Protocollo WebSocket: un approfondimento su come funziona

Il protocollo WebSocket è un protocollo di comunicazione in tempo reale che facilita lo scambio di dati bidirezionale tra un client e un server su un'unica connessione di lunga durata. A differenza della tradizionale comunicazione HTTP, WebSocket consente la comunicazione full-duplex, ovvero i dati possono fluire simultaneamente in entrambe le direzioni, migliorando le prestazioni della rete e l'efficienza delle applicazioni.

Le connessioni WebSocket sono particolarmente utili per applicazioni in tempo reale come giochi online, applicazioni di chat e piattaforme di compravendita di azioni, dove la comunicazione a bassa latenza è essenziale. Questo protocollo garantisce un trasferimento dati rapido ed efficiente, riducendo i costi generali e migliorando l'esperienza dell'utente . WebSocket è diventato indispensabile per creare applicazioni e servizi Web moderni e in tempo reale.

WebSocket contro HTTP tradizionale

Il protocollo WebSocket e l'HTTP tradizionale sono entrambi protocolli di comunicazione di rete, ma si rivolgono a casi d'uso diversi e presentano differenze fondamentali nel loro funzionamento. I principali punti di distinzione tra WebSocket e HTTP sono i seguenti:

Comunicazione fullduplex vs half-duplex: WebSocket supporta la comunicazione full-duplex, consentendo il trasferimento simultaneo dei dati in entrambe le direzioni. D'altra parte, l'HTTP tradizionale utilizza la comunicazione half-duplex in cui i dati vengono inviati e ricevuti alternativamente, causando una latenza più elevata.

Connessione persistente vs senza connessione: una connessione WebSocket rimane attiva durante tutto il processo di comunicazione tra il client e il server. Al contrario, HTTP è un protocollo senza connessione, il che significa che ogni scambio di richiesta-risposta richiede l'apertura e la chiusura di una nuova connessione, con conseguente aumento del sovraccarico e riduzione delle prestazioni.

Efficienza e latenza: il protocollo WebSocket mantiene un'unica connessione aperta tra il client e il server, riducendo il sovraccarico e la latenza di rete. Tuttavia, la comunicazione HTTP si basa su più connessioni richiesta-risposta che aumentano in modo incrementale il sovraccarico e influiscono negativamente sulle prestazioni.

Dati binari e di testo: WebSocket può gestire dati binari e basati su testo, mentre HTTP è principalmente basato su testo, limitando la sua capacità di elaborare le informazioni binarie in modo efficiente.

WebSocket può gestire dati binari e basati su testo, mentre HTTP è principalmente basato su testo, limitando la sua capacità di elaborare le informazioni binarie in modo efficiente. Supporto streaming: WebSocket supporta lo streaming di dati, consentendo di suddividere carichi utili di grandi dimensioni in blocchi più piccoli e inviarli in modo incrementale. HTTP, al contrario, richiede che tutti i dati vengano inviati in una volta sola, aumentando l’utilizzo delle risorse e i tempi di risposta.

Grazie a questi vantaggi, WebSocket è diventato il protocollo di riferimento per le applicazioni che richiedono comunicazione in tempo reale e trasferimento dati a bassa latenza. Mantenendo connessioni persistenti, WebSocket migliora l'esperienza utente e l'efficienza delle applicazioni web e mobili.

Come funziona il protocollo WebSocket

Il protocollo WebSocket è progettato per fornire una comunicazione efficiente e in tempo reale tra un client e un server utilizzando un'unica connessione di lunga durata. In sostanza, WebSocket stabilisce una connessione persistente tra un client e un server e quindi scambia i dati in piccoli segmenti chiamati "frame". Ecco una ripartizione più dettagliata del funzionamento del protocollo WebSocket:

Handshake WebSocket: la connessione WebSocket inizia con un handshake avviato dal client. Questo handshake inizia con una richiesta HTTP standard con una speciale intestazione "Upgrade", che segnala al server di passare dal protocollo HTTP al protocollo WebSocket. Se il server supporta WebSocket, risponde con una corrispondente risposta "Aggiornamento", completando l'handshake e stabilendo la connessione WebSocket. Frame WebSocket: una volta stabilita la connessione, i dati vengono scambiati tra il client e il server utilizzando i frame WebSocket. Un frame è costituito da un'intestazione contenente informazioni di controllo, seguita dal payload. I frame possono essere frame di controllo o di dati, con frame di controllo che gestiscono la connessione e frame di dati che trasportano testo o dati binari. Comunicazione WebSocket: la connessione WebSocket consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale tra il client e il server. I dati possono essere inviati e ricevuti simultaneamente, riducendo la latenza e migliorando le prestazioni della rete. La connessione rimane aperta finché non viene chiusa esplicitamente dal client o dal server o finché la connessione non viene interrotta a causa di errori di rete o altri problemi.

Il protocollo WebSocket migliora significativamente le prestazioni delle comunicazioni di rete, rendendolo una componente vitale del moderno sviluppo web. Mantenendo un'unica connessione persistente per lo scambio di dati, WebSocket riduce i costi generali, aumenta l'efficienza e offre un'esperienza superiore agli utenti finali.

Handshake WebSocket: aggiornamento da HTTP

Prima che un client e un server possano comunicare utilizzando il protocollo WebSocket, devono eseguire un handshake WebSocket per stabilire una connessione. L'handshake inizia con una richiesta HTTP, che viene poi aggiornata a una connessione WebSocket, consentendo la comunicazione bidirezionale.

Il client avvia l'handshake inviando una richiesta HTTP GET al server, incluse le intestazioni "Upgrade" e "Connection", indicando l'intento di stabilire una connessione WebSocket. La richiesta contiene anche un'intestazione Sec-WebSocket-Key, ovvero un valore casuale con codifica base64 generato dal client. Questo valore aiuta a garantire che il server gestisca e risponda correttamente alla richiesta di handshake.

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ== Sec-WebSocket-Version: 13 Origin: http://example.com

Dopo aver ricevuto la richiesta, il server la elabora e verifica che il client sia compatibile con il protocollo WebSocket. Se il server supporta le connessioni WebSocket, risponde con un codice di stato HTTP 101 Switching Protocols, insieme alle intestazioni "Upgrade" e "Connection". Il server crea inoltre un valore Sec-WebSocket-Accept univoco eseguendo l'hashing della Sec-WebSocket-Key del client con un GUID fisso e lo restituisce nella risposta.

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=

Una volta che il client riceve e convalida la risposta del server, viene stabilita la connessione WebSocket, consentendo la comunicazione bidirezionale tra il client e il server.

Frame WebSocket: strutturazione dei dati

Dopo aver stabilito la connessione WebSocket, i dati vengono scambiati come frame WebSocket. Questi frame contengono il controllo e le informazioni sui dati richiesti per la comunicazione WebSocket. Il protocollo WebSocket definisce vari tipi di frame, inclusi frame di testo, binari e di controllo, ciascuno con uno scopo specifico.

I frame di testo e binari trasmettono i dati dell'applicazione tra il client e il server. Le cornici di testo contengono testo codificato UTF-8, mentre le cornici binarie contengono dati binari arbitrari. I frame di controllo vengono utilizzati per gestire la connessione e includono tipi come ping, pong e frame di chiusura. I frame ping e pong vengono utilizzati per verificare l'integrità della connessione, mentre i frame di chiusura avviano la chiusura delle connessioni.

I frame WebSocket sono costituiti da diverse parti:

Bit FIN: un singolo bit che indica il frame finale in un messaggio.

un singolo bit che indica il frame finale in un messaggio. Opcode: un valore a 4 bit che descrive il tipo di frame (ad esempio, testo, binario o controllo).

un valore a 4 bit che descrive il tipo di frame (ad esempio, testo, binario o controllo). Bit maschera: un singolo bit che indica se i dati del carico utile sono mascherati.

un singolo bit che indica se i dati del carico utile sono mascherati. Lunghezza del payload: un valore a 7 bit, 16 bit o 64 bit che rappresenta la lunghezza dei dati del payload.

un valore a 7 bit, 16 bit o 64 bit che rappresenta la lunghezza dei dati del payload. Chiave di mascheramento: un valore a 32 bit utilizzato per smascherare i dati del payload (se mascherati).

un valore a 32 bit utilizzato per smascherare i dati del payload (se mascherati). Dati del carico utile: i dati trasportati dal frame.

Il protocollo garantisce una comunicazione efficiente e affidabile tra client e server strutturando i dati in frame WebSocket.

Sottoprotocolli WebSocket: estensione del protocollo di base

I sottoprotocolli WebSocket sono protocolli specifici dell'applicazione costruiti sul protocollo WebSocket di base. Questi sottoprotocolli consentono agli sviluppatori di definire regole e convenzioni di comunicazione personalizzate per casi d'uso specifici, estendendo ulteriormente le capacità di WebSocket. Negli scenari in cui il protocollo di base non fornisce funzionalità sufficienti, entrano in gioco i sottoprotocolli per arricchire il processo di comunicazione.

I sottoprotocolli vengono definiti dal client e dal server durante il processo di handshake WebSocket. Il client include un'intestazione Sec-WebSocket-Protocol nella richiesta di handshake iniziale, specificando uno o più sottoprotocolli supportati. Per esempio:

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw== Sec-WebSocket-Version: 13 Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1, subprotocol2 Origin: http://example.com

Dopo aver ricevuto la richiesta, il server esamina i sottoprotocolli proposti e ne seleziona quello che supporta. Include quindi il sottoprotocollo selezionato nell'intestazione Sec-WebSocket-Protocol nella risposta dell'handshake:

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk= Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1

Una volta completato l'handshake, il client e il server comunicano utilizzando il sottoprotocollo selezionato, seguendone le regole e le convenzioni.

I sottoprotocolli WebSocket possono essere standardizzati o progettati su misura e il loro utilizzo dipende dalle esigenze specifiche dell'applicazione. Esempi di sottoprotocolli standardizzati includono MQTT per la comunicazione dei dispositivi IoT e XMPP per le applicazioni di messaggistica.

API WebSocket: implementazione del browser e casi d'uso

L'API WebSocket è un'implementazione JavaScript del protocollo WebSocket per i browser Web. Fornisce un'interfaccia agli sviluppatori per creare comunicazioni bidirezionali in tempo reale tra client (applicazioni Web) e server tramite connessioni WebSocket.

Per stabilire una connessione WebSocket con il server, il seguente frammento di codice mostra come creare un'istanza WebSocket utilizzando JavaScript: ```javascript const socket = new WebSocket('ws://example.com'); ``` Il codice precedente crea una nuova istanza WebSocket, specificando l'URL WebSocket del server utilizzando lo schema 'ws' (non protetto) o 'wss' (sicuro). Una volta stabilita la connessione, eventi come open , message , error e close possono essere utilizzati per gestire la comunicazione tra il client e il server.

Ecco un esempio di utilizzo dei gestori eventi con l'API WebSocket: ```javascript // Connessione aperta socket.addEventListener('open', (event) => { socket.send('Hello Server!'); }); // Ascolta i messaggi socket.addEventListener('message', (event) => { console.log('Message from server: ', event.data); }); // Gestisci gli errori socket.addEventListener('error', (event) => { console.error('WebSocket error:', event); }); // Connessione chiusa socket.addEventListener('close', (evento) => { console.log('Connessione WebSocket chiusa:', evento); }); ``` L'API WebSocket viene utilizzata in varie applicazioni Web in tempo reale, tra cui:

Applicazioni di chat: gli utenti possono scambiare messaggi di testo in tempo reale con altri utenti senza sondaggi frequenti o aggiornamenti manuali.

gli utenti possono scambiare messaggi di testo in tempo reale con altri utenti senza sondaggi frequenti o aggiornamenti manuali. Notifiche in tempo reale: ricevi aggiornamenti istantanei da servizi o dispositivi per eventi come notifiche e-mail, aggiornamenti di attività o collaborazione multiutente.

ricevi aggiornamenti istantanei da servizi o dispositivi per eventi come notifiche e-mail, aggiornamenti di attività o collaborazione multiutente. Strumenti di collaborazione dal vivo: modifica documenti, fogli di calcolo o presentazioni contemporaneamente con più utenti, consentendo una collaborazione senza interruzioni e il controllo della versione.

Considerazioni sulla sicurezza e migliori pratiche

Garantire la sicurezza delle connessioni WebSocket è essenziale per proteggere i dati e mantenere l'integrità delle applicazioni. Di seguito sono riportate alcune considerazioni fondamentali sulla sicurezza e le migliori pratiche da seguire durante l'implementazione della comunicazione WebSocket:

Policy della stessa origine: applica la policy della stessa origine per limitare le connessioni WebSocket allo stesso dominio dell'applicazione web. Questa policy aiuta a prevenire gli attacchi CSRF (Cross-Site Request Forgery).

applica la policy della stessa origine per limitare le connessioni WebSocket allo stesso dominio dell'applicazione web. Questa policy aiuta a prevenire gli attacchi CSRF (Cross-Site Request Forgery). Connessione WebSocket sicura (WSS): utilizza lo schema URL "wss" per garantire connessioni WebSocket sicure. Questo protocollo crittografa i dati trasmessi tra il client e il server utilizzando Transport Layer Security (TLS), prevenendo intercettazioni o attacchi man-in-the-middle.

utilizza lo schema URL "wss" per garantire connessioni WebSocket sicure. Questo protocollo crittografa i dati trasmessi tra il client e il server utilizzando Transport Layer Security (TLS), prevenendo intercettazioni o attacchi man-in-the-middle. Convalida l'input dell'utente: controlla e convalida sempre l'input dell'utente sul lato server per assicurarti che sia ben formato, sicuro e aderisca al formato previsto. Evita di eseguire direttamente l'input dell'utente e utilizza la sanificazione dell'input per prevenire attacchi come Cross-Site Scripting (XSS) o SQL injection.

controlla e convalida sempre l'input dell'utente sul lato server per assicurarti che sia ben formato, sicuro e aderisca al formato previsto. Evita di eseguire direttamente l'input dell'utente e utilizza la sanificazione dell'input per prevenire attacchi come Cross-Site Scripting (XSS) o SQL injection. Gestire le disconnessioni impreviste: implementare meccanismi di gestione degli errori per ripristinare le disconnessioni impreviste o gli errori del server. A seconda del contesto dell'applicazione, valutare l'utilizzo di una strategia di ripetizione con backoff esponenziale o server di failover alternativi per mantenere la continuità del servizio.

implementare meccanismi di gestione degli errori per ripristinare le disconnessioni impreviste o gli errori del server. A seconda del contesto dell'applicazione, valutare l'utilizzo di una strategia di ripetizione con backoff esponenziale o server di failover alternativi per mantenere la continuità del servizio. Autenticazione e autorizzazione: utilizzare meccanismi di autenticazione e autorizzazione adeguati per le connessioni WebSocket, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati o eseguire azioni. Ciò può comportare l'utilizzo di token di sessione, chiavi API o token OAuth per proteggere l'accesso alle risorse WebSocket.

WebSocket nelle applicazioni del mondo reale

Il protocollo WebSocket è ampiamente utilizzato nelle applicazioni del mondo reale grazie alle sue capacità di comunicazione bidirezionale e a bassa latenza. Alcuni esempi di casi d'uso comuni includono:

Applicazioni di chat: la creazione di applicazioni di chat richiede la comunicazione in tempo reale tra gli utenti. Il protocollo WebSocket consente la messaggistica efficiente e in tempo reale senza il sovraccarico di polling ripetuti o cicli di richiesta-risposta HTTP tradizionali.

la creazione di applicazioni di chat richiede la comunicazione in tempo reale tra gli utenti. Il protocollo WebSocket consente la messaggistica efficiente e in tempo reale senza il sovraccarico di polling ripetuti o cicli di richiesta-risposta HTTP tradizionali. Giochi online: le applicazioni di gioco in tempo reale richiedono un rapido scambio di dati tra client e server. WebSocket fornisce una comunicazione bidirezionale a bassa latenza, migliorando l'esperienza di gioco con un'interazione fluida e reattiva.

le applicazioni di gioco in tempo reale richiedono un rapido scambio di dati tra client e server. WebSocket fornisce una comunicazione bidirezionale a bassa latenza, migliorando l'esperienza di gioco con un'interazione fluida e reattiva. Notifiche in tempo reale: l'implementazione di funzionalità di aggiornamento in tempo reale come feed di social media, notifiche e-mail o aggiornamenti di monitoraggio delle attività è possibile con WebSocket, grazie alla sua connessione continua tra client e server.

l'implementazione di funzionalità di aggiornamento in tempo reale come feed di social media, notifiche e-mail o aggiornamenti di monitoraggio delle attività è possibile con WebSocket, grazie alla sua connessione continua tra client e server. Streaming di eventi dal vivo: lo streaming di eventi dal vivo come copertura sportiva, streaming audio e video o aggiornamenti di borsa beneficia dello scambio di messaggi veloce e affidabile facilitato da WebSocket.

lo streaming di eventi dal vivo come copertura sportiva, streaming audio e video o aggiornamenti di borsa beneficia dello scambio di messaggi veloce e affidabile facilitato da WebSocket. Piattaforme di trading finanziario: le piattaforme finanziarie dipendono da aggiornamenti in tempo reale per i prezzi delle azioni e altri dati di mercato. WebSocket fornisce comunicazioni a bassa latenza, consentendo alle piattaforme di fornire rapidamente aggiornamenti agli utenti di tutto il mondo.

le piattaforme finanziarie dipendono da aggiornamenti in tempo reale per i prezzi delle azioni e altri dati di mercato. WebSocket fornisce comunicazioni a bassa latenza, consentendo alle piattaforme di fornire rapidamente aggiornamenti agli utenti di tutto il mondo. Comunicazione dei dispositivi IoT: i dispositivi Internet of Things (IoT) spesso richiedono lo scambio di dati in tempo reale con server backend per il monitoraggio e il controllo. WebSocket semplifica la comunicazione, consentendo una gestione più rapida ed efficiente dei dispositivi connessi.

Per implementare la funzionalità WebSocket per applicazioni web, mobili e backend, AppMaster è una potente piattaforma senza codice che supporta l'integrazione WebSocket. AppMaster consente agli utenti di creare, gestire e personalizzare le API WebSocket, semplificando il processo di sviluppo per applicazioni in tempo reale. Grazie alle sue funzionalità versatili, AppMaster consente agli sviluppatori di creare applicazioni scalabili, sicure ed efficienti, sfruttando tutto il potenziale della tecnologia WebSocket.

Sfruttare AppMaster per lo sviluppo WebSocket

Lo sviluppo di applicazioni in tempo reale con funzionalità WebSocket può essere un processo complesso e dispendioso in termini di tempo. È qui che AppMaster, una potente piattaforma no-code, può offrire vantaggi significativi agli sviluppatori e alle aziende che desiderano implementare la comunicazione WebSocket.

AppMaster ha cambiato il gioco per lo sviluppo di app fornendo una piattaforma visiva e semplificata per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili . Puoi progettare e creare facilmente sofisticate applicazioni in tempo reale con il supporto WebSocket sfruttando le sue caratteristiche e capacità.

Progettazione visiva e creazione di logica di business

Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo di AppMaster è la possibilità di lavorare visivamente, utilizzando un'interfaccia drag-and-drop per creare componenti dell'interfaccia utente per le tue applicazioni. Inoltre, la piattaforma offre un Business Process Designer (BP) dedicato per creare la logica aziendale di ogni componente. Ciò semplifica il lavoro con i WebSocket, consentendoti di creare applicazioni interattive in tempo reale in modo rapido ed efficiente.

Codice sorgente generato e compilazione dell'applicazione

AppMaster genera codice sorgente per le tue applicazioni in linguaggi popolari come Go per applicazioni backend, Vue3 con JS/TS per applicazioni web e Kotlin e SwiftUI rispettivamente per applicazioni mobili su Android e iOS. La piattaforma compila le applicazioni, esegue test, impacchetta i progetti in contenitori Docker (per applicazioni backend) e li distribuisce nel cloud. Se disponi di un abbonamento Enterprise, puoi ricevere il codice sorgente generato per ospitare le tue applicazioni in locale, offrendoti il ​​pieno controllo sulle tue distribuzioni.

Integrazione con tecnologie WebSocket

AppMaster ti consente di integrare le funzionalità WebSocket direttamente nelle tue applicazioni. AppMaster consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla progettazione e sull'implementazione di una comunicazione WebSocket efficiente per le loro applicazioni in tempo reale, occupandosi della tecnologia sottostante e fornendo strumenti di sviluppo visivi. La flessibilità della piattaforma ti consente di creare facilmente API WebSocket, gestire connessioni WebSocket e progettare i modelli di dati e la logica necessari per lavorare con i dati WebSocket.

Sviluppo di applicazioni in tempo reale per casi d'uso ad alto carico

Grazie alle straordinarie capacità di AppMaster, le applicazioni generate sono ideali per casi d'uso a livello aziendale ad alto carico. La piattaforma supporta i database compatibili con Postgresql come database primario e le applicazioni backend compilate e stateless funzionano bene per ambienti scalabili. Utilizzando AppMaster per lo sviluppo WebSocket, puoi garantire che le tue applicazioni in tempo reale soddisfino le esigenze di scenari ad alto carico, fornendo comunicazioni WebSocket affidabili ed efficienti.

AppMaster è uno strumento prezioso per gli sviluppatori che desiderano creare applicazioni in tempo reale basate su WebSocket. Il suo design visivo, il codice sorgente generato, la perfetta integrazione WebSocket e il supporto per casi d'uso scalabili e ad alto carico rendono la piattaforma la scelta migliore sia per le aziende che per gli sviluppatori. Non lasciare che le complessità dello sviluppo WebSocket ti trattengano; sperimenta la potenza di AppMaster e crea facilmente applicazioni innovative e in tempo reale.