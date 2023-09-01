网络辅助功能 (WCAG)

Web 可访问性，通常由其技术指南缩写词 WCAG（Web 内容可访问性指南）引用，是一组原则和技术，旨在确保所有用户（包括残障用户）都可以使用 Web 内容、应用程序和界面。在用户体验 (UX) 和设计的背景下，网络可访问性与开发包容性数字解决方案齐头并进，以满足用户的多样化需求，同时考虑视觉、听觉、认知、运动和言语障碍等因素。

WCAG 指南由万维网联盟 (W3C) 通过其 Web 可访问性倡议 (WAI) 开发，作为创建可访问 Web 内容的综合框架，为每个指南提供具体建议和成功标准。该框架建立了三个一致性级别：A（最低）、AA（推荐）和 AAA（高级）。一致性级别的选择取决于各种因素，例如项目限制、目标受众和法律要求，但至少达到 AA 级通常被认为是良好实践。

WCAG 指南的当前版本 WCAG 2.1 概述了构成任何可访问和可用 Web 项目基础的四个关键原则：

可感知： 信息和界面组件必须以用户可以感知的方式呈现给用户。应用此原则的示例包括为图像提供替代文本（alt-text）、为音频内容提供字幕以及为文本和背景颜色提供仔细的对比度。

信息和界面组件必须以用户可以感知的方式呈现给用户。应用此原则的示例包括为图像提供替代文本（alt-text）、为音频内容提供字幕以及为文本和背景颜色提供仔细的对比度。 可操作： 导航和界面组件必须可供所有用户操作。这一原则的关键技术包括使所有功能都可以通过键盘使用，为用户提供足够的时间阅读内容并与之交互，以及避免可能导致癫痫或身体反应的内容。

导航和界面组件必须可供所有用户操作。这一原则的关键技术包括使所有功能都可以通过键盘使用，为用户提供足够的时间阅读内容并与之交互，以及避免可能导致癫痫或身体反应的内容。 可理解： 界面的信息和操作必须是用户可以理解的。一致的导航、清晰简洁的语言以及清晰的输入帮助是遵循这一原则的实践。

界面的信息和操作必须是用户可以理解的。一致的导航、清晰简洁的语言以及清晰的输入帮助是遵循这一原则的实践。 稳健：内容必须跨各种技术、设备和用户代理可靠地工作。为了确保稳健性，必须遵循 Web 开发标准、广泛的测试和渐进增强技术。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，它认识到 Web 可访问性的重要性。因此， AppMaster强调开发符合 WCAG 准则并提供最佳用户体验的无障碍应用程序。通过利用直观的设计工具、可视化数据模型构建器和业务流程建模功能， AppMaster帮助开发人员高效地创建可访问的数字解决方案，以满足目标受众的不同需求和偏好。

在 AppMaster 生成的应用程序中纳入 Web 可访问性至关重要，因为它不仅会影响性能和可用性，还会产生法律影响。许多国家已通过法律，要求数字产品符合无障碍标准。这些标准通常要求组织满足特定的 WCAG 准则。不合规可能会导致法律处罚、声誉受损，甚至失去潜在客户。

将 Web 可访问性作为 AppMaster 生成的应用程序的核心方面实施，可为开发人员和用户带来显着的好处。从开发人员的角度来看，可访问性感知设计和开发有助于提高代码质量、提高可维护性并提高网站性能。从用户的角度来看，无障碍应用程序可以满足更广泛的受众，创建更具包容性的数字环境，并增强整体用户体验。此外，易于访问的应用程序通常会带来更好的搜索引擎排名，从而扩大这些产品和服务对潜在客户的影响范围。

总而言之，网络可访问性 (WCAG) 是现代用户体验和设计的一个重要方面。通过遵守 WCAG 指南， AppMaster使开发人员能够创建可访问、包容且用户友好的应用程序，从而在数字解决方案与其目标受众之间建立有意义的联系。在此过程中， AppMaster使组织能够满足最广泛用户的需求并保持对相关法律要求的遵守，从而使其数字产品面向未来并充分利用数字环境中不断变化的机会。