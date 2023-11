I vantaggi delle piattaforme senza codice con supporto in sede

Le piattaforme senza codice hanno rivoluzionato il modo in cui le aziende creano e distribuiscono applicazioni software. L'automazione del processo di sviluppo consente agli utenti non tecnici e agli sviluppatori cittadini di creare applicazioni potenti con una conoscenza di programmazione minima. Ciò ha portato, tra gli altri vantaggi, a cicli di sviluppo rapidi, a una riduzione del debito tecnico e a minori costi di sviluppo .

Tuttavia, un aspetto che a volte viene trascurato è l’importanza del supporto per la distribuzione in sede nelle piattaforme no-code. La distribuzione on-premise implica l'hosting e la gestione delle applicazioni sull'infrastruttura di un'organizzazione anziché affidarsi a un fornitore cloud. Ciò consente un maggiore controllo su applicazioni e dati, rendendolo una considerazione fondamentale per le aziende con severi requisiti di sicurezza, conformità o personalizzazione.

Questo articolo esplora i vantaggi delle piattaforme no-code che supportano la distribuzione in sede, tra cui maggiore sicurezza e conformità dei dati, maggiore personalizzazione e controllo e integrazione perfetta con i sistemi legacy.

Maggiore sicurezza e conformità dei dati

La sicurezza e la conformità dei dati sono spesso le principali preoccupazioni quando si distribuiscono applicazioni in un ambiente basato su cloud. La conformità con vari quadri normativi, come GDPR , HIPAA o altre normative specifiche del settore, può essere complessa quando i dati vengono archiviati esternamente nell'infrastruttura di un fornitore cloud.

L'implementazione on-premise di applicazioni no-code risolve questi problemi offrendo alle organizzazioni il pieno controllo sull'infrastruttura delle applicazioni e sull'archiviazione dei dati. Ciò consente ai team IT interni di implementare misure di sicurezza rigorose, aderire alle leggi sulla protezione dei dati e conformarsi più facilmente alle normative specifiche del settore.

Inoltre, l'implementazione on-premise consente alle organizzazioni di sfruttare gli investimenti esistenti nell'infrastruttura di sicurezza, rendendo più conveniente la protezione dei dati critici. Ospitando le applicazioni localmente all'interno della propria infrastruttura, le aziende possono garantire che le loro informazioni sensibili rimangano isolate e sicure.

Maggiore personalizzazione e controllo

Con la distribuzione on-premise, le aziende hanno il controllo completo sul proprio ambiente applicativo. Ciò consente alle organizzazioni di ottimizzare ogni aspetto della propria infrastruttura, dalle configurazioni di rete alle risorse hardware, garantendo prestazioni ottimali e soddisfacendo esigenze aziendali specifiche.

Un maggiore controllo sull’infrastruttura consente inoltre una personalizzazione più granulare, consentendo alle organizzazioni di implementare funzionalità personalizzate o integrazioni che un fornitore cloud potrebbe non supportare. La distribuzione on-premise consente alle organizzazioni di personalizzare le proprie applicazioni senza restrizioni, offrendo possibilità illimitate di espansione e miglioramento.

Inoltre, la distribuzione on-premise offre all'organizzazione il pieno controllo sui tempi di attività e sui programmi di manutenzione dell'applicazione. In questa configurazione, le aziende possono garantire che gli aggiornamenti delle applicazioni o le attività di manutenzione non interrompano le loro operazioni critiche. Questo livello di controllo è particolarmente cruciale per le industrie con rigorosi accordi sul livello di servizio (SLA) o per le aziende che operano in aree con connettività Internet limitata.

Il supporto on-premise per piattaforme no-code offre maggiore sicurezza e conformità dei dati e maggiore personalizzazione e controllo su applicazioni e infrastruttura. Quando si sceglie una piattaforma no-code, questi vantaggi rendono la distribuzione in sede essenziale per le organizzazioni con severi requisiti di sicurezza, conformità o personalizzazione.

Latenza ridotta e prestazioni migliorate

Il supporto on-premise nelle piattaforme no-code può ridurre significativamente la latenza e migliorare le prestazioni delle applicazioni sviluppate. Quando le applicazioni sono ospitate sull'infrastruttura dell'organizzazione, i dati e le risorse sono più vicini agli utenti, il che si traduce in tempi di risposta più rapidi.

L'utilizzo dell'infrastruttura locale spesso significa che le tue applicazioni attingeranno alle connessioni di rete ottimali della tua organizzazione, fornendo un'esperienza utente più reattiva. Ciò è particolarmente vantaggioso per le aziende che operano in regioni in cui la connettività Internet potrebbe non essere ottimale o avere requisiti di prestazione rigorosi, come comunicazioni in tempo reale, giochi online o piattaforme di trading finanziario.

Inoltre, l'implementazione on-premise consente alle aziende di ottimizzare i propri ambienti di hosting delle applicazioni e di personalizzarli per soddisfare esigenze specifiche. Di conseguenza, le organizzazioni possono ottimizzare le configurazioni dei server, le risorse di rete e la capacità di storage per garantire che le loro applicazioni forniscano la migliore esperienza utente possibile. Questo livello di controllo e personalizzazione è difficile da ottenere con opzioni di hosting generiche basate su cloud.

Integrazione più semplice con i sistemi legacy

Molte organizzazioni si affidano a sistemi legacy per operazioni aziendali critiche. Sebbene questi sistemi possano essere stati efficienti in passato, spesso diventano complessi e difficili da mantenere o aggiornare nel tempo. L’integrazione di questi sistemi legacy con nuove applicazioni può essere impegnativa, soprattutto quando si ha a che fare con tecnologie basate su cloud.

Le piattaforme no-code on-premise semplificano la connessione e l'integrazione delle applicazioni con i sistemi legacy esistenti, poiché spesso risiedono nell'infrastruttura dell'organizzazione. Collegare le applicazioni on-premise con i sistemi legacy può aiutare le aziende a sfruttare tutto il potenziale dei loro precedenti investimenti in hardware e software, beneficiando al tempo stesso dell'agilità e del rapporto costo-efficacia delle soluzioni no-code.

Ad esempio, un'azienda che utilizza un vecchio sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) può sviluppare una moderna app Web o mobile utilizzando una piattaforma no-code pur mantenendo la funzionalità CRM sulla propria infrastruttura locale. Ciò evita costosi sforzi di migrazione o complesse procedure di integrazione, fornendo al tempo stesso un ecosistema applicativo più fluido ed efficiente.

Opzioni di distribuzione ibrida

Non tutte le organizzazioni possono passare completamente a soluzioni on-premise o basate su cloud. Alcune aziende preferiscono mantenere un'architettura ibrida che combini sia l'infrastruttura on-premise che quella cloud, consentendo loro di trovare un equilibrio tra sicurezza, controllo e scalabilità.

Le piattaforme No-code con supporto in sede possono soddisfare questa esigenza di flessibilità fornendo opzioni di distribuzione ibrida. Un approccio ibrido può essere particolarmente vantaggioso per le aziende con dati sensibili, applicazioni che richiedono misure di sicurezza rigorose o settori disciplinati da normative rigorose. Distribuendo alcuni componenti di un'applicazione on-premise e altri sul cloud, le aziende possono garantire che i dati sensibili siano conservati in un ambiente controllato mentre utilizzano servizi basati su cloud per componenti non critici.

Le distribuzioni ibride possono anche semplificare la gestione delle risorse consentendo alle organizzazioni di allocare le risorse necessarie per applicazioni o funzionalità specifiche in modo più efficiente. Ad esempio, un'azienda può distribuire la propria applicazione Web rivolta al cliente nel cloud per massimizzare la scalabilità e l'esperienza utente, ma mantenere i servizi backend e i database sensibili in sede per garantire sicurezza e controllo.

Le piattaforme No-code come AppMaster supportano opzioni di distribuzione ibrida consentendo ai clienti di ottenere il codice sorgente delle applicazioni con il loro abbonamento Enterprise. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di personalizzare le proprie strategie di distribuzione delle applicazioni in base ai propri requisiti e vincoli, aiutandole a ottenere il meglio da entrambi i mondi sfruttando al tempo stesso la potenza della tecnologia no-code.

Il supporto on-premise nelle piattaforme no-code offre alle aziende una latenza ridotta, prestazioni migliorate, un'integrazione più semplice con i sistemi legacy e flessibilità attraverso opzioni di distribuzione ibrida. Questi vantaggi rendono le soluzioni on-premise no-code interessanti per le organizzazioni che cercano di mantenere il controllo sulle proprie applicazioni e dati, raccogliendo al tempo stesso i vantaggi dello sviluppo no-code. AppMaster, una potente piattaforma no-code, supporta la distribuzione in sede e le configurazioni ibride, consentendo alle aziende di creare applicazioni potenti, scalabili ed efficienti che soddisfano le loro esigenze specifiche.

Esempi reali di soluzioni on-premise No-Code

Con la crescente popolarità delle piattaforme no-code e la crescente domanda di supporto per l'implementazione in sede, diversi esempi reali di aziende hanno tratto vantaggio dall'utilizzo di queste soluzioni. Ecco alcuni di questi casi:

Istituzioni finanziarie

Le banche e le organizzazioni finanziarie spesso trattano informazioni finanziarie sensibili e sono soggette a normative rigorose come GDPR e HIPAA . Adottando piattaforme no-code on-premise, queste organizzazioni possono creare rapidamente applicazioni, mantenere il pieno controllo sui propri dati e sulla propria infrastruttura e garantire la conformità alle normative di settore pertinenti.

Fornitori di servizi sanitari

Gli ospedali e le strutture sanitarie gestiscono informazioni riservate sui pazienti che devono essere protette ai sensi di varie leggi sulla protezione dei dati. Le piattaforme no-code on-premise consentono a questi fornitori di sviluppare applicazioni personalizzate garantendo al tempo stesso il massimo livello di privacy e sicurezza per i dati sensibili dei pazienti.

Agenzie governative

Gli enti governativi devono far fronte a requisiti rigorosi per proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati. Le piattaforme no-code on-premise consentono loro di semplificare le operazioni e automatizzare i processi aderendo a rigorosi standard di sicurezza dei dati.

Compagnie manifatturiere

Con particolare attenzione alla velocità e all'efficienza, le aziende manifatturiere cercano modi per ottimizzare i flussi di lavoro, semplificare la comunicazione e automatizzare vari processi aziendali. Le piattaforme no-code on-premise consentono a queste organizzazioni di creare applicazioni personalizzate senza compromettere la sicurezza o il controllo sulle informazioni proprietarie.

AppMaster: potenziamento della distribuzione on-premise No-Code

AppMaster è un'innovativa piattaforma no-code che va ben oltre nel soddisfare le esigenze delle aziende che richiedono l'implementazione in sede. Riconoscendo la crescente domanda di sicurezza dei dati, personalizzazione e maggiore controllo, AppMaster consente alle organizzazioni di sfruttare tutto il potenziale dello sviluppo no-code senza compromettere i requisiti essenziali. Alcune delle funzionalità chiave che rendono AppMaster una scelta eccellente per le aziende che cercano un'implementazione no-code in sede includono:

Abbonamento Enterprise: AppMaster offre un piano di abbonamento Enterprise in cui i clienti possono accedere al codice sorgente dell'applicazione, consentendo loro di ospitare le applicazioni sulla propria infrastruttura. Ciò garantisce il controllo completo sulla distribuzione e sulla gestione dei dati sfruttando al tempo stesso l'efficiente piattaforma no-code di AppMaster .

offre un piano di abbonamento Enterprise in cui i clienti possono accedere al codice sorgente dell'applicazione, consentendo loro di ospitare le applicazioni sulla propria infrastruttura. Ciò garantisce il controllo completo sulla distribuzione e sulla gestione dei dati sfruttando al tempo stesso l'efficiente piattaforma di . Integrazione perfetta con i sistemi legacy: grazie alla possibilità di accedere al codice sorgente dell'applicazione e ai file binari, le aziende possono facilmente integrare le applicazioni create da AppMaster con i sistemi legacy on-premise esistenti, semplificando le operazioni e sfruttando gli investimenti esistenti in hardware e software.

grazie alla possibilità di accedere al codice sorgente dell'applicazione e ai file binari, le aziende possono facilmente integrare le applicazioni create da AppMaster con i sistemi legacy on-premise esistenti, semplificando le operazioni e sfruttando gli investimenti esistenti in hardware e software. Supporto per database compatibili con PostgreSQL: le applicazioni AppMaster possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario. Questa flessibilità consente alle aziende di lavorare con database adatti alle loro esigenze, garantendo una perfetta integrazione con l'infrastruttura esistente.

le applicazioni possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario. Questa flessibilità consente alle aziende di lavorare con database adatti alle loro esigenze, garantendo una perfetta integrazione con l'infrastruttura esistente. Scalabilità eccezionale: AppMaster utilizza Go (Golang) per le applicazioni backend, offrendo prestazioni e scalabilità eccellenti, rendendolo una soluzione ideale per casi d'uso a livello aziendale e ad alto carico.

Tendenze future nelle piattaforme No-Code con supporto in sede

Mentre il mondo delle piattaforme no-code continua ad evolversi, l’integrazione del supporto on-premise si rivela una tendenza chiave che plasma il futuro di questa tecnologia. Sono previsti numerosi sviluppi degni di nota nell’ambito delle piattaforme no-code con funzionalità on-premise.

Misure di sicurezza avanzate: le future iterazioni di piattaforme no-code con supporto in sede daranno probabilmente la priorità a funzionalità di sicurezza ancora più potenti. Ciò include protocolli di crittografia avanzati, autenticazione a più fattori e controlli di accesso completi, garantendo che le organizzazioni possano mantenere i più elevati standard di protezione dei dati all’interno della propria infrastruttura.

le future iterazioni di piattaforme con supporto in sede daranno probabilmente la priorità a funzionalità di sicurezza ancora più potenti. Ciò include protocolli di crittografia avanzati, autenticazione a più fattori e controlli di accesso completi, garantendo che le organizzazioni possano mantenere i più elevati standard di protezione dei dati all’interno della propria infrastruttura. Implementazioni di cloud ibrido: le tendenze previste suggeriscono uno spostamento verso implementazioni di cloud ibrido, in cui le piattaforme no-code collegano perfettamente l’infrastruttura on-premise e i servizi cloud. Questa flessibilità consentirà alle organizzazioni di sfruttare i vantaggi di entrambi gli ambienti, soddisfacendo requisiti specifici e sfruttando al tempo stesso la scalabilità offerta dalle risorse cloud.

le tendenze previste suggeriscono uno spostamento verso implementazioni di cloud ibrido, in cui le piattaforme collegano perfettamente l’infrastruttura on-premise e i servizi cloud. Questa flessibilità consentirà alle organizzazioni di sfruttare i vantaggi di entrambi gli ambienti, soddisfacendo requisiti specifici e sfruttando al tempo stesso la scalabilità offerta dalle risorse cloud. Integrazione con le tecnologie emergenti: si prevede che le piattaforme No-code si integreranno più perfettamente con le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e l’ Internet delle cose (IoT) . Questa integrazione consentirà agli utenti di creare applicazioni sofisticate senza la necessità di una codifica estesa, aprendo le porte a soluzioni innovative in vari settori.

si prevede che le piattaforme si integreranno più perfettamente con le tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e l’ Internet delle cose (IoT) . Questa integrazione consentirà agli utenti di creare applicazioni sofisticate senza la necessità di una codifica estesa, aprendo le porte a soluzioni innovative in vari settori. Funzionalità di collaborazione migliorate: la collaborazione è fondamentale nei luoghi di lavoro moderni e le future piattaforme no-code con supporto in sede si concentreranno probabilmente sul miglioramento delle funzionalità di collaborazione. La modifica in tempo reale, i flussi di lavoro condivisi e gli strumenti di debug collaborativo diventeranno parte integrante, favorendo il lavoro di squadra tra utenti con background tecnici diversi.

la collaborazione è fondamentale nei luoghi di lavoro moderni e le future piattaforme con supporto in sede si concentreranno probabilmente sul miglioramento delle funzionalità di collaborazione. La modifica in tempo reale, i flussi di lavoro condivisi e gli strumenti di debug collaborativo diventeranno parte integrante, favorendo il lavoro di squadra tra utenti con background tecnici diversi. Maggiori opzioni di personalizzazione: poiché le organizzazioni cercano soluzioni più personalizzate, le future piattaforme no-code offriranno probabilmente maggiori opzioni di personalizzazione. Gli utenti avranno la flessibilità necessaria per adattare la piattaforma ai requisiti specifici del settore, creando applicazioni che si allineano perfettamente ai loro processi aziendali specifici.

poiché le organizzazioni cercano soluzioni più personalizzate, le future piattaforme offriranno probabilmente maggiori opzioni di personalizzazione. Gli utenti avranno la flessibilità necessaria per adattare la piattaforma ai requisiti specifici del settore, creando applicazioni che si allineano perfettamente ai loro processi aziendali specifici. Scalabilità migliorata: la scalabilità rimane un aspetto cruciale di qualsiasi tecnologia e si prevede che le future piattaforme no-code miglioreranno ulteriormente le funzionalità di scalabilità. Ciò garantirà che le applicazioni sviluppate su queste piattaforme possano crescere senza problemi di pari passo con l’evoluzione delle esigenze e delle dimensioni dell’organizzazione.

la scalabilità rimane un aspetto cruciale di qualsiasi tecnologia e si prevede che le future piattaforme miglioreranno ulteriormente le funzionalità di scalabilità. Ciò garantirà che le applicazioni sviluppate su queste piattaforme possano crescere senza problemi di pari passo con l’evoluzione delle esigenze e delle dimensioni dell’organizzazione. Focus sulla User Experience (UX): l'esperienza dell'utente sarà centrale negli sviluppi futuri. Le piattaforme No-code mireranno a fornire un ambiente intuitivo e facile da usare, rendendo ancora più accessibile agli utenti non tecnici il contributo attivo al processo di sviluppo.

l'esperienza dell'utente sarà centrale negli sviluppi futuri. Le piattaforme mireranno a fornire un ambiente intuitivo e facile da usare, rendendo ancora più accessibile agli utenti non tecnici il contributo attivo al processo di sviluppo. Accessibilità globale: le piattaforme No-code con supporto in sede diventeranno probabilmente più accessibili a livello globale. Ciò include un migliore supporto linguistico, la conformità con diversi standard normativi e considerazioni per vari contesti culturali, rendendo queste piattaforme versatili per un’ampia gamma di utenti in tutto il mondo.

Man mano che queste tendenze si materializzano, la sinergia tra lo sviluppo no-code e il supporto in sede è pronta a rimodellare il modo in cui le organizzazioni affrontano lo sviluppo delle applicazioni, offrendo una potente combinazione di semplicità, sicurezza e adattabilità.

Pensieri finali

Il supporto on-premise per le piattaforme no-code è essenziale per le organizzazioni che danno priorità alla sicurezza, alla conformità, alla personalizzazione e al controllo dei dati. Sebbene la maggior parte delle piattaforme no-code siano incentrate sul cloud, soluzioni come AppMaster consentono alle aziende di ospitare le proprie applicazioni realizzate senza codice sulle proprie infrastrutture, beneficiando al tempo stesso dei vantaggi intrinseci dello sviluppo no-code.

Poiché la domanda di soluzioni no-code continua a crescere, è fondamentale per le aziende valutare attentamente le opzioni disponibili e selezionare piattaforme che diano priorità alle loro esigenze specifiche. In questo modo, le organizzazioni possono potenziare i propri team, semplificare i flussi di lavoro e sfruttare tutto il potenziale delle piattaforme no-code con supporto in sede.