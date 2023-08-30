数据库管理系统的类型

数据库管理系统（DBMS）是有效管理数据库的软件。它简化了存储、检索和管理数据的过程，使用户能够更有效地处理结构化和非结构化数据。 DBMS 还确保存储数据的安全性、完整性和可靠性。多年来，出现了许多数据库管理系统，每个系统都有其独特的功能、优势和用例。

本文从分层数据库和网络数据库开始，深入研究各种类型的数据库管理系统，并探讨它们的独特特征、优点和缺点。了解这些 DBMS 类型之间的差异将有助于您在选择适合您的特定需求的数据库系统时做出明智的决策。

分层数据库

分层数据库是最早的数据库管理系统类型之一。顾名思义，这些数据库是基于由父子关系组成的层次结构设计的，很像家谱。父实体可以有多个子实体，但子实体只能有一个父实体。该结构以树状格式表示。

分层数据库模型经常在 20 世纪 60 年代和 70 年代的大型机应用程序中使用，提供了一种简单而有效的方法来管理大量数据。这些数据库使用基于导航的查询语言，通过自上而下或自下而上的树结构导航来执行数据检索。

虽然分层数据库提供了高效的数据存储和检索，但它们有一些限制：

复杂关系： 层次模型不允许多对多关系，这对于复杂数据结构和实体之间具有不同关系的现代应用程序来说可能是一个问题。

层次模型不允许多对多关系，这对于复杂数据结构和实体之间具有不同关系的现代应用程序来说可能是一个问题。 灵活性： 修改分层数据库的架构可能很复杂，因为结构的更改可能需要对整个数据库进行重大重组。

修改分层数据库的架构可能很复杂，因为结构的更改可能需要对整个数据库进行重大重组。 冗余：如果多个子实体共享相同的数据字段，分层数据库中可能会出现数据冗余，导致数据存储效率低下。

如今，分层数据库仍在一些遗留系统中使用。但它们在灵活性、复杂关系和冗余方面的局限性使得它们不太适合具有不同数据结构和需求的现代应用程序。

网络数据库

网络数据库是作为分层数据库的增强而出现的，旨在解决其一些局限性。它们允许实体之间存在更复杂的关系，从而实现更大的灵活性和可扩展性。与层次模型不同，网络模型允许子实体有多个父实体，形成类似网络的结构。

网络数据库使用类似于分层数据库的导航查询语言。记录表示为节点，链接表示记录之间的关系。网络数据库中的数据检索涉及基于预定义关系跟踪节点之间的链接或路径。

尽管网络数据库比分层数据库提供了更大的灵活性和可扩展性，但它们也面临着一系列挑战：

复杂性： 鉴于其类似网络的结构和多重关系，网络数据库可能会变得复杂且难以管理，尤其是对于大型项目。

鉴于其类似网络的结构和多重关系，网络数据库可能会变得复杂且难以管理，尤其是对于大型项目。 查询困难： 网络数据库的导航查询语言使用起来可能具有挑战性，并且随着数据结构和关系变得更加复杂，查询可能会变得复杂。

网络数据库的导航查询语言使用起来可能具有挑战性，并且随着数据结构和关系变得更加复杂，查询可能会变得复杂。 修改：对网络数据库的结构或模式进行更改可能是乏味且耗时的，因为它可能涉及重新定义节点之间的关系和链接。

网络数据库在需要复杂关系和数据结构的特定场景中有其用例。但它们的复杂性和查询挑战可能会限制它们在更通用和现代数据库应用程序中的适用性。

关系数据库管理系统 (RDBMS)

最流行的数据库管理系统类型之一是关系数据库管理系统（RDBMS）。这些系统遵循关系模型，将数据存储在具有预定义关系的表中。每个表由称为记录的行和表示属性的列组成。主键由一列或多列定义，唯一标识表中的每条记录。 RDBMS 使用结构化查询语言 (SQL) 来管理数据，使用户能够高效地查询、插入、更新和删除记录。用户还可以通过应用关系运算符连接表、聚合和分组数据、过滤结果以及对行进行排序。 RDBMS 的一些优点包括：

一致性： 它们对存储的数据施加模式，确保对数据类型、约束和表关系的一致支持。

它们对存储的数据施加模式，确保对数据类型、约束和表关系的一致支持。 ACID事务： RDBMS遵循事务的ACID（原子性、一致性、隔离性、持久性）属性，保证数据的完整性、可靠性和事务的隔离性。

RDBMS遵循事务的ACID（原子性、一致性、隔离性、持久性）属性，保证数据的完整性、可靠性和事务的隔离性。 并发控制： 它们采用复杂的并发控制机制，例如两阶段锁定，以确保多个用户可以同时访问和更新数据，而不会发生冲突或不一致。

它们采用复杂的并发控制机制，例如两阶段锁定，以确保多个用户可以同时访问和更新数据，而不会发生冲突或不一致。 安全性： RDBMS 提供强大的安全功能，包括身份验证、授权、数据加密和列级数据访问限制。

一些流行的 RDBMS 包括 MySQL、 PostgreSQL 、Microsoft SQL Server 和 Oracle 数据库。由于其局限性，RDBMS 可能并不适合所有用例：

可扩展性： 他们很难跨分布式系统水平扩展，这可能会限制他们在大数据应用程序中的性能和容量。

他们很难跨分布式系统水平扩展，这可能会限制他们在大数据应用程序中的性能和容量。 灵活性：严格的模式要求可能会使数据模型的发展或适应复杂的数据类型和关系变得困难。

面向对象的数据库管理系统

面向对象的数据库管理系统（OODBMS）结合了面向对象的编程和数据库管理功能，允许用户将数据建模为对象。这种方法简化了复杂数据类型和关系的表示，并直接支持持久对象存储。 OODBMS 的一些主要功能包括：

对象标识： 每个对象都有一个唯一的标识符，允许高效的对象引用和重复数据删除。

每个对象都有一个唯一的标识符，允许高效的对象引用和重复数据删除。 封装： 对象将类中定义的数据（属性）和操作（方法）结合起来，促进数据抽象、可重用性和模块化。

对象将类中定义的数据（属性）和操作（方法）结合起来，促进数据抽象、可重用性和模块化。 继承：对象可以从父类继承属性和方法，从而能够组织数据模型并提高可重用性。

图片来源：维基百科

一些流行的 OODBMS 包括 ObjectDB、Db4o、带有附加扩展的 PostgreSQL 和 ObjectStore。 OODBMS 的优点可能会受到以下缺点的限制：

采用： OODBMS 尚未得到广泛采用，这意味着资源、支持选项较少，并且开发人员专业知识方面存在潜在限制。

OODBMS 尚未得到广泛采用，这意味着资源、支持选项较少，并且开发人员专业知识方面存在潜在限制。 兼容性：它们可能不支持开箱即用的SQL ，可能会导致与现有系统或工具的兼容性问题。

NoSQL 数据库

NoSQL 数据库，也称为“非关系”或“不仅仅是 SQL”数据库，比传统数据库提供更多的可扩展性和灵活性。这些数据库旨在更有效地处理非结构化数据，通常用于大数据和分布式应用程序。 NoSQL 数据库可以分为以下类型：

文件存储

这些数据库使用灵活的格式（例如 JSON 或 BSON）将数据存储在文档中。示例包括MongoDB 、Couchbase 和 RavenDB。

键值存储

这些数据库使用简单的键值对，实现快速数据访问和高效存储。示例包括 Redis、Amazon DynamoDB 和 Riak。

列族存储

这些数据库将数据存储在列而不是行中，从而允许对大型数据集进行高效且可扩展的读写操作。示例包括 Apache Cassandra、HBase 和 ScyllaDB。

图数据库

这些数据库以图形结构存储数据，其中节点表示实体，边表示关系。它们针对快速遍历复杂关系和图表进行了优化。示例包括Neo4j 、Amazon Neptune 和 ArangoDB。

NoSQL 数据库的主要优势包括：

可扩展性： 它们擅长水平扩展，适合大规模分布式应用程序。

它们擅长水平扩展，适合大规模分布式应用程序。 灵活性：它们适应动态或不断发展的数据模型，通常采用无模式数据存储，从而简化复杂数据结构的处理。

尽管有优点，NoSQL 数据库也有局限性：

ACID 事务： 并非所有 NoSQL 数据库都遵循 ACID 属性，而那些确实遵循 ACID 属性的数据库通常提供“最终一致性”，而不是更严格的一致性模型。

并非所有 NoSQL 数据库都遵循 ACID 属性，而那些确实遵循 ACID 属性的数据库通常提供“最终一致性”，而不是更严格的一致性模型。 复杂性： NoSQL 数据库由于其不同的数据模型和查询语言，学习和操作可能更具挑战性。

在为您的应用程序选择 RDBMS、OODBMS 和 NoSQL 数据库时，请考虑可扩展性、灵活性、数据模型复杂性和性能因素。这将确保您针对您的特定需求和要求做出最佳选择。

新SQL数据库

NewSQL 数据库是数据库管理系统领域的一个相对较新的成员，旨在将最好的关系数据库（如 SQL）和 NoSQL 数据库整合到一个统一的解决方案中。通过结合 ACID（原子性、一致性、隔离性、持久性）保证的优点和 NoSQL 数据库的可扩展性，NewSQL 为需要高事务吞吐量和严格一致性约束的系统提供了有效的解决方案。

这些数据库旨在利用现代硬件和分布式架构，解决传统 RDBMS 在大规模、高性能场景中运行时的局限性。 NewSQL 数据库的主要优点包括：

提高可扩展性： NewSQL 数据库可以处理大规模分布式工作负载，在不牺牲一致性的情况下提供水平可扩展性。

NewSQL 数据库可以处理大规模分布式工作负载，在不牺牲一致性的情况下提供水平可扩展性。 改进的性能： 通过利用现代硬件和架构，NewSQL 数据库拥有优化的读写操作性能。

通过利用现代硬件和架构，NewSQL 数据库拥有优化的读写操作性能。 强一致性： NewSQL数据库保持了传统SQL数据库的ACID特性，保证并发事务时数据的完整性和一致性。

NewSQL数据库保持了传统SQL数据库的ACID特性，保证并发事务时数据的完整性和一致性。 熟悉的 SQL 界面：开发人员不需要学习新的查询语言，因为大多数 NewSQL 数据库支持标准 SQL 查询和语法，从而缩短了学习曲线并从现有工具中受益。

一些流行的 NewSQL 数据库包括：

CockroachDB ： 一种云原生、可扩展的 SQL 数据库，提供地理分布和针对中断的恢复能力。

一种云原生、可扩展的 SQL 数据库，提供地理分布和针对中断的恢复能力。 VoltDB ： 内存中的可操作 NewSQL 数据库，具有高写入性能，针对实时分析和事务应用程序进行了优化。

内存中的可操作 NewSQL 数据库，具有高写入性能，针对实时分析和事务应用程序进行了优化。 NuoDB ：一种分布式 SQL 数据库，可实现跨本地、云和混合环境的轻松应用程序部署和可扩展性。

图数据库

图形数据库是一种针对存储和处理高度关联的数据进行优化的 NoSQL 数据库。它们将数据表示为节点（实体）和边（关系），从而在查询复杂关系和遍历数据中的深层关系时提供更大的灵活性和性能。图数据库非常适合具有复杂嵌套关系的应用程序，例如社交网络、推荐系统和欺诈检测系统。

图数据库的主要优点包括：

更快的遍历： 图数据库专为快速查询和处理复杂关系而设计，使其成为需要实时遍历或模式匹配的应用程序的理想选择。

图数据库专为快速查询和处理复杂关系而设计，使其成为需要实时遍历或模式匹配的应用程序的理想选择。 灵活的数据建模： 与关系数据库不同，图数据库不需要严格的模式，允许开发人员轻松更新和修改数据模型。

与关系数据库不同，图数据库不需要严格的模式，允许开发人员轻松更新和修改数据模型。 高级查询功能：图数据库提供专用查询语言，例如 Cypher（用于 Neo4j）和 Gremlin（用于 Apache TinkerPop），专为复杂的模式匹配和遍历而设计。

图数据库的流行示例是：

Neo4j ： 领先的原生图数据库，通过其 Cypher 查询语言提供高性能、灵活的数据建模和强大的查询功能。

领先的原生图数据库，通过其 Cypher 查询语言提供高性能、灵活的数据建模和强大的查询功能。 Amazon Neptune ： AWS 的托管图形数据库服务，支持 Property Graph 和 RDF（资源描述框架）数据模型以及 Gremlin 和 SPARQL 查询语言。

AWS 的托管图形数据库服务，支持 Property Graph 和 RDF（资源描述框架）数据模型以及 Gremlin 和 SPARQL 查询语言。 ArangoDB ：支持图形、文档和键值数据模型的多模型数据库，具有强大的查询语言 AQL（ArangoDB 查询语言）。

时间序列数据库

时间序列数据库是专门用于处理带时间戳的数据的数据库，例如日志文件、传感器数据和金融市场数据。在时间序列数据库中，每个数据条目都与特定时间相关联，从而可以高效存储和查询大量与时间相关的数据。这些数据库针对高写入和查询负载进行了优化，非常适合物联网、监控和涉及大量有时限数据集的应用程序。

使用时间序列数据库的主要好处是：

基于时间的高效查询： 时间序列数据库针对查询有时间限制的数据进行了优化，可以快速检索特定时间范围内的数据点或聚合。

时间序列数据库针对查询有时间限制的数据进行了优化，可以快速检索特定时间范围内的数据点或聚合。 高写入性能： 这些数据库处理高频数据摄取，即使在处理大量传入数据时也能保持写入性能。

这些数据库处理高频数据摄取，即使在处理大量传入数据时也能保持写入性能。 数据压缩： 时序数据库通常采用先进的数据压缩技术来存储大量数据，而不占用过多的存储空间。

时序数据库通常采用先进的数据压缩技术来存储大量数据，而不占用过多的存储空间。 内置基于时间的函数：大多数时间序列数据库都有各种简化分析的内置函数，例如下采样、聚合和插值。

流行的时间序列数据库的示例包括：

InfluxDB ： 一种开源时间序列数据库，针对高写入和查询性能进行了优化，设计用于物联网、监控和实时分析工作负载。

一种开源时间序列数据库，针对高写入和查询性能进行了优化，设计用于物联网、监控和实时分析工作负载。 TimescaleDB ： 建立在 PostgreSQL 之上的开源时间序列数据库，结合了关系数据库的丰富功能集和时间序列数据库的性能优化。

建立在 PostgreSQL 之上的开源时间序列数据库，结合了关系数据库的丰富功能集和时间序列数据库的性能优化。 OpenTSDB ：一个构建在 Apache HBase 分布式数据存储之上的开源、可扩展的时间序列数据库，可实现大容量时间序列数据的高效存储和查询。

空间数据库

空间数据库专门用于存储、查询和管理地理和空间数据。它们是涉及空间分析、绘图和数据可视化的地理信息系统 (GIS) 应用程序和服务不可或缺的工具。空间数据库以点、线、多边形等几何对象的形式存储数据，表示地理特征的位置和形状。

这些数据库支持特定的数据类型、函数和索引，可实现空间数据的高效查询和操作。空间数据库的一些主要特征包括：

空间索引： 为地理数据创建专门的索引，以加快空间查询速度。

为地理数据创建专门的索引，以加快空间查询速度。 空间数据类型： 存储和操作几何对象，例如点、线和多边形，以及其他空间数据表示形式，例如 MultiPoint、MultiLineString 和 MultiPolygon。

存储和操作几何对象，例如点、线和多边形，以及其他空间数据表示形式，例如 MultiPoint、MultiLineString 和 MultiPolygon。 空间函数： 对几何对象执行距离计算、交集、并集和缓冲等空间操作。

对几何对象执行距离计算、交集、并集和缓冲等空间操作。 拓扑关系：确定空间对象之间的拓扑关系，例如确定一个对象是否包含另一个对象或者它们是否相交。

一些流行的空间数据库包括 PostGIS（PostgreSQL 的扩展）、Oracle Spatial、Microsoft SQL Server Spatial 和 MySQL Spatial。

内存数据库系统

内存数据库系统 (IMDS) 是主要将数据存储在主内存中而不是磁盘驱动器上的数据库，这消除了与传统基于磁盘的存储相关的 I/O 延迟，并显着提高了性能。这可以实现对数据的低延迟访问，并极大地提高读密集型和写密集型应用程序的性能。

由于其高性能，内存数据库通常用于需要高速数据处理的应用程序，例如实时分析、缓存、游戏和金融交易平台。

内存数据库系统的主要特征包括：

提高性能： 内存数据库通过将数据存储在内存中来实现更快的读写访问，从而减少与传统基于磁盘的存储相关的延迟。

内存数据库通过将数据存储在内存中来实现更快的读写访问，从而减少与传统基于磁盘的存储相关的延迟。 并发控制： 内存数据库支持多版本并发控制，保证事务的一致性和数据的完整性。

内存数据库支持多版本并发控制，保证事务的一致性和数据的完整性。 可扩展性： 内存数据库旨在轻松横向扩展，将数据分布到多个节点以容纳更多数据和用户。

内存数据库旨在轻松横向扩展，将数据分布到多个节点以容纳更多数据和用户。 弹性和持久性：为了降低由于电源故障或崩溃而导致数据丢失的风险，内存数据库可以提供持久存储、复制和备份机制。

流行的内存数据库系统包括 SAP HANA、Redis、MemSQL、Aerospike 和 Amazon Aurora。

选择正确的数据库管理系统

为您的应用程序选择正确的数据库管理系统 (DBMS) 取决于多种因素，包括数据模型、可扩展性要求、查询性能、一致性和数据完整性。每种类型的 DBMS 都有其优点和缺点，应根据应用程序的具体要求进行选择。选择 DBMS 时请考虑以下因素：

数据结构和模型：评估您的应用程序是否主要处理结构化、半结构化或非结构化数据。根据数据模型，您可以在 RDBMS、NoSQL 或任何其他适合您的应用程序需求的专用数据库之间进行选择。 可扩展性：考虑应用程序的未来增长以及它将处理多少数据。可扩展性要求可能会影响传统 RDBMS、NoSQL 数据库或专业数据库（如时间序列或空间数据库）之间的选择。 查询性能：确定应用程序所需的查询类型，并评估 DBMS 针对这些特定查询的性能。一些数据库针对读取密集型工作负载进行了优化，而其他数据库则更适合写入密集型应用程序。 数据一致性、完整性和可靠性：了解数据一致性和完整性对​​于应用程序的重要性。确定您是否需要保证强一致性的 DBMS，或者最终一致性是否足够。 互操作性和集成：考虑将数据库与基础设施中的其他系统集成，并验证所需的数据库是否为您的应用程序、编程语言和框架提供兼容性和连接器。 社区和供应商支持：确保所选的 DBMS 得到其社区和/或供应商的良好支持。资源、教程和开发工具的可用性可以极大地影响数据库系统的易用性和维护性。 成本考虑因素：分析总拥有成本 (TCO)，包括许可、硬件、维护和运营成本。根据您的预算限制选择开源 DBMS 或商业解决方案。

在为您的应用程序确定适当的 DBMS 时，请考虑对每个数据库系统的功能、优点和局限性进行深入评估。评估应用程序的独特要求和约束也很重要，这将有助于确保您选择最适合您需求的数据库管理系统。

将数据库集成到AppMaster No-Code平台

随着定制应用程序需求的增长，像AppMaster这样的无代码平台越来越受欢迎，可以加快开发时间并降低成本。这些平台简化了应用程序开发，并提供了集成数据库和管理业务逻辑的强大功能。借助AppMaster的可视化工具和自动代码生成，将数据库集成到您的应用程序中从未如此简单。

AppMaster支持PostgreSQL兼容的数据库作为主数据库，可以与各种数据库管理系统配合使用。要将数据库集成到AppMaster no-code应用程序中，您需要执行以下步骤：

创建数据模型：使用 AppMaster 直观地设计数据模型，使您可以轻松定义数据库表的架构。 定义业务逻辑：使用 AppMaster 的业务流程（BP）设计器直观地为您的应用程序创建业务逻辑。这个强大的工具使您能够管理应用程序组件和数据库之间的数据流和操作。 生成REST API： AppMaster 根据您的数据模型和业务逻辑自动生成REST API endpoints 。这使您的应用程序能够有效地与集成数据库交互。 设计 Web 和移动应用程序： AppMaster 的 drag-and-drop UI 构建器可让您设计连接到数据库的交互式 Web 和移动应用程序。使用Web BP 设计器和移动BP 设计器工具，您可以为每个组件创建业务逻辑。 发布和部署：应用程序准备就绪后， AppMaster 会生成源代码、编译应用程序并将其部署到云中。按“发布”按钮，您可以快速生成和部署应用程序，而无需担心技术债务。

通过将数据库无缝集成到您的no-code应用程序中， AppMaster允许您为从小企业到大型企业的各种用例构建功能强大、可扩展且经济高效的解决方案。

结论

数据库管理系统在现代应用程序开发领域发挥着至关重要的作用。可用的数据库管理系统有多种类型，每种都有其独特的功能、优点和局限性。

了解各种类型的 DBMS，例如分层数据库、网络数据库、关系数据库、面向对象数据库、NoSQL、NewSQL、图形数据库、时间序列数据库、空间数据库和内存数据库，将使您能够就最适合的解决方案做出明智的决策。您的具体要求。此外，考虑数据模型复杂性、可扩展性、性能和其他用例特定需求等因素将帮助您选择最适合您的应用程序的 DBMS。

最后，利用AppMaster这样的no-code平台可以让您轻松集成数据库、加速应用程序开发过程并构建自定义应用程序来满足您的独特需求。利用这些强大的no-code工具，在您的应用程序开发之旅中释放数据库的全部潜力。