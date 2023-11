Protocolo WebSocket: um mergulho profundo em como funciona

O protocolo WebSocket é um protocolo de comunicação em tempo real que facilita a troca bidirecional de dados entre um cliente e um servidor por meio de uma conexão única e de longa duração. Ao contrário da comunicação HTTP tradicional, o WebSocket permite a comunicação full-duplex, o que significa que os dados podem fluir simultaneamente em ambas as direções, melhorando o desempenho da rede e a eficiência dos aplicativos.

As conexões WebSocket são particularmente úteis para aplicações em tempo real, como jogos online, aplicações de chat e plataformas de negociação de ações, onde a comunicação de baixa latência é essencial. Este protocolo garante uma transferência de dados rápida e eficiente, reduzindo a sobrecarga e melhorando a experiência do usuário . O WebSocket tornou-se indispensável para a construção de aplicativos e serviços web modernos e em tempo real.

WebSocket versus HTTP tradicional

O protocolo WebSocket e o HTTP tradicional são protocolos de comunicação de rede, mas atendem a diferentes casos de uso e apresentam diferenças fundamentais em sua operação. Os principais pontos de distinção entre WebSocket e HTTP são os seguintes:

Comunicação Fullduplex vs Half-duplex: WebSocket suporta comunicação full-duplex, permitindo a transferência simultânea de dados em ambas as direções. Por outro lado, o HTTP tradicional utiliza comunicação half-duplex onde os dados são enviados e recebidos alternadamente, causando maior latência.

WebSocket suporta comunicação full-duplex, permitindo a transferência simultânea de dados em ambas as direções. Por outro lado, o HTTP tradicional utiliza comunicação half-duplex onde os dados são enviados e recebidos alternadamente, causando maior latência. Conexão persistente versus sem conexão: uma conexão WebSocket permanece ativa durante todo o processo de comunicação entre o cliente e o servidor. Por outro lado, o HTTP é um protocolo sem conexão, o que significa que cada troca de solicitação-resposta exige que uma nova conexão seja aberta e fechada, levando a um aumento na sobrecarga e à redução do desempenho.

uma conexão WebSocket permanece ativa durante todo o processo de comunicação entre o cliente e o servidor. Por outro lado, o HTTP é um protocolo sem conexão, o que significa que cada troca de solicitação-resposta exige que uma nova conexão seja aberta e fechada, levando a um aumento na sobrecarga e à redução do desempenho. Eficiência e latência: o protocolo WebSocket mantém uma conexão única e aberta entre o cliente e o servidor, o que reduz a sobrecarga e a latência da rede. Ainda assim, a comunicação HTTP depende de múltiplas conexões de solicitação-resposta que aumentam gradativamente a sobrecarga e impactam negativamente o desempenho.

o protocolo WebSocket mantém uma conexão única e aberta entre o cliente e o servidor, o que reduz a sobrecarga e a latência da rede. Ainda assim, a comunicação HTTP depende de múltiplas conexões de solicitação-resposta que aumentam gradativamente a sobrecarga e impactam negativamente o desempenho. Dados binários e de texto: o WebSocket pode lidar com dados binários e baseados em texto, enquanto o HTTP é principalmente baseado em texto, limitando sua capacidade de processar informações binárias com eficiência.

o WebSocket pode lidar com dados binários e baseados em texto, enquanto o HTTP é principalmente baseado em texto, limitando sua capacidade de processar informações binárias com eficiência. Suporte a streaming: WebSocket oferece suporte a streaming de dados, permitindo que grandes cargas sejam divididas em pedaços menores e enviadas de forma incremental. O HTTP, por outro lado, exige que todos os dados sejam enviados de uma só vez, aumentando o uso de recursos e o tempo de resposta.

Devido a essas vantagens, o WebSocket se tornou o protocolo ideal para aplicações que exigem comunicação em tempo real e transferência de dados de baixa latência. Ao manter conexões persistentes, o WebSocket aprimora a experiência e a eficiência do usuário de aplicativos web e móveis.

Como funciona o protocolo WebSocket

O protocolo WebSocket foi projetado para fornecer comunicação eficiente e em tempo real entre um cliente e um servidor usando uma conexão única e de longa duração. Essencialmente, o WebSocket estabelece uma conexão persistente entre um cliente e um servidor e depois troca dados em pequenos segmentos chamados “frames”. Aqui está uma análise mais detalhada de como funciona o protocolo WebSocket:

Handshake WebSocket: A conexão WebSocket começa com um handshake iniciado pelo cliente. Esse handshake começa com uma solicitação HTTP padrão com um cabeçalho especial "Upgrade", que sinaliza ao servidor para mudar do protocolo HTTP para o protocolo WebSocket. Se o servidor suportar WebSocket, ele responderá com uma resposta "Upgrade" correspondente, completando o handshake e estabelecendo a conexão WebSocket. Quadros WebSocket: Depois que a conexão é estabelecida, os dados são trocados entre o cliente e o servidor usando quadros WebSocket. Um quadro consiste em um cabeçalho contendo informações de controle, seguido pela carga útil. Os quadros podem ser quadros de controle ou de dados, com quadros de controle gerenciando a conexão e quadros de dados transportando texto ou dados binários. Comunicação WebSocket: A conexão WebSocket permite comunicação bidirecional e em tempo real entre o cliente e o servidor. Os dados podem ser enviados e recebidos simultaneamente, reduzindo a latência e melhorando o desempenho da rede. A conexão permanece aberta até ser explicitamente fechada pelo cliente ou servidor ou até que a conexão seja interrompida devido a erros de rede ou outros problemas.

O protocolo WebSocket melhora significativamente o desempenho da comunicação de rede, tornando-o um componente vital do desenvolvimento web moderno. Ao manter uma conexão única e persistente para troca de dados, o WebSocket reduz a sobrecarga, aumenta a eficiência e fornece uma experiência superior para os usuários finais.

Handshake WebSocket: Atualizando de HTTP

Antes que um cliente e um servidor possam se comunicar usando o protocolo WebSocket, eles devem realizar um handshake WebSocket para estabelecer uma conexão. O handshake começa com uma solicitação HTTP, que é então atualizada para uma conexão WebSocket, permitindo a comunicação bidirecional.

O cliente inicia o handshake enviando uma solicitação HTTP GET ao servidor, incluindo os cabeçalhos “Upgrade” e “Connection”, indicando a intenção de estabelecer uma conexão WebSocket. A solicitação também contém um cabeçalho Sec-WebSocket-Key, que é um valor aleatório codificado em base64 gerado pelo cliente. Este valor ajuda a garantir que o servidor manipule e responda corretamente à solicitação de handshake.

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ== Sec-WebSocket-Version: 13 Origin: http://example.com

Ao receber a solicitação, o servidor a processa e verifica se o cliente é compatível com o protocolo WebSocket. Se o servidor suportar conexões WebSocket, ele responderá com um código de status HTTP 101 Switching Protocols, juntamente com os cabeçalhos "Upgrade" e "Connection". O servidor também cria um valor Sec-WebSocket-Accept exclusivo fazendo hash do Sec-WebSocket-Key do cliente com um GUID fixo e o retorna na resposta.

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=

Assim que o cliente recebe e valida a resposta do servidor, a conexão WebSocket é estabelecida, permitindo a comunicação bidirecional entre o cliente e o servidor.

Frames WebSocket: estruturando os dados

Depois que a conexão WebSocket for estabelecida, os dados serão trocados como quadros WebSocket. Esses quadros contêm as informações de controle e dados necessárias para a comunicação WebSocket. O protocolo WebSocket define vários tipos de quadros, incluindo quadros de texto, binários e de controle, cada um servindo a uma finalidade específica.

Os quadros de texto e binários transmitem dados do aplicativo entre o cliente e o servidor. Os quadros de texto contêm texto codificado em UTF-8, enquanto os quadros binários contêm dados binários arbitrários. Os quadros de controle são usados ​​para gerenciar a conexão e incluem tipos como ping, pong e quadros fechados. Os frames Ping e Pong são empregados para verificar a integridade da conexão, enquanto os frames close iniciam o fechamento das conexões.

Os frames WebSocket consistem em várias partes:

FIN Bit: Um único bit que indica o quadro final de uma mensagem.

Um único bit que indica o quadro final de uma mensagem. Opcode: Um valor de 4 bits que descreve o tipo do quadro (por exemplo, texto, binário ou controle).

Um valor de 4 bits que descreve o tipo do quadro (por exemplo, texto, binário ou controle). Mask Bit: Um único bit que indica se os dados da carga útil estão mascarados.

Um único bit que indica se os dados da carga útil estão mascarados. Comprimento da carga útil: um valor de 7, 16 bits ou 64 bits que representa o comprimento dos dados da carga útil.

um valor de 7, 16 bits ou 64 bits que representa o comprimento dos dados da carga útil. Chave de mascaramento: um valor de 32 bits usado para desmascarar os dados da carga útil (se mascarados).

um valor de 32 bits usado para desmascarar os dados da carga útil (se mascarados). Dados de carga útil: os dados transportados pelo quadro.

O protocolo garante uma comunicação eficiente e confiável entre o cliente e o servidor, estruturando os dados em frames WebSocket.

Subprotocolos WebSocket: Estendendo o Protocolo Base

Os subprotocolos WebSocket são protocolos específicos de aplicativos criados sobre o protocolo WebSocket básico. Esses subprotocolos permitem que os desenvolvedores definam regras e convenções de comunicação personalizadas para casos de uso específicos, ampliando ainda mais os recursos do WebSocket. Em cenários onde o protocolo base não fornece funcionalidade suficiente, subprotocolos entram em ação para enriquecer o processo de comunicação.

Os subprotocolos são definidos pelo cliente e pelo servidor durante o processo de handshake do WebSocket. O cliente inclui um cabeçalho Sec-WebSocket-Protocol em sua solicitação inicial de handshake, especificando um ou mais subprotocolos suportados. Por exemplo:

GET /websocket HTTP/1.1 Host: example.com Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw== Sec-WebSocket-Version: 13 Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1, subprotocol2 Origin: http://example.com

Ao receber a solicitação, o servidor analisa os subprotocolos propostos e seleciona aquele que suporta. Em seguida, inclui o subprotocolo selecionado no cabeçalho Sec-WebSocket-Protocol em sua resposta de handshake:

HTTP/1.1 101 Switching Protocols Upgrade: websocket Connection: Upgrade Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk= Sec-WebSocket-Protocol: subprotocol1

Assim que o handshake for concluído, o cliente e o servidor se comunicam usando o subprotocolo selecionado, seguindo suas regras e convenções.

Os subprotocolos WebSocket podem ser padronizados ou personalizados e seu uso depende das necessidades específicas do aplicativo. Exemplos de subprotocolos padronizados incluem MQTT para comunicação de dispositivos IoT e XMPP para aplicativos de mensagens.

API WebSocket: implementação de navegador e casos de uso

A API WebSocket é uma implementação JavaScript do protocolo WebSocket para navegadores da web. Ele fornece uma interface para desenvolvedores criarem comunicação bidirecional em tempo real entre clientes (aplicativos web) e servidores por meio de conexões WebSocket.

Para estabelecer uma conexão WebSocket com o servidor, o trecho de código a seguir demonstra como criar uma instância WebSocket usando JavaScript: ```javascript const socket = new WebSocket('ws://example.com'); ``` O código acima cria uma nova instância WebSocket, especificando a URL WebSocket do servidor usando o esquema 'ws' (não seguro) ou 'wss' (seguro). Depois que a conexão for estabelecida, eventos como open , message , error e close podem ser utilizados para lidar com a comunicação entre o cliente e o servidor.

Aqui está um exemplo de uso de manipuladores de eventos com a API WebSocket: ```javascript // Conexão aberta socket.addEventListener('open', (event) => { socket.send('Hello Server!'); }); // Ouça mensagens socket.addEventListener('message', (event) => { console.log('Message from server: ', event.data); }); // Tratar erros socket.addEventListener('error', (event) => { console.error('WebSocket error:', event); }); // Conexão fechada socket.addEventListener('close', (event) => { console.log('Conexão WebSocket fechada:', event); }); ``` A API WebSocket é usada em vários aplicativos web em tempo real, incluindo:

Aplicativos de bate-papo: os usuários podem trocar mensagens de texto em tempo real com outros usuários, sem pesquisas frequentes ou atualização manual.

os usuários podem trocar mensagens de texto em tempo real com outros usuários, sem pesquisas frequentes ou atualização manual. Notificações em tempo real: receba atualizações instantâneas de serviços ou dispositivos para eventos como notificações por e-mail, atualizações de tarefas ou colaboração entre vários usuários.

receba atualizações instantâneas de serviços ou dispositivos para eventos como notificações por e-mail, atualizações de tarefas ou colaboração entre vários usuários. Ferramentas de colaboração ao vivo: edite documentos, planilhas ou apresentações simultaneamente com vários usuários, permitindo colaboração perfeita e controle de versão.

Considerações de segurança e práticas recomendadas

Garantir a segurança das conexões WebSocket é essencial para proteger os dados e manter a integridade dos aplicativos. Abaixo estão algumas considerações vitais de segurança e práticas recomendadas a serem seguidas ao implementar a comunicação WebSocket:

Política de mesma origem: aplique a política de mesma origem para restringir conexões WebSocket ao mesmo domínio que o aplicativo Web. Esta política ajuda a evitar ataques de falsificação de solicitação entre sites (CSRF).

aplique a política de mesma origem para restringir conexões WebSocket ao mesmo domínio que o aplicativo Web. Esta política ajuda a evitar ataques de falsificação de solicitação entre sites (CSRF). Conexão WebSocket segura (WSS): Use o esquema de URL 'wss' para garantir conexões WebSocket seguras. Este protocolo criptografa os dados transmitidos entre o cliente e o servidor usando Transport Layer Security (TLS), evitando espionagem ou ataques man-in-the-middle.

Use o esquema de URL 'wss' para garantir conexões WebSocket seguras. Este protocolo criptografa os dados transmitidos entre o cliente e o servidor usando Transport Layer Security (TLS), evitando espionagem ou ataques man-in-the-middle. Valide a entrada do usuário: sempre verifique e valide a entrada do usuário no lado do servidor para garantir que esteja bem formada, segura e esteja de acordo com o formato esperado. Evite executar a entrada do usuário diretamente e utilize a limpeza de entrada para evitar ataques como Cross-Site Scripting (XSS) ou injeções de SQL.

sempre verifique e valide a entrada do usuário no lado do servidor para garantir que esteja bem formada, segura e esteja de acordo com o formato esperado. Evite executar a entrada do usuário diretamente e utilize a limpeza de entrada para evitar ataques como Cross-Site Scripting (XSS) ou injeções de SQL. Lidar com desconexões inesperadas: implemente mecanismos de tratamento de erros para se recuperar de desconexões inesperadas ou falhas de servidor. Dependendo do contexto do aplicativo, considere usar uma estratégia de repetição com espera exponencial ou servidores de failover alternativos para manter a continuidade do serviço.

implemente mecanismos de tratamento de erros para se recuperar de desconexões inesperadas ou falhas de servidor. Dependendo do contexto do aplicativo, considere usar uma estratégia de repetição com espera exponencial ou servidores de failover alternativos para manter a continuidade do serviço. Autenticação e autorização: Empregue mecanismos adequados de autenticação e autorização para conexões WebSocket, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar dados ou executar ações. Isso pode envolver o uso de tokens de sessão, chaves de API ou tokens OAuth para proteger o acesso aos recursos WebSocket.

WebSocket em aplicativos do mundo real

O protocolo WebSocket é amplamente utilizado em aplicações do mundo real devido aos seus recursos de comunicação bidirecional e de baixa latência. Alguns exemplos de casos de uso comuns incluem:

Aplicativos de bate-papo: a criação de aplicativos de bate-papo requer comunicação em tempo real entre os usuários. O protocolo WebSocket permite mensagens eficientes e em tempo real, sem a sobrecarga de pesquisas repetidas ou ciclos tradicionais de solicitação-resposta HTTP.

a criação de aplicativos de bate-papo requer comunicação em tempo real entre os usuários. O protocolo WebSocket permite mensagens eficientes e em tempo real, sem a sobrecarga de pesquisas repetidas ou ciclos tradicionais de solicitação-resposta HTTP. Jogos online: Os aplicativos de jogos em tempo real exigem troca rápida de dados entre clientes e servidores. WebSocket fornece comunicação bidirecional de baixa latência, aprimorando a experiência de jogo com interação suave e responsiva.

Os aplicativos de jogos em tempo real exigem troca rápida de dados entre clientes e servidores. WebSocket fornece comunicação bidirecional de baixa latência, aprimorando a experiência de jogo com interação suave e responsiva. Notificações em tempo real: a implementação de recursos de atualização ao vivo, como feeds de mídia social, notificações por e-mail ou atualizações de rastreamento de tarefas, é possível com o WebSocket, graças à sua conexão contínua entre clientes e servidores.

a implementação de recursos de atualização ao vivo, como feeds de mídia social, notificações por e-mail ou atualizações de rastreamento de tarefas, é possível com o WebSocket, graças à sua conexão contínua entre clientes e servidores. Transmissão de eventos ao vivo: a transmissão de eventos ao vivo, como cobertura esportiva, transmissões de áudio e vídeo ou atualizações do mercado de ações, se beneficia da troca rápida e confiável de mensagens facilitada pelo WebSocket.

a transmissão de eventos ao vivo, como cobertura esportiva, transmissões de áudio e vídeo ou atualizações do mercado de ações, se beneficia da troca rápida e confiável de mensagens facilitada pelo WebSocket. Plataformas de negociação financeira: As plataformas financeiras dependem de atualizações em tempo real dos preços das ações e outros dados de mercado. O WebSocket fornece comunicação de baixa latência, permitindo que as plataformas forneçam atualizações rapidamente a usuários em todo o mundo.

As plataformas financeiras dependem de atualizações em tempo real dos preços das ações e outros dados de mercado. O WebSocket fornece comunicação de baixa latência, permitindo que as plataformas forneçam atualizações rapidamente a usuários em todo o mundo. Comunicação de dispositivos IoT: os dispositivos da Internet das Coisas (IoT) geralmente exigem troca de dados em tempo real com servidores back-end para monitoramento e controle. O WebSocket simplifica a comunicação, permitindo um gerenciamento mais rápido e eficiente dos dispositivos conectados.

