Обновления No-Code платформы AppMaster | Февраль 2024

Каждый месяц мы работаем над улучшением AppMaster, и в феврале мы добавили новые функции, чтобы сделать создание приложений на нашей платформе еще проще и безопаснее.

Давайте узнаем, что нового появилось в AppMaster и как это изменит для вас процесс создания приложений!

Multi-Domain Deployment

Теперь в рамках одного деплой-плана можно добавить несколько кастомных доменов. Это усовершенствование позволяет легко настраивать различные веб- или бэкенд-приложения для работы с разными доменами.

Функция открывает новые возможности для организации и разграничения вашего набора приложений, предоставляя каждому из них свое собственное доменное пространство.

Обновления модуля Auth

Мы также рады сообщить о значительном обновлении модуля Auth для бэкенд-приложений. Вот основные улучшения:

Новые блоки бизнес-процессов: В обновлении представлены блоки для оптимизации бизнес-процессов, включая регистрацию, аутентификацию пользователей, сброс и восстановление пароля.

В обновлении представлены блоки для оптимизации бизнес-процессов, включая регистрацию, аутентификацию пользователей, сброс и восстановление пароля. Безопасная генерация токенов: Мы усовершенствовали генерацию токенов подтверждения и восстановления с помощью новых блоков с защитой от перебора.

Мы усовершенствовали генерацию токенов подтверждения и восстановления с помощью новых блоков с защитой от перебора. Блок Probe: Дополнение, позволяющее проверять учетные данные пользователя без необходимости создания сессии.

Дополнение, позволяющее проверять учетные данные пользователя без необходимости создания сессии. Обновление управления сеансами: добавлен блок "Get Current Session" для более глубокого контроля сеансов наряду с существующим блоком "Get Current User".

добавлен блок "Get Current Session" для более глубокого контроля сеансов наряду с существующим блоком "Get Current User". Passkey (FIDO2): Мы расширили поддержку и добавили блоки для работы с Passkey, повысив безопасность с помощью стандартных протоколов.

Мы расширили поддержку и добавили блоки для работы с Passkey, повысив безопасность с помощью стандартных протоколов. Сессионные подписи: Теперь мы поддерживаем подписи ECDSA для запросов к серверу и опциональное хэширование тела запросов для дополнительной защиты коммуникаций.

Эти обновления расширяют модуль Auth, предоставляя вам более безопасную, эффективную и современную внутреннюю систему аутентификации.

Расширенная конфигурация файлов

В последних обновлениях мы представили новые возможности для управления основными файлами, которые играют ключевую роль в процессе публикации вашего приложения.

Теперь вы можете напрямую настраивать такие файлы, как `robots.txt`, `assetlinks.json` и `apple-app-site-association` в своем деплой плане. Эти конфигурационные файлы особенно важны для тех, кто хочет реализовать Deeplinks, поскольку файлы `assetlinks.json` и `apple-app-site-association` являются ключевыми для установки Deeplinks, которые позволяют пользователям переходить к определенным областям в вашем мобильном приложении.

Такой контроль над важными веб-файлами и файлами приложений подтверждает наше стремление предоставить комплексную no-code платформу, которая учитывает все тонкости делпоя приложений и вовлечения пользователей.

Обновления для iOS

В феврале мы также представили несколько новых функций для разработки iOS приложений, чтобы расширить их функциональные возможности:

Поддержка Geo типов: позволяет пользователям легко интегрировать в свои приложения функции, основанные на определении местоположения.

позволяет пользователям легко интегрировать в свои приложения функции, основанные на определении местоположения. Блоки работы с Unicode: позволяет разработчикам легко настраивать элементы на основе текста.

позволяет разработчикам легко настраивать элементы на основе текста. Блоки для сжатия, изменения размера, конвертации и обрезки изображений: упрощает процесс управления визуальным контентом в приложениях.

упрощает процесс управления визуальным контентом в приложениях. Поддержка Stripe: позволяет разработчикам без труда интегрировать функции безопасной обработки платежей в свои iOS-приложения.

Эти обновления значительно расширяют возможности iOS-разработки для наших пользователей и открывают путь к созданию более динамичных и интерактивных приложений.

Обновления для Android

Мы также рады представить несколько новых функций для разработки под Android, позволяющих создавать более сложные и безопасные приложения:

Добавлены блоки для работы с тригонометрическими функциями, такими как Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, ArcTan, ArcTan2, Sinh, Cosh, Tanh, ArcSinH, ArcCosH, ArcTanH, Hypotenuse, RadToDeg, DegToRad, Secant, Cosecant, Cotangent, Versine.

Добавлен блок "Update Model Field".

Добавлена поддержка Geo типов.

Добавлены блоки для работы с криптографией, такие как HMAC Sign, HMAC Verify, RSA Sign, RSA Verify, ECDSA Sign, ECDSA Verify, EdDSA Sign, EdDSA Verify, RSA-PSS Sign, RSA-PSS Verify, HMAC Generate key, AES Generate key, RSA Generate key, ECDSA Generate key, ECDH Generate key, EdDSA Generate key, PBKDF2 Derive AES key, PBKDF2 Derive HMAC key, ECDH Derive AES key, AES Encrypt, AES Decrypt, RSA Encrypt, RSA Decrypt, RSA-OAEP Encrypt, RSA-OAEP Decrypt.

Реализована поддержка нескольких режимов генерации приложений: Versioned, Server-Driven, Static.

С каждой новой функцией мы делаем AppMaster еще более удобной и безопасной no-code платформой, чтобы вы могли без труда превращать свои идеи в полнофункциональные приложения. Следите за дальнейшими обновлениями!