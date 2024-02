Criador de sites sem código

Um construtor de sites sem código é uma plataforma sofisticada de desenvolvimento de software que capacita os usuários, independentemente de sua proficiência técnica, a projetar, desenvolver e implantar aplicativos interativos da Web e móveis, bem como sistemas de back-end, sem escrever uma única linha de código. Ao abstrair princípios complexos de codificação e adotar uma interface gráfica de usuário visual (GUI), os criadores de sites no-code agilizam o processo de desenvolvimento de aplicativos, reduzindo o tempo, o custo e os recursos humanos necessários. Consequentemente, essas plataformas tornaram-se ferramentas indispensáveis ​​para empresários, empreendedores, gerentes de produto e outros profissionais que buscam criar soluções baseadas na Web sem depender de engenheiros de software internos ou contratados.

Os criadores No-code, como a plataforma AppMaster , utilizam ferramentas visuais, incluindo componentes de interface do usuário drag-and-drop e criadores de lógica visual, para capacitar os usuários a criar aplicativos altamente funcionais sem a necessidade de experiência em programação. Essa abordagem inovadora democratiza o desenvolvimento de aplicativos, fornecendo uma plataforma acessível para usuários não técnicos e, ao mesmo tempo, simplificando e acelerando o processo para desenvolvedores experientes. Um estudo recente da Forrester previu que, até 2024, o mercado de plataformas de desenvolvimento no-code crescerá para US$ 21,2 bilhões, representando uma taxa de crescimento anual de cerca de 28%.

No contexto do AppMaster, uma plataforma líder no-code, os usuários podem criar aplicativos de back-end, web e móveis de maneira visualmente guiada. A plataforma permite que os usuários criem modelos de dados (esquema de banco de dados) para aplicativos de back-end e projetem lógica de negócios por meio de Designers visuais de Processo de Negócios (BP), API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS). Para aplicativos da web, os usuários podem criar interface do usuário com componentes drag and drop e definir a lógica de negócios de cada componente no Web BP designer, tornando o aplicativo da web totalmente interativo. A plataforma emprega a estrutura Vue3 juntamente com JS/TS para aplicativos da Web, enquanto os aplicativos móveis usam a estrutura orientada a servidor do AppMaster, baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

AppMaster também se integra perfeitamente a sistemas e APIs de terceiros para expandir seus recursos, permitindo que os clientes criem soluções holísticas adaptadas às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade permite que AppMaster atenda a diversos negócios, de startups a grandes corporações, em vários segmentos verticais da indústria.

A natureza abrangente da plataforma AppMaster se estende além da fase de desenvolvimento, abrangendo todo o ciclo de vida do aplicativo. Quando um usuário publica um aplicativo, a plataforma gera o código-fonte, o compila, executa testes, empacota contêineres Docker (somente back-end) e implanta o aplicativo na nuvem. Além disso, AppMaster gera documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, garantindo atualizações suaves e implantações perfeitas.

Crucialmente, os aplicativos AppMaster podem interagir com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como um sistema primário de gerenciamento de dados. Construídos com Go, os aplicativos AppMaster são projetados para serem altamente escaláveis ​​e adequados para lidar com casos de uso corporativos e de alta carga. Além disso, a arquitetura orientada a servidor da plataforma permite que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API de seus aplicativos móveis sem enviar novas versões para as lojas de aplicativos.

Como resultado da abordagem regenerativa empregada pelo AppMaster, a dívida técnica, um problema recorrente no desenvolvimento de software tradicional, é praticamente eliminada. A plataforma gera aplicativos a partir do zero sempre que os requisitos são modificados, permitindo que até mesmo um único desenvolvedor cidadão crie uma solução de software abrangente e escalável que engloba um back-end de servidor, site, portal do cliente e aplicativos móveis nativos.

Um construtor de sites No-Code, como o AppMaster, fornece uma plataforma robusta, eficiente e acessível que democratiza o desenvolvimento de aplicativos. Ao permitir que os usuários prototipem, criem e implementem rapidamente aplicativos sem a necessidade de conhecimento de programação, as plataformas no-code capacitam empresas de todos os tamanhos a prosperar no cenário digital de hoje. À medida que essas plataformas continuam a evoluir e as barreiras à entrada diminuem ainda mais, a taxa de inovação de software só vai acelerar, promovendo um crescimento sem precedentes e a transformação digital em uma miríade de setores.