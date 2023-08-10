无代码网站生成器是一个复杂的软件开发平台，无论用户的技术熟练程度如何，它都可以让用户设计、开发和部署交互式 Web 和移动应用程序以及后端系统，而无需编写任何代码。通过抽象复杂的编码原理并采用可视化图形用户界面 (GUI)， no-code网站构建者简化了应用程序开发流程，减少了所需的时间、成本和人力资源。因此，这些平台已成为企业主、企业家、产品经理和其他寻求创建基于网络的解决方案而不依赖内部或签约软件工程师的专业人士不可或缺的工具。

No-code构建器（例如AppMaster平台）利用可视化工具（包括drag-and-drop UI 组件和可视化逻辑构建器），使用户能够创建功能强大的应用程序，而无需具备编程专业知识。这种创新方法使应用程序开发民主化，为非技术用户提供了一个可访问的平台，同时也简化和加快了经验丰富的开发人员的流程。 Forrester 最近的一项研究预测，到 2024 年， no-code开发平台市场将增长至 212 亿美元，年增长率约为 28%。

在领先的no-code平台AppMaster的背景下，用户可以以可视化引导方式创建后端、Web 和移动应用程序。该平台使用户能够为后端应用程序创建数据模型（数据库架构），并通过可视化业务流程（BP）设计器、REST API 和 WebSocket Secure（WSS） endpoints设计业务逻辑。对于Web应用程序，用户可以通过drag and drop组件创建UI，并在Web BP设计器中定义每个组件的业务逻辑，使Web应用程序完全交互。该平台将 Vue3 框架与 JS/TS 一起用于 Web 应用程序，而移动应用程序则使用AppMaster的服务器驱动框架，该框架基于 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）。

AppMaster还与第三方系统和API无缝集成以扩展其功能，使客户能够构建适合其特定需求的整体解决方案。这种灵活性使AppMaster能够满足从初创公司到大型企业、跨多个垂直行业的不同企业的需求。

AppMaster平台的综合性超越了开发阶段，涵盖了整个应用程序生命周期。当用户发布应用程序时，平台会生成源代码、编译它、运行测试、打包 Docker 容器（仅后端）并将应用程序部署到云端。此外， AppMaster还为服务器endpoints和数据库架构迁移脚本生成 Swagger (OpenAPI) 文档，确保平滑更新和无缝部署。

至关重要的是， AppMaster应用程序可以与任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为主要数据管理系统进行交互。 AppMaster应用程序使用 Go 构建，具有高度可扩展性，并且擅长处理企业和高负载用例。此外，该平台的服务器驱动架构允许客户更新其移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店提交新版本。

由于AppMaster采用的再生方法，传统软件开发中经常出现的技术债务问题实际上被消除了。每次修改需求时，该平台都会从头开始生成应用程序，甚至允许单个公民开发人员创建一个全面的、可扩展的软件解决方案，其中包含服务器后端、网站、客户门户和本机移动应用程序。

No-Code网站构建器（例如AppMaster ）提供了一个强大、高效且可访问的平台，使应用程序开发民主化。通过使用户能够在不需要编程知识的情况下快速原型化、构建和部署应用程序， no-code平台使各种规模的企业能够在当今数字优先的环境中蓬勃发展。随着这些平台的不断发展，进入壁垒进一步减少，软件创新的速度只会加快，从而促进各个行业前所未有的增长和数字化转型。