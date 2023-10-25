WebSocket 协议：深入探讨其工作原理

WebSocket协议是一种实时通信协议，有助于通过单个长期连接在客户端和服务器之间进行双向数据交换。与传统的HTTP通信不同，WebSocket支持全双工通信，这意味着数据可以同时在两个方向上流动，从而提高网络性能和应用程序效率。

WebSocket 连接对于在线游戏、聊天应用程序和股票交易平台等实时应用程序特别有用，其中低延迟通信至关重要。该协议可确保快速高效的数据传输，减少开销并改善用户体验。 WebSocket 已成为构建现代实时 Web 应用程序和服务不可或缺的一部分。

WebSocket 与传统 HTTP

WebSocket 协议和传统的 HTTP 都是网络通信协议，但它们迎合不同的用例，在操作上有根本的区别。 WebSocket与HTTP的主要区别如下：

全双工通信与半双工： WebSocket 支持全双工通信，允许同时在两个方向传输数据。另一方面，传统HTTP采用半双工通信，数据交替发送和接收，导致较高的延迟。

WebSocket 支持全双工通信，允许同时在两个方向传输数据。另一方面，传统HTTP采用半双工通信，数据交替发送和接收，导致较高的延迟。 持久连接与无连接： WebSocket 连接在客户端和服务器之间的整个通信过程中保持活动状态。相比之下，HTTP 是一种无连接协议，这意味着每个请求-响应交换都需要打开和关闭新的连接，从而导致开销增加并降低性能。

WebSocket 连接在客户端和服务器之间的整个通信过程中保持活动状态。相比之下，HTTP 是一种无连接协议，这意味着每个请求-响应交换都需要打开和关闭新的连接，从而导致开销增加并降低性能。 效率和延迟： WebSocket 协议在客户端和服务器之间维护单个开放连接，从而减少开销和网络延迟。尽管如此，HTTP 通信仍依赖于多个请求-响应连接，这会逐渐增加开销并对性能产生负面影响。

WebSocket 协议在客户端和服务器之间维护单个开放连接，从而减少开销和网络延迟。尽管如此，HTTP 通信仍依赖于多个请求-响应连接，这会逐渐增加开销并对性能产生负面影响。 二进制和文本数据： WebSocket 可以处理二进制和基于文本的数据，而 HTTP 主要基于文本，限制了其有效处理二进制信息的能力。

WebSocket 可以处理二进制和基于文本的数据，而 HTTP 主要基于文本，限制了其有效处理二进制信息的能力。 流支持： WebSocket 支持数据流，允许将大的有效负载分割成更小的块并增量发送。相比之下，HTTP 要求一次性发送所有数据，从而增加了资源使用率和响应时间。

由于这些优点，WebSocket 已成为需要实时通信和低延迟数据传输的应用程序的首选协议。通过维护持久连接，WebSocket 增强了 Web 和移动应用程序的用户体验和效率。

WebSocket 协议如何工作

WebSocket 协议旨在使用单个长期连接在客户端和服务器之间提供高效、实时的通信。本质上，WebSocket 在客户端和服务器之间建立持久连接，然后以称为“帧”的小段交换数据。以下是 WebSocket 协议工作原理的更详细分解：

WebSocket 握手： WebSocket 连接以客户端发起的握手开始。此握手从带有特殊“Upgrade”标头的标准 HTTP 请求开始，该标头指示服务器从 HTTP 切换到 WebSocket 协议。如果服务器支持WebSocket，它会响应相应的“Upgrade”响应，完成握手并建立WebSocket连接。 WebSocket 帧：建立连接后，客户端和服务器之间将使用 WebSocket 帧交换数据。帧由包含控制信息的标头和后面的有效负载组成。帧可以是控制帧或数据帧，控制帧管理连接，数据帧携带文本或二进制数据。 WebSocket 通信： WebSocket 连接允许客户端和服务器之间进行双向实时通信。数据可以同时发送和接收，从而减少延迟并增强网络性能。连接保持打开状态，直到被客户端或服务器明确关闭，或者直到连接由于网络错误或其他问题而中断。

WebSocket 协议显着提高了网络通信性能，使其成为现代 Web 开发的重要组成部分。通过维护单个持久的数据交换连接，WebSocket 减少了开销，提高了效率，并为最终用户提供了卓越的体验。

WebSocket 握手：从 HTTP 升级

在客户端和服务器可以使用 WebSocket 协议进行通信之前，它们必须执行 WebSocket 握手来建立连接。握手从 HTTP 请求开始，然后升级为 WebSocket 连接，从而允许双向通信。

客户端通过向服务器发送 HTTP GET 请求来发起握手，其中包含“Upgrade”和“Connection”标头，表明建立 WebSocket 连接的意图。该请求还包含 Sec-WebSocket-Key 标头，它是客户端生成的 Base64 编码的随机值。该值有助于确保服务器正确处理和响应握手请求。

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ== Sec-WebSocket-Version: 13 Origin: http://example.com

服务器收到请求后对其进行处理并验证客户端是否与 WebSocket 协议兼容。如果服务器支持 WebSocket 连接，它将使用 HTTP 101 切换协议状态代码以及“升级”和“连接”标头进行响应。服务器还通过使用固定 GUID 对客户端的 Sec-WebSocket-Key 进行哈希处理来创建唯一的 Sec-WebSocket-Accept 值，并将其在响应中返回。

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=

一旦客户端收到并验证服务器的响应，WebSocket 连接就会建立，从而实现客户端和服务器之间的双向通信。

WebSocket 框架：构建数据

WebSocket 连接建立后，数据以 WebSocket 帧的形式进行交换。这些帧包含 WebSocket 通信所需的控制和数据信息。 WebSocket 协议定义了各种帧类型，包括文本帧、二进制帧和控制帧，每种帧类型都有特定的用途。

文本和二进制帧在客户端和服务器之间传输应用程序数据。文本帧包含UTF-8编码的文本，而二进制帧包含任意二进制数据。控制帧用于管理连接，包括 ping、pong 和 close 帧等类型。 Ping 和 pong 帧用于检查连接的运行状况，而 close 帧则启动连接的关闭。

WebSocket 框架由几个部分组成：

FIN 位： 指示消息中最后帧的单个位。

指示消息中最后帧的单个位。 操作码： 描述帧类型的 4 位值（例如文本、二进制或控制）。

描述帧类型的 4 位值（例如文本、二进制或控制）。 屏蔽位： 指示有效负载数据是否被屏蔽的单个位。

指示有效负载数据是否被屏蔽的单个位。 有效负载长度： 表示有效负载数据长度的 7 位、16 位或 64 位值。

表示有效负载数据长度的 7 位、16 位或 64 位值。 屏蔽密钥： 用于取消屏蔽有效负载数据（如果已屏蔽）的 32 位值。

用于取消屏蔽有效负载数据（如果已屏蔽）的 32 位值。 Payload Data：帧携带的数据。

该协议通过在 WebSocket 帧中构建数据来确保客户端和服务器之间高效可靠的通信。

WebSocket 子协议：扩展基本协议

WebSocket 子协议是构建在基本 WebSocket 协议之上的特定于应用程序的协议。这些子协议允许开发人员为特定用例定义自定义通信规则和约定，从而进一步扩展 WebSocket 的功能。在基本协议不能提供足够功能的情况下，子协议就可以发挥作用来丰富通信过程。

子协议由客户端和服务器在 WebSocket 握手过程中定义。客户端在其初始握手请求中包含 Sec-WebSocket-Protocol 标头，指定一个或多个支持的子协议。例如：

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw== Sec-WebSocket-Version: 13 Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1, subprotocol2 Origin: http://example.com

收到请求后，服务器会检查建议的子协议并选择它支持的子协议。然后，它在握手响应的 Sec-WebSocket-Protocol 标头中包含所选的子协议：

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk= Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1

握手完成后，客户端和服务器将使用选定的子协议并遵循其规则和约定进行通信。

WebSocket 子协议可以标准化或定制设计，其使用取决于应用程序的特定需求。标准化子协议的示例包括用于 IoT 设备通信的 MQTT 和用于消息传递应用程序的 XMPP。

WebSocket API：浏览器实现和用例

WebSocket API 是用于 Web 浏览器的 WebSocket 协议的JavaScript实现。它为开发人员提供了一个接口，可以通过 WebSocket 连接在客户端（Web 应用程序）和服务器之间创建实时、双向通信。

要与服务器建立 WebSocket 连接，以下代码片段演示了如何使用 JavaScript 创建 WebSocket 实例： ```javascript const socket = new WebSocket('ws://example.com'); ``` 上面的代码创建一个新的 WebSocket 实例，使用“ws”（不安全）或“wss”（安全）方案指定服务器的 WebSocket URL。一旦建立连接，就可以利用 open 、 message 、 error 和 close 等事件来处理客户端和服务器之间的通信。

以下是通过 WebSocket API 使用事件处理程序的示例： ```javascript // 连接已打开 socket.addEventListener('open', (event) => { socket.send('Hello Server!'); }); // 监听消息 socket.addEventListener('message', (event) => { console.log('来自服务器的消息: ', event.data); }); // 处理错误 socket.addEventListener('error', (event) => { console.error('WebSocket error:', event); }); // 连接关闭 socket.addEventListener('close', (event) => { console.log('WebSocket 连接关闭:', event); }); ``` WebSocket API 用于各种实时 Web 应用程序，包括：

聊天应用： 用户可以与其他用户实时交换短信，无需频繁轮询或手动刷新。

用户可以与其他用户实时交换短信，无需频繁轮询或手动刷新。 实时通知： 从服务或设备接收电子邮件通知、任务更新或多用户协作等事件的即时更新。

从服务或设备接收电子邮件通知、任务更新或多用户协作等事件的即时更新。 实时协作工具：与多个用户同时编辑文档、电子表格或演示文稿，从而实现无缝协作和版本控制。

安全注意事项和最佳实践

确保 WebSocket 连接的安全对于保护数据和维护应用程序完整性至关重要。以下是实现 WebSocket 通信时应遵循的一些重要安全注意事项和最佳实践：

同源策略： 应用同源策略将 WebSocket 连接限制到与 Web 应用程序相同的域。此策略有助于防止跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。

应用同源策略将 WebSocket 连接限制到与 Web 应用程序相同的域。此策略有助于防止跨站点请求伪造 (CSRF) 攻击。 安全 WebSocket 连接 (WSS)： 使用“wss”URL 方案确保安全的 WebSocket 连接。该协议使用传输层安全性 (TLS) 对客户端和服务器之间传输的数据进行加密，防止窃听或中间人攻击。

使用“wss”URL 方案确保安全的 WebSocket 连接。该协议使用传输层安全性 (TLS) 对客户端和服务器之间传输的数据进行加密，防止窃听或中间人攻击。 验证用户输入： 始终在服务器端检查和验证用户输入，以确保其格式正确、安全并符合预期格式。避免直接执行用户输入，并利用输入清理来防止跨站脚本 (XSS) 或 SQL 注入等攻击。

始终在服务器端检查和验证用户输入，以确保其格式正确、安全并符合预期格式。避免直接执行用户输入，并利用输入清理来防止跨站脚本 (XSS) 或 SQL 注入等攻击。 处理意外断开连接： 实施错误处理机制以从意外断开连接或服务器故障中恢复。根据应用程序上下文，考虑使用具有指数退避或备用故障转移服务器的重试策略来维持服务连续性。

实施错误处理机制以从意外断开连接或服务器故障中恢复。根据应用程序上下文，考虑使用具有指数退避或备用故障转移服务器的重试策略来维持服务连续性。 身份验证和授权：为 WebSocket 连接采用适当的身份验证和授权机制，确保只有授权用户才能访问数据或执行操作。这可能涉及使用会话令牌、API 密钥或 OAuth 令牌来保护对 WebSocket 资源的访问。

实际应用中的 WebSocket

WebSocket 协议因其双向、低延迟的通信能力而广泛应用于实际应用中。一些常见用例的示例包括：

聊天应用程序： 构建聊天应用程序需要用户之间的实时通信。 WebSocket 协议可实现高效、实时的消息传递，而无需重复轮询或传统 HTTP 请求响应周期的开销。

构建聊天应用程序需要用户之间的实时通信。 WebSocket 协议可实现高效、实时的消息传递，而无需重复轮询或传统 HTTP 请求响应周期的开销。 在线游戏： 实时游戏应用程序需要客户端和服务器之间快速的数据交换。 WebSocket 提供低延迟、双向通信，通过流畅且响应灵敏的交互增强游戏体验。

实时游戏应用程序需要客户端和服务器之间快速的数据交换。 WebSocket 提供低延迟、双向通信，通过流畅且响应灵敏的交互增强游戏体验。 实时通知： 由于 WebSocket 客户端和服务器之间的持续连接，因此可以使用 WebSocket 实现实时更新功能，例如社交媒体源、电子邮件通知或任务跟踪更新。

由于 WebSocket 客户端和服务器之间的持续连接，因此可以使用 WebSocket 实现实时更新功能，例如社交媒体源、电子邮件通知或任务跟踪更新。 实时事件流：流式 传输实时事件（例如体育报道、音频和视频流或股票市场更新）受益于 WebSocket 促进的快速可靠的消息交换。

传输实时事件（例如体育报道、音频和视频流或股票市场更新）受益于 WebSocket 促进的快速可靠的消息交换。 金融交易平台： 金融平台依赖于股票价格和其他市场数据的实时更新。 WebSocket 提供低延迟通信，使平台能够快速向全球用户提供更新。

金融平台依赖于股票价格和其他市场数据的实时更新。 WebSocket 提供低延迟通信，使平台能够快速向全球用户提供更新。 物联网设备通信：物联网 (IoT)设备通常需要与后端服务器进行实时数据交换以进行监控和控制。 WebSocket 简化了通信，可以更快、更高效地管理连接的设备。

为了为 Web、移动和后端应用程序实现 WebSocket 功能， AppMaster是一个支持 WebSocket 集成的强大无代码平台。 AppMaster使用户能够创建、管理和自定义 WebSocket API，从而简化实时应用程序的开发过程。凭借其多功能功能， AppMaster使开发人员能够充分利用 WebSocket 技术的潜力，创建可扩展、安全且高效的应用程序。

利用AppMaster进行 WebSocket 开发

开发具有 WebSocket 功能的实时应用程序可能是一个复杂且耗时的过程。这就是AppMaster这个强大的no-code平台可以为希望实现 WebSocket 通信的开发人员和企业提供显着优势的地方。

AppMaster通过提供用于构建后端、Web 和移动应用程序的可视化、简化的平台，改变了应用程序开发的游戏规则。您可以利用 WebSocket 的特性和功能轻松设计和创建复杂的实时应用程序。

视觉设计和业务逻辑创建

使用AppMaster的主要优点之一是能够以可视化方式工作，使用drag-and-drop界面为您的应用程序创建 UI 组件。此外，该平台还提供专用的业务流程 (BP) 设计器，用于设计每个组件的业务逻辑。这简化了 WebSocket 的使用，使您能够快速高效地创建交互式实时应用程序。

生成的源代码和应用程​​序编译

AppMaster使用流行语言为您的应用程序生成源代码，例如用于后端应用程序的 Go、用于 Web 应用程序的带有 JS/TS 的Vue3 、以及分别用于 Android 和 iOS 上的移动应用程序的Kotlin和SwiftUI 。该平台编译应用程序、运行测试、将项目打包到Docker 容器（用于后端应用程序）中，并将其部署到云端。如果您有企业版订阅，您可以接收生成的源代码以在本地托管您的应用程序，从而使您能够完全控制您的部署。

与 WebSocket 技术集成

AppMaster允许您将 WebSocket 功能直接集成到您的应用程序中。 AppMaster通过关注底层技术并提供可视化开发工具，使开发人员能够专注于为其实时应用程序设计和实现高效的WebSocket通信。该平台的灵活性确保您可以轻松创建 WebSocket API、管理 WebSocket 连接以及设计必要的数据模型和逻辑来处理 WebSocket 数据。

为高负载用例开发实时应用程序

得益于AppMaster令人印象深刻的功能，生成的应用程序非常适合高负载、企业级用例。该平台支持Postgresql兼容数据库作为主数据库，编译后的无状态后端应用程序可以很好地适应可扩展环境。使用AppMaster进行WebSocket开发，可以保证您的实时应用满足高负载场景的需求，提供可靠、高效的WebSocket通信。

对于希望创建基于 WebSocket 的实时应用程序的开发人员来说， AppMaster是一个非常宝贵的工具。其可视化设计、生成的源代码、无缝的 WebSocket 集成以及对可扩展、高负载用例的支持，使该平台成为企业和开发人员的首选。不要让 WebSocket 开发的复杂性阻碍您；体验AppMaster的强大功能并轻松创建创新的实时应用程序。