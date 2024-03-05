AppMaster 无代码平台更新 | 2024 年 2 月

每个月，我们都会努力改进AppMaster ，今年二月，我们为其添加了新功能，使应用程序创建更加轻松、更加安全。

让我们探索一下新功能以及它如何改变您的应用程序构建过程！

多域部署

您现在可以在单个部署计划中分配多个自定义域。此增强功能允许无缝配置各种 Web 或后端应用程序以在不同域下运行。

定制项目的数字足迹变得更加容易，因为此功能为组织和区分应用程序套件的组件开辟了新的可能性，为每个组件提供了自己独特的域空间。

身份验证模块更新

我们还很高兴地宣布对AppMaster上生成的后端应用程序的 Auth 模块进行重大更新。以下是主要改进：

新的业务流程块： 更新引入了简化工作流程的块，包括注册、用户身份验证、密码重置和恢复。

更新引入了简化工作流程的块，包括注册、用户身份验证、密码重置和恢复。 增强的安全令牌： 我们通过旨在防范暴力攻击的新块来支持确认和恢复令牌的生成。

我们通过旨在防范暴力攻击的新块来支持确认和恢复令牌的生成。 探测块： 允许检查用户凭据而无需创建会话的附加功能。

允许检查用户凭据而无需创建会话的附加功能。 会话管理升级： 除了现有的“获取当前用户”块之外，还引入了“获取当前会话”以进行更深入的会话控制。

除了现有的“获取当前用户”块之外，还引入了“获取当前会话”以进行更深入的会话控制。 Passkey (FIDO2) 集成： 我们扩展了支持范围，包括用于使用 Passkey 的块，从而通过行业标准协议增强安全性。

我们扩展了支持范围，包括用于使用 Passkey 的块，从而通过行业标准协议增强安全性。 高级会话签名：现在支持服务器请求的 ECDSA 签名和可选的请求主体散列，以进一步确保通信安全。

这些更新丰富了Auth模块，为您提供更安全、高效、现代化的后端身份验证系统。

增强的文件配置

在最新的更新中，我们引入了管理基本文件的新功能，这些文件在应用程序的部署策略中发挥着关键作用。

现在，您可以在部署计划中直接配置“robots.txt”、“assetlinks.json”和“apple-app-site-association”等文件。这些配置对于那些希望实施深度链接策略的人来说尤其重要，因为“assetlinks.json”和“apple-app-site-association”文件是设置深度链接的关键，允许用户导航到手机中的特定区域应用。

这种对重要 Web 和应用程序文件的细致入微的控制进一步推动了我们对提供全面的no-code平台的承诺，该平台可解决应用程序部署和用户参与的复杂细节。

iOS 更新

二月份，我们还为 iOS 开发者推出了一些新功能，以增强他们的应用程序构建体验。

添加了对 地理类型 的支持，允许用户将基于位置的功能无缝集成到他们的应用程序中。

的支持，允许用户将基于位置的功能无缝集成到他们的应用程序中。 Unicode 块 的引入提高了文本操作的灵活性，使开发人员能够轻松自定义基于文本的元素。

的引入提高了文本操作的灵活性，使开发人员能够轻松自定义基于文本的元素。 添加用于 压缩、调整大小、转换和裁剪图像 的块简化了应用程序内管理视觉内容的过程。

的块简化了应用程序内管理视觉内容的过程。 添加了Stripe 支持，使开发人员能够轻松地将安全支付处理功能集成到他们的 iOS 应用程序中。

这些更新丰富了用户的 iOS 开发体验，并为创建更加动态和交互式的应用程序铺平了道路。

安卓更新

我们还很高兴为 Android 开发引入几项新功能，从而能够创建更复杂、更安全的应用程序：

添加了用于处理三角函数的块，例如 Sin、Cos、Tan、ArcSin、ArcCos、ArcTan、ArcTan2、Sinh、Cosh、Tanh、ArcSinH、ArcCosH、ArcTanH、斜边、RadToDeg、DegToRad、正割、余割、余切、Versine。

添加了更新模型字段块。

添加了对地理类型的支持。

添加了用于处理加密的块，例如 HMAC 签名、HMAC 验证、RSA 签名、RSA 验证、ECDSA 签名、ECDSA 验证、EdDSA 签名、EdDSA 验证、RSA-PSS 签名、RSA-PSS 验证、HMAC 生成密钥、AES 生成密钥、 RSA 生成密钥、ECDSA 生成密钥、ECDH 生成密钥、EdDSA 生成密钥、PBKDF2 派生 AES 密钥、PBKDF2 派生 HMAC 密钥、ECDH 派生 AES 密钥、AES 加密、AES 解密、RSA 加密、RSA 解密、RSA-OAEP 加密、RSA- OAEP 解密。

已实现对多种应用程序生成模式的支持：版本化、服务器驱动、静态。

通过每一项增强功能，我们使AppMaster变得更加用户友好和安全，因此您可以轻松地将您的想法转化为功能齐全的应用程序。请继续关注进一步的更新！