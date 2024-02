Costruttore di siti web senza codice

Un No-Code Website Builder è una sofisticata piattaforma di sviluppo software che consente agli utenti, indipendentemente dalla loro competenza tecnica, di progettare, sviluppare e distribuire applicazioni web e mobili interattive, nonché sistemi di back-end, senza scrivere una singola riga di codice. Astraendo principi di codifica complessi e adottando un'interfaccia utente grafica visiva (GUI), i costruttori di siti Web no-code semplificano il processo di sviluppo dell'applicazione, riducendo tempi, costi e risorse umane richieste. Di conseguenza, queste piattaforme sono diventate strumenti indispensabili per titolari di aziende, imprenditori, product manager e altri professionisti che cercano di creare soluzioni basate sul Web senza affidarsi a ingegneri del software interni o a contratto.

I builder No-code, come la piattaforma AppMaster , sfruttano gli strumenti visivi, inclusi i componenti dell'interfaccia utente drag-and-drop e i builder logici visivi, per consentire agli utenti di creare applicazioni altamente funzionali senza la necessità di competenze di programmazione. Questo approccio innovativo democratizza lo sviluppo delle applicazioni, fornendo una piattaforma accessibile per gli utenti non tecnici, semplificando e velocizzando al contempo il processo per gli sviluppatori esperti. Un recente studio di Forrester ha previsto che entro il 2024 il mercato delle piattaforme di sviluppo no-code crescerà fino a 21,2 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo di circa il 28%.

Nel contesto di AppMaster, una delle principali piattaforme no-code, gli utenti possono creare applicazioni back-end, web e mobili in modo guidato visivamente. La piattaforma consente agli utenti di creare modelli di dati (schemi di database) per applicazioni di back-end e progettare la logica aziendale tramite Visual Business Process (BP) Designers, API REST ed endpoints WebSocket Secure (WSS). Per le applicazioni web, gli utenti possono creare UI con componenti drag and drop e definire la logica di business di ogni componente nel Web BP designer, rendendo l'applicazione web completamente interattiva. La piattaforma utilizza il framework Vue3 insieme a JS/TS per le applicazioni Web, mentre le applicazioni mobili utilizzano il framework basato su server di AppMaster, basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

AppMaster si integra perfettamente anche con sistemi e API di terze parti per espandere le sue capacità, consentendo ai clienti di creare soluzioni olistiche su misura per le loro esigenze specifiche. Questa flessibilità consente AppMaster di soddisfare diverse aziende, dalle startup alle grandi aziende, in più settori verticali.

La natura completa della piattaforma AppMaster va oltre la fase di sviluppo, abbracciando l'intero ciclo di vita dell'applicazione. Quando un utente pubblica un'applicazione, la piattaforma genera il codice sorgente, lo compila, esegue i test, comprime i contenitori Docker (solo back-end) e distribuisce l'applicazione nel cloud. Inoltre, AppMaster genera la documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database, garantendo aggiornamenti fluidi e distribuzioni senza problemi.

Fondamentalmente, le applicazioni AppMaster possono interagire con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come sistema di gestione dei dati primario. Realizzate con Go, le applicazioni AppMaster sono progettate per essere altamente scalabili e abili nella gestione di casi d'uso aziendali e ad alto carico. Inoltre, l'architettura basata su server della piattaforma consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle proprie applicazioni mobili senza inviare nuove versioni agli app store.

Come risultato dell'approccio rigenerativo impiegato da AppMaster, il debito tecnico, un problema ricorrente nello sviluppo software tradizionale, è praticamente eliminato. La piattaforma genera applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, consentendo anche a un singolo sviluppatore cittadino di creare una soluzione software completa e scalabile che comprende un server back-end, un sito Web, un portale clienti e applicazioni mobili native.

Un costruttore di siti Web No-Code, come AppMaster, fornisce una piattaforma robusta, efficiente e accessibile che democratizza lo sviluppo delle applicazioni. Consentendo agli utenti di prototipare, creare e distribuire rapidamente applicazioni senza la necessità di conoscenze di programmazione, le piattaforme no-code consentono alle aziende di tutte le dimensioni di prosperare nell'odierno panorama digitale. Man mano che queste piattaforme continuano a evolversi e le barriere all'ingresso diminuiscono ulteriormente, il tasso di innovazione del software non farà che accelerare, favorendo una crescita senza precedenti e la trasformazione digitale in una miriade di settori.