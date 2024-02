Ein No-Code- Website-Builder ist eine hochentwickelte Softwareentwicklungsplattform, die es Benutzern unabhängig von ihren technischen Kenntnissen ermöglicht, interaktive Web- und Mobilanwendungen sowie Backend-Systeme zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Durch die Abstraktion komplexer Codierungsprinzipien und die Einführung einer visuellen grafischen Benutzeroberfläche (GUI) rationalisieren no-code -Website-Ersteller den Anwendungsentwicklungsprozess und reduzieren so Zeit, Kosten und Personalaufwand. Folglich sind diese Plattformen zu unverzichtbaren Werkzeugen für Geschäftsinhaber, Unternehmer, Produktmanager und andere Fachleute geworden, die webbasierte Lösungen erstellen möchten, ohne auf interne oder beauftragte Softwareentwickler angewiesen zu sein.

No-code Builder wie die AppMaster- Plattform nutzen visuelle Tools, einschließlich drag-and-drop -UI-Komponenten und visuelle Logik-Builder, um Benutzern die Erstellung hochfunktionaler Anwendungen zu ermöglichen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dieser innovative Ansatz demokratisiert die Anwendungsentwicklung, bietet eine zugängliche Plattform für technisch nicht versierte Benutzer und vereinfacht und beschleunigt gleichzeitig den Prozess für erfahrene Entwickler. Eine aktuelle Studie von Forrester prognostizierte, dass der Markt no-code Entwicklungsplattformen bis 2024 auf 21,2 Milliarden US-Dollar wachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 28 % entspricht.

Im Kontext von AppMaster, einer führenden no-code Plattform, können Benutzer visuell geführt Backend-, Web- und Mobilanwendungen erstellen. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, Datenmodelle (Datenbankschemata) für Backend-Anwendungen zu erstellen und Geschäftslogik über visuelle Business Process (BP)-Designer, REST-API und WebSocket Secure (WSS) endpoints zu entwerfen. Für Webanwendungen können Benutzer eine Benutzeroberfläche mit drag and drop Komponenten erstellen und die Geschäftslogik jeder Komponente im Web BP-Designer definieren, wodurch die Webanwendung vollständig interaktiv wird. Die Plattform nutzt das Vue3-Framework neben JS/TS für Webanwendungen, während mobile Anwendungen das servergesteuerte Framework von AppMaster verwenden, das auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS basiert.

AppMaster lässt sich außerdem nahtlos in Systeme und APIs von Drittanbietern integrieren, um seine Fähigkeiten zu erweitern und es Kunden zu ermöglichen, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Flexibilität ermöglicht es AppMaster, unterschiedliche Unternehmen, von Start-ups bis hin zu Großkonzernen, in mehreren Branchen zu bedienen.

Der umfassende Charakter der AppMaster Plattform geht über die Entwicklungsphase hinaus und umfasst den gesamten Anwendungslebenszyklus. Wenn ein Benutzer eine Anwendung veröffentlicht, generiert die Plattform Quellcode, kompiliert ihn, führt Tests aus, packt Docker-Container (nur Backend) und stellt die Anwendung in der Cloud bereit. Darüber hinaus generiert AppMaster Swagger (OpenAPI)-Dokumentation für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts und sorgt so für reibungslose Updates und nahtlose Bereitstellungen.

Entscheidend ist, dass AppMaster Anwendungen mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primäres Datenverwaltungssystem interagieren können. AppMaster Anwendungen wurden mit Go erstellt und sind so konzipiert, dass sie hoch skalierbar sind und sich für die Handhabung von Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfällen eignen. Darüber hinaus ermöglicht die servergesteuerte Architektur der Plattform Kunden, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel ihrer mobilen Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores senden zu müssen.

Durch den regenerativen Ansatz von AppMaster werden technische Schulden, ein wiederkehrendes Problem bei der traditionellen Softwareentwicklung, praktisch eliminiert. Bei jeder Änderung der Anforderungen generiert die Plattform Anwendungen von Grund auf neu, sodass selbst ein einzelner Bürgerentwickler eine umfassende, skalierbare Softwarelösung erstellen kann, die ein Server-Backend, eine Website, ein Kundenportal und native mobile Anwendungen umfasst.

Ein No-Code -Website-Builder wie AppMaster bietet eine robuste, effiziente und zugängliche Plattform, die die Anwendungsentwicklung demokratisiert. Da no-code -Plattformen es Benutzern ermöglichen, ohne Programmierkenntnisse schnell Prototypen zu erstellen, Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen, ermöglichen sie es Unternehmen jeder Größe, in der heutigen Digital-First-Landschaft erfolgreich zu sein. Da sich diese Plattformen weiterentwickeln und die Eintrittsbarrieren weiter sinken, wird sich die Geschwindigkeit der Software-Innovation nur noch beschleunigen und beispielloses Wachstum und digitale Transformation in unzähligen Branchen fördern.