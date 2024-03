Atualizações da plataforma AppMaster sem código | Fevereiro de 2024

Todos os meses, trabalhamos para melhorar AppMaster e, em fevereiro, adicionamos novos recursos para tornar a criação de aplicativos ainda mais fácil e segura.

Vamos explorar o que há de novo e como isso pode transformar seu processo de criação de aplicativos!

Implantação em vários domínios

Agora você pode atribuir vários domínios personalizados em um único plano de implantação. Esse aprimoramento permite a configuração perfeita de vários aplicativos da Web ou de back-end para operar em domínios diferentes.

Adaptar a pegada digital do seu projeto ficou ainda mais fácil, pois essa funcionalidade abre novas possibilidades para organizar e diferenciar os componentes do seu conjunto de aplicativos, dando a cada peça seu próprio espaço de domínio distinto.

Atualizações do módulo de autenticação

Também temos o prazer de anunciar uma atualização significativa no módulo Auth para aplicativos de back-end gerados no AppMaster. Aqui estão as principais melhorias:

Novos blocos de processos de negócios: a atualização introduz blocos para fluxos de trabalho simplificados, incluindo registro, autenticação de usuário, redefinição de senha e recuperação.

a atualização introduz blocos para fluxos de trabalho simplificados, incluindo registro, autenticação de usuário, redefinição de senha e recuperação. Tokens de segurança aprimorados: Reforçamos a geração de tokens de confirmação e recuperação com novos blocos projetados para proteção contra ataques de força bruta.

Reforçamos a geração de tokens de confirmação e recuperação com novos blocos projetados para proteção contra ataques de força bruta. Probe Block: Adição que permite a verificação das credenciais do usuário sem a necessidade de criação de sessão.

Adição que permite a verificação das credenciais do usuário sem a necessidade de criação de sessão. Atualização de gerenciamento de sessão: introdução de 'Obter sessão atual' para um controle de sessão mais aprofundado junto com o bloco existente 'Obter usuário atual'.

introdução de 'Obter sessão atual' para um controle de sessão mais aprofundado junto com o bloco existente 'Obter usuário atual'. Integração Passkey (FIDO2): Expandimos nosso suporte para incluir blocos para trabalhar com Passkey, aumentando a segurança com protocolos padrão do setor.

Expandimos nosso suporte para incluir blocos para trabalhar com Passkey, aumentando a segurança com protocolos padrão do setor. Assinaturas de sessão avançadas: agora com suporte a assinaturas ECDSA para solicitações de servidor e hashing opcional de corpos de solicitação para proteger ainda mais as comunicações.

Essas atualizações enriquecem o módulo Auth, fornecendo um sistema de autenticação de back-end mais seguro, eficiente e moderno.

Configuração de arquivo aprimorada

Com as atualizações mais recentes, introduzimos novos recursos para gerenciar arquivos essenciais que desempenham um papel fundamental na estratégia de implantação do seu aplicativo.

Agora você pode configurar diretamente arquivos como `robots.txt`, `assetlinks.json` e `apple-app-site-association` em seu plano de implantação. Essas configurações são particularmente cruciais para quem deseja implementar estratégias de deep linking, já que os arquivos `assetlinks.json` e `apple-app-site-association` são fundamentais para configurar deep links que permitem aos usuários navegar para áreas específicas do seu celular. aplicativo.

Esse controle diferenciado sobre arquivos importantes da Web e de aplicativos reforça nosso compromisso de fornecer uma plataforma abrangente no-code que aborde os detalhes intrincados da implantação de aplicativos e do envolvimento do usuário.

Atualizações do iOS

Em fevereiro, também introduzimos alguns novos recursos para desenvolvedores iOS melhorarem sua experiência de criação de aplicativos.

O suporte adicional para tipos geográficos permite que os usuários integrem perfeitamente funcionalidades baseadas em localização em seus aplicativos.

permite que os usuários integrem perfeitamente funcionalidades baseadas em localização em seus aplicativos. A introdução de blocos Unicode oferece maior flexibilidade na manipulação de texto, capacitando os desenvolvedores a personalizar facilmente elementos baseados em texto.

oferece maior flexibilidade na manipulação de texto, capacitando os desenvolvedores a personalizar facilmente elementos baseados em texto. A adição de blocos para compactação, redimensionamento, conversão e corte de imagens agiliza o processo de gerenciamento de conteúdo visual nos aplicativos.

agiliza o processo de gerenciamento de conteúdo visual nos aplicativos. O suporte Stripe foi adicionado, permitindo que os desenvolvedores integrem facilmente funcionalidades seguras de processamento de pagamentos em seus aplicativos iOS.

Essas atualizações enriquecem a experiência de desenvolvimento iOS para nossos usuários e abrem caminho para criações de aplicativos mais dinâmicos e interativos.

Atualizações do Android

Também estamos entusiasmados em apresentar vários novos recursos para desenvolvimento Android, permitindo a criação de aplicativos mais sofisticados e seguros:

Adicionados blocos para trabalhar com funções trigonométricas, como Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, ArcTan, ArcTan2, Sinh, Cosh, Tanh, ArcSinH, ArcCosH, ArcTanH, Hypotenuse, RadToDeg, DegToRad, Secant, Cosecant, Cotangent, Versine.

Adicionado bloco Atualizar campo do modelo.

Adicionado suporte para tipos geográficos.

Adicionados blocos para trabalhar com criptografia como HMAC Sign, HMAC Verify, RSA Sign, RSA Verify, ECDSA Sign, ECDSA Verify, EdDSA Sign, EdDSA Verify, RSA-PSS Sign, RSA-PSS Verify, HMAC Generate key, AES Generate key, RSA gerar chave, ECDSA gerar chave, ECDH gerar chave, EdDSA gerar chave, PBKDF2 derivar chave AES, PBKDF2 derivar chave HMAC, ECDH derivar chave AES, criptografar AES, descriptografar AES, criptografar RSA, descriptografar RSA, criptografar RSA-OAEP, RSA- Descriptografia OAEP.

Foi implementado suporte para vários modos de geração de aplicativos: Versionado, Orientado a Servidor, Estático.

Com cada melhoria, tornamos AppMaster ainda mais fácil de usar e seguro, para que você possa facilmente transformar suas ideias em aplicativos totalmente funcionais. Fique ligado para mais atualizações!