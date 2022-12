Bent u op zoek naar de perfecte domeinnaam, maar heeft u hem nog niet gevonden? Deze 16 domeinnaam generatoren zullen u helpen.

Kunt u zich geen domeinnaam herinneren? Misschien wilt u liever uw eigen naam gebruiken in plaats van een merk? Wij hebben een uitgebreide lijst samengesteld van enkele van onze favoriete domeinnaamgeneratoren om u te helpen bij het bedenken van de perfecte URL.

Het vinden van een websitenaam kan moeilijk zijn. Het kan een uitdaging zijn om een topleveldomein te vinden dat overeenkomt met uw visie, omdat er al zoveel uitstekende zijn. Om te beginnen moet u een ongebruikelijke naam bedenken. Daarna kunt u het beste bepalen of uw concept open en beschikbaar is voor aankoop.

Verschillende populaire domeinnamen zijn al geclaimd. Laat u echter niet ontmoedigen. Zoektools voor namen en bedrijfsnaamgeneratoren kunnen u laten zien welke namen beschikbaar zijn en alternatieven bieden die moeilijk zelfstandig te ontwikkelen zouden zijn geweest.

16 domeinnaamgeneratoren om uw volgende domein te vinden

Hier is een lijst van 16 tools voor domeinregistratie die het vinden van een domeinnaam toegankelijker kunnen maken.

1. Namecheap

Namecheap is een bedrijfsnaamgenerator en domeinzoekmachine. Ze bieden verschillende manieren om te zoeken en resultaten te filteren, zodat u nauwkeurig een idee voor een domeinnaam kunt genereren.

Bij het zoeken naar een domeinnaam is het essentieel om na te denken over "Wat als?". De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. U kunt de optie Transformatieopties gebruiken om varianten te produceren, en u kunt de topleveldomeinextensies kiezen die u wilt zien. De domeinnaamopties reiken nog verder, zodat u domeineindes kunt kiezen op basis van bredere industriecategorieën zoals business, technologie en marketing. U heeft veel invloed op de bevindingen van uw zoekopdracht. Wanneer u Namecheap gebruikt, houd er dan rekening mee dat het beter presteert bij het invoeren van volledige domeinnamen in plaats van sleutelwoorden.

Namecheap is een van de meest gerenommeerde en betrouwbare domeinnaam generatoren, en als u op zoek bent naar een naam, zou het een van de eerste websites moeten zijn die u controleert.

2. Naam Ideeën Generator

Op het eerste gezicht lijkt de Names Ideas Generator een eenvoudige zoekmachine. Aan de andere kant levert het een lange lijst van potentiële namen en vele domeinextensies op wanneer deze in werking treedt.

U kunt niet alleen bepalen of een domeinnaam beschikbaar is, maar Name Ideas Generator biedt ook een lijst met varianten. Klinkers verwisselen, letters verwijderen, namen achterstevoren spellen en synoniemen creëren zijn slechts enkele van de vele technieken die Name Ideas Generator gebruikt om verschillende naamideeën te genereren.

Een andere opmerkelijke functie is het gebruik van door zoekmachines gegenereerde trefwoorden bij het bedenken van namen. Google, Bing, YouTube, Amazon en andere platform-specifieke trefwoordgeneratoren breiden de pool van domeinmogelijkheden nog verder uit.

De Domain Name Ideas Generator is een tool die bovenaan uw zoektocht naar domeinnamen moet staan. Het kan een overvloed aan nieuwe domeinnaam suggesties genereren.

3. GoDaddy

NameCheap is een domeinnaam registratie bedrijf dat een sterke reputatie heeft opgebouwd.

Het gemak waarmee ze gebruikt kunnen worden. Een prominente zoekbalk bovenaan nodigt bezoekers uit om hun perfecte domeinnaam te vinden. Vervolgens wordt een lijst van beschikbare topleveldomeinen en variaties opgebouwd.

Als u net begint met uw onderzoek naar domeinnamen, is GoDaddy een fantastische plek om te beginnen. Het is een geweldige plek om te beginnen als u nieuw bent met domeinnamen omdat het een eenvoudige zoekopdracht en een eenvoudige procedure voor de aankoop heeft.

4. Instant Domain Search

Instant Domain Search is precies wat het klinkt. Gratis domeinen verschijnen in real-time terwijl u typt. Het is een leuke touch die je de instant bevrediging geeft om te zien welke delen beschikbaar zijn.

Wat jammer is, is dat klikken op kopen niet altijd de beschikbaarheid van domeinen garandeert. U wordt naar domain.com gebracht om uw aankoop te voltooien, en gelukkig worden er andere opties gepresenteerd die dit geen volledig verspilde moeite maken.

Domain Name Pro biedt de snelste zoekresultaten wanneer u op zoek bent naar een naam voor uw bedrijf of uzelf. Het is een prachtig instrument om een naam te verkrijgen zonder veel tijd te besteden.

5. Blog Tyrant

Door je alleen mogelijkheden van beschikbare domeinen te geven, helpt het je tijd en ergernis te besparen. Het is een troost om niet door niet-beschikbare websitenamen te ziften, wat zorgt voor een minder teleurstellende zoekervaring naar domeinen.

Bent u een toekomstdenker die over enkele eeuwen op de hete Mars vastgoedmarkt wil instappen? Blog Tyrant biedt zelfs voor u domeinnamen aan.

Oké, we begrijpen dat u met uw website waarschijnlijk bescheidener doelen wilt bereiken dan wij. Blog Tyrant is effectief in elk onderwerpgebied omdat het je veel alternatieven biedt.

6. NameMesh

Er zijn verschillende manieren om domeinnamen te maken in de DomainNameMesh, en het gaat helemaal op in het aanbieden van methodes om dat te doen. U kunt zoeken naar de meest voorkomende extensies, letters herschikken, woorden en achtervoegsels combineren, en andere functies om een lange lijst van mogelijke domeinnamen te krijgen met veel die u nuttig zult vinden.

Overweegt u een bedrijf te starten dat online katjeswanten verkoopt (die raken immers voortdurend zoek)? Met een gelijk aantal hits en missers genereert NameMesh vele varianten.

Hoe meer keuzes u heeft bij het selecteren van een domeinnaam, hoe beter. NameMesh biedt een domein creator die een tsunami van potentiële domeinnamen genereert.

7. DomainWheel

Het is tijd. We zeggen het ronduit: veel domeinnaamgeneratoren produceren een hoop rotzooi. Maar wat als je AI zou kunnen gebruiken om een bruikbare domeinnaam te vinden? DomainWheel beweert dat zijn AI-gestuurde zoektocht betere keuzes oplevert dan menselijke zoekers.

Niet dat iemand zou willen proberen de Mount Everest van de desserts (Baked Alaska) online te verkopen, maar als je dat toch doet, biedt DomainWheel enkele uitstekende alternatieven, waarvan buybakedalaska.org er slechts één is.

DomainWheel onderscheidt zich van de concurrentie door een AI-ondersteunde tool die betere resultaten oplevert.

8. Bust a Name

Bust a Name is een domeinnaam zoekmachine waarmee u beschikbare domeinnamen kunt vinden met geavanceerde zoekmethoden.

U kunt verschillende opties aanpassen in het paneel van de domeinmaker. Kies of u wilt beginnen of eindigen met een specifiek woord. De mate van natuurlijkheid kan gekozen worden. Daarna kiest u de tekenlengte. Rechts heb je vijf opties voor extensies: .com, .net, .org, .info en .biz.

Een andere functie waar we dol op zijn, is de mogelijkheid om zoekopdrachten naar domeinen op te slaan en ze later te hervatten. Deze optie om de namen te bewaren die u hebt ontdekt en die u leuk vindt, garandeert dat niets van uw inspanningen verloren gaat.

9. Shopify's domeinnaam generator

Shopify is een krachtige eCommerce oplossing waarmee iedereen eenvoudig een online winkel kan opzetten. Het is eenvoudig om met Shopify een website te ontwikkelen, hun winkelwagentje te gebruiken, bestellingen op te nemen en de voorraad te beheren. Een domeinnaam is nodig om een webwinkel op te zetten. Ze bieden een domeinnaam zoekfunctie op hun website, maar ook als je niets meer nodig hebt van Shopify is dat voordelig.

De partnering tool voor het platform laat je niet toe om de aanbiedingen te personaliseren; in plaats daarvan toont het de beschikbaarheid van verschillende extensies. Het werkt goed als je al een paar domeinnamen in gedachten hebt.

10. Nameboy

Nameboy is een online domeinnaamgenerator en een paar andere toepassingen, waaronder een bedrijfsnaamgenerator, een podcastnaamgenerator en een startupnaamgenerator.

De nadruk ligt op domeinen die eindigen op .com. Verschillende topleveldomeinen zijn verspreid over de zoekresultaten, maar u krijgt geen lange lijst van ongewone extensies. Als u op zoek bent naar dot-com domeinen, is Nameboy de plek om naartoe te gaan.

Nameboy's zoekvak is zo eenvoudig als het maar kan. Wanneer u op zoek bent naar een onderbreking van alle tools die een buitensporig aantal opties bieden, ga dan naar Nameboy.

11. Bedrijfsnaam Generator

Voer een paar sleutelwoorden in en Business Name Generator genereert bedrijfsnamen en toont u domeinen die nog niet geclaimd zijn.

U krijgt een lijst met potentiële bedrijfsnamen op basis van uw ingevoerde sleutelwoorden. Als u doorklikt, ziet u alle beschikbare domeinadressen die met deze namen overeenkomen. Domeinnamen vinden die identiek zijn aan de naam die u wilt is een van de meest uitdagende aspecten van het oprichten van een bedrijf. Met Business Name Generator kunt u beide verkrijgen via hun eenvoudige portaal.

12. Panabee

Het uiterlijk en de lay-out van Panabee zijn ontzagwekkend. Het ziet er goed uit, maar het is ook een fantastische toevoeging aan deze lijst van gratis domein generatoren omdat het veel functies biedt.

Een zoekvak wordt gepresenteerd met een lijst van trefwoorden. Elke beschikbare domeinnaam krijgt een blauw hartje ernaast, met een gebroken hartje naast actieve domeinen. Het is een geweldige domeinnaamgenerator, met visuals en stijl die het een plezierige en boeiende gebruikerservaring maken.

13. Magere domein zoeken

Vind een geweldige domeinnaam met Just Domains. Typ een zoekopdracht in het zoekvak en u krijgt een lijst met beschikbare dotcoms. Met deze nieuwe functie kunt u nu ook zoeken op aanvullende domeinextensies die wellicht minder bekend zijn. Lean Domain Search biedt een eenvoudige maar effectieve manier van zoeken waarbij efficiëntie voorop staat.

Lean Domain Search analyseert de lengte van een domeinnaam om te bepalen of het een goede Twitter handle zou zijn. De meeste domeinnaamgeneratoren bieden geen methode om te zoeken naar gebruikersnamen voor sociale media, wat een essentiële functie is voor iedereen die actief aanwezig wil zijn op Twitter.

14. Zyro

De zoekbalk staat bovenaan, gevolgd door een keuzemenu. Daarna ziet u uw trefwoorden, die u kunt invoeren of doorklikken om een lijst met domeinnamen te krijgen. Selecteer degene die je wilt, en Zyro zal je door de registratie heen leiden. Zyro onderscheidt zich met een eenvoudige gebruikersinterface.

Het doel van Zyro is niet om variaties op een naam te creëren; het laat je enkel zien wat er beschikbaar is. Het is uitstekend voor deze eenvoud. Als je geen bezwaar hebt tegen verschillende extensies zoals .site, .xyz, of .tech, is de kans groot dat je iets bruikbaars vindt.

15. Truic

De domeinnaambouwer van Truic heeft een paar opties, waaronder het invoeren van trefwoorden en het selecteren van een regio en een extensie. Het is ideaal voor een klein bedrijf dat op zoek is naar een domeinnaam die zijn locatie weerspiegelt.

Verschillende woorden en namen van zowel bedrijfsonderdelen als locatienamen hebben een toegankelijke URL. Het is vooral nuttig voor individuen in de vroege fasen van de oprichting van een bedrijf en het creëren van een website.

Truic biedt ook LLC-vorming aan, naast bedrijfs- en websitenamen. Ze zijn een one-stop-shop voor het starten van uw bedrijf. Hiermee zijn ze een two-stop-shop.

16. Webhosting Geeks

De merknaamgenerator bij HostingGeeks is een essentieel en eenvoudig hulpmiddel. U kunt de lengte van uw gekozen domeinnaam en de positie van uw geselecteerde trefwoorden aanpassen. De site biedt meer informatie over branding en bevat nuttig advies over het kiezen van de perfecte naam voor uw bedrijf.

Een domeinnaam vinden hoeft niet moeilijk te zijn.

De juiste domeinnaam vinden hoeft niet ingewikkeld te zijn als u wat fantasie en een domeinnaamgenerator gebruikt.

Als u een geweldige websitenaam ontdekt, registreer hem dan zo snel mogelijk. Als u te lang wacht, is die perfecte domeinnaam misschien al bezet. Veel succes!