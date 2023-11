WebSocket-protocol: een diepe duik in hoe het werkt

Het WebSocket Protocol is een real-time communicatieprotocol dat bidirectionele gegevensuitwisseling tussen een client en een server mogelijk maakt via een enkele, duurzame verbinding. In tegenstelling tot traditionele HTTP-communicatie maakt WebSocket full-duplex communicatie mogelijk, wat betekent dat gegevens gelijktijdig in beide richtingen kunnen stromen, waardoor de netwerkprestaties en applicatie-efficiëntie worden verbeterd.

WebSocket-verbindingen zijn met name handig voor realtime toepassingen zoals online gaming, chattoepassingen en platforms voor aandelenhandel, waarbij communicatie met lage latentie essentieel is. Dit protocol zorgt voor een snelle en efficiënte gegevensoverdracht, waardoor de overhead wordt verminderd en de gebruikerservaring wordt verbeterd. WebSocket is onmisbaar geworden voor het bouwen van moderne, realtime webapplicaties en -diensten.

WebSocket versus traditionele HTTP

WebSocket Protocol en traditioneel HTTP zijn beide netwerkcommunicatieprotocollen, maar ze zijn geschikt voor verschillende gebruiksscenario's en hebben fundamentele verschillen in hun werking. De belangrijkste onderscheidingspunten tussen WebSocket en HTTP zijn als volgt:

Full-duplexcommunicatie versus half-duplex: WebSocket ondersteunt full-duplexcommunicatie, waardoor gelijktijdige gegevensoverdracht in beide richtingen mogelijk is. Aan de andere kant maakt traditionele HTTP gebruik van half-duplexcommunicatie waarbij gegevens afwisselend worden verzonden en ontvangen, wat een hogere latentie veroorzaakt.

Vanwege deze voordelen is WebSocket het go-to-protocol geworden voor toepassingen die realtime communicatie en gegevensoverdracht met lage latentie vereisen. Door permanente verbindingen te onderhouden verbetert WebSocket de gebruikerservaring en efficiëntie van web- en mobiele applicaties.

Hoe het WebSocket-protocol werkt

Het WebSocket Protocol is ontworpen om efficiënte, realtime communicatie tussen een client en server te bieden via één enkele, duurzame verbinding. In wezen brengt WebSocket een permanente verbinding tot stand tussen een client en een server en wisselt vervolgens gegevens uit in kleine segmenten die 'frames' worden genoemd. Hier is een gedetailleerder overzicht van hoe het WebSocket Protocol werkt:

WebSocket Handshake: De WebSocket-verbinding begint met een handshake geïnitieerd door de client. Deze handshake begint met een standaard HTTP-verzoek met een speciale "Upgrade"-header, die de server signaleert om over te schakelen van HTTP naar WebSocket-protocol. Als de server WebSocket ondersteunt, reageert deze met een overeenkomstig "Upgrade"-antwoord, waarmee de handshake wordt voltooid en de WebSocket-verbinding tot stand wordt gebracht. WebSocket Frames: Zodra de verbinding tot stand is gebracht, worden gegevens uitgewisseld tussen de client en de server met behulp van WebSocket-frames. Een frame bestaat uit een header met besturingsinformatie, gevolgd door de payload. Frames kunnen besturings- of dataframes zijn, waarbij besturingsframes de verbinding beheren en dataframes die tekst of binaire gegevens bevatten. WebSocket-communicatie: De WebSocket-verbinding maakt bidirectionele, realtime communicatie tussen de client en de server mogelijk. Gegevens kunnen gelijktijdig worden verzonden en ontvangen, waardoor de latentie wordt verminderd en de netwerkprestaties worden verbeterd. De verbinding blijft open totdat deze expliciet wordt gesloten door de client of server, of totdat de verbinding wordt onderbroken vanwege netwerkfouten of andere problemen.

Het WebSocket Protocol verbetert de netwerkcommunicatieprestaties aanzienlijk, waardoor het een essentieel onderdeel wordt van moderne webontwikkeling. Door één enkele, permanente verbinding voor gegevensuitwisseling te onderhouden, vermindert WebSocket de overhead, verhoogt het de efficiëntie en biedt het een superieure ervaring voor eindgebruikers.

WebSocket Handshake: upgraden vanaf HTTP

Voordat een client en server kunnen communiceren via het WebSocket Protocol, moeten ze een WebSocket-handshake uitvoeren om een ​​verbinding tot stand te brengen. De handshake begint met een HTTP-verzoek, dat vervolgens wordt geüpgraded naar een WebSocket-verbinding, waardoor bidirectionele communicatie mogelijk is.

De client initieert de handshake door een HTTP GET-verzoek naar de server te sturen, inclusief de headers "Upgrade" en "Connection", waarmee de intentie wordt aangegeven om een ​​WebSocket-verbinding tot stand te brengen. De aanvraag bevat ook een Sec-WebSocket-Key-header, een met base64 gecodeerde willekeurige waarde die door de client wordt gegenereerd. Deze waarde zorgt ervoor dat de server het handshakeverzoek correct verwerkt en erop reageert.

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ== Sec-WebSocket-Version: 13 Origin: http://example.com

Na ontvangst van het verzoek verwerkt de server het en verifieert dat de client compatibel is met het WebSocket Protocol. Als de server WebSocket-verbindingen ondersteunt, reageert deze met een HTTP 101 Switching Protocols-statuscode, samen met de headers 'Upgrade' en 'Verbinding'. De server creëert ook een unieke Sec-WebSocket-Accept-waarde door de Sec-WebSocket-Key van de client te hashen met een vaste GUID en retourneert deze in het antwoord.

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=

Zodra de client het antwoord van de server ontvangt en valideert, wordt de WebSocket-verbinding tot stand gebracht, waardoor bidirectionele communicatie tussen de client en de server mogelijk wordt.

WebSocket-frames: de gegevens structureren

Nadat de WebSocket-verbinding tot stand is gebracht, worden gegevens uitgewisseld als WebSocket-frames. Deze frames bevatten de besturings- en gegevensinformatie die nodig is voor WebSocket-communicatie. Het WebSocket Protocol definieert verschillende frametypen, waaronder tekst-, binaire en besturingsframes, die elk een specifiek doel dienen.

Tekst- en binaire frames verzenden toepassingsgegevens tussen de client en de server. Tekstframes bevatten UTF-8-gecodeerde tekst, terwijl binaire frames willekeurige binaire gegevens bevatten. Controleframes worden gebruikt om de verbinding te beheren en omvatten typen zoals ping-, pong- en close-frames. Ping- en pong-frames worden gebruikt om de gezondheid van de verbinding te controleren, terwijl close-frames het sluiten van verbindingen initiëren.

WebSocket-frames bestaan ​​uit verschillende onderdelen:

FIN Bit: Een enkele bit die het laatste frame in een bericht aangeeft.

Een enkele bit die het laatste frame in een bericht aangeeft. Opcode: Een 4-bits waarde die het type frame beschrijft (bijvoorbeeld tekst, binair of besturingselement).

Een 4-bits waarde die het type frame beschrijft (bijvoorbeeld tekst, binair of besturingselement). Mask Bit: Een enkele bit die aangeeft of de payload-gegevens zijn gemaskeerd.

Een enkele bit die aangeeft of de payload-gegevens zijn gemaskeerd. Payloadlengte: een 7-bits, 16-bits of 64-bits waarde die de lengte van de payloadgegevens vertegenwoordigt.

een 7-bits, 16-bits of 64-bits waarde die de lengte van de payloadgegevens vertegenwoordigt. Maskeersleutel: een 32-bits waarde die wordt gebruikt om de payloadgegevens te ontmaskeren (indien gemaskeerd).

een 32-bits waarde die wordt gebruikt om de payloadgegevens te ontmaskeren (indien gemaskeerd). Payload-gegevens: de gegevens die door het frame worden gedragen.

Het protocol zorgt voor efficiënte en betrouwbare communicatie tussen de client en server door gegevens in WebSocket-frames te structureren.

WebSocket-subprotocollen: uitbreiding van het basisprotocol

WebSocket-subprotocollen zijn applicatiespecifieke protocollen die bovenop het basis-WebSocket-protocol zijn gebouwd. Met deze subprotocollen kunnen ontwikkelaars aangepaste communicatieregels en -conventies definiëren voor specifieke gebruiksscenario's, waardoor de mogelijkheden van WebSocket verder worden uitgebreid. In scenario's waarin het basisprotocol niet voldoende functionaliteit biedt, komen subprotocollen in beeld om het communicatieproces te verrijken.

Subprotocollen worden gedefinieerd door de client en server tijdens het WebSocket-handshakeproces. De client neemt een Sec-WebSocket-Protocol-header op in zijn initiële handshake-verzoek, waarin een of meer ondersteunde subprotocollen worden gespecificeerd. Bijvoorbeeld:

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw== Sec-WebSocket-Version: 13 Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1, subprotocol2 Origin: http://example.com

Na ontvangst van het verzoek beoordeelt de server de voorgestelde subprotocollen en selecteert er een die wordt ondersteund. Vervolgens neemt het het geselecteerde subprotocol op in de Sec-WebSocket-Protocol-header in zijn handshake-reactie:

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk= Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1

Zodra de handshake is voltooid, communiceren de client en de server via het geselecteerde subprotocol, waarbij de regels en conventies worden gevolgd.

WebSocket-subprotocollen kunnen gestandaardiseerd of op maat ontworpen zijn, en het gebruik ervan hangt af van de specifieke behoeften van de applicatie. Voorbeelden van gestandaardiseerde subprotocollen zijn onder meer MQTT voor IoT-apparaatcommunicatie en XMPP voor berichtentoepassingen.

WebSocket API: browserimplementatie en gebruiksscenario's

De WebSocket API is een JavaScript- implementatie van het WebSocket Protocol voor webbrowsers. Het biedt een interface waarmee ontwikkelaars realtime, bidirectionele communicatie tussen clients (webapplicaties) en servers kunnen creëren via WebSocket-verbindingen.

Om een ​​WebSocket-verbinding met de server tot stand te brengen, demonstreert het volgende codefragment hoe u een WebSocket-instantie kunt maken met behulp van JavaScript: ```javascript const socket = new WebSocket('ws://example.com'); ``` De bovenstaande code maakt een nieuwe WebSocket-instantie aan, waarbij de WebSocket-URL van de server wordt gespecificeerd met behulp van het 'ws' (onbeveiligde) of 'wss' (beveiligde) schema. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunnen gebeurtenissen als open , message , error en close worden gebruikt om de communicatie tussen de client en de server af te handelen.

Hier is een voorbeeld van het gebruik van gebeurtenishandlers met de WebSocket API: ```javascript // Verbinding geopend socket.addEventListener('open', (event) => { socket.send('Hallo server!'); }); // Luister naar berichten socket.addEventListener('message', (event) => { console.log('Bericht van server: ', event.data); }); // Fouten afhandelen socket.addEventListener('error', (event) => { console.error('WebSocket error:', event); }); // Verbinding gesloten socket.addEventListener('close', (gebeurtenis) => {console.log('WebSocket-verbinding gesloten:', gebeurtenis); }); ``` De WebSocket API wordt gebruikt in verschillende realtime webapplicaties, waaronder:

Chattoepassingen: gebruikers kunnen in realtime tekstberichten uitwisselen met andere gebruikers zonder regelmatig te pollen of handmatig te vernieuwen.

gebruikers kunnen in realtime tekstberichten uitwisselen met andere gebruikers zonder regelmatig te pollen of handmatig te vernieuwen. Realtime meldingen: ontvang direct updates van services of apparaten voor gebeurtenissen zoals e-mailmeldingen, taakupdates of samenwerking tussen meerdere gebruikers.

ontvang direct updates van services of apparaten voor gebeurtenissen zoals e-mailmeldingen, taakupdates of samenwerking tussen meerdere gebruikers. Tools voor live samenwerking: Bewerk documenten, spreadsheets of presentaties tegelijkertijd met meerdere gebruikers, waardoor naadloze samenwerking en versiebeheer mogelijk wordt.

Beveiligingsoverwegingen en best practices

Het garanderen van de veiligheid van WebSocket-verbindingen is essentieel om gegevens te beschermen en de integriteit van applicaties te behouden. Hieronder vindt u enkele essentiële beveiligingsoverwegingen en best practices die u moet volgen bij het implementeren van WebSocket-communicatie:

Beleid van dezelfde oorsprong: pas het beleid van dezelfde oorsprong toe om WebSocket-verbindingen te beperken tot hetzelfde domein als de webtoepassing. Dit beleid helpt CSRF-aanvallen (cross-site request forgery) te voorkomen.

pas het beleid van dezelfde oorsprong toe om WebSocket-verbindingen te beperken tot hetzelfde domein als de webtoepassing. Dit beleid helpt CSRF-aanvallen (cross-site request forgery) te voorkomen. Veilige WebSocket-verbinding (WSS): Gebruik het 'wss'-URL-schema om veilige WebSocket-verbindingen te garanderen. Dit protocol codeert de gegevens die tussen de client en de server worden verzonden met behulp van Transport Layer Security (TLS), waardoor afluisteren of man-in-the-middle-aanvallen worden voorkomen.

Gebruik het 'wss'-URL-schema om veilige WebSocket-verbindingen te garanderen. Dit protocol codeert de gegevens die tussen de client en de server worden verzonden met behulp van Transport Layer Security (TLS), waardoor afluisteren of man-in-the-middle-aanvallen worden voorkomen. Valideer gebruikersinvoer: Controleer en valideer altijd gebruikersinvoer aan de serverzijde om er zeker van te zijn dat deze goed is opgemaakt, veilig is en voldoet aan het verwachte formaat. Vermijd het rechtstreeks uitvoeren van gebruikersinvoer en gebruik invoeropschoning om aanvallen zoals Cross-Site Scripting (XSS) of SQL-injecties te voorkomen.

Controleer en valideer altijd gebruikersinvoer aan de serverzijde om er zeker van te zijn dat deze goed is opgemaakt, veilig is en voldoet aan het verwachte formaat. Vermijd het rechtstreeks uitvoeren van gebruikersinvoer en gebruik invoeropschoning om aanvallen zoals Cross-Site Scripting (XSS) of SQL-injecties te voorkomen. Onverwachte verbroken verbindingen afhandelen: Implementeer mechanismen voor foutafhandeling om te herstellen van onverwachte verbroken verbindingen of serverstoringen. Afhankelijk van de applicatiecontext kunt u overwegen een strategie voor opnieuw proberen te gebruiken met exponentiële back-off of alternatieve failover-servers om de servicecontinuïteit te behouden.

Implementeer mechanismen voor foutafhandeling om te herstellen van onverwachte verbroken verbindingen of serverstoringen. Afhankelijk van de applicatiecontext kunt u overwegen een strategie voor opnieuw proberen te gebruiken met exponentiële back-off of alternatieve failover-servers om de servicecontinuïteit te behouden. Authenticatie en autorisatie: Gebruik de juiste authenticatie- en autorisatiemechanismen voor WebSocket-verbindingen, zodat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot gegevens of acties kunnen uitvoeren. Dit kan het gebruik van sessietokens, API-sleutels of OAuth-tokens inhouden om de toegang tot WebSocket-bronnen te beveiligen.

WebSocket in toepassingen in de echte wereld

WebSocket Protocol wordt veel gebruikt in toepassingen in de echte wereld vanwege de bidirectionele communicatiemogelijkheden met lage latentie. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende gebruiksscenario's zijn:

Chatapplicaties: Het bouwen van chatapplicaties vereist realtime communicatie tussen gebruikers. Het WebSocket-protocol maakt efficiënte, realtime berichtenuitwisseling mogelijk zonder de overhead van herhaalde polling of traditionele HTTP-verzoek-antwoordcycli.

Het bouwen van chatapplicaties vereist realtime communicatie tussen gebruikers. Het WebSocket-protocol maakt efficiënte, realtime berichtenuitwisseling mogelijk zonder de overhead van herhaalde polling of traditionele HTTP-verzoek-antwoordcycli. Online gaming: Realtime gaming-applicaties vereisen snelle gegevensuitwisseling tussen clients en servers. WebSocket biedt bidirectionele communicatie met lage latentie, waardoor de game-ervaring wordt verbeterd met soepele en responsieve interactie.

Realtime gaming-applicaties vereisen snelle gegevensuitwisseling tussen clients en servers. WebSocket biedt bidirectionele communicatie met lage latentie, waardoor de game-ervaring wordt verbeterd met soepele en responsieve interactie. Realtime meldingen: Het implementeren van live updatefuncties zoals social media-feeds, e-mailmeldingen of updates voor het volgen van taken is mogelijk met WebSocket, dankzij de continue verbinding tussen clients en servers.

Het implementeren van live updatefuncties zoals social media-feeds, e-mailmeldingen of updates voor het volgen van taken is mogelijk met WebSocket, dankzij de continue verbinding tussen clients en servers. Streaming van live-evenementen: het streamen van live-evenementen zoals sportverslaggeving, audio- en videostreams of beursupdates profiteert van de snelle en betrouwbare berichtenuitwisseling die wordt gefaciliteerd door WebSocket.

het streamen van live-evenementen zoals sportverslaggeving, audio- en videostreams of beursupdates profiteert van de snelle en betrouwbare berichtenuitwisseling die wordt gefaciliteerd door WebSocket. Financiële handelsplatforms: Financiële platforms zijn afhankelijk van realtime updates van aandelenkoersen en andere marktgegevens. WebSocket biedt communicatie met lage latentie, waardoor platforms snel updates aan gebruikers over de hele wereld kunnen leveren.

Financiële platforms zijn afhankelijk van realtime updates van aandelenkoersen en andere marktgegevens. WebSocket biedt communicatie met lage latentie, waardoor platforms snel updates aan gebruikers over de hele wereld kunnen leveren. Communicatie met IoT-apparaten: Internet of Things (IoT) -apparaten vereisen vaak realtime gegevensuitwisseling met backend-servers voor monitoring en controle. WebSocket vereenvoudigt de communicatie, waardoor sneller en efficiënter beheer van aangesloten apparaten mogelijk is.

Om WebSocket-functionaliteit voor web-, mobiele en backend-applicaties te implementeren, is AppMaster een krachtig platform zonder code dat WebSocket-integratie ondersteunt. AppMaster kunnen gebruikers WebSocket API's maken, beheren en aanpassen, waardoor het ontwikkelingsproces voor realtime applicaties wordt vereenvoudigd. Met zijn veelzijdige mogelijkheden stelt AppMaster ontwikkelaars in staat schaalbare, veilige en efficiënte applicaties te creëren, waarbij het volledige potentieel van WebSocket-technologie wordt benut.

Gebruikmaken van AppMaster voor WebSocket-ontwikkeling

Het ontwikkelen van realtime applicaties met WebSocket-functionaliteit kan een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn. Dit is waar AppMaster, een krachtig platform no-code, aanzienlijke voordelen kan bieden voor ontwikkelaars en bedrijven die WebSocket-communicatie willen implementeren.

AppMaster heeft het spel voor app-ontwikkeling veranderd door een visueel, gestroomlijnd platform te bieden voor het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties . U kunt eenvoudig geavanceerde realtime toepassingen ontwerpen en creëren met WebSocket-ondersteuning door gebruik te maken van de functies en mogelijkheden ervan.

Visueel ontwerp en creatie van bedrijfslogica

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik AppMaster is de mogelijkheid om visueel te werken, met behulp van een drag-and-drop interface om UI-componenten voor uw applicaties te creëren. Bovendien biedt het platform een ​​speciale Business Process (BP) Designer voor het ontwerpen van de bedrijfslogica van elk onderdeel. Dit vereenvoudigt het werken met WebSockets, waardoor u snel en efficiënt interactieve, realtime applicaties kunt maken.

Gegenereerde broncode en applicatiecompilatie

AppMaster genereert broncode voor uw applicaties in populaire talen zoals Go voor backend-applicaties, Vue3 met JS/TS voor webapplicaties en Kotlin en SwiftUI voor mobiele applicaties op respectievelijk Android en iOS. Het platform compileert de applicaties, voert tests uit, verpakt de projecten in Docker-containers (voor backend-applicaties) en implementeert ze in de cloud. Als u een Enterprise-abonnement heeft, kunt u de gegenereerde broncode ontvangen om uw applicaties op locatie te hosten, waardoor u volledige controle over uw implementaties krijgt.

Integratie met WebSocket-technologieën

AppMaster kunt u WebSocket-functionaliteiten rechtstreeks in uw applicaties integreren. AppMaster stelt ontwikkelaars in staat zich te concentreren op het ontwerpen en implementeren van efficiënte WebSocket-communicatie voor hun realtime applicaties door de onderliggende technologie te verzorgen en visuele ontwikkelingstools te bieden. De flexibiliteit van het platform zorgt ervoor dat u eenvoudig WebSocket API's kunt maken, WebSocket-verbindingen kunt beheren en de benodigde datamodellen en logica kunt ontwerpen om met WebSocket-gegevens te werken.

Realtime applicaties ontwikkelen voor gebruiksscenario's met hoge belasting

Dankzij de indrukwekkende mogelijkheden van AppMaster zijn de gegenereerde applicaties ideaal voor gebruiksscenario's op bedrijfsniveau met hoge belasting. Het platform ondersteunt Postgresql -compatibele databases als primaire database, en de gecompileerde, staatloze backend-applicaties werken goed voor schaalbare omgevingen. Met AppMaster voor WebSocket-ontwikkeling kunt u ervoor zorgen dat uw realtime applicaties voldoen aan de eisen van scenario's met hoge belasting, waardoor betrouwbare en efficiënte WebSocket-communicatie wordt geboden.

AppMaster is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor ontwikkelaars die op WebSocket gebaseerde realtime applicaties willen creëren. Het visuele ontwerp, de gegenereerde broncode, de naadloze WebSocket-integratie en de ondersteuning voor schaalbare gebruiksscenario's met hoge belasting maken het platform tot een topkeuze voor zowel bedrijven als ontwikkelaars. Laat u niet tegenhouden door de complexiteit van de ontwikkeling van WebSocket; ervaar de kracht van AppMaster en creëer eenvoudig innovatieve, realtime applicaties.