AppMaster 无代码平台更新 | 2024 年 2 月

每个月，我们都会努力改进AppMaster ，今年二月，我们为其添加了新功能，使应用程序创建更加轻松、更加安全。
让我们探索一下新功能以及它如何改变您的应用程序构建过程！
多域部署
您现在可以在单个部署计划中分配多个自定义域。此增强功能允许无缝配置各种 Web 或后端应用程序以在不同域下运行。
定制项目的数字足迹变得更加容易，因为此功能为组织和区分应用程序套件的组件开辟了新的可能性，为每个组件提供了自己独特的域空间。
身份验证模块更新
我们还很高兴地宣布对AppMaster上生成的后端应用程序的 Auth 模块进行重大更新。以下是主要改进：
- 新的业务流程块：更新引入了简化工作流程的块，包括注册、用户身份验证、密码重置和恢复。
- 增强的安全令牌：我们通过旨在防范暴力攻击的新块来支持确认和恢复令牌的生成。
- 探测块：允许检查用户凭据而无需创建会话的附加功能。
- 会话管理升级：除了现有的“获取当前用户”块之外，还引入了“获取当前会话”以进行更深入的会话控制。
- Passkey (FIDO2) 集成：我们扩展了支持范围，包括用于使用 Passkey 的块，从而通过行业标准协议增强安全性。
- 高级会话签名：现在支持服务器请求的 ECDSA 签名和可选的请求主体散列，以进一步确保通信安全。
这些更新丰富了Auth模块，为您提供更安全、高效、现代化的后端身份验证系统。
增强的文件配置
在最新的更新中，我们引入了管理基本文件的新功能，这些文件在应用程序的部署策略中发挥着关键作用。
现在，您可以在部署计划中直接配置“robots.txt”、“assetlinks.json”和“apple-app-site-association”等文件。这些配置对于那些希望实施深度链接策略的人来说尤其重要，因为“assetlinks.json”和“apple-app-site-association”文件是设置深度链接的关键，允许用户导航到手机中的特定区域应用。
这种对重要 Web 和应用程序文件的细致入微的控制进一步推动了我们对提供全面的no-code平台的承诺，该平台可解决应用程序部署和用户参与的复杂细节。
iOS 更新
二月份，我们还为 iOS 开发者推出了一些新功能，以增强他们的应用程序构建体验。
- 添加了对地理类型的支持，允许用户将基于位置的功能无缝集成到他们的应用程序中。
- Unicode 块的引入提高了文本操作的灵活性，使开发人员能够轻松自定义基于文本的元素。
- 添加用于压缩、调整大小、转换和裁剪图像的块简化了应用程序内管理视觉内容的过程。
- 添加了Stripe 支持，使开发人员能够轻松地将安全支付处理功能集成到他们的 iOS 应用程序中。
这些更新丰富了用户的 iOS 开发体验，并为创建更加动态和交互式的应用程序铺平了道路。
安卓更新
我们还很高兴为 Android 开发引入几项新功能，从而能够创建更复杂、更安全的应用程序：
- 添加了用于处理三角函数的块，例如 Sin、Cos、Tan、ArcSin、ArcCos、ArcTan、ArcTan2、Sinh、Cosh、Tanh、ArcSinH、ArcCosH、ArcTanH、斜边、RadToDeg、DegToRad、正割、余割、余切、Versine。
- 添加了更新模型字段块。
- 添加了对地理类型的支持。
- 添加了用于处理加密的块，例如 HMAC 签名、HMAC 验证、RSA 签名、RSA 验证、ECDSA 签名、ECDSA 验证、EdDSA 签名、EdDSA 验证、RSA-PSS 签名、RSA-PSS 验证、HMAC 生成密钥、AES 生成密钥、 RSA 生成密钥、ECDSA 生成密钥、ECDH 生成密钥、EdDSA 生成密钥、PBKDF2 派生 AES 密钥、PBKDF2 派生 HMAC 密钥、ECDH 派生 AES 密钥、AES 加密、AES 解密、RSA 加密、RSA 解密、RSA-OAEP 加密、RSA- OAEP 解密。
- 已实现对多种应用程序生成模式的支持：版本化、服务器驱动、静态。
通过每一项增强功能，我们使AppMaster变得更加用户友好和安全，因此您可以轻松地将您的想法转化为功能齐全的应用程序。请继续关注进一步的更新！