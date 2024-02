Constructeur de site web sans code

Un créateur de site Web sans code est une plate-forme de développement logiciel sophistiquée qui permet aux utilisateurs, quelles que soient leurs compétences techniques, de concevoir, développer et déployer des applications Web et mobiles interactives, ainsi que des systèmes backend, sans écrire une seule ligne de code. En faisant abstraction des principes de codage complexes et en adoptant une interface utilisateur graphique visuelle (GUI), les créateurs de sites Web no-code rationalisent le processus de développement d'applications, réduisant ainsi le temps, les coûts et les ressources humaines nécessaires. Par conséquent, ces plates-formes sont devenues des outils indispensables pour les propriétaires d'entreprise, les entrepreneurs, les chefs de produit et autres professionnels cherchant à créer des solutions Web sans compter sur des ingénieurs logiciels internes ou sous contrat.

Les constructeurs No-code, tels que la plate-forme AppMaster , exploitent des outils visuels, y compris des composants d'interface utilisateur drag-and-drop et des constructeurs de logique visuelle, pour permettre aux utilisateurs de créer des applications hautement fonctionnelles sans avoir besoin d'expertise en programmation. Cette approche innovante démocratise le développement d'applications en fournissant une plate-forme accessible aux utilisateurs non techniques tout en simplifiant et en accélérant le processus pour les développeurs expérimentés. Une étude récente de Forrester a prédit que d'ici 2024, le marché des plateformes de développement no-code atteindra 21,2 milliards de dollars, ce qui représente un taux de croissance annuel d'environ 28 %.

Dans le cadre d' AppMaster, une plate no-code de premier plan, les utilisateurs peuvent créer des applications backend, Web et mobiles de manière visuellement guidée. La plate-forme permet aux utilisateurs de créer des modèles de données (schéma de base de données) pour les applications backend et de concevoir une logique métier via des concepteurs visuels de processus métier (BP), une API REST et endpoints WebSocket Secure (WSS). Pour les applications Web, les utilisateurs peuvent créer une interface utilisateur avec des composants drag and drop et définir la logique métier de chaque composant dans le concepteur Web BP, ce qui rend l'application Web entièrement interactive. La plate-forme utilise le framework Vue3 aux côtés de JS/TS pour les applications Web, tandis que les applications mobiles utilisent le framework piloté par le serveur d' AppMaster, basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

AppMaster s'intègre également de manière transparente aux systèmes et API tiers pour étendre ses capacités, permettant aux clients de créer des solutions holistiques adaptées à leurs besoins spécifiques. Cette flexibilité permet à AppMaster de répondre aux besoins de diverses entreprises, des startups aux grandes entreprises, dans plusieurs secteurs verticaux.

La nature complète de la plate-forme AppMaster s'étend au-delà de la phase de développement, englobant le cycle de vie complet de l'application. Lorsqu'un utilisateur publie une application, la plate-forme génère le code source, le compile, exécute des tests, empaquete les conteneurs Docker (backend uniquement) et déploie l'application dans le cloud. De plus, AppMaster génère une documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints de serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, garantissant des mises à jour fluides et des déploiements transparents.

Fondamentalement, les applications AppMaster peuvent interagir avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que système de gestion de données principal. Conçues avec Go, les applications AppMaster sont conçues pour être hautement évolutives et aptes à gérer les cas d'utilisation en entreprise et à forte charge. De plus, l'architecture pilotée par le serveur de la plate-forme permet aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API de leurs applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications.

Grâce à l'approche régénérative employée par AppMaster, la dette technique, un problème récurrent dans le développement de logiciels traditionnels, est pratiquement éliminée. La plate-forme génère des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, permettant même à un seul développeur citoyen de créer une solution logicielle complète et évolutive qui englobe un serveur principal, un site Web, un portail client et des applications mobiles natives.

Un constructeur de site Web No-Code, tel AppMaster, fournit une plate-forme robuste, efficace et accessible qui démocratise le développement d'applications. En permettant aux utilisateurs de prototyper, créer et déployer rapidement des applications sans avoir besoin de connaissances en programmation, les plateformes no-code permettent aux entreprises de toutes tailles de prospérer dans le paysage numérique d'aujourd'hui. À mesure que ces plates-formes continuent d'évoluer et que les barrières à l'entrée diminuent davantage, le rythme de l'innovation logicielle ne fera que s'accélérer, favorisant une croissance et une transformation numérique sans précédent dans une myriade d'industries.