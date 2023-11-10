مزايا الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مع الدعم المحلي

لقد أحدثت الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية ثورة في الطريقة التي تقوم بها الشركات ببناء ونشر التطبيقات البرمجية. تعمل أتمتة عملية التطوير على تمكين المستخدمين غير التقنيين والمطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات قوية بأقل قدر من المعرفة البرمجية. وقد أدى ذلك إلى دورات تطوير سريعة، وتقليل الديون الفنية ، وانخفاض تكاليف التطوير ، من بين فوائد أخرى.

ومع ذلك، فإن أحد الجوانب التي يتم تجاهلها أحيانًا هو أهمية دعم النشر المحلي في الأنظمة الأساسية no-code. يتضمن النشر المحلي استضافة التطبيقات وإدارتها على البنية التحتية الخاصة بالمؤسسة بدلاً من الاعتماد على بائع السحابة. يتيح ذلك تحكمًا أكبر في التطبيقات والبيانات، مما يجعله أحد الاعتبارات المهمة للشركات ذات متطلبات الأمان أو الامتثال أو التخصيص الصارمة.

تستكشف هذه المقالة مزايا الأنظمة الأساسية التي no-code والتي تدعم النشر محليًا، بما في ذلك أمان البيانات المحسن والامتثال وزيادة التخصيص والتحكم والتكامل السلس مع الأنظمة القديمة.

تعزيز أمن البيانات والامتثال

غالبًا ما يكون أمان البيانات والامتثال من أهم الاهتمامات عند نشر التطبيقات في بيئة قائمة على السحابة. قد يمثل الامتثال لأطر تنظيمية مختلفة، مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أو قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) أو غيرها من اللوائح الخاصة بالصناعة، تحديًا عندما يتم تخزين البيانات خارجيًا في البنية التحتية لمورد السحابة.

يعمل النشر الداخلي للتطبيقات التي no-code على حل هذه المخاوف من خلال منح المؤسسات التحكم الكامل في البنية التحتية للتطبيقات وتخزين البيانات. يتيح ذلك لفرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية تنفيذ إجراءات أمنية صارمة، والالتزام بقوانين حماية البيانات، والامتثال للوائح الخاصة بالصناعة بسهولة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح النشر داخل الشركة للمؤسسات الاستفادة من استثماراتها الحالية في البنية التحتية الأمنية، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة لحماية البيانات المهمة. ومن خلال استضافة التطبيقات محليًا ضمن بنيتها التحتية، يمكن للشركات ضمان بقاء معلوماتها الحساسة معزولة وآمنة.

تخصيص وتحكم أكبر

ومع النشر داخل الشركة، تتمتع الشركات بالتحكم الكامل في بيئة التطبيقات الخاصة بها. يتيح ذلك للمؤسسات ضبط كل جانب من جوانب البنية التحتية الخاصة بها، بدءًا من تكوينات الشبكة وحتى موارد الأجهزة، مما يضمن الأداء الأمثل وتلبية احتياجات العمل المحددة.

كما يسمح التحكم الأكبر في البنية التحتية أيضًا بمزيد من التخصيص الدقيق، مما يمكّن المؤسسات من تنفيذ ميزات مخصصة أو عمليات تكامل قد لا يدعمها بائع السحابة. يسمح النشر داخل الشركة للمؤسسات بتخصيص تطبيقاتها دون قيود، مما يوفر إمكانيات لا حدود لها للتوسع والتحسين.

علاوة على ذلك، يتيح النشر داخل الشركة للمؤسسة السيطرة الكاملة على وقت تشغيل التطبيق وجداول الصيانة. في هذا الإعداد، يمكن للشركات التأكد من أن تحديثات التطبيقات أو مهام الصيانة لا تعطل عملياتها الحيوية. يعد هذا المستوى من التحكم أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص للصناعات التي لديها اتفاقيات مستوى خدمة صارمة (SLAs) أو الشركات العاملة في مناطق ذات اتصال محدود بالإنترنت.

يوفر الدعم الداخلي للأنظمة الأساسية no-code أمانًا وامتثالًا محسنين للبيانات وتخصيصًا أكبر وتحكمًا أكبر في التطبيقات والبنية التحتية. عند اختيار نظام no-code ، فإن هذه المزايا تجعل النشر المحلي ضروريًا للمؤسسات ذات متطلبات الأمان أو الامتثال أو التخصيص الصارمة.

تقليل الكمون وتحسين الأداء

يمكن أن يؤدي الدعم الداخلي في الأنظمة الأساسية no-code إلى تقليل زمن الوصول بشكل كبير وتحسين أداء التطبيقات المطورة. عندما تتم استضافة التطبيقات على البنية التحتية للمؤسسة، تكون البيانات والموارد أقرب إلى المستخدمين، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أسرع.

غالبًا ما يعني استخدام البنية التحتية المحلية أن تطبيقاتك ستستفيد من اتصالات الشبكة المثالية لمؤسستك، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر استجابة. وهذا مفيد بشكل خاص للشركات التي تعمل في مناطق قد يكون فيها الاتصال بالإنترنت دون المستوى الأمثل أو لديها متطلبات أداء صارمة، مثل الاتصال في الوقت الفعلي أو الألعاب عبر الإنترنت أو منصات التداول المالي.

علاوة على ذلك، فإن النشر داخل الشركة يمكّن الشركات من ضبط بيئات استضافة التطبيقات الخاصة بها وتخصيصها لتلبية الاحتياجات المحددة. ونتيجة لذلك، يمكن للمؤسسات تحسين تكوينات الخادم وموارد الشبكة وسعة التخزين لضمان أن تطبيقاتها توفر أفضل تجربة مستخدم ممكنة. يصعب تحقيق هذا المستوى من التحكم والتخصيص باستخدام خيارات الاستضافة السحابية العامة.

تكامل أسهل مع الأنظمة القديمة

تعتمد العديد من المؤسسات على الأنظمة القديمة في العمليات التجارية الهامة. على الرغم من أن هذه الأنظمة ربما كانت فعالة في الماضي، إلا أنها غالبًا ما تصبح معقدة ويصعب صيانتها أو ترقيتها بمرور الوقت. قد يكون دمج هذه الأنظمة القديمة مع التطبيقات الجديدة أمرًا صعبًا، خاصة عند التعامل مع التقنيات السحابية.

تعمل الأنظمة الأساسية الداخلية no-code على تسهيل ربط التطبيقات ودمجها مع الأنظمة القديمة الحالية، حيث أنها غالبًا ما تكون موجودة في البنية التحتية للمؤسسة. يمكن أن يساعد ربط التطبيقات المحلية بالأنظمة القديمة الشركات على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لاستثماراتها السابقة في الأجهزة والبرامج مع الاستفادة من سرعة الحلول التي no-code وفعاليتها من حيث التكلفة.

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على سبيل المثال، يمكن لشركة تستخدم نظامًا قديمًا لإدارة علاقات العملاء (CRM) تطوير تطبيق ويب أو جوال حديث باستخدام نظام no-code مع الاستمرار في الاحتفاظ بوظيفة CRM على البنية التحتية المحلية الخاصة بها. يؤدي هذا إلى تجنب جهود الترحيل باهظة الثمن أو إجراءات التكامل المعقدة مع توفير نظام بيئي للتطبيقات أكثر سلاسة وكفاءة.

خيارات النشر الهجين

لا يمكن لجميع المؤسسات الانتقال بشكل كامل إلى الحلول المحلية أو المستندة إلى السحابة. تفضل بعض الشركات الحفاظ على بنية هجينة تجمع بين البنية التحتية المحلية والسحابية، مما يسمح لها بالموازنة بين الأمان والتحكم وقابلية التوسع.

يمكن للأنظمة الأساسية التي No-code مع الدعم المحلي أن تلبي هذه الحاجة إلى المرونة من خلال توفير خيارات النشر المختلطة. يمكن أن يكون النهج المختلط مفيدًا بشكل خاص للشركات التي لديها بيانات حساسة، أو التطبيقات التي تتطلب إجراءات أمنية صارمة، أو الصناعات التي تحكمها لوائح صارمة. من خلال نشر بعض مكونات التطبيق محليًا ومكونات أخرى على السحابة، يمكن للشركات ضمان الاحتفاظ بالبيانات الحساسة في بيئة خاضعة للرقابة أثناء استخدام الخدمات المستندة إلى السحابة للمكونات غير المهمة.

يمكن لعمليات النشر المختلط أيضًا تبسيط إدارة الموارد من خلال تمكين المؤسسات من تخصيص الموارد اللازمة لتطبيقات أو ميزات محددة بشكل أكثر كفاءة. على سبيل المثال، قد تقوم إحدى الشركات بنشر تطبيق الويب الذي يواجه العملاء في السحابة لتحقيق أقصى قدر من قابلية التوسع وتجربة المستخدم مع الاحتفاظ بالخدمات الخلفية وقواعد البيانات الحساسة داخل الشركة لضمان الأمان والتحكم.

تدعم الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster خيارات النشر المختلطة من خلال السماح للعملاء بالحصول على الكود المصدري للتطبيقات من خلال اشتراكهم المؤسسي. تتيح هذه المرونة للمؤسسات تصميم استراتيجيات نشر التطبيقات الخاصة بها بناءً على متطلباتها وقيودها، مما يساعدها في تحقيق أفضل ما في كلا العالمين مع تسخير قوة التكنولوجيا no-code.

يوفر الدعم المحلي في الأنظمة الأساسية no-code للشركات زمن وصول أقل وأداء محسنًا وتكاملًا أسهل مع الأنظمة القديمة ومرونة من خلال خيارات النشر المختلط. تجعل هذه المزايا الحلول الداخلية no-code مقنعة للمؤسسات التي تسعى إلى الحفاظ على التحكم في تطبيقاتها وبياناتها مع جني فوائد التطوير no-code. AppMaster ، عبارة عن نظام أساسي قوي no-code ، يدعم النشر داخل الشركة والتكوينات المختلطة، مما يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة تلبي متطلباتها الفريدة.

أمثلة من العالم الحقيقي للحلول التي No-Code داخل الشركة

مع تزايد شعبية المنصات no-code والطلب المتزايد على دعم النشر داخل الشركة، استفادت العديد من الأمثلة الواقعية للشركات من الاستفادة من هذه الحلول. فيما يلي بعض هذه الحالات:

المؤسسات المالية

تتعامل البنوك والمؤسسات المالية غالبًا مع المعلومات المالية الحساسة وتخضع للوائح صارمة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) . ومن خلال اعتماد منصات داخلية no-code ، يمكن لهذه المؤسسات بناء التطبيقات بسرعة، والحفاظ على السيطرة الكاملة على بياناتها وبنيتها التحتية، وضمان الامتثال للوائح الصناعية ذات الصلة.

مقدمي الرعاية الصحية

تتعامل المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية مع معلومات المرضى السرية التي يجب حمايتها بموجب قوانين حماية البيانات المختلفة. تسمح الأنظمة الأساسية الداخلية no-code لهؤلاء المزودين بتطوير تطبيقات مخصصة مع ضمان أعلى مستوى من الخصوصية والأمان لبيانات المرضى الحساسة.

وكالات الحكومة

تواجه الهيئات الحكومية متطلبات صارمة لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به. تمكنهم الأنظمة الأساسية الداخلية no-code من تبسيط عملياتهم وأتمتة العمليات مع الالتزام بمعايير أمان البيانات الصارمة.

الشركات المصنعة

ومن خلال التركيز على السرعة والكفاءة، تبحث شركات التصنيع عن طرق لتحسين سير العمل، وتبسيط الاتصالات، وأتمتة العمليات التجارية المختلفة. تعمل الأنظمة الأساسية الداخلية no-code على تمكين هذه المؤسسات من إنشاء تطبيقات مخصصة دون المساس بالأمان أو التحكم في معلومات الملكية الخاصة بها.

AppMaster: تمكين النشر No-Code داخل الشركة

AppMaster عبارة عن منصة مبتكرة no-code تتخطى الحدود في تلبية احتياجات الشركات التي تتطلب النشر داخل الشركة. وإدراكًا للطلب المتزايد على أمان البيانات والتخصيص والمزيد من التحكم، يمكّن AppMaster المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة للتطوير no-code دون المساس بمتطلباتها الأساسية. تتضمن بعض الميزات الرئيسية التي تجعل AppMaster خيارًا ممتازًا للشركات التي تسعى إلى النشر no-code داخل الشركة ما يلي:

الاشتراك المؤسسي: يقدم AppMaster خطة اشتراك مؤسسية حيث يمكن للعملاء الوصول إلى كود مصدر التطبيق، مما يمكنهم من استضافة التطبيقات على البنية التحتية الخاصة بهم. ويضمن ذلك التحكم الكامل في النشر وإدارة البيانات مع الاستفادة من منصة AppMaster الفعالة التي no-code .

يقدم خطة اشتراك مؤسسية حيث يمكن للعملاء الوصول إلى كود مصدر التطبيق، مما يمكنهم من استضافة التطبيقات على البنية التحتية الخاصة بهم. ويضمن ذلك التحكم الكامل في النشر وإدارة البيانات مع الاستفادة من منصة الفعالة التي . التكامل السلس مع الأنظمة القديمة: مع القدرة على الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدرية للتطبيق والملفات الثنائية، يمكن للشركات بسهولة دمج التطبيقات المبنية على AppMaster مع أنظمتها القديمة الموجودة داخل الشركة، وتبسيط العمليات والاستفادة من الاستثمارات الحالية في الأجهزة والبرامج.

مع القدرة على الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدرية للتطبيق والملفات الثنائية، يمكن للشركات بسهولة دمج التطبيقات المبنية على AppMaster مع أنظمتها القديمة الموجودة داخل الشركة، وتبسيط العمليات والاستفادة من الاستثمارات الحالية في الأجهزة والبرامج. دعم قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL: يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. تسمح هذه المرونة للشركات بالعمل مع قواعد البيانات التي تناسب احتياجاتها، مما يضمن التكامل السلس مع بنيتها التحتية الحالية.

يمكن لتطبيقات العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. تسمح هذه المرونة للشركات بالعمل مع قواعد البيانات التي تناسب احتياجاتها، مما يضمن التكامل السلس مع بنيتها التحتية الحالية. قابلية التوسع المتميزة: يستخدم AppMaster Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، مما يوفر أداءً ممتازًا وقابلية للتوسع، مما يجعله حلاً مثاليًا لحالات الاستخدام عالية التحميل على مستوى المؤسسة.

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الاتجاهات المستقبلية في الأنظمة الأساسية No-Code مع الدعم المحلي

مع استمرار تطور عالم المنصات التي no-code ، يبرز تكامل الدعم المحلي باعتباره اتجاهًا رئيسيًا يشكل مستقبل هذه التكنولوجيا. من المتوقع حدوث العديد من التطورات الملحوظة في مجال المنصات no-code والتي تتمتع بقدرات محلية.

التدابير الأمنية المتقدمة: من المرجح أن تعطي التكرارات المستقبلية للأنظمة no-code مع الدعم الداخلي الأولوية لميزات الأمان الأكثر قوة. يتضمن ذلك بروتوكولات التشفير المحسنة، والمصادقة متعددة العوامل، وضوابط الوصول الشاملة، مما يضمن قدرة المؤسسات على الحفاظ على أعلى معايير حماية البيانات داخل البنية التحتية الخاصة بها.

من المرجح أن تعطي التكرارات المستقبلية للأنظمة مع الدعم الداخلي الأولوية لميزات الأمان الأكثر قوة. يتضمن ذلك بروتوكولات التشفير المحسنة، والمصادقة متعددة العوامل، وضوابط الوصول الشاملة، مما يضمن قدرة المؤسسات على الحفاظ على أعلى معايير حماية البيانات داخل البنية التحتية الخاصة بها. عمليات نشر السحابة الهجينة: تشير الاتجاهات المتوقعة إلى التحرك نحو عمليات نشر السحابة الهجينة، حيث تقوم المنصات no-code بالربط بسلاسة بين البنية التحتية المحلية والخدمات السحابية. وستمكن هذه المرونة المؤسسات من الاستفادة من فوائد كلتا البيئتين، ومعالجة متطلبات محددة مع الاستفادة من قابلية التوسع التي توفرها الموارد السحابية.

تشير الاتجاهات المتوقعة إلى التحرك نحو عمليات نشر السحابة الهجينة، حيث تقوم المنصات بالربط بسلاسة بين البنية التحتية المحلية والخدمات السحابية. وستمكن هذه المرونة المؤسسات من الاستفادة من فوائد كلتا البيئتين، ومعالجة متطلبات محددة مع الاستفادة من قابلية التوسع التي توفرها الموارد السحابية. التكامل مع التقنيات الناشئة: من المتوقع أن تتكامل المنصات No-code بسلاسة أكبر مع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT) . سيمكن هذا التكامل المستخدمين من إنشاء تطبيقات متطورة دون الحاجة إلى عمليات ترميز واسعة النطاق، مما يفتح الأبواب أمام حلول مبتكرة في مختلف الصناعات.

من المتوقع أن تتكامل المنصات بسلاسة أكبر مع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT) . سيمكن هذا التكامل المستخدمين من إنشاء تطبيقات متطورة دون الحاجة إلى عمليات ترميز واسعة النطاق، مما يفتح الأبواب أمام حلول مبتكرة في مختلف الصناعات. قدرات التعاون المحسنة: يعد التعاون أمرًا أساسيًا في أماكن العمل الحديثة، ومن المرجح أن تركز الأنظمة الأساسية المستقبلية التي no-code والتي تتمتع بدعم محلي على تعزيز الميزات التعاونية. سيصبح التحرير في الوقت الفعلي، وسير العمل المشترك، وأدوات تصحيح الأخطاء التعاونية جزءًا لا يتجزأ من العمل الجماعي، مما يعزز العمل الجماعي بين المستخدمين ذوي الخلفيات التقنية المتنوعة.

يعد التعاون أمرًا أساسيًا في أماكن العمل الحديثة، ومن المرجح أن تركز الأنظمة الأساسية المستقبلية التي والتي تتمتع بدعم محلي على تعزيز الميزات التعاونية. سيصبح التحرير في الوقت الفعلي، وسير العمل المشترك، وأدوات تصحيح الأخطاء التعاونية جزءًا لا يتجزأ من العمل الجماعي، مما يعزز العمل الجماعي بين المستخدمين ذوي الخلفيات التقنية المتنوعة. خيارات تخصيص أكبر: بينما تسعى المؤسسات إلى حلول أكثر تخصيصًا، فمن المرجح أن توفر الأنظمة الأساسية المستقبلية no-code خيارات تخصيص متزايدة. سيتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لتكييف النظام الأساسي مع متطلبات الصناعة المحددة، وإنشاء تطبيقات تتوافق بدقة مع عمليات الأعمال الفريدة الخاصة بهم.

بينما تسعى المؤسسات إلى حلول أكثر تخصيصًا، فمن المرجح أن توفر الأنظمة الأساسية المستقبلية خيارات تخصيص متزايدة. سيتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لتكييف النظام الأساسي مع متطلبات الصناعة المحددة، وإنشاء تطبيقات تتوافق بدقة مع عمليات الأعمال الفريدة الخاصة بهم. تحسين قابلية التوسع: تظل قابلية التوسع جانبًا حاسمًا في أي تقنية، ومن المتوقع أن تعمل الأنظمة الأساسية المستقبلية no-code على تعزيز ميزات قابلية التوسع. سيضمن ذلك أن التطبيقات التي تم تطويرها على هذه الأنظمة الأساسية يمكن أن تنمو بسلاسة جنبًا إلى جنب مع الاحتياجات المتطورة وحجم المنظمة.

تظل قابلية التوسع جانبًا حاسمًا في أي تقنية، ومن المتوقع أن تعمل الأنظمة الأساسية المستقبلية على تعزيز ميزات قابلية التوسع. سيضمن ذلك أن التطبيقات التي تم تطويرها على هذه الأنظمة الأساسية يمكن أن تنمو بسلاسة جنبًا إلى جنب مع الاحتياجات المتطورة وحجم المنظمة. التركيز على تجربة المستخدم (UX): ستكون تجربة المستخدم أساسية في التطورات المستقبلية. ستهدف المنصات No-code إلى توفير بيئة بديهية وسهلة الاستخدام، مما يجعلها في متناول المستخدمين غير التقنيين للمساهمة في عملية التطوير بنشاط.

ستكون تجربة المستخدم أساسية في التطورات المستقبلية. ستهدف المنصات إلى توفير بيئة بديهية وسهلة الاستخدام، مما يجعلها في متناول المستخدمين غير التقنيين للمساهمة في عملية التطوير بنشاط. إمكانية الوصول العالمية: من المرجح أن تصبح الأنظمة No-code مع الدعم المحلي أكثر سهولة على المستوى العالمي. يتضمن ذلك تحسين الدعم اللغوي، والامتثال للمعايير التنظيمية المتنوعة، والاعتبارات الخاصة بالسياقات الثقافية المختلفة، مما يجعل هذه المنصات متعددة الاستخدامات لمجموعة واسعة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ومع تحقق هذه الاتجاهات، فإن التآزر بين التطوير no-code والدعم الداخلي يستعد لإعادة تشكيل كيفية تعامل المؤسسات مع تطوير التطبيقات، مما يوفر مزيجًا قويًا من البساطة والأمان والقدرة على التكيف.

افكار اخيرة

يعد الدعم المحلي للأنظمة الأساسية no-code أمرًا ضروريًا للمؤسسات التي تعطي الأولوية لأمن البيانات والامتثال والتخصيص والتحكم. في حين أن معظم المنصات no-code تتمحور حول السحابة، فإن حلول مثل AppMaster تسمح للشركات باستضافة تطبيقاتها المبنية على بدون تعليمات برمجية على بنيتها التحتية مع الاستفادة من المزايا الكامنة في التطوير no-code.

مع استمرار تزايد الطلب على الحلول no-code ، من المهم للشركات أن تقوم بتقييم الخيارات المتاحة بعناية واختيار الأنظمة الأساسية التي تعطي الأولوية لمتطلباتها الفريدة. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمؤسسات تمكين فرقها، وتبسيط سير العمل، وفتح الإمكانات الكاملة للمنصات no-code من خلال الدعم المحلي.