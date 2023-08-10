No-Code конструктор веб-сайтов

Конструктор веб-сайтов no-code — это сложная платформа для разработки программного обеспечения, которая позволяет пользователям, независимо от их технических навыков, проектировать, разрабатывать и развертывать интерактивные веб-приложения и мобильные приложения, а также серверные системы без написания единой строки кода. Абстрагируя сложные принципы кодирования и используя визуальный графический пользовательский интерфейс (GUI), разработчики веб-сайтов no-code оптимизируют процесс разработки приложений, сокращая время, затраты и требуемые человеческие ресурсы. Следовательно, эти платформы стали незаменимыми инструментами для владельцев бизнеса, предпринимателей, менеджеров по продуктам и других специалистов, стремящихся создавать веб-решения, не полагаясь на штатных или нанятых по контракту инженеров-программистов.

Разработчики No-code, такие как платформа AppMaster , используют визуальные инструменты, в том числе компоненты пользовательского интерфейса drag-and-drop конструкторы визуальной логики, чтобы дать пользователям возможность создавать высокофункциональные приложения, не требуя навыков программирования. Этот инновационный подход демократизирует разработку приложений, предоставляя доступную платформу для нетехнических пользователей, а также упрощая и ускоряя процесс для опытных разработчиков. Недавнее исследование Forrester предсказало, что к 2024 году рынок платформ разработки no-code вырастет до 21,2 миллиарда долларов, что соответствует годовому темпу роста около 28%.

В контексте AppMaster, ведущей платформы no-code, пользователи могут создавать серверные, веб- и мобильные приложения с визуальным управлением. Платформа позволяет пользователям создавать модели данных (схему базы данных) для серверных приложений и разрабатывать бизнес-логику с помощью визуальных дизайнеров бизнес-процессов (BP), REST API и endpoints WebSocket Secure (WSS). Для веб-приложений пользователи могут создавать пользовательский интерфейс с drag and drop компонентов и определять бизнес-логику каждого компонента в веб-дизайнере BP, что делает веб-приложение полностью интерактивным. Платформа использует структуру Vue3 наряду с JS/TS для веб-приложений, в то время как мобильные приложения используют серверную структуру AppMaster, основанную на Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

AppMaster также легко интегрируется со сторонними системами и API-интерфейсами для расширения своих возможностей, позволяя клиентам создавать целостные решения, адаптированные к их конкретным потребностям. Эта гибкость позволяет AppMaster обслуживать различные предприятия, от стартапов до крупных корпораций, в различных отраслевых вертикалях.

Комплексный характер платформы AppMaster выходит за рамки этапа разработки и охватывает полный жизненный цикл приложения. Когда пользователь публикует приложение, платформа генерирует исходный код, компилирует его, запускает тесты, упаковывает контейнеры Docker (только серверная часть) и развертывает приложение в облаке. Кроме того, AppMaster создает документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, обеспечивая плавное обновление и беспрепятственное развертывание.

Важно отметить, что приложения AppMaster могут взаимодействовать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной системы управления данными. Приложения AppMaster, созданные с помощью Go, обладают высокой масштабируемостью и подходят для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования. Кроме того, серверная архитектура платформы позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих мобильных приложений, не отправляя новые версии в магазины приложений.

В результате регенеративного подхода, используемого AppMaster, технический долг, постоянная проблема в традиционной разработке программного обеспечения, практически устранен. Платформа генерирует приложения с нуля каждый раз, когда требования изменяются, позволяя даже разработчику-одиночке создать комплексное масштабируемое программное решение, включающее серверную часть, веб-сайт, клиентский портал и собственные мобильные приложения.

Конструктор веб-сайтов No-Code, такой как AppMaster, предоставляет надежную, эффективную и доступную платформу, которая упрощает разработку приложений. Позволяя пользователям быстро создавать прототипы, создавать и развертывать приложения без необходимости знаний в области программирования, платформы no-code позволяют компаниям любого размера процветать в современном цифровом ландшафте. По мере того как эти платформы продолжают развиваться, а входные барьеры снижаются, темпы инноваций в области программного обеспечения будут только ускоряться, способствуя беспрецедентному росту и цифровым преобразованиям во множестве отраслей.