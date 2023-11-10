具有本地支持的无代码平台的优势

无代码平台彻底改变了企业构建和部署软件应用程序的方式。自动化开发过程使非技术用户和公民开发人员能够用最少的编程知识创建强大的应用程序。这带来了快速的开发周期、减少了技术债务、降低了开发成本等好处。

尽管如此，有时被忽视的一个方面是no-code平台中本地部署支持的重要性。本地部署涉及在组织自己的基础设施上托管和管理应用程序，而不是依赖云供应商。这可以更好地控制应用程序和数据，使其成为具有严格安全性、合规性或定制要求的企业的关键考虑因素。

本文探讨了支持本地部署的no-code平台的优势，包括增强的数据安全性和合规性、更好的定制和控制以及与遗留系统的无缝集成。

增强数据安全性和合规性

在云环境中部署应用程序时，数据安全性和合规性通常是最关心的问题。当数据外部存储在云供应商的基础设施中时，遵守各种监管框架（例如GDPR 、HIPAA 或其他行业特定法规）可能会面临挑战。

no-code应用程序的本地部署使组织能够完全控制其应用程序基础架构和数据存储，从而解决了这些问题。这使得内部 IT 团队能够更轻松地实施严格的安全措施、遵守数据保护法并遵守特定行业的法规。

此外，本地部署允许组织利用其在安全基础设施方面的现有投资，从而更经济高效地保护关键数据。通过在其基础设施内本地托管应用程序，企业可以确保其敏感信息保持隔离和安全。

更好的定制和控制

通过本地部署，企业可以完全控制其应用程序环境。这使得组织能够微调其基础设施的各个方面，从网络配置到硬件资源，确保最佳性能并满足特定的业务需求。

对基础设施的更好控制还允许更精细的定制，使组织能够实现云供应商可能不支持的定制功能或集成。本地部署允许组织不受限制地定制其应用程序，为扩展和改进提供无限的可能性。

此外，内部部署使组织能够完全控制应用程序的正常运行时间和维护计划。在此设置中，企业可以确保应用程序更新或维护任务不会中断其关键运营。这种控制级别对于具有严格服务级别协议 (SLA) 的行业或在互联网连接有限的地区运营的企业尤其重要。

对no-code平台的本地支持提供了增强的数据安全性和合规性以及对应用程序和基础设施的更好的定制和控制。选择no-code平台时，这些优势使得本地部署对于具有严格安全性、合规性或定制要求的组织至关重要。

减少延迟并提高性能

no-code平台中的本地支持可以显着减少延迟并提高所开发应用程序的性能。当应用程序托管在组织的基础架构上时，数据和资源更接近用户，从而加快响​​应时间。

使用本地基础设施通常意味着您的应用程序将利用组织的最佳网络连接，从而提供响应更快的用户体验。这对于在互联网连接可能欠佳或性能要求严格的地区运营的企业（例如实时通信、在线游戏或金融交易平台）尤其有利。

此外，本地部署使企业能够微调其应用程序托管环境并对其进行定制以满足特定需求。因此，组织可以优化服务器配置、网络资源和存储容量，以确保其应用程序提供最佳的用户体验。使用通用的基于云的托管选项很难实现这种级别的控制和定制。

更轻松地与旧系统集成

许多组织依赖遗留系统来进行关键业务运营。虽然这些系统过去可能很高效，但随着时间的推移，它们往往变得复杂且难以维护或升级。将这些遗留系统与新应用程序集成可能具有挑战性，尤其是在处理基于云的技术时。

本地no-code平台使应用程序与现有遗留系统的连接和集成变得更加容易，因为它们通常驻留在组织的基础设施上。将本地应用程序与遗留系统连接可以帮助企业充分利用之前在硬件和软件方面投资的潜力，同时受益于no-code解决方案的敏捷性和成本效益。

例如，使用较旧的客户关系管理 (CRM)系统的企业可以使用no-code平台开发现代 Web 或移动应用程序，同时仍保留本地基础设施上的 CRM 功能。这避免了昂贵的迁移工作或复杂的集成过程，同时提供了更加无缝和高效的应用程序生态系统。

混合部署选项

并非所有组织都可以完全过渡到本地或基于云的解决方案。一些企业更喜欢维护结合了本地和云基础设施的混合架构，使他们能够在安全性、控制和可扩展性之间取得平衡。

具有本地支持的No-code平台可以通过提供混合部署选项来满足这种灵活性需求。混合方法对于拥有敏感数据的企业、需要严格安全措施的应用程序或受严格法规监管的行业特别有利。通过在本地部署应用程序的某些组件，而在云上部署其他组件，企业可以确保敏感数据保存在受控环境中，同时对非关键组件使用基于云的服务。

混合部署还可以使组织能够更有效地为特定应用程序或功能分配必要的资源，从而简化资源管理。例如，企业可以在云中部署其面向客户的 Web 应用程序，以最大限度地提高可扩展性和用户体验，但将敏感的后端服务和数据库保留在本地，以确保安全性和控制。

AppMaster等No-code平台支持混合部署选项，允许客户通过其企业订阅获取应用程序的源代码。这种灵活性使组织能够根据自己的需求和约束定制应用程序部署策略，帮助他们在利用no-code技术的力量的同时实现两全其美。

no-code平台中的本地支持为企业提供了减少延迟、提高性能、更轻松地与遗留系统集成以及通过混合部署选项实现的灵活性。这些优势使得本地no-code解决方案对于寻求保持对其应用程序和数据的控制同时获得no-code开发优势的组织来说非常有吸引力。 AppMaster是一个强大的no-code平台，支持本地部署和混合配置，使企业能够创建强大、可扩展且高效的应用程序，以满足其独特的需求。

本地No-Code解决方案的真实示例

随着no-code平台的日益普及以及对本地部署支持的需求不断增加，一些现实世界的企业示例已经从利用这些解决方案中受益。以下是一些这样的例子：

金融机构

银行和金融组织经常处理敏感的金融信息，并受到 GDPR 和HIPAA等严格法规的约束。通过采用本地no-code平台，这些组织可以快速构建应用程序，保持对其数据和基础设施的完全控制，并确保遵守相关行业法规。

医疗保健机构

医院和医疗机构处理机密的患者信息，这些信息必须受到各种数据保护法的保护。本地no-code平台允许这些提供商开发自定义应用程序，同时确保敏感患者数据的最高级别的隐私和安全性。

政府机构

政府机构面临着保护敏感数据免遭未经授权访问的严格要求。本地no-code平台使他们能够简化操作并自动化流程，同时遵守严格的数据安全标准。

制造公司

制造公司注重速度和效率，寻求优化工作流程、简化沟通和自动化各种业务流程的方法。本地no-code平台使这些组织能够构建自定义应用程序，而不会影响安全性或对其专有信息的控制。

AppMaster ：支持本地No-Code部署

AppMaster是一个创新的no-code平台，能够满足需要本地部署的企业的需求。认识到对数据安全、定制和更好的控制不断增长的需求， AppMaster使组织能够充分利用no-code开发的潜力，而不影响其基本要求。使AppMaster成为寻求本地no-code部署的企业的绝佳选择的一些关键功能包括：

企业订阅： AppMaster 提供企业订阅计划，客户可以访问应用程序源代码，使他们能够在自己的基础设施上托管应用程序。这确保了对部署和数据管理的完全控制，同时利用 AppMaster 高效的 no-code 平台。

提供企业订阅计划，客户可以访问应用程序源代码，使他们能够在自己的基础设施上托管应用程序。这确保了对部署和数据管理的完全控制，同时利用 高效的 平台。 与遗留系统无缝集成： 通过访问应用程序源代码和二进制文件的能力，企业可以轻松地将AppMaster构建的应用程序与其现有的本地遗留系统集成，从而简化操作并利用现有的硬件和软件投资。

通过访问应用程序源代码和二进制文件的能力，企业可以轻松地将AppMaster构建的应用程序与其现有的本地遗留系统集成，从而简化操作并利用现有的硬件和软件投资。 支持 PostgreSQL 兼容数据库： AppMaster 应用程序可以使用任何PostgreSQL兼容数据库作为主数据库。这种灵活性使企业能够使用适合其需求的数据库，确保与现有基础设施无缝集成。

应用程序可以使用任何PostgreSQL兼容数据库作为主数据库。这种灵活性使企业能够使用适合其需求的数据库，确保与现有基础设施无缝集成。 出色的可扩展性： AppMaster 使用Go（Golang）作为后端应用程序，提供卓越的性能和可扩展性，使其成为企业级和高负载用例的理想解决方案。

具有本地支持的No-Code平台的未来趋势

随着no-code平台世界的不断发展，本地支持的集成成为塑造该技术未来的关键趋势。预计在具有本地功能的no-code平台领域将出现一些值得注意的发展。

高级安全措施： 具有本地支持的 no-code 平台的未来迭代可能会优先考虑更强大的安全功能。这包括增强的加密协议、多因素身份验证和全面的访问控制，确保组织能够在自己的基础设施内维持最高的数据保护标准。

具有本地支持的 平台的未来迭代可能会优先考虑更强大的安全功能。这包括增强的加密协议、多因素身份验证和全面的访问控制，确保组织能够在自己的基础设施内维持最高的数据保护标准。 混合云部署： 预期趋势表明将转向混合云部署，其中 no-code 平台无缝地连接本地基础设施和云服务。这种灵活性将使组织能够利用这两种环境的优势，满足特定要求，同时利用云资源提供的可扩展性。

预期趋势表明将转向混合云部署，其中 平台无缝地连接本地基础设施和云服务。这种灵活性将使组织能够利用这两种环境的优势，满足特定要求，同时利用云资源提供的可扩展性。 与新兴技术集成： No-code 平台有望与人工智能、机器学习和物联网 (IoT)等新兴技术更加无缝地集成。这种集成将使用户能够构建复杂的应用程序，而无需进行大量编码，从而为各个行业的创新解决方案打开了大门。

平台有望与人工智能、机器学习和物联网 (IoT)等新兴技术更加无缝地集成。这种集成将使用户能够构建复杂的应用程序，而无需进行大量编码，从而为各个行业的创新解决方案打开了大门。 增强的协作能力： 协作是现代工作场所的关键，未来具有本地支持的 no-code 平台可能会侧重于增强协作功能。实时编辑、共享工作流程和协作调试工具将成为不可或缺的一部分，从而促进具有不同技术背景的用户之间的团队合作。

协作是现代工作场所的关键，未来具有本地支持的 平台可能会侧重于增强协作功能。实时编辑、共享工作流程和协作调试工具将成为不可或缺的一部分，从而促进具有不同技术背景的用户之间的团队合作。 更好的定制选项： 随着组织寻求更定制的解决方案，未来的 no-code 平台可能会提供更多的定制选项。用户将可以灵活地使平台适应特定的行业需求，创建与其独特业务流程精确匹配的应用程序。

随着组织寻求更定制的解决方案，未来的 平台可能会提供更多的定制选项。用户将可以灵活地使平台适应特定的行业需求，创建与其独特业务流程精确匹配的应用程序。 改进的可扩展性： 可扩展性仍然是任何技术的一个重要方面，未来的 no-code 平台预计将进一步增强可扩展性功能。这将确保在这些平台上开发的应用程序能够随着组织不断变化的需求和规模而无缝增长。

可扩展性仍然是任何技术的一个重要方面，未来的 平台预计将进一步增强可扩展性功能。这将确保在这些平台上开发的应用程序能够随着组织不断变化的需求和规模而无缝增长。 关注用户体验（UX）： 用户体验将是未来发展的核心。 No-code 平台旨在提供直观且用户友好的环境，使非技术用户更容易积极为开发过程做出贡献。

用户体验将是未来发展的核心。 平台旨在提供直观且用户友好的环境，使非技术用户更容易积极为开发过程做出贡献。 全球可访问性：具有本地支持的 No-code 平台可能会变得更容易在全球范围内访问。这包括改进的语言支持、遵守不同的监管标准以及对不同文化背景的考虑，使这些平台能够为全球范围内的广泛用户提供通用性。

随着这些趋势的实现， no-code开发和本地支持之间的协同作用将重塑组织应用程序开发的方式，提供简单性、安全性和适应性的强大组合。

最后的想法

对于优先考虑数据安全、合规性、定制和控制的组织来说，对no-code平台的本地支持至关重要。虽然大多数no-code平台都是以云为中心的，但AppMaster等解决方案允许企业在其基础设施上托管其无代码构建的应用程序，同时受益于no-code开发的固有优势。

随着对no-code解决方案的需求不断增长，企业必须仔细评估可用选项并选择优先考虑其独特需求的平台。通过这样做，组织可以增强其团队的能力，简化工作流程，并通过本地支持释放no-code平台的全部潜力。