Czy szukałeś idealnej nazwy domeny, ale jeszcze jej nie znalazłeś? Te 16 generatorów nazw domen pomoże Ci.

Nie możesz sobie przypomnieć nazwy domeny? Może wolisz używać swojego nazwiska zamiast marki? Zebraliśmy kompleksową listę niektórych z naszych ulubionych generatorów nazw domen, aby pomóc Ci w wymyśleniu idealnego adresu URL.

Znalezienie nazwy strony internetowej może być trudne. Zlokalizowanie domeny najwyższego poziomu odpowiadającej Twojej wizji może być wyzwaniem, ponieważ jest już tak wiele wybitnych. Na początek musisz wymyślić nietypową nazwę. Następnie najlepiej byłoby, gdybyś określił, czy Twoja koncepcja jest otwarta i dostępna do kupienia.

Kilka popularnych nazw domen zostało już zgłoszonych. Nie należy się jednak zniechęcać. Narzędzia do wyszukiwania nazw i generatory nazw biznesowych mogą pokazać Ci, jakie nazwy są dostępne i zapewnić alternatywy, które trudno byłoby opracować samodzielnie.

16 generatorów nazw domen, aby znaleźć swoją następną domenę

Oto lista 16 narzędzi do rejestracji domen, które mogą sprawić, że znalezienie nazwy domeny będzie bardziej przystępne.

1. Namecheap

Namecheap to generator nazw firm i wyszukiwarka domen. Zapewniają one kilka trybów wyszukiwania i filtrowania wyników, umożliwiając precyzyjne generowanie pomysłów na nazwy domen.

Podczas poszukiwania nazwy domeny, istotnym elementem jest myślenie o "Co by było gdyby?". Możliwości są niemal nieograniczone. Możesz użyć opcji Transform Options, aby stworzyć warianty, i możesz wybrać rozszerzenia domen najwyższego poziomu, które chcesz zobaczyć. Opcje nazw domen sięgają jeszcze dalej, pozwalając Ci wybrać końcówki domen oparte na szerszych kategoriach branżowych, takich jak biznes, technologia i marketing. Masz duży wpływ na wyniki swoich poszukiwań. Podczas korzystania z Namecheap, pamiętaj, że działa lepiej, gdy wprowadzasz kompletne nazwy domen, a nie słowa kluczowe.

Namecheap jest jednym z najbardziej renomowanych i niezawodnych generatorów nazw domen, a jeśli szukasz nazwy, powinna to być jedna z pierwszych stron, które sprawdzasz.

2. Generator Pomysłów na Nazwy

Na pierwszy rzut oka Names Ideas Generator wydaje się być prostą wyszukiwarką. Z drugiej strony, zapewnia długą listę potencjalnych nazw i wiele rozszerzeń domen, gdy zostanie wprowadzony do akcji.

Nie tylko można określić, czy nazwa domeny jest dostępna, ale Name Ideas Generator dostarcza również listę wariantów. Zamiana samogłosek, usuwanie liter, pisownia nazw wstecz i tworzenie synonimów to tylko kilka z wielu technik stosowanych przez Generator Pomysłów na Nazwy do generowania różnych pomysłów na nazwy.

Inną wyjątkową cechą jest używanie słów kluczowych wygenerowanych przez wyszukiwarki podczas wymyślania nazw. Google, Bing, YouTube, Amazon i inne generatory słów kluczowych specyficznych dla platformy rozszerzają pulę możliwości domen jeszcze bardziej.

Generator Pomysłów na Nazwy Domen to narzędzie, które powinno być na szczycie Twoich poszukiwań nazw domen. Może ono wygenerować mnóstwo nowych propozycji nazw domen.

3. GoDaddy

NameCheap jest firmą rejestrującą nazwy domen, która ustanowiła silną reputację.

Łatwość, z jaką mogą być używane. Wyraźny pasek wyszukiwania na górze zaprasza odwiedzających do znalezienia ich idealnej nazwy domeny. Następnie buduje listę dostępnych domen najwyższego poziomu i wariantów w następnej kolejności.

Jeśli dopiero zaczynasz badania nazw domen, GoDaddy jest fantastycznym miejscem do rozpoczęcia. Jest to świetne miejsce do rozpoczęcia, jeśli jesteś nowy w nazwach domen, ponieważ ma proste wyszukiwanie i prostą procedurę zakupu.

4. Instant Domain Search

Instant Domain Search jest dokładnie tym, na co wygląda. Wolne domeny pojawiają się w czasie rzeczywistym, gdy je wpisujesz. Jest to miły akcent, który zapewnia Ci natychmiastową gratyfikację w postaci zobaczenia, które części są dostępne.

Szkoda, że kliknięcie kupna nie zawsze zapewnia dostępność domeny. Zostajesz przeniesiony na stronę domain.com, aby zakończyć zakup i na szczęście prezentowane są inne opcje, które nie sprawiają, że jest to całkowicie zmarnowany wysiłek.

Domain Name Pro oferuje najszybsze wyniki wyszukiwania, gdy szukasz nazwy dla swojej firmy lub siebie. To piękne narzędzie do uzyskania nazwy bez poświęcania dużo czasu.

5. Blog Tyrant

Podając tylko możliwości dostępnych domen, pomaga zaoszczędzić czas i kłopot. Jest to komfort, aby nie przesiewać niedostępnych nazw stron internetowych, co czyni mniej rozczarowującym doświadczeniem wyszukiwania domen.

Czy jesteś przyszłościowym myślicielem, który chce wejść na gorący rynek nieruchomości w Marsie za kilka stuleci? Blog Tyrant oferuje nazwy domen nawet dla Ciebie.

Ok, rozumiemy, że prawdopodobnie chcesz, aby Twoja strona osiągnęła skromniejsze cele niż nasze. Blog Tyrant jest skuteczny w każdym obszarze tematycznym, ponieważ zapewnia Ci wiele alternatyw.

6. NameMesh

Istnieje kilka sposobów tworzenia nazw domen w DomainNameMesh, i idzie wszystko w dostarczaniu metod dla Ciebie, aby to zrobić. Możesz wyszukać najczęstsze rozszerzenia, zmienić układ liter, połączyć słowa i sufiksy oraz inne funkcje, aby uzyskać długą listę możliwych nazw domen z wieloma, które uznasz za pomocne.

Czy rozważasz rozpoczęcie działalności gospodarczej, która sprzedaje online mitenki dla kotków (przecież one cały czas giną)? Z równą ilością trafień i braków, NameMesh generuje wiele wariantów.

Im więcej możliwości wyboru przy wyborze nazwy domeny, tym lepiej. NameMesh oferuje kreator domen, który generuje tsunami potencjalnych nazw domen.

7. DomainWheel

Nadszedł czas. Powiemy to wprost: wiele generatorów nazw domen produkuje mnóstwo śmieci. Ale co jeśli mógłbyś stuknąć się w AI, aby znaleźć użyteczną nazwę domeny? DomainWheel twierdzi, że jego napędzane przez AI wyszukiwanie zapewnia lepsze wybory niż ludzkie wyszukiwarki.

Nie żeby ktokolwiek chciał spróbować sprzedać Mount Everest deserów (Baked Alaska) online, ale jeśli to zrobisz, DomainWheel zapewnia kilka doskonałych alternatyw, z buybakedalaska.org będącą tylko jedną z nich.

DomainWheel wyróżnia się na tle konkurencji, posiadając narzędzie wspomagane przez AI, które zapewnia lepsze wyniki.

8. Bust a Name

Bust a Name to wyszukiwarka nazw domen, która pozwala znaleźć dostępne nazwy domen za pomocą wyrafinowanych metod wyszukiwania.

Możesz dostosować kilka opcji w panelu twórcy domeny. Wybierz, czy nazwa ma się zaczynać czy kończyć na konkretnym słowie. Można wybrać stopień naturalności. Następnie wybierz długość znaków. Po prawej stronie masz pięć opcji rozszerzeń: .com, .net, .org, .info i .biz.

Kolejną funkcją, którą uwielbiamy jest możliwość zapisywania wyszukiwań domen i wznawiania ich później. Ta opcja zachowania nazw, które odkryłeś, że lubisz gwarantuje, że żaden z twoich wysiłków nie jest stracony.

9. Generator nazw domen w Shopify

Shopify to potężne rozwiązanie eCommerce, które sprawia, że łatwo jest założyć sklep internetowy dla każdego. To proste, aby rozwinąć stronę internetową, korzystać z ich koszyka, przyjmować zamówienia i obsługiwać inwentaryzację z Shopify. Do założenia sklepu internetowego wymagana jest nazwa domeny. Zapewniają one wyszukiwanie nazwy domeny na swojej stronie internetowej, ale nadal jest korzystne, nawet jeśli nie potrzebujesz niczego więcej z Shopify.

Narzędzie partnerskie dla platformy nie pozwala na personalizację ofert; zamiast tego wyświetla dostępność z różnych rozszerzeń. Działa to dobrze, jeśli masz już kilka nazw domen w umyśle.

10. Nameboy

Nameboy to generator nazw domen online i kilka innych aplikacji, w tym generator nazw firm, generator nazw podcastów i generator nazw startupów.

Nacisk kładziony jest na domeny, które kończą się na .com. Różne domeny najwyższego poziomu są posypane przez wyniki wyszukiwania, ale nie otrzymujesz długiej listy niecodziennych rozszerzeń. Jeśli szukasz domen dot-com, Nameboy jest miejscem, do którego należy się udać.

Pole wyszukiwania Nameboy jest tak proste jak to tylko możliwe. Kiedy szukasz przerwy od wszystkich narzędzi, które zapewniają nadmierną liczbę opcji, udaj się do Nameboy.

11. Generator Nazw Biznesowych

Wprowadź kilka słów kluczowych, a Generator Nazw Biznesowych wygeneruje nazwy firm i pokaże Ci domeny, które nie zostały jeszcze zgłoszone.

Otrzymasz listę potencjalnych nazw firm na podstawie wprowadzonych słów kluczowych. Po kliknięciu zobaczysz wszystkie dostępne adresy domen, które pasują do tych nazw. Znalezienie nazw domen identycznych z nazwą, którą chcesz, jest jednym z najtrudniejszych aspektów zakładania firmy. Business Name Generator umożliwia uzyskanie obu poprzez ich prosty portal.

12. Panabee

Wygląd i układ Panabee budzą respekt. Wygląda dobrze, ale jest również fantastycznym dodatkiem do tej listy darmowych generatorów domen, ponieważ zapewnia wiele funkcji.

Pole wyszukiwania jest prezentowane z listą słów kluczowych. Każda dostępna nazwa domeny dostaje niebieskie serce obok, ze złamanym sercem obok aktywnych domen. To świetny generator nazw domen, z wizualizacjami i stylem sprawiającym, że jest to przyjemne i angażujące doświadczenie użytkownika.

13. Wyszukiwanie domen

Znajdź świetną nazwę domeny z Just Domains. Wpisz zapytanie w pole wyszukiwania, a otrzymasz listę dostępnych dot comów. Dzięki tej nowej funkcji możesz teraz przeszukiwać dodatkowe rozszerzenia domen, które mogą być mniej znane. Lean Domain Search zapewnia prosty, ale skuteczny sposób wyszukiwania z wydajnością na czele.

Lean Domain Search analizuje długość nazwy domeny, aby określić, czy będzie to dobry uchwyt na Twitterze. Większość generatorów nazw domen nie zapewnia metody wyszukiwania nazw użytkowników mediów społecznościowych, co jest istotną cechą dla każdego, kto chce utrzymać aktywną obecność na Twitterze.

14. Zyro

Pasek wyszukiwania znajduje się na górze, a następnie rozwijane menu. Po tym, zobaczysz swoje słowa kluczowe, które możesz wprowadzić lub kliknąć, aby uzyskać listę nazw domen. Wybierz tę, którą chcesz, a Zyro przeprowadzi Cię przez proces jej rejestracji. Zyro wyróżnia się prostym interfejsem użytkownika.

Celem Zyro nie jest tworzenie wariacji na temat danej nazwy, a jedynie pokazanie, co jest dostępne. Dzięki tej prostocie jest doskonały. Jeśli nie przeszkadzają Ci różne rozszerzenia, takie jak .site, .xyz czy .tech, jest duża szansa, że znajdziesz coś przydatnego.

15. Truic

Truic's domain name builder ma kilka opcji, w tym wprowadzanie słów kluczowych i wybór regionu i rozszerzenia. Jest to idealne rozwiązanie dla małej firmy, która szuka nazwy domeny odzwierciedlającej jej lokalizację.

Różne słowa i nazwy zarówno podmiotów gospodarczych, jak i nazwy lokalizacji mają dostępny adres URL. Jest to szczególnie przydatne dla osób we wczesnych fazach zakładania firmy i tworzenia strony internetowej.

Truic oferuje również formację LLC, oprócz nazw firm i stron internetowych. Są one jednym punktem wyjścia dla rozpoczęcia firmy. Z tym, że są one dwustopniowym sklepem.

16. Webhosting Geeks

Brand Name Generator w HostingGeeks jest niezbędnym i prostym narzędziem. Możesz modyfikować długość wybranej nazwy domeny i pozycję wybranych słów kluczowych. Strona dostarcza dalszych informacji na temat brandingu i zawiera kilka pomocnych porad dotyczących wyboru idealnej nazwy dla Twojej firmy.

Znalezienie nazwy domeny nie musi być trudne.

Wylądowanie właściwej nazwy domeny nie musi być skomplikowane, jeśli użyjesz trochę wyobraźni i generatora nazw domen.

Jeśli odkryjesz wspaniałą nazwę strony internetowej, wyjdź i zarejestruj ją tak szybko, jak to możliwe. Jeśli czekać zbyt długo, że doskonała nazwa domeny może być podjęte. Powodzenia!