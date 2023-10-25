Протокол WebSocket: подробное описание того, как он работает

Протокол WebSocket — это протокол связи в реальном времени, который облегчает двунаправленный обмен данными между клиентом и сервером через одно долговременное соединение. В отличие от традиционной связи HTTP, WebSocket обеспечивает полнодуплексную связь, то есть данные могут передаваться одновременно в обоих направлениях, что повышает производительность сети и эффективность приложений.

Соединения WebSocket особенно полезны для приложений реального времени, таких как онлайн-игры, чат-приложения и платформы для торговли акциями, где важна связь с малой задержкой. Этот протокол обеспечивает быструю и эффективную передачу данных, сокращая накладные расходы и улучшая взаимодействие с пользователем . WebSocket стал незаменимым для создания современных веб-приложений и сервисов, работающих в режиме реального времени.

WebSocket против традиционного HTTP

Протокол WebSocket и традиционный HTTP являются протоколами сетевой связи, но они предназначены для разных случаев использования и имеют фундаментальные различия в своей работе. Основные различия между WebSocket и HTTP заключаются в следующем:

Полнодуплексная связь против полудуплексной: WebSocket поддерживает полнодуплексную связь, обеспечивая одновременную передачу данных в обоих направлениях. С другой стороны, традиционный HTTP использует полудуплексную связь, при которой данные отправляются и принимаются поочередно, что приводит к более высокой задержке.

WebSocket поддерживает полнодуплексную связь, обеспечивая одновременную передачу данных в обоих направлениях. С другой стороны, традиционный HTTP использует полудуплексную связь, при которой данные отправляются и принимаются поочередно, что приводит к более высокой задержке. Постоянное соединение или отсутствие соединения: соединение WebSocket остается активным на протяжении всего процесса связи между клиентом и сервером. Напротив, HTTP — это протокол без установления соединения, а это означает, что каждый обмен запрос-ответ требует открытия и закрытия нового соединения, что приводит к увеличению накладных расходов и снижению производительности.

соединение WebSocket остается активным на протяжении всего процесса связи между клиентом и сервером. Напротив, HTTP — это протокол без установления соединения, а это означает, что каждый обмен запрос-ответ требует открытия и закрытия нового соединения, что приводит к увеличению накладных расходов и снижению производительности. Эффективность и задержка. Протокол WebSocket поддерживает единое открытое соединение между клиентом и сервером, что снижает накладные расходы и задержку в сети. Тем не менее, HTTP-коммуникация основана на множественных соединениях запрос-ответ, которые постепенно увеличивают накладные расходы и отрицательно влияют на производительность.

Протокол WebSocket поддерживает единое открытое соединение между клиентом и сервером, что снижает накладные расходы и задержку в сети. Тем не менее, HTTP-коммуникация основана на множественных соединениях запрос-ответ, которые постепенно увеличивают накладные расходы и отрицательно влияют на производительность. Двоичные и текстовые данные. WebSocket может обрабатывать двоичные и текстовые данные, тогда как HTTP в основном основан на тексте, что ограничивает его способность эффективно обрабатывать двоичную информацию.

WebSocket может обрабатывать двоичные и текстовые данные, тогда как HTTP в основном основан на тексте, что ограничивает его способность эффективно обрабатывать двоичную информацию. Поддержка потоковой передачи: WebSocket поддерживает потоковую передачу данных, позволяя разбивать большие полезные данные на более мелкие фрагменты и отправлять их постепенно. HTTP, напротив, требует, чтобы все данные были отправлены за один раз, что увеличивает использование ресурсов и время отклика.

Благодаря этим преимуществам WebSocket стал популярным протоколом для приложений, требующих связи в реальном времени и передачи данных с малой задержкой. Поддерживая постоянные соединения, WebSocket повышает удобство использования и эффективность веб-приложений и мобильных приложений.

Как работает протокол WebSocket

Протокол WebSocket предназначен для обеспечения эффективной связи в реальном времени между клиентом и сервером с использованием одного долгоживущего соединения. По сути, WebSocket устанавливает постоянное соединение между клиентом и сервером, а затем обменивается данными небольшими сегментами, называемыми «фреймами». Вот более подробное описание того, как работает протокол WebSocket:

WebSocket Handshake: соединение WebSocket начинается с рукопожатия, инициированного клиентом. Это рукопожатие начинается со стандартного HTTP-запроса со специальным заголовком «Upgrade», который сигнализирует серверу о необходимости переключения с протокола HTTP на протокол WebSocket. Если сервер поддерживает WebSocket, он отвечает соответствующим ответом «Обновить», завершая рукопожатие и устанавливая соединение WebSocket. Кадры WebSocket: после установления соединения между клиентом и сервером происходит обмен данными с помощью фреймов WebSocket. Кадр состоит из заголовка, содержащего управляющую информацию, за которым следует полезная нагрузка. Кадры могут быть кадрами управления или данных, причем кадры управления управляют соединением, а кадры данных несут текстовые или двоичные данные. Связь через WebSocket. Соединение WebSocket обеспечивает двустороннюю связь в режиме реального времени между клиентом и сервером. Данные можно отправлять и получать одновременно, что снижает задержку и повышает производительность сети. Соединение остается открытым до тех пор, пока оно не будет явно закрыто клиентом или сервером или пока соединение не будет прервано из-за сетевых ошибок или других проблем.

Протокол WebSocket значительно повышает производительность сетевых коммуникаций, что делает его жизненно важным компонентом современной веб-разработки. Поддерживая единое постоянное соединение для обмена данными, WebSocket снижает накладные расходы, повышает эффективность и обеспечивает превосходные возможности для конечных пользователей.

WebSocket Handshake: обновление с HTTP

Прежде чем клиент и сервер смогут взаимодействовать с использованием протокола WebSocket, они должны выполнить рукопожатие WebSocket для установления соединения. Рукопожатие начинается с HTTP-запроса, который затем преобразуется в соединение WebSocket, обеспечивающее двустороннюю связь.

Клиент инициирует рукопожатие, отправляя на сервер HTTP-запрос GET, включая заголовки «Upgrade» и «Connection», указывающие на намерение установить соединение WebSocket. Запрос также содержит заголовок Sec-WebSocket-Key, который представляет собой случайное значение в кодировке Base64, сгенерированное клиентом. Это значение помогает гарантировать, что сервер правильно обрабатывает запрос на установление связи и отвечает на него.

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ== Sec-WebSocket-Version: 13 Origin: http://example.com

Получив запрос, сервер обрабатывает его и проверяет совместимость клиента с протоколом WebSocket. Если сервер поддерживает соединения WebSocket, он отвечает кодом состояния протокола коммутации HTTP 101, а также заголовками «Обновление» и «Соединение». Сервер также создает уникальное значение Sec-WebSocket-Accept путем хеширования Sec-WebSocket-Key клиента с фиксированным GUID и возвращает его в ответе.

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=

Как только клиент получает и проверяет ответ сервера, устанавливается соединение WebSocket, обеспечивающее двустороннюю связь между клиентом и сервером.

Фреймы WebSocket: структурирование данных

После установки соединения WebSocket обмен данными осуществляется в виде кадров WebSocket. Эти кадры содержат информацию об управлении и данных, необходимую для связи через WebSocket. Протокол WebSocket определяет различные типы кадров, включая текстовые, двоичные и управляющие кадры, каждый из которых служит определенной цели.

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Текстовые и двоичные кадры передают данные приложения между клиентом и сервером. Текстовые фреймы содержат текст в кодировке UTF-8, а двоичные фреймы содержат произвольные двоичные данные. Управляющие кадры используются для управления соединением и включают в себя такие типы, как пинг, понг и закрытые кадры. Кадры пинг-понг используются для проверки работоспособности соединения, а кадры закрытия инициируют закрытие соединений.

Фреймы WebSocket состоят из нескольких частей:

Бит FIN: один бит, указывающий последний кадр в сообщении.

один бит, указывающий последний кадр в сообщении. Код операции: 4-битное значение, описывающее тип кадра (например, текстовый, двоичный или управляющий).

4-битное значение, описывающее тип кадра (например, текстовый, двоичный или управляющий). Бит маски: один бит, указывающий, маскируются ли полезные данные.

один бит, указывающий, маскируются ли полезные данные. Длина полезных данных: 7-битное, 16-битное или 64-битное значение, представляющее длину полезных данных.

7-битное, 16-битное или 64-битное значение, представляющее длину полезных данных. Маскирующий ключ: 32-битное значение, используемое для демаскирования полезных данных (если они замаскированы).

32-битное значение, используемое для демаскирования полезных данных (если они замаскированы). Данные полезной нагрузки: данные, переносимые кадром.

Протокол обеспечивает эффективную и надежную связь между клиентом и сервером путем структурирования данных в кадрах WebSocket.

Подпротоколы WebSocket: расширение базового протокола

Подпротоколы WebSocket — это протоколы для конкретных приложений, построенные на основе базового протокола WebSocket. Эти подпротоколы позволяют разработчикам определять собственные правила и соглашения связи для конкретных случаев использования, еще больше расширяя возможности WebSocket. В сценариях, где базовый протокол не обеспечивает достаточную функциональность, в игру вступают подпротоколы, которые обогащают процесс связи.

Подпротоколы определяются клиентом и сервером во время процесса установления связи WebSocket. Клиент включает заголовок Sec-WebSocket-Protocol в свой первоначальный запрос на установление связи, указывая один или несколько поддерживаемых подпротоколов. Например:

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw== Sec-WebSocket-Version: 13 Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1, subprotocol2 Origin: http://example.com

Получив запрос, сервер просматривает предложенные подпротоколы и выбирает тот, который он поддерживает. Затем он включает выбранный подпротокол в заголовок Sec-WebSocket-Protocol в ответ на рукопожатие:

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk= Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1

После завершения рукопожатия клиент и сервер обмениваются данными, используя выбранный подпротокол, следуя его правилам и соглашениям.

Подпротоколы WebSocket могут быть стандартизированы или разработаны по индивидуальному заказу, и их использование зависит от конкретных потребностей приложения. Примеры стандартизированных подпротоколов включают MQTT для связи устройств IoT и XMPP для приложений обмена сообщениями.

WebSocket API: реализация в браузере и варианты использования

API WebSocket — это реализация протокола WebSocket на языке JavaScript для веб-браузеров. Он предоставляет разработчикам интерфейс для создания двунаправленной связи в реальном времени между клиентами (веб-приложениями) и серверами через соединения WebSocket.

Чтобы установить соединение WebSocket с сервером, следующий фрагмент кода демонстрирует, как создать экземпляр WebSocket с помощью JavaScript: ```javascript constocket = new WebSocket('ws://example.com'); ``` Приведенный выше код создает новый экземпляр WebSocket, указывая URL-адрес WebSocket сервера с использованием схемы "ws" (незащищенный) или "wss" (защищенный). После установления соединения такие события, как open , message , error и close , можно использовать для управления связью между клиентом и сервером.

Вот пример использования обработчиков событий с API WebSocket: ```javascript // Соединение открыто.ocket.addEventListener('open', (event) => { socket.send('Hello Server!'); }); // Прослушиваем сообщения socket.addEventListener('message', (event) => { console.log('Сообщение от сервера: ', event.data); }); // Обработка ошибок socket.addEventListener('error', (event) => { console.error('WebSocket error:', event); }); // Соединение закрыто.ocket.addEventListener('close', (event) => { console.log('WebSocket Connection закрыто:', event); }); ``` API WebSocket используется в различных веб-приложениях реального времени, в том числе:

Приложения чата: пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями в режиме реального времени без частого опроса или обновления вручную.

пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями в режиме реального времени без частого опроса или обновления вручную. Уведомления в режиме реального времени: получайте мгновенные обновления от служб или устройств о таких событиях, как уведомления по электронной почте, обновления задач или многопользовательская совместная работа.

получайте мгновенные обновления от служб или устройств о таких событиях, как уведомления по электронной почте, обновления задач или многопользовательская совместная работа. Инструменты для совместной работы в реальном времени: редактируйте документы, электронные таблицы или презентации одновременно с несколькими пользователями, обеспечивая беспрепятственную совместную работу и контроль версий.

Вопросы безопасности и лучшие практики

Обеспечение безопасности соединений WebSocket необходимо для защиты данных и поддержания целостности приложений. Ниже приведены некоторые важные соображения по безопасности и рекомендации, которым следует следовать при реализации связи через WebSocket:

Политика того же происхождения. Примените политику того же происхождения, чтобы ограничить подключения WebSocket к тому же домену, что и веб-приложение. Эта политика помогает предотвратить атаки с подделкой межсайтовых запросов (CSRF).

Примените политику того же происхождения, чтобы ограничить подключения WebSocket к тому же домену, что и веб-приложение. Эта политика помогает предотвратить атаки с подделкой межсайтовых запросов (CSRF). Безопасное соединение WebSocket (WSS): используйте схему URL-адресов «wss», чтобы обеспечить безопасные соединения WebSocket. Этот протокол шифрует данные, передаваемые между клиентом и сервером, с использованием Transport Layer Security (TLS), предотвращая перехват или атаки типа «человек посередине».

используйте схему URL-адресов «wss», чтобы обеспечить безопасные соединения WebSocket. Этот протокол шифрует данные, передаваемые между клиентом и сервером, с использованием Transport Layer Security (TLS), предотвращая перехват или атаки типа «человек посередине». Проверка ввода пользователя. Всегда проверяйте и проверяйте ввод пользователя на стороне сервера, чтобы убедиться, что он правильно сформирован, безопасен и соответствует ожидаемому формату. Избегайте прямого выполнения пользовательского ввода и используйте очистку ввода для предотвращения таких атак, как межсайтовый скриптинг (XSS) или SQL-инъекции.

Всегда проверяйте и проверяйте ввод пользователя на стороне сервера, чтобы убедиться, что он правильно сформирован, безопасен и соответствует ожидаемому формату. Избегайте прямого выполнения пользовательского ввода и используйте очистку ввода для предотвращения таких атак, как межсайтовый скриптинг (XSS) или SQL-инъекции. Обработка неожиданных отключений: внедрите механизмы обработки ошибок для восстановления после неожиданных отключений или сбоев сервера. В зависимости от контекста приложения рассмотрите возможность использования стратегии повторных попыток с экспоненциальной отсрочкой или альтернативными серверами аварийного переключения для обеспечения непрерывности обслуживания.

внедрите механизмы обработки ошибок для восстановления после неожиданных отключений или сбоев сервера. В зависимости от контекста приложения рассмотрите возможность использования стратегии повторных попыток с экспоненциальной отсрочкой или альтернативными серверами аварийного переключения для обеспечения непрерывности обслуживания. Аутентификация и авторизация. Используйте надлежащие механизмы аутентификации и авторизации для соединений WebSocket, гарантируя, что только авторизованные пользователи смогут получать доступ к данным или выполнять действия. Это может включать использование токенов сеанса, ключей API или токенов OAuth для защиты доступа к ресурсам WebSocket.

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WebSocket в реальных приложениях

Протокол WebSocket широко используется в реальных приложениях благодаря своим возможностям двунаправленной связи с малой задержкой. Некоторые примеры распространенных случаев использования включают в себя:

Приложения чата. Создание приложений чата требует общения между пользователями в режиме реального времени. Протокол WebSocket обеспечивает эффективный обмен сообщениями в режиме реального времени без накладных расходов на повторный опрос или традиционные циклы HTTP-запрос-ответ.

Создание приложений чата требует общения между пользователями в режиме реального времени. Протокол WebSocket обеспечивает эффективный обмен сообщениями в режиме реального времени без накладных расходов на повторный опрос или традиционные циклы HTTP-запрос-ответ. Онлайн-игры. Игровые приложения в реальном времени требуют быстрого обмена данными между клиентами и серверами. WebSocket обеспечивает двунаправленную связь с малой задержкой, улучшая игровой процесс за счет плавного и оперативного взаимодействия.

Игровые приложения в реальном времени требуют быстрого обмена данными между клиентами и серверами. WebSocket обеспечивает двунаправленную связь с малой задержкой, улучшая игровой процесс за счет плавного и оперативного взаимодействия. Уведомления в режиме реального времени. Реализация функций оперативного обновления, таких как каналы социальных сетей, уведомления по электронной почте или обновления отслеживания задач, возможна с помощью WebSocket благодаря непрерывному соединению между клиентами и серверами.

Реализация функций оперативного обновления, таких как каналы социальных сетей, уведомления по электронной почте или обновления отслеживания задач, возможна с помощью WebSocket благодаря непрерывному соединению между клиентами и серверами. Потоковая передача событий в реальном времени. Потоковая передача событий в реальном времени, таких как спортивные трансляции, аудио- и видеопотоки или новости фондового рынка, выигрывает от быстрого и надежного обмена сообщениями, обеспечиваемого WebSocket.

Потоковая передача событий в реальном времени, таких как спортивные трансляции, аудио- и видеопотоки или новости фондового рынка, выигрывает от быстрого и надежного обмена сообщениями, обеспечиваемого WebSocket. Финансовые торговые платформы. Финансовые платформы зависят от обновлений цен на акции и других рыночных данных в режиме реального времени. WebSocket обеспечивает связь с низкой задержкой, позволяя платформам быстро доставлять обновления пользователям по всему миру.

Финансовые платформы зависят от обновлений цен на акции и других рыночных данных в режиме реального времени. WebSocket обеспечивает связь с низкой задержкой, позволяя платформам быстро доставлять обновления пользователям по всему миру. Связь с устройствами Интернета вещей. Устройствам Интернета вещей (IoT) часто требуется обмен данными в реальном времени с внутренними серверами для мониторинга и управления. WebSocket упрощает связь, позволяя быстрее и эффективнее управлять подключенными устройствами.

Чтобы реализовать функциональность WebSocket для веб-, мобильных и серверных приложений, AppMaster — это мощная no-code платформа, поддерживающая интеграцию WebSocket. AppMaster позволяет пользователям создавать, управлять и настраивать API WebSocket, упрощая процесс разработки приложений реального времени. Благодаря своим универсальным возможностям AppMaster дает разработчикам возможность создавать масштабируемые, безопасные и эффективные приложения, используя весь потенциал технологии WebSocket.

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