as experiências do usuário.

Quem pode usá-lo?

O 8base foi projetado para atender a uma ampla gama de usuários, tornando-o adequado para várias funções e setores:

Desenvolvedores: Os desenvolvedores profissionais e as equipes de TI podem aproveitar o 8base para acelerar o desenvolvimento de aplicativos, reduzir os esforços de codificação e concentrar-se no fornecimento de valor ao usuário.

Os desenvolvedores profissionais e as equipes de TI podem aproveitar o 8base para acelerar o desenvolvimento de aplicativos, reduzir os esforços de codificação e concentrar-se no fornecimento de valor ao usuário. Analistas de negócios: Indivíduos com experiência limitada em codificação, como analistas de negócios, podem usar os recursos do 8base low-code para transformar suas idéias em aplicativos funcionais sem depender muito de conhecimento técnico.

Indivíduos com experiência limitada em codificação, como analistas de negócios, podem usar os recursos do 8base para transformar suas idéias em aplicativos funcionais sem depender muito de conhecimento técnico. Empreendedores: Os fundadores de startups e empreendedores podem criar protótipos e lançar rapidamente suas idéias de aplicativos usando o 8base, o que lhes permite testar conceitos e lançar produtos no mercado mais rapidamente.

Os fundadores de startups e empreendedores podem criar protótipos e lançar rapidamente suas idéias de aplicativos usando o 8base, o que lhes permite testar conceitos e lançar produtos no mercado mais rapidamente. Pequenas e médias empresas: O 8base oferece às pequenas e médias empresas uma forma económica de desenvolver e manter aplicações personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas, mesmo sem uma equipa de desenvolvimento dedicada.

O 8base oferece às pequenas e médias empresas uma forma económica de desenvolver e manter aplicações personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas, mesmo sem uma equipa de desenvolvimento dedicada. Empresas: As grandes empresas podem se beneficiar da escalabilidade e dos recursos do 8base para criar aplicativos de missão crítica que atendem a requisitos comerciais complexos.

As grandes empresas podem se beneficiar da escalabilidade e dos recursos do 8base para criar aplicativos de missão crítica que atendem a requisitos comerciais complexos. Empreendedores: Indivíduos que desejam criar seus próprios aplicativos móveis ou da Web, seja para projetos pessoais ou como parte de um empreendimento comercial, podem achar a plataforma do 8base acessível e capacitadora.

8base vs. AppMaster AppMaster

O 8base e o AppMaster são soluções poderosas para facilitar o desenvolvimento de aplicativos sem a necessidade de conhecimento extenso de codificação no setor de plataformas low-code e sem código, que está em constante evolução. Cada uma delas traz seus pontos fortes exclusivos, atendendo a diferentes casos de uso e preferências.

AppMaster redefine o conceito de no-code e low-code, oferecendo uma plataforma que vai além da criação de interfaces de utilizador. Permite aos utilizadores conceber visualmente aplicações de back-end completas, incluindo modelos de dados, lógica comercial e APIs. AppMaster A abordagem inovadora da 's gera código-fonte e até binários executáveis a partir destes esquemas visuais, permitindo aos utilizadores lançar rapidamente as suas aplicações. Esta caraterística única permite uma maior personalização e controlo, especialmente para sistemas backend. Além disso, a capacidade do AppMaster de gerar aplicações em domínios backend, web e móveis, juntamente com o seu foco em escalabilidade e casos de uso de alta carga, posiciona-o como uma opção poderosa para as empresas.

Escolhendo o ajuste certo

A decisão entre 8base e AppMaster resume-se à natureza do projeto, ao âmbito e à experiência dos utilizadores envolvidos. Se o seu objetivo é criar aplicações com arquitecturas de back-end complexas, gerir fluxos de trabalho com grande volume de dados e integrar-se perfeitamente nos sistemas existentes, o 8base pode ser uma excelente escolha. Por outro lado, se procura uma plataforma que lhe permita conceber visualmente interfaces de utilizador e aplicações de backend completas, gerar código-fonte real e até alojar aplicações no local, AppMaster poderá ser a melhor opção.

Ambas as plataformas exemplificam a mudança no sentido de permitir que um maior número de utilizadores crie aplicações sofisticadas. Com a diversidade de necessidades no ambiente empresarial moderno, ter opções como 8base e AppMaster garante que as organizações podem adotar a plataforma que melhor se alinha com a sua visão e requisitos técnicos.