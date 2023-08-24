在软件开发的背景下， No-Code项目管理是指使用no-code平台和工具来规划、组织、执行和监督项目的过程，使没有正式编程专业知识的个人能够设计、开发和部署完整的项目。 - 成熟的软件应用程序，只需最少的编码甚至无需编码。近年来， no-code开发获得了巨大的关注，因为它允许快速开发和部署可定制的应用程序，同时显着降低开发成本、时间和复杂性。

根据 Gartner 报告，到 2024 年，超过 65% 的软件开发项目将涉及no-code或low-code工具，重点是快速应用程序开发和业务流程管理。企业快速有效地实施数字化转型战略的需求日益增长，以及就业市场上软件开发人员的日益短缺，推动了这一趋势。

AppMaster是一个典型的no-code平台，旨在帮助企业满足快速、经济高效的软件开发不断增长的需求。 AppMaster是一款功能强大的no-code工具，使用户能够创建后端、Web 和移动应用程序。借助AppMaster ，个人可以直观地为后端应用程序开发数据模型、业务流程、REST API 和 WebSocket endpoints 。此外，除了为每个组件创建必要的业务逻辑之外，该平台还允许用户使用drag-and-drop组件为网络和移动应用程序设计交互式用户界面。

AppMaster负责整个应用程序生命周期，从生成源代码到编译、测试、打包并将应用程序部署到所需环境。这种级别的自动化不仅简化了开发流程，而且还确保应用程序不存在技术债务，因为它们是每次迭代时从头开始生成的。

No-Code项目管理在应用程序开发过程中发挥着至关重要的作用，特别是在协作、沟通和资源分配方面。通过采用AppMaster这样的no-code平台，项目经理和利益相关者可以有效地将由开发人员、设计人员、测试人员和领域专家组成的多元化团队聚集在一起，从而在整个项目生命周期中促进高效的沟通和协作。

随着no-code平台变得更加先进和全面， No-Code项目管理已经发展到涵盖广泛的活动和职责，例如：

在 no-code 环境中定义项目范围、目标和可交付成果

环境中定义项目范围、目标和可交付成果 制定项目计划和时间表，包括资源分配和时间表

建立和维护团队成员和利益相关者之间的沟通渠道

监控和管理项目风险、问题和变更

确保质量并符合行业标准、法规和最佳实践

使用特定于平台的工具和指标来衡量和报告项目绩效和进度

协调和监督跨职能团队以实现项目目标

为团队成员提供有关使用 no-code 工具和方法的培训、指导和支持

工具和方法的培训、指导和支持 评估 no-code 工具和策略的有效性，并根据需要采用新方法

No-Code项目管理是软件开发中的一种新兴范例，它利用no-code平台和工具的强大功能，更高效、更具成本效益地交付软件应用程序，并降低风险。通过采用No-Code项目管理，组织可以加速数字化转型战略，并敏捷而自信地响应不断变化的业务需求。随着AppMaster等no-code工具的功能和能力不断增长，企业可以预期No-Code项目管理的普及将彻底改变软件开发格局，并使更多的个人参与创建创新且有影响力的软件解决方案。