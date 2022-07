¿Has estado buscando el nombre de dominio perfecto pero aún no lo has encontrado? Estos 16 generadores de nombres de dominio te ayudarán.

¿No recuerdas un nombre de dominio? ¿Quizá prefiere utilizar su nombre en lugar de una marca? Hemos recopilado una lista completa de algunos de nuestros generadores de nombres de dominio favoritos para ayudarle a encontrar la URL perfecta.

Encontrar el nombre de un sitio web puede ser difícil. Puede ser un reto localizar un dominio de nivel superior que corresponda a su visión, ya que hay muchos destacados. Para empezar, debe idear un nombre inusual. A continuación, sería mejor que determinara si su concepto está abierto y disponible para su compra.

Se han reclamado ya varios nombres de dominio populares. Sin embargo, no se desanime. Las herramientas de búsqueda de nombres y los generadores de nombres de empresas pueden mostrarle qué nombres están disponibles y ofrecerle alternativas que habrían sido difíciles de desarrollar de forma independiente.

16 generadores de nombres de dominio para encontrar su próximo dominio

Aquí tiene una lista de 16 herramientas de registro de dominios que podrían hacer más accesible la búsqueda de un nombre de dominio.

1. Namecheap

Namecheap es un generador de nombres de empresa y buscador de dominios. Proporcionan varios modos de búsqueda y filtrado de resultados, lo que permite generar ideas precisas de nombres de dominio.

Cuando se busca un nombre de dominio, el elemento esencial es pensar en "¿Y si?". Las posibilidades son casi ilimitadas. Puede utilizar la opción Opciones de transformación para producir variantes, y puede elegir las extensiones de dominio de nivel superior que desee ver. Las opciones de nombres de dominio llegan aún más lejos, permitiéndole elegir terminaciones de dominio basadas en categorías industriales más amplias como negocios, tecnología y marketing. Usted tiene mucha influencia sobre los resultados de su búsqueda. Cuando utilice Namecheap, tenga en cuenta que funciona mejor cuando se introducen nombres de dominio completos en lugar de palabras clave.

Namecheap es uno de los generadores de nombres de dominio más reputados y fiables, y si está buscando un nombre, debería ser uno de los primeros sitios web que compruebe.

2. Generador de ideas de nombres

A primera vista, el Generador de ideas de nombres parece ser un simple motor de búsqueda. Por otro lado, proporciona una larga lista de nombres potenciales y muchas extensiones de dominio cuando se pone en acción.

No sólo puede determinar si un nombre de dominio está disponible, sino que el Generador de Ideas de Nombres también proporciona una lista de variantes. Intercambiar vocales, eliminar letras, deletrear los nombres al revés y crear sinónimos son sólo algunas de las muchas técnicas empleadas por el Generador de Ideas de Nombres para generar ideas de nombres distintos.

Otra característica destacada es el uso de palabras clave generadas por los motores de búsqueda mientras se inventan los nombres. Google, Bing, YouTube, Amazon y otros generadores de palabras clave específicos de la plataforma amplían el conjunto de posibilidades de dominio aún más.

El Generador de Ideas de Nombres de Dominio es una herramienta que debe estar en la parte superior de su búsqueda de nombres de dominio. Puede generar una plétora de nuevas sugerencias de nombres de dominio.

3. GoDaddy

NameCheap es una empresa de registro de nombres de dominio que ha establecido una sólida reputación.

La facilidad con la que se pueden utilizar. Una prominente barra de búsqueda en la parte superior invita a los visitantes a encontrar su nombre de dominio perfecto. A continuación, construye una lista de dominios de nivel superior disponibles y variaciones next.

Si usted está empezando con su investigación de nombres de dominio, GoDaddy es un lugar fantástico para empezar. Es un gran lugar para empezar si eres nuevo en los nombres de dominio porque tiene una búsqueda simple y un procedimiento sencillo para la compra.

4. Búsqueda instantánea de dominios

La búsqueda instantánea de dominios es precisamente lo que parece. Los dominios libres aparecen en tiempo real mientras escribes. Es un buen detalle que te proporciona la gratificación instantánea de ver qué partes están disponibles.

Lo que es una pena es que al hacer clic en comprar no siempre se asegura la disponibilidad del dominio. Se le lleva a domain.com para completar su compra, y afortunadamente se presentan otras opciones que no hacen que esto sea un esfuerzo completamente desperdiciado.

Domain Name Pro ofrece los resultados de búsqueda más rápidos cuando está buscando un nombre para su empresa o para usted mismo. Es un hermoso instrumento para obtener un nombre sin gastar mucho tiempo.

5. Blog Tyrant

Al ofrecerte sólo posibilidades de dominios disponibles, te ayuda a ahorrar tiempo y disgustos. Es un consuelo no tener que rebuscar entre los nombres de sitios web no disponibles, lo que hace que la experiencia de búsqueda de dominios sea menos decepcionante.

¿Es usted un pensador del futuro que quiere entrar en el mercado inmobiliario de Marte dentro de unos siglos? Blog Tyrant ofrece nombres de dominio incluso para usted.

De acuerdo, entendemos que probablemente quiera que su sitio web alcance objetivos más modestos que los nuestros. Blog Tyrant es eficaz en cualquier área temática porque le ofrece muchas alternativas.

6. NameMesh

Hay varias maneras de hacer nombres de dominio en el DomainNameMesh, y se esfuerza por proporcionar métodos para que usted pueda hacerlo. Puede buscar las extensiones más comunes, reordenar las letras, combinar palabras y sufijos, y otras características para obtener una larga lista de posibles nombres de dominio con muchos que le resultarán útiles.

¿Está considerando iniciar un negocio que venda en línea mitones para gatitos (después de todo, se pierden todo el tiempo)? Con un número igual de aciertos y desaciertos, NameMesh genera muchas variantes.

Cuantas más opciones tengas a la hora de seleccionar un nombre de dominio, mejor. NameMesh ofrece un creador de dominios que genera un tsunami de posibles nombres de dominio.

7. DomainWheel

Es el momento. Lo diremos claramente: muchos generadores de nombres de dominio producen un montón de basura. Pero, ¿y si pudieras aprovechar la IA para encontrar un nombre de dominio utilizable? DomainWheel afirma que su búsqueda impulsada por la IA proporciona mejores opciones que los buscadores humanos.

No es que nadie quiera intentar vender el Monte Everest de los postres (Baked Alaska) en línea, pero si lo hace, DomainWheel proporciona algunas alternativas excelentes, siendo buybakedalaska.org sólo una de ellas.

DomainWheel se distingue de la competencia por tener una herramienta asistida por IA que ofrece mejores resultados.

8. Bust a Name

Bust a Name es un motor de búsqueda de nombres de dominio que te permite encontrar nombres de dominio disponibles con sofisticados métodos de búsqueda.

Puedes ajustar varias opciones en el panel del creador de dominios. Elija si quiere empezar o terminar con una palabra específica. Se puede elegir el grado de naturalidad. Después, elija la longitud de los caracteres. Tienes cinco opciones de extensiones a la derecha: .com, .net, .org, .info y .biz.

Otra característica que adoramos es la capacidad de guardar las búsquedas de dominios y retomarlas más tarde. Esta opción de conservar los nombres que descubriste que te gustan garantiza que no se pierda nada de tu esfuerzo.

9. El generador de nombres de dominio de Shopify

Shopify es una potente solución de comercio electrónico que facilita la creación de una tienda online a cualquiera. Es sencillo desarrollar un sitio web, usar su carrito de compras, tomar pedidos y manejar el inventario con Shopify. Se requiere un nombre de dominio para crear una tienda online. Proporcionan una búsqueda de nombres de dominio en su sitio web, pero sigue siendo beneficioso incluso si no necesitas nada más de Shopify.

La herramienta de asociación para la plataforma no te permite personalizar las ofertas; en su lugar, muestra la disponibilidad de varias extensiones. Funciona bien si ya tienes unos cuantos nombres de dominio en mente.

10. Nameboy

Nameboy es un generador de nombres de dominio en línea y algunas otras aplicaciones, incluyendo un generador de nombres de empresas, un generador de nombres de podcasts y un generador de nombres de startups.

El énfasis está en los dominios que terminan en .com. En los resultados de la búsqueda aparecen varios dominios de primer nivel, pero no se recibe una larga lista de extensiones poco comunes. Si estás buscando dominios punto com, Nameboy es el lugar adecuado.

El cuadro de búsqueda de Nameboy es de lo más sencillo. Cuando busques un descanso de todas las herramientas que ofrecen un número excesivo de opciones, dirígete a Nameboy.

11. Generador de nombres de empresas

Ingresa algunas palabras clave y el Generador de nombres de empresas generará nombres de empresas y te mostrará los dominios que no han sido reclamados.

Obtendrás una lista de posibles nombres de empresas basada en las palabras clave que hayas introducido. Al hacer clic, verás todas las direcciones de dominio disponibles que coinciden con estos nombres. Encontrar nombres de dominio idénticos al nombre que desea es uno de los aspectos más difíciles de establecer una empresa. Business Name Generator te permite obtener ambos a través de su sencillo portal.

12. Panabee

El aspecto y el diseño de Panabee son impresionantes. Se ve bien, pero también es una fantástica adición a esta lista de generadores de dominios gratuitos ya que proporciona muchas características.

Se presenta un cuadro de búsqueda con una lista de palabras clave. Cada nombre de dominio disponible tiene un corazón azul al lado, con un corazón roto al lado de los dominios activos. Es un gran generador de nombres de dominio, con visuales y estilo que hacen que sea una experiencia de usuario agradable y atractiva.

13. Lean Domain Search

Encuentra un gran nombre de dominio con Just Domains. Escribe una consulta en el cuadro de búsqueda y recibirás una lista de puntos com disponibles. Con esta nueva función, ahora puedes buscar en otras extensiones de dominio que pueden ser menos conocidas. Lean Domain Search proporciona una forma sencilla y eficaz de buscar con la eficiencia en primer lugar.

Lean Domain Search analiza la longitud de un nombre de dominio para determinar si sería un buen nombre de usuario de Twitter. La mayoría de los generadores de nombres de dominio no proporcionan un método para buscar nombres de usuario de medios sociales, que es una característica esencial para cualquier persona que quiera mantener una presencia activa en Twitter.

14. Zyro

La barra de búsqueda está en la parte superior, seguida de un menú desplegable. Después de eso, verás tus palabras clave, que puedes introducir o hacer clic para obtener una lista de nombres de dominio. Selecciona el que quieras y Zyro te guiará para registrarlo. Zyro se distingue por su sencilla interfaz de usuario.

El propósito de Zyro no es crear variaciones de un nombre; simplemente te muestra lo que está disponible. Es excelente por esta simplicidad. Si no te importan las diferentes extensiones como .site, .xyz o .tech, es muy probable que encuentres algo útil.

15. Truic

El constructor de nombres de dominio de Truic tiene unas cuantas opciones, incluyendo la introducción de palabras clave y la selección de una región y una extensión. Es ideal para una pequeña empresa que busque un nombre de dominio que refleje su ubicación.

Diversas palabras y nombres tanto de entidades empresariales como de localidades tienen una URL accesible. Es especialmente útil para las personas que se encuentran en las primeras fases de la creación de una empresa y la creación de un sitio web.

Truic también ofrece la formación de LLC, además de los nombres de empresas y sitios web. Son una ventanilla única para iniciar su empresa. Con esto, son una tienda de dos paradas.

16. Webhosting Geeks

El generador de nombres de marca en HostingGeeks es una herramienta esencial y sencilla. Puede modificar la longitud del nombre de dominio elegido y la posición de las palabras clave seleccionadas. El sitio ofrece más información sobre la creación de marcas e incluye algunos consejos útiles sobre la selección del nombre perfecto para su empresa.

Encontrar un nombre de dominio no tiene por qué ser difícil.

Encontrar el nombre de dominio adecuado no tiene por qué ser complejo si utiliza un poco de imaginación y un generador de nombres de dominio.

Si descubre un gran nombre de sitio web, salga y regístrelo lo antes posible. Si esperas demasiado, ese nombre de dominio perfecto podría estar cogido. Buena suerte