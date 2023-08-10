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No-Code конструктор веб-сайтов

10, авг. 2023

Конструктор веб-сайтов no-code — это сложная платформа для разработки программного обеспечения, которая позволяет пользователям, независимо от их технических навыков, проектировать, разрабатывать и развертывать интерактивные веб-приложения и мобильные приложения, а также серверные системы без написания единой строки кода. Абстрагируя сложные принципы кодирования и используя визуальный графический пользовательский интерфейс (GUI), разработчики веб-сайтов no-code оптимизируют процесс разработки приложений, сокращая время, затраты и требуемые человеческие ресурсы. Следовательно, эти платформы стали незаменимыми инструментами для владельцев бизнеса, предпринимателей, менеджеров по продуктам и других специалистов, стремящихся создавать веб-решения, не полагаясь на штатных или нанятых по контракту инженеров-программистов.

Разработчики No-code, такие как платформа AppMaster , используют визуальные инструменты, в том числе компоненты пользовательского интерфейса drag-and-drop конструкторы визуальной логики, чтобы дать пользователям возможность создавать высокофункциональные приложения, не требуя навыков программирования. Этот инновационный подход демократизирует разработку приложений, предоставляя доступную платформу для нетехнических пользователей, а также упрощая и ускоряя процесс для опытных разработчиков. Недавнее исследование Forrester предсказало, что к 2024 году рынок платформ разработки no-code вырастет до 21,2 миллиарда долларов, что соответствует годовому темпу роста около 28%.

В контексте AppMaster, ведущей платформы no-code, пользователи могут создавать серверные, веб- и мобильные приложения с визуальным управлением. Платформа позволяет пользователям создавать модели данных (схему базы данных) для серверных приложений и разрабатывать бизнес-логику с помощью визуальных дизайнеров бизнес-процессов (BP), REST API и endpoints WebSocket Secure (WSS). Для веб-приложений пользователи могут создавать пользовательский интерфейс с drag and drop компонентов и определять бизнес-логику каждого компонента в веб-дизайнере BP, что делает веб-приложение полностью интерактивным. Платформа использует структуру Vue3 наряду с JS/TS для веб-приложений, в то время как мобильные приложения используют серверную структуру AppMaster, основанную на Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

AppMaster также легко интегрируется со сторонними системами и API-интерфейсами для расширения своих возможностей, позволяя клиентам создавать целостные решения, адаптированные к их конкретным потребностям. Эта гибкость позволяет AppMaster обслуживать различные предприятия, от стартапов до крупных корпораций, в различных отраслевых вертикалях.

Комплексный характер платформы AppMaster выходит за рамки этапа разработки и охватывает полный жизненный цикл приложения. Когда пользователь публикует приложение, платформа генерирует исходный код, компилирует его, запускает тесты, упаковывает контейнеры Docker (только серверная часть) и развертывает приложение в облаке. Кроме того, AppMaster создает документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, обеспечивая плавное обновление и беспрепятственное развертывание.

Важно отметить, что приложения AppMaster могут взаимодействовать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной системы управления данными. Приложения AppMaster, созданные с помощью Go, обладают высокой масштабируемостью и подходят для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования. Кроме того, серверная архитектура платформы позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих мобильных приложений, не отправляя новые версии в магазины приложений.

В результате регенеративного подхода, используемого AppMaster, технический долг, постоянная проблема в традиционной разработке программного обеспечения, практически устранен. Платформа генерирует приложения с нуля каждый раз, когда требования изменяются, позволяя даже разработчику-одиночке создать комплексное масштабируемое программное решение, включающее серверную часть, веб-сайт, клиентский портал и собственные мобильные приложения.

Конструктор веб-сайтов No-Code, такой как AppMaster, предоставляет надежную, эффективную и доступную платформу, которая упрощает разработку приложений. Позволяя пользователям быстро создавать прототипы, создавать и развертывать приложения без необходимости знаний в области программирования, платформы no-code позволяют компаниям любого размера процветать в современном цифровом ландшафте. По мере того как эти платформы продолжают развиваться, а входные барьеры снижаются, темпы инноваций в области программного обеспечения будут только ускоряться, способствуя беспрецедентному росту и цифровым преобразованиям во множестве отраслей.

Изучите больше терминов:
No-code платформа / платформа как услуга (PaaS) Point-and-click (укажи и щелкни) Быстрая разработка приложений (RAD) Взаимодействие с клиентами No-Code Интеграция Микросервисы Модуль Непрерывное развертывание (CD) Одноранговая торговая площадка без кода Поддержка клиентов Разработка через тестирование (TDD) Сайт отзывов без кода Тестовый пример Электронная библиотека без кода Электронная коммерция Электронная таблица

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