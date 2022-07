Tem procurado o nome de domínio perfeito mas ainda não o encontraram? Estes 16 geradores de nomes de domínio irão ajudá-lo.

Não se consegue lembrar de um nome de domínio? Talvez prefira usar o seu nome em vez de uma marca? Compilámos uma lista abrangente de alguns dos nossos geradores de nomes de domínio favoritos para o ajudar a encontrar o URL perfeito.

Deve ser difícil encontrar o nome de um website. Pode ser um desafio localizar um domínio de nível superior correspondente à sua visão, uma vez que já existem tantos domínios de destaque. Para começar, tem de inventar um nome invulgar. Então seria melhor se determinasse se o seu conceito está aberto e disponível para compra.

Nomes de domínio populares de nível superior já foram reclamados. No entanto, não se desencoraje. Ferramentas de pesquisa de nomes e geradores de nomes comerciais podem mostrar-lhe que nomes estão disponíveis e fornecer alternativas que teriam sido difíceis de desenvolver independentemente.

16 geradores de nomes de domínio para encontrar o seu próximo domínio

Aqui está uma lista de 16 ferramentas de registo de domínio que podem tornar a procura de um nome de domínio mais acessível.

1. Namecheap

Namecheap é um gerador de nomes de negócios e motor de busca de domínios. Eles fornecem vários modos de pesquisa e filtragem de resultados, permitindo a geração precisa de ideias de nomes de domínio.

Ao procurar um nome de domínio, o elemento essencial é pensar em "E se? As possibilidades são quase ilimitadas. Pode utilizar a opção Opções de Transformação para produzir variantes, e pode escolher as extensões de domínio de nível superior que deseja ver. As opções de nome de domínio chegam ainda mais longe, permitindo-lhe escolher terminações de domínio com base em categorias industriais mais vastas, tais como negócios, tecnologia e marketing. Tem muita influência sobre os resultados da sua pesquisa. Ao utilizar Namecheap, tenha em mente que o seu desempenho é melhor ao introduzir nomes de domínio completos do que palavras-chave.

Namecheap é um dos geradores de nomes de domínio mais respeitáveis e fiáveis, e se estiver a procurar um nome, deverá ser um dos primeiros websites que verifica.

2. Gerador de Ideias de Nomes

À primeira vista, o Gerador de Ideias de Nomes parece ser um simples motor de busca. Por outro lado, fornece uma longa lista de nomes potenciais e muitas extensões de domínio quando posto em acção.

Não só pode determinar se um nome de domínio está disponível, mas o Gerador de Ideias de Nomes também fornece uma lista de variantes. Trocar vogais, remover letras, soletrar nomes para trás, e criar sinónimos são apenas algumas das muitas técnicas utilizadas pelo Gerador de Ideias de Nomes para gerar ideias de nomes distintos.

Outra característica notável é a utilização de palavras-chave geradas por motores de busca enquanto se inventam nomes. Google, Bing, YouTube, Amazon, e outros geradores de palavras-chave específicos da plataforma expandem ainda mais o conjunto de possibilidades de domínio.

O Gerador de Ideias de Nomes de Domínio é uma ferramenta que deve estar no topo da sua pesquisa de nomes de domínio. Pode gerar uma infinidade de sugestões de novos nomes de domínio.

3. GoDaddy

NameCheap é uma empresa de registo de nomes de domínio que estabeleceu uma forte reputação.

A facilidade com que podem ser utilizados. Uma barra de pesquisa proeminente no topo convida os visitantes a encontrar o seu nome de domínio perfeito. Constrói então uma lista de domínios de topo disponíveis e variações a seguir.

Se está apenas a começar com a sua pesquisa de nomes de domínio, GoDaddy é um sítio fantástico para começar. É um óptimo lugar para começar se for novo em nomes de domínio porque tem uma pesquisa simples e um procedimento simples de compra.

4. Pesquisa Instantânea de Domínios

A Pesquisa Instantânea de Domínios é precisamente o que parece. Os domínios gratuitos aparecem em tempo real à medida que se escreve. É um toque agradável que lhe proporciona a gratificação instantânea de ver que partes estão disponíveis.

O que é uma pena é que clicar em comprar nem sempre assegura a disponibilidade do domínio. É levado a domain.com para concluir a sua compra, e felizmente são apresentadas outras opções que não fazem disto um esforço completamente desperdiçado.

Domain Name Pro oferece os resultados de pesquisa mais rápidos quando procura um nome para a sua empresa ou para si próprio. É um belo instrumento para obter um nome sem gastar muito tempo.

5. Blog Tyrant

Ao dar-lhe apenas possibilidades de domínios disponíveis, ajuda-o a poupar tempo e a agravar a situação. É um conforto não peneirar nomes de websites indisponíveis, fazendo uma experiência de pesquisa de domínios menos decepcionante.

É um futuro pensador que quer entrar no mercado imobiliário quente de Marte dentro de alguns séculos? Blog Tyrant oferece nomes de domínio mesmo para si.

Okay, compreendemos que provavelmente queira que o seu website atinja objectivos mais modestos do que o nosso. Blog Tyrant é eficaz em qualquer área temática porque lhe oferece muitas alternativas.

6. NameMesh

Existem várias formas de fazer nomes de domínio no DomainNameMesh, e tudo se resume a fornecer-lhe métodos para o fazer. Pode procurar as extensões mais comuns, reorganizar letras, combinar palavras e sufixos, e outras características para obter uma longa lista de possíveis nomes de domínio com muitos que lhe serão úteis.

Estará a considerar iniciar um negócio que vende luvas de gatinhos online (afinal de contas, elas desaparecem a toda a hora)? Com um número igual de acessos e falhas, NameMesh gera muitas variantes.

Quantas mais escolhas tiver ao seleccionar um nome de domínio, melhor. NameMesh oferece um criador de domínio que gera um tsunami de potenciais nomes de domínio.

7. DomainWheel

É altura de o fazer. Vamos dizê-lo claramente: muitos geradores de nomes de domínio produzem muito lixo. Mas e se fosse possível explorar a IA para encontrar um nome de domínio utilizável? DomainWheel afirma que a sua pesquisa alimentada por IA proporciona melhores escolhas do que os pesquisadores humanos.

Não que alguém queira tentar vender online o Monte Evereste das sobremesas (Alasca Assada), mas se o fizer, DomainWheel proporciona algumas excelentes alternativas, sendo buybakedalaska.org apenas uma delas.

A DomainWheel distingue-se da concorrência por ter uma ferramenta assistida por IA que proporciona melhores resultados.

8. Bust a Name

Bust a Name é um motor de busca de nomes de domínio que lhe permite encontrar nomes de domínio disponíveis com métodos de busca sofisticados.

Pode ajustar várias opções no painel do fabricante do domínio. Escolha se pretende começar ou terminar com uma palavra específica. O grau de naturalidade pode ser escolhido. Depois disso, escolher o comprimento dos caracteres. Tem cinco opções de extensões à direita: .com, .net, .org, .info, e .biz.

Outra característica que adoramos é a capacidade de guardar pesquisas de domínio e retomá-las mais tarde. Esta opção para preservar os nomes que descobriu que gosta garante que nenhum dos seus esforços é perdido.

9. O gerador de nomes de domínio Shopify

>p>Shopify é uma poderosa solução de eCommerce que torna simples a criação de uma loja online para qualquer pessoa. É simples desenvolver um website, usar o seu carrinho de compras, receber encomendas, e tratar do inventário com Shopify. É necessário um nome de domínio para criar uma loja online. Fornecem uma pesquisa de nome de domínio no seu sítio web, mas ainda assim é benéfico mesmo que não precise de mais nada da Shopify.

A ferramenta de parceria para a plataforma não lhe permite personalizar as ofertas; em vez disso, exibe a disponibilidade a partir de várias extensões. Funciona bem se já tiver alguns nomes de domínio em mente.

10. Nameboy

Nameboy é um gerador de nomes de domínio online e algumas outras aplicações, incluindo um gerador de nomes de empresa, um gerador de nomes de podcast, e um gerador de nomes de arranque.

A ênfase está nos domínios que terminam em .com. Vários domínios de topo são salpicados ao longo dos resultados da pesquisa, mas não se recebe uma longa lista de extensões incomuns. Se estiver a pesquisar domínios .com, Nameboy é o lugar para ir.

A caixa de pesquisa do Nameboy é tão simples quanto possível. Quando estiver à procura de uma pausa de todas as ferramentas que fornecem um número excessivo de opções, dirija-se a Nameboy.

11. Business Name Generator

Introduzir algumas palavras-chave, e Business Name Generator irá gerar nomes de empresas e mostrar-lhe domínios que não tenham sido reivindicados.

Vocês obterão uma lista de potenciais nomes de empresas com base nas suas palavras-chave de entrada. Verá todos os endereços de domínio disponíveis que correspondem a estes nomes quando clicar. Encontrar nomes de domínio idênticos ao nome que pretende é um dos aspectos mais desafiantes de estabelecer uma empresa. O Business Name Generator permite-lhe obter ambos através do seu portal simples.

12. Panabee

O aspecto e o layout do Panabee são impressionantes. Tem bom aspecto, mas é também uma adição fantástica a esta lista de geradores de domínio gratuitos, uma vez que fornece muitas características.

Uma caixa de pesquisa é apresentada com uma lista de palavras-chave. Cada nome de domínio disponível recebe um coração azul ao seu lado, com um coração partido ao lado de domínios activos. É um grande gerador de nomes de domínio, com visuais e estilo tornando-o uma experiência agradável e envolvente para o utilizador.

13. Pesquisa de Domínio Lean

Encontrar um grande nome de domínio com Just Domains. Escreva uma consulta na caixa de pesquisa, e receberá uma lista de pontos coms disponíveis. Com esta nova funcionalidade, pode agora pesquisar contra extensões de domínio adicionais que possam ser menos conhecidas. A Pesquisa de Domínio Lean proporciona uma forma simples mas eficaz de pesquisar com eficiência na vanguarda.

Pesquisa de Domínio Lean analisa o comprimento de um nome de domínio para determinar se este daria um bom cabo no Twitter. A maioria dos geradores de nomes de domínio não fornecem um método para procurar nomes de utilizador de meios de comunicação social, que é uma característica essencial para qualquer pessoa que queira manter uma presença activa no Twitter.

14. Zyro

A barra de pesquisa está no topo, seguida de um menu drop-down. Depois disso, verá as suas palavras-chave, que pode introduzir ou clicar para obter uma lista de nomes de domínio. Por favor seleccione a que pretende, e Zyro irá acompanhá-lo através do seu registo. Zyro distingue-se com uma interface de utilizador simples.

O objectivo de Zyro não é criar variações sobre um nome; ele apenas lhe mostra o que está disponível. É excelente para esta simplicidade. Se não se importar com diferentes extensões como .site, .xyz, ou .tech, há uma boa hipótese de encontrar algo útil.

15. Truic

Truic's domain name builder tem algumas opções, incluindo introduzir palavras-chave e seleccionar uma região e uma extensão. É ideal para uma pequena empresa que procura um nome de domínio que reflicta a sua localização.

Várias palavras e nomes tanto de entidades empresariais como de nomes de localização têm um URL acessível. É particularmente útil para indivíduos nas fases iniciais de estabelecimento de uma empresa e criação de um website.

Truic também oferece formação LLC, para além de nomes de empresas e de websites. São um balcão único para iniciar a sua empresa. Com isto, são um balcão de duas paragens.

16. Webhosting Geeks

O Gerador de Marcas em HostingGeeks é uma ferramenta essencial e directa. Pode modificar o comprimento do nome de domínio escolhido e a posição das suas palavras-chave seleccionadas. O site fornece mais informações sobre a marca e inclui alguns conselhos úteis sobre a selecção do nome perfeito para a sua empresa.

Encontrar um nome de domínio não tem de ser difícil.

Aterrar o nome de domínio correcto não tem de ser complexo se usar alguma imaginação e um gerador de nomes de domínio.

Se descobrir um grande nome de site, saia e registe-o o mais depressa possível. Se esperar demasiado tempo, esse nome de domínio perfeito pode ser tomado. Boa sorte!