Mises à jour de la plateforme AppMaster sans code | Février 2024

Chaque mois, nous travaillons à l'amélioration AppMaster et, en février, nous l'avons doté de nouvelles fonctionnalités pour rendre la création d'applications encore plus facile et plus sécurisée.

Explorons les nouveautés et comment elles peuvent transformer votre processus de création d'applications !

Déploiement multi-domaine

Vous pouvez désormais attribuer plusieurs domaines personnalisés au sein d'un seul plan de déploiement. Cette amélioration permet une configuration transparente de diverses applications Web ou backend pour fonctionner sous différents domaines.

La personnalisation de l'empreinte numérique de votre projet est devenue plus facile, car cette fonctionnalité ouvre de nouvelles possibilités pour organiser et différencier les composants de votre suite d'applications, donnant à chaque élément son propre espace de domaine distinct.

Mises à jour du module d'authentification

Nous sommes également ravis d'annoncer une mise à jour importante du module Auth pour les applications backend générées sur AppMaster. Voici les principales améliorations :

Nouveaux blocs de processus métier : la mise à jour introduit des blocs pour des flux de travail rationalisés, notamment l'enregistrement, l'authentification des utilisateurs, la réinitialisation des mots de passe et la récupération.

la mise à jour introduit des blocs pour des flux de travail rationalisés, notamment l'enregistrement, l'authentification des utilisateurs, la réinitialisation des mots de passe et la récupération. Jetons de sécurité améliorés : nous avons renforcé la génération de jetons de confirmation et de récupération avec de nouveaux blocs conçus pour se prémunir contre les attaques par force brute.

nous avons renforcé la génération de jetons de confirmation et de récupération avec de nouveaux blocs conçus pour se prémunir contre les attaques par force brute. Bloc de sonde : un ajout qui permet de vérifier les informations d'identification de l'utilisateur sans avoir besoin de créer une session.

un ajout qui permet de vérifier les informations d'identification de l'utilisateur sans avoir besoin de créer une session. Mise à niveau de la gestion des sessions : introduction de « Obtenir la session actuelle » pour un contrôle de session plus approfondi aux côtés du bloc « Obtenir l'utilisateur actuel » existant.

introduction de « Obtenir la session actuelle » pour un contrôle de session plus approfondi aux côtés du bloc « Obtenir l'utilisateur actuel » existant. Intégration Passkey (FIDO2) : nous avons étendu notre prise en charge pour inclure des blocs permettant de travailler avec Passkey, améliorant ainsi la sécurité avec des protocoles standard de l'industrie.

nous avons étendu notre prise en charge pour inclure des blocs permettant de travailler avec Passkey, améliorant ainsi la sécurité avec des protocoles standard de l'industrie. Signatures de session avancées : prise en charge désormais des signatures ECDSA pour les requêtes du serveur et hachage facultatif des corps de requête pour sécuriser davantage les communications.

Ces mises à jour enrichissent le module Auth, vous offrant un système d'authentification backend plus sécurisé, efficace et moderne.

Configuration de fichier améliorée

Avec les dernières mises à jour, nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités de gestion des fichiers essentiels qui jouent un rôle central dans la stratégie de déploiement de votre application.

Vous pouvez désormais configurer directement des fichiers tels que « robots.txt », « assetlinks.json » et « apple-app-site-association » dans votre plan de déploiement. Ces configurations sont particulièrement cruciales pour ceux qui cherchent à mettre en œuvre des stratégies de liens profonds, car les fichiers «assetlinks.json» et «apple-app-site-association» sont essentiels pour configurer des liens profonds qui permettent aux utilisateurs de naviguer vers des zones spécifiques de votre mobile. application.

Ce contrôle nuancé sur les fichiers Web et d'applications importants renforce notre engagement à fournir une plate no-code qui répond aux détails complexes du déploiement des applications et de l'engagement des utilisateurs.

Mises à jour iOS

En février, nous avons également introduit de nouvelles fonctionnalités destinées aux développeurs iOS afin d'améliorer leur expérience de création d'applications.

La prise en charge supplémentaire des types géographiques permet aux utilisateurs d'intégrer de manière transparente des fonctionnalités basées sur la localisation dans leurs applications.

permet aux utilisateurs d'intégrer de manière transparente des fonctionnalités basées sur la localisation dans leurs applications. L'introduction des blocs Unicode offre une flexibilité accrue dans la manipulation du texte, permettant aux développeurs de personnaliser facilement les éléments basés sur du texte.

offre une flexibilité accrue dans la manipulation du texte, permettant aux développeurs de personnaliser facilement les éléments basés sur du texte. L'ajout de blocs pour la compression, le redimensionnement, la conversion et le recadrage des images rationalise le processus de gestion du contenu visuel au sein des applications.

rationalise le processus de gestion du contenu visuel au sein des applications. La prise en charge de Stripe a été ajoutée, permettant aux développeurs d'intégrer sans effort des fonctionnalités de traitement de paiement sécurisé dans leurs applications iOS.

Ces mises à jour enrichissent l'expérience de développement iOS de nos utilisateurs et ouvrent la voie à des créations d'applications plus dynamiques et interactives.

Mises à jour Android

Nous sommes également ravis d'introduire plusieurs nouvelles fonctionnalités pour le développement Android, permettant la création d'applications plus sophistiquées et sécurisées :

Ajout de blocs pour travailler avec des fonctions trigonométriques, telles que Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, ArcTan, ArcTan2, Sinh, Cosh, Tanh, ArcSinH, ArcCosH, ArcTanH, Hypotenuse, RadToDeg, DegToRad, Secant, Cosecant, Cotangent, Versine.

Ajout du bloc Mettre à jour le champ du modèle.

Ajout de la prise en charge des types géographiques.

Ajout de blocs pour travailler avec la cryptographie telle que HMAC Sign, HMAC Verify, RSA Sign, RSA Verify, ECDSA Sign, ECDSA Verify, EdDSA Sign, EdDSA Verify, RSA-PSS Sign, RSA-PSS Verify, HMAC Generate key, AES Generate key, Clé de génération RSA, clé de génération ECDSA, clé de génération ECDH, clé de génération EdDSA, clé de génération AES PBKDF2, clé de génération HMAC PBKDF2, clé de génération AES ECDH, cryptage AES, décryptage AES, cryptage RSA, décryptage RSA, cryptage RSA-OAEP, RSA- OAEP Décrypter.

La prise en charge de plusieurs modes de génération d'applications a été implémentée : versionné, piloté par le serveur, statique.

Avec chaque amélioration, nous rendons AppMaster encore plus convivial et sécurisé, afin que vous puissiez facilement transformer vos idées en applications entièrement fonctionnelles. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour !