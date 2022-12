State cercando il nome di dominio perfetto ma non l'avete ancora trovato? Questi 16 generatori di nomi di dominio vi aiuteranno.

Non riuscite a ricordare un nome di dominio? Forse preferite usare il vostro nome invece di un marchio? Abbiamo compilato un elenco completo di alcuni dei nostri generatori di nomi di dominio preferiti per aiutarvi a trovare l'URL perfetto.

Trovare il nome di un sito web può essere difficile. Potrebbe essere difficile trovare un dominio di primo livello che corrisponda alla vostra visione, dal momento che ce ne sono già così tanti e di spicco. Per cominciare, dovete trovare un nome insolito. Poi sarebbe meglio determinare se il vostro concetto è aperto e disponibile per l'acquisto.

Molti nomi di dominio popolari sono già stati rivendicati. Tuttavia, non scoraggiatevi. Gli strumenti di ricerca dei nomi e i generatori di nomi commerciali possono mostrarvi quali sono i nomi disponibili e fornire alternative che sarebbe stato difficile sviluppare autonomamente.

16 generatori di nomi di dominio per trovare il vostro prossimo dominio

Ecco un elenco di 16 strumenti per la registrazione di domini che possono rendere più accessibile la ricerca di un nome di dominio.

1. Namecheap

Namecheap è un generatore di nomi commerciali e un motore di ricerca di domini. Offre diverse modalità di ricerca e filtraggio dei risultati, consentendo di generare idee precise per i nomi di dominio.

Quando si cerca un nome di dominio, l'elemento essenziale è pensare a "E se?". Le possibilità sono quasi illimitate. È possibile utilizzare l'opzione Opzioni di trasformazione per produrre varianti e scegliere le estensioni di dominio di primo livello che si desidera visualizzare. Le opzioni per i nomi di dominio si spingono ancora più in là, consentendovi di scegliere le estensioni dei domini in base a categorie di settore più ampie, come affari, tecnologia e marketing. Avete molta influenza sui risultati della vostra ricerca. Quando utilizzate Namecheap, tenete presente che le prestazioni sono migliori se inserite nomi di dominio completi piuttosto che parole chiave.

Namecheap è uno dei generatori di nomi di dominio più affidabili e affidabili e, se state cercando un nome, dovrebbe essere uno dei primi siti web da controllare.

2. Generatore di idee per nomi

A prima vista, il Generatore di idee di nomi sembra essere un semplice motore di ricerca. Invece, se messo in funzione, fornisce un lungo elenco di nomi potenziali e molte estensioni di dominio.

Non solo è possibile determinare se un nome di dominio è disponibile, ma Name Ideas Generator fornisce anche un elenco di varianti. Lo scambio di vocali, la rimozione di lettere, l'ortografia al contrario e la creazione di sinonimi sono solo alcune delle numerose tecniche utilizzate da Name Ideas Generator per generare idee di nomi distinti.

Un'altra caratteristica eccezionale è l'utilizzo di parole chiave generate dai motori di ricerca durante l'invenzione dei nomi. I generatori di parole chiave di Google, Bing, YouTube, Amazon e di altre piattaforme specifiche ampliano ulteriormente le possibilità di dominio.

Il Generatore di idee per nomi di dominio è uno strumento che dovrebbe essere in cima alla vostra ricerca di nomi di dominio. Può generare una pletora di nuove proposte di nomi di dominio.

3. GoDaddy

NameCheap è una società di registrazione di nomi di dominio che si è guadagnata una solida reputazione.

La facilità di utilizzo. Una barra di ricerca ben visibile in alto invita i visitatori a trovare il nome di dominio perfetto. Quindi viene creato un elenco di domini di primo livello e di varianti disponibili.

Se avete appena iniziato la ricerca di un nome di dominio, GoDaddy è un ottimo punto di partenza. È un ottimo punto di partenza per chi è alle prime armi con i nomi di dominio, perché offre una ricerca semplice e una procedura di acquisto lineare.

4. Ricerca istantanea del dominio

La ricerca istantanea dei domini è esattamente ciò che sembra. I domini liberi appaiono in tempo reale mentre si digita. È un tocco di classe che consente di vedere immediatamente quali sono i domini disponibili.

Peccato che fare clic su Acquista non garantisca sempre la disponibilità del dominio. Per completare l'acquisto si viene portati su domain.com, ma fortunatamente vengono presentate altre opzioni che non rendono questo sforzo del tutto inutile.

Domain Name Pro offre i risultati di ricerca più rapidi quando si cerca un nome per la propria azienda o per se stessi. È un bellissimo strumento per ottenere un nome senza spendere molto tempo.

5. Blog Tyrant

Fornendo solo le possibilità di domini disponibili, aiuta a risparmiare tempo e fatica. È una comodità non dover passare al setaccio nomi di siti web non disponibili, il che rende l'esperienza di ricerca dei domini meno deludente.

Siete un pensatore del futuro e volete entrare nel caldo mercato immobiliare di Marte tra qualche secolo? Blog Tyrant offre nomi di dominio anche per voi.

Ok, capiamo che probabilmente volete che il vostro sito web raggiunga obiettivi più modesti dei nostri. Blog Tyrant è efficace in qualsiasi area tematica perché vi offre molte alternative.

6. NameMesh

Ci sono diversi modi per creare nomi di dominio in DomainNameMesh, che fornisce tutti i metodi per farlo. Potete cercare le estensioni più comuni, riordinare le lettere, combinare parole e suffissi e altre funzioni per ottenere un lungo elenco di possibili nomi di dominio con molti che vi saranno utili.

State pensando di avviare un'attività di vendita online di guanti per gattini (dopo tutto, scompaiono sempre)? Con un numero uguale di risultati positivi e negativi, NameMesh genera molte varianti.

Più scelte si hanno quando si sceglie un nome di dominio, meglio è. NameMesh offre un creatore di domini che genera uno tsunami di nomi di dominio potenziali.

7. Ruota dei domini

È arrivato il momento. Lo diciamo chiaramente: molti generatori di nomi di dominio producono un sacco di spazzatura. Ma cosa succederebbe se si potesse attingere all'intelligenza artificiale per trovare un nome di dominio utilizzabile? DomainWheel sostiene che la sua ricerca alimentata dall'intelligenza artificiale fornisce scelte migliori rispetto a quelle dei ricercatori umani.

Non che qualcuno voglia provare a vendere online il monte Everest dei dolci (Baked Alaska), ma se lo fate, DomainWheel fornisce alcune eccellenti alternative, tra cui buybakedalaska.org.

DomainWheel si distingue dalla concorrenza grazie a uno strumento assistito dall'intelligenza artificiale che offre risultati migliori.

8. Bust a Name

Bust a Name è un motore di ricerca di nomi di dominio che consente di trovare nomi di dominio disponibili con metodi di ricerca sofisticati.

È possibile regolare diverse opzioni nel pannello di creazione del dominio. Scegliete se iniziare o terminare con una parola specifica. È possibile scegliere il grado di naturalezza. Poi, si può scegliere la lunghezza dei caratteri. Sulla destra sono disponibili cinque opzioni per le estensioni: .com, .net, .org, .info e .biz.

Un'altra caratteristica che adoriamo è la possibilità di salvare le ricerche di domini e riprenderle in seguito. Questa possibilità di conservare i nomi scoperti che vi piacciono garantisce che nessuno dei vostri sforzi vada perduto.

9. Generatore di nomi di dominio di Shopify

Shopify è una potente soluzione di e-commerce che rende semplice la creazione di un negozio online per chiunque. Con Shopify è facile sviluppare un sito web, utilizzare il carrello della spesa, prendere ordini e gestire l'inventario. Per creare un negozio online è necessario un nome di dominio. Shopify fornisce una ricerca di nomi di dominio sul proprio sito web, ma è comunque utile anche se non si ha bisogno di altro da Shopify.

Lo strumento di partnership per la piattaforma non consente di personalizzare le offerte, ma mostra la disponibilità di varie estensioni. Funziona bene se avete già in mente alcuni nomi di dominio.

10. Nameboy

Nameboy è un generatore di nomi di dominio online e alcune altre applicazioni, tra cui un generatore di nomi di aziende, un generatore di nomi di podcast e un generatore di nomi di startup.

L'enfasi è sui domini che terminano in .com. Nei risultati della ricerca sono presenti diversi domini di primo livello, ma non viene fornito un lungo elenco di estensioni non comuni. Se si cercano domini dot-com, Nameboy è il posto giusto.

La casella di ricerca di Nameboy è semplicissima. Quando cercate una pausa da tutti gli strumenti che offrono un numero eccessivo di opzioni, andate su Nameboy.

11. Generatore di nomi commerciali

Inserite alcune parole chiave e Business Name Generator genererà nomi di aziende e vi mostrerà i domini che non sono stati rivendicati.

Otterrete un elenco di potenziali nomi di aziende in base alle parole chiave inserite. Quando si fa clic, vengono visualizzati tutti gli indirizzi di dominio disponibili che corrispondono a questi nomi. Trovare nomi di dominio identici al nome desiderato è uno degli aspetti più impegnativi della creazione di un'azienda. Business Name Generator vi permette di ottenere entrambi attraverso il suo semplice portale.

12. Panabee

L'aspetto e il layout di Panabee sono sorprendenti. È bello, ma è anche una fantastica aggiunta a questo elenco di generatori di domini gratuiti, poiché offre molte funzioni.

Viene presentata una casella di ricerca con un elenco di parole chiave. Ogni nome di dominio disponibile viene affiancato da un cuore blu e da un cuore spezzato accanto ai domini attivi. È un ottimo generatore di nomi di dominio, con una grafica e uno stile che rendono l'esperienza dell'utente piacevole e coinvolgente.

13. Ricerca domini

Trovate un ottimo nome di dominio con Just Domains. Digitate una richiesta nella casella di ricerca e riceverete un elenco di nomi di dominio disponibili. Con questa nuova funzione, è ora possibile effettuare ricerche su estensioni di dominio aggiuntive che potrebbero essere meno conosciute. Lean Domain Search offre un modo semplice ed efficace di effettuare ricerche con l'efficienza in primo piano.

Lean Domain Search analizza la lunghezza di un nome di dominio per determinare se potrebbe essere un buon handle per Twitter. La maggior parte dei generatori di nomi di dominio non fornisce un metodo per cercare i nomi utente dei social media, una caratteristica essenziale per chiunque voglia mantenere una presenza attiva su Twitter.

14. Zyro

La barra di ricerca si trova in alto, seguita da un menu a tendina. Dopo di che, vedrete le vostre parole chiave, che potrete inserire o cliccare per ottenere un elenco di nomi di dominio. Selezionate quello desiderato e Zyro vi guiderà nella registrazione. Zyro si distingue per la semplicità dell'interfaccia utente.

Lo scopo di Zyro non è quello di creare varianti di un nome, ma semplicemente di mostrare ciò che è disponibile. È eccellente per questa sua semplicità. Se non vi interessano estensioni diverse come .site, .xyz o .tech, è molto probabile che troviate qualcosa di utile.

15. Truic

Il costruttore di nomi di dominio di Truic offre alcune opzioni, tra cui l'inserimento di parole chiave e la selezione di una regione e di un'estensione. È l'ideale per una piccola azienda che cerca un nome di dominio che rifletta la sua posizione.

Diverse parole e nomi di entità commerciali e di località hanno un URL accessibile. È particolarmente utile per le persone che si trovano nelle prime fasi di costituzione di un'azienda e di creazione di un sito web.

Truic offre anche la formazione di LLC, oltre a nomi di aziende e siti web. Si tratta di uno sportello unico per la creazione di un'azienda. Con questo, sono uno sportello unico.

16. I geek dell'hosting web

Il generatore di nomi di marchi di HostingGeeks è uno strumento essenziale e semplice. È possibile modificare la lunghezza del nome di dominio scelto e la posizione delle parole chiave selezionate. Il sito fornisce ulteriori informazioni sul branding e include alcuni consigli utili sulla scelta del nome perfetto per la vostra azienda.

Trovare un nome di dominio non deve essere difficile.

Trovare il nome di dominio giusto non deve essere complesso se si usa un po' di immaginazione e un generatore di nomi di dominio.

Se scoprite un ottimo nome per un sito web, andate a registrarlo il prima possibile. Se aspettate troppo, il nome di dominio perfetto potrebbe essere già stato preso. Buona fortuna!