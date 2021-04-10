Вы искали идеальное доменное имя? Эти 16 генераторов доменных имен помогут вам найти то, что вы искали.

Не можете придумать доменное имя? Возможно, вы бы предпочли использовать собственное имя вместо бренда? Мы составили исчерпывающий список некоторых из наших любимых генераторов доменных имен, чтобы помочь вам придумать идеальный URL.

Поиск имени веб-сайта может оказаться трудным. Может быть сложно найти домен верхнего уровня, который соответствует вашему видению, поскольку уже существует много подобных доменов. Для начала необходимо придумать необычное имя. Затем вы должны определить, открыта ли ваша концепция и доступна ли она для покупки.

Есть несколько популярных доменных имен, которые уже заявлены. Однако не отчаивайтесь. Инструменты поиска имен и генераторы названий компаний могут показать вам, какие имена доступны, а также предоставить альтернативы, которые было бы трудно придумать самостоятельно.

16 генераторов доменных имен, чтобы найти ваш следующий домен

Вот список из 16 инструментов генерации доменов, которые могут значительно упростить поиск доменного имени.

1. Namecheap

Namecheap — это генератор названий компаний и поисковая система доменов. Они предоставляют несколько режимов поиска и фильтрации результатов — это позволяет точно генерировать идею доменного имени.

Когда вы ищете доменное имя, самое важное — думать из позиции «Что, если?». Возможности практически безграничны. Вы можете использовать опцию «Параметры преобразования» для создания вариантов и выбрать расширения домена верхнего уровня, которые вы хотите видеть. Варианты доменных имен идут еще дальше, позволяя вам выбирать окончания домена на основе более широких отраслевых категорий, таких как бизнес, технологии и маркетинг. Вы имеете большое влияние на результаты вашего поиска. При использовании Namecheap имейте в виду, что он работает лучше при вводе полных доменных имен, а не ключевых слов.

Namecheap — один из самых авторитетных и надежных генераторов доменных имен, и если вы ищете новое имя, его стоит сделать одним из первых ваших инструментов.

2. Name Ideas Generator

На первый взгляд, Name Ideas Generator кажется простой поисковой системой. С другой стороны, он предоставляет длинный список потенциальных имен, множество расширений домена.

Вы можете не только определить, доступно ли доменное имя, но Name Ideas Generator также предоставляет список вариантов. Замена гласных, удаление букв, написание имен в обратном порядке и создание синонимов — это лишь некоторые из многих методов, используемых генератором идей имен для создания различных идей.

Еще одна замечательная функция — возможность использовать ключевые слова, сгенерированные поисковой системой, при создании имен. Google, Bing, YouTube, Amazon и другие генераторы ключевых слов для конкретных платформ еще больше расширяют пул ваших возможностей.

Name Ideas Generator — это инструмент, который должен быть в верхней части вашего поиска доменных имен. Он может генерировать множество новых предложений доменных имен.

3. GoDaddy

GoDaddy — компания по регистрации доменных имен, которая заработала хорошую репутацию.

Легкость в использовании. Заметная панель поиска вверху приглашает посетителей найти идеальное доменное имя. Затем платформа создает список доступных доменов верхнего уровня и вариантов.

Если вы только начинаете искать доменное имя, GoDaddy — отличное место для начала. Это отличное место для начала и если вы новичок в доменных именах, потому что здесь есть простой поиск и простая процедура покупки.

4. Instant Domain Search

Мгновенный поиск домена. Доступные домены отображаются в режиме реального времени по мере ввода. Это приятный штрих, который дает вам мгновенное удовлетворение.

Обидно то, что нажатие на покупку не всегда гарантирует доступность домена. Вы попадаете на domain.com, чтобы совершить покупку, и, к счастью, представлены другие варианты, которые не делают это полностью напрасной тратой усилий.

Когда вы ищете имя для своей компании или для себя, Instant Domain Search предлагает самые быстрые результаты поиска. Это прекрасный инструмент, чтобы получить имя, не тратя много времени.

5. Blog Tyrant

Предоставляя вам возможности доступных доменов, Blog Tyrant помогает вам сэкономить время и нервы. Удобно, что не нужно просеивать недоступные имена веб-сайтов — это делает поиск домена менее разочаровывающим.

Вы мыслитель будущего и хотите выйти на горячий рынок недвижимости Марса через несколько столетий? Blog Tyrant найдет вариант даже для вас.

Хорошо, мы понимаем, что вы, вероятно, хотите, чтобы ваш веб-сайт достигал более скромных целей, чем наш. Blog Tyrant эффективен в любой тематической области, поскольку предоставляет множество альтернатив.

6. NameMesh

Существует несколько способов создания доменных имен в DomainNameMesh, и все делается для того, чтобы предоставить вам выбор. Вы можете искать наиболее распространенные расширения, переставлять буквы, комбинировать слова и суффиксы, а также другие функции, чтобы получить длинный список возможных доменных имен, многие из которых вы найдете полезными.

Вы планируете начать бизнес по продаже онлайн варежек для котят (в конце концов, они все время пропадают)? При равном количестве попаданий и промахов NameMesh сгенерирует большое количество вариантов.

Чем больше вариантов у вас есть при выборе доменного имени, тем лучше. NameMesh предлагает создателя домена, который генерирует цунами потенциальных доменных имен.

7. DomainWheel

Пора. Скажем прямо: многие генераторы доменных имен производят много мусора. Но что, если бы вы могли использовать ИИ, чтобы найти подходящее доменное имя? DomainWheel утверждает, что его поиск на основе ИИ обеспечивает лучший выбор, чем поисковые системы.

Не то чтобы кто-то хотел попробовать продавать десерты на горе Эверест в Интернете, но если вы это сделаете, DomainWheel предлагает несколько отличных альтернатив, и buybakedalaska.org является лишь одним из них.

DomainWheel отличается от конкурентов наличием инструмента с искусственным интеллектом, который обеспечивает лучшие результаты.

8. Bust a Name

Bust a Name — это поисковая система доменных имен, которая позволяет находить доступные доменные имена с помощью широкого спектра сложных методов поиска.

Вы можете настроить ряд параметров в панели создателя домена. Выберите, начинать или заканчивать определенным словом. Степень натуральности, также, можно выбирать. После этого выберите длину символа. У вас есть пять вариантов расширений справа: .com, .net, .org, .info и .biz.

Еще одна функция, которую мы обожаем, — это возможность сохранять поиск домена и возобновлять его позже. Этот вариант сохранения найденных вами имен, которые вам нравятся, гарантирует, что ни одно из ваших усилий не будет потеряно.

9. Генератор доменных имен Shopify

Shopify — это мощное решение для электронной коммерции, которое упрощает создание интернет-магазина для всех. С Shopify легко разработать веб-сайт, использовать корзину для покупок, принимать заказы и обрабатывать запасы. Для создания интернет-магазина требуется доменное имя. Они обеспечивают поиск доменного имени на своем веб-сайте, но это все равно полезно, даже если вам больше ничего не нужно от Shopify.

Партнерский инструмент для платформы не позволяет персонализировать предложения; вместо этого он отображает доступность из множества различных расширений. Это сработает, если у вас уже есть несколько доменных имен.

10. Nameboy

Nameboy — это онлайн-генератор доменных имен, который имеет несколько других функций, в том числе, генератор названий компаний, генератор имен подкастов и генератор имен стартапов.

Акцент делается на домены, заканчивающиеся на .com. В результатах поиска разбросаны различные домены верхнего уровня, но вы не получите длинный список необычных расширений. Если вы ищете домены dot-com, Nameboy — это то, что вам нужно.

Окно поиска Nameboy максимально простое. Если вы ищете перерыв от всех инструментов, которые предоставляют чрезмерное количество вариантов, отправляйтесь в Nameboy для быстрого поиска.

11. Business Name Generator

Введите несколько ключевых слов, и Business Name Generator сгенерирует названия компаний и покажет вам домены, права на которые еще не были заявлены.

Вы получите список потенциальных названий компаний на основе введенных вами ключевых слов. Когда вы нажмете, вы увидите все доступные доменные адреса, которые соответствуют этим именам. Поиск доменных имен, идентичных имени, которое вы хотите, является одним из самых сложных аспектов. Business Name Generator позволяет вам получить оба.

12. Panabee

Внешний вид и компоновка Panabee очень впечатляют. Он не только хорошо выглядит, но и является фантастическим дополнением к этому списку бесплатных генераторов доменов, поскольку предоставляет множество функций.

Окно поиска представлено списком ключевых слов. Рядом с каждым доступным доменным именем отображается синее сердце, а рядом с активными доменами — разбитое сердце. Это отличный генератор доменных имен, визуальные эффекты и стиль которого делают его приятным и привлекательным для пользователей.

13. Lean Domain Search

Найдите отличное доменное имя с Just Domains. Просто введите запрос в поле поиска, и вы получите список доступных интернет-компаний. С помощью этой новой функции теперь вы можете выполнять поиск по дополнительным расширениям доменов, которые могут быть немного менее известны. Благодаря эффективности во главе угла, Lean Domain Search предлагает простой, но эффективный способ поиска.

Lean Domain Search анализирует длину доменного имени, чтобы определить, подойдет ли оно, например, для Твиттера. Большинство генераторов доменных имен не предоставляют метод поиска имен пользователей в социальных сетях, что является важной функцией для всех, кто хочет поддерживать активное присутствие в Твиттере.

14. Zyro

Строка поиска находится вверху, за ней следует раскрывающееся меню. После этого вы увидите свои ключевые слова, которые вы можете ввести или щелкнуть, чтобы получить список доменных имен. Выберите тот, который вам нужен, и Zyro проведет вас через процесс его регистрации. Zyro отличается простым пользовательским интерфейсом.

Цель «Zyro» не в том, чтобы создавать вариации имени; он просто показывает вам, что доступно. Это здорово для этой простоты. Если вы не возражаете против различных расширений, таких как .site, .xyz или .tech, есть большая вероятность, что вы найдете что-то полезное.

15. Truic

Конструктор доменных имен Trulic имеет несколько опций, включая ввод ключевых слов и выбор региона и расширения. Он идеально подходит для небольшой фирмы, которая ищет доменное имя, отражающее ее местоположение.

Разнообразные слова и имена как из бизнес-объектов, так и из названий местоположений имеют доступный URL-адрес. Это особенно полезно для людей, которые находятся на ранних этапах создания компании и создания веб-сайта.

Truic также предлагает создание ООО в дополнение к названиям компаний и веб-сайтов. Это универсальный магазин для открытия собственной фирмы, а в данном случае — двухсторонний.

16. Webhosting Geeks

Генератор брендов на HostingGeeks — это простой и простой инструмент. Вы можете изменить длину выбранного вами доменного имени и положение выбранных вами ключевых слов. Сайт предоставляет дополнительную информацию о брендинге и содержит несколько полезных советов по выбору идеального названия для вашей компании.

Найти доменное имя не составит труда.

Поиск подходящего доменного имени не должен быть сложным процессом, если вы проявите немного фантазии и воспользуетесь генератором доменных имен.

Если вы обнаружите фантастическое имя веб-сайта, выйдите и зарегистрируйте его как можно скорее. Если вы будете ждать слишком долго, это идеальное доменное имя может быть занято. Удачи в ваших поисках!