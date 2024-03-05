AppMaster Kodsuz Platform Güncellemeleri | Şubat 2024

Her ay AppMaster geliştirmek için çalışıyoruz ve bu Şubat ayında uygulama oluşturmayı daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için onu yeni özelliklerle donattık.

Yeniliklerin neler olduğunu ve bunların uygulama geliştirme sürecinizi nasıl dönüştürebileceğini keşfedelim!

Çok Alanlı Dağıtım

Artık tek bir dağıtım planında birden fazla özel etki alanı atayabilirsiniz. Bu geliştirme, çeşitli web veya arka uç uygulamalarının farklı etki alanları altında çalışacak şekilde kusursuz şekilde yapılandırılmasına olanak tanır.

Projenizin dijital ayak izini uyarlamak artık daha kolay; çünkü bu işlevsellik, uygulama paketinizin bileşenlerini organize etmek ve farklılaştırmak için yeni olanaklar açarak her bir parçaya kendi ayrı etki alanı alanını kazandırır.

Kimlik Doğrulama Modülü Güncellemeleri

Ayrıca AppMaster oluşturulan arka uç uygulamaları için Auth modülüne yönelik önemli bir güncellemeyi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. İşte önemli iyileştirmeler:

Yeni İş Süreci Blokları: Güncelleme, kayıt, kullanıcı kimlik doğrulaması, parola sıfırlama ve kurtarma dahil olmak üzere kolaylaştırılmış iş akışları için bloklar sunar.

Güncelleme, kayıt, kullanıcı kimlik doğrulaması, parola sıfırlama ve kurtarma dahil olmak üzere kolaylaştırılmış iş akışları için bloklar sunar. Gelişmiş Güvenlik Belirteçleri: Onay ve kurtarma belirteçlerinin üretimini, kaba kuvvet saldırılarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış yeni bloklarla destekledik.

Onay ve kurtarma belirteçlerinin üretimini, kaba kuvvet saldırılarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış yeni bloklarla destekledik. Probe Block: Oturum oluşturmaya gerek kalmadan kullanıcı kimlik bilgilerinin kontrol edilmesini sağlayan eklenti.

Oturum oluşturmaya gerek kalmadan kullanıcı kimlik bilgilerinin kontrol edilmesini sağlayan eklenti. Oturum Yönetimi Yükseltmesi: Mevcut 'Geçerli Kullanıcıyı Al' bloğunun yanı sıra daha ayrıntılı oturum kontrolü için 'Geçerli Oturumu Al' özelliğiyle tanışın.

Mevcut 'Geçerli Kullanıcıyı Al' bloğunun yanı sıra daha ayrıntılı oturum kontrolü için 'Geçerli Oturumu Al' özelliğiyle tanışın. Geçiş Anahtarı (FIDO2) Entegrasyonu: Desteğimizi, Geçiş Anahtarı ile çalışmaya yönelik blokları içerecek şekilde genişlettik ve endüstri standardı protokollerle güvenliği artırdık.

Desteğimizi, Geçiş Anahtarı ile çalışmaya yönelik blokları içerecek şekilde genişlettik ve endüstri standardı protokollerle güvenliği artırdık. Gelişmiş Oturum İmzaları: Artık sunucu istekleri için ECDSA imzaları ve iletişimin daha da güvenli hale getirilmesi için istek gövdelerinin isteğe bağlı karma işlemi destekleniyor.

Bu güncellemeler, size daha güvenli, verimli ve modern bir arka uç kimlik doğrulama sistemi sağlayarak Kimlik Doğrulama modülünü zenginleştirir.

Gelişmiş Dosya Yapılandırması

En son güncellemelerle, uygulamanızın dağıtım stratejisinde önemli bir rol oynayan temel dosyaları yönetmeye yönelik yeni yetenekler sunduk.

Artık dağıtım planınız dahilinde "robots.txt", "assetlinks.json" ve "apple-app-site-association" gibi dosyaları doğrudan yapılandırabilirsiniz. "assetlinks.json" ve "apple-app-site-association" dosyaları, kullanıcıların cep telefonunuzdaki belirli alanlara gitmesine olanak tanıyan derin bağlantılar kurmanın anahtarı olduğundan, bu yapılandırmalar derin bağlantı stratejilerini uygulamak isteyenler için özellikle önemlidir. başvuru.

Önemli web ve uygulama dosyaları üzerindeki bu incelikli kontrol, uygulama dağıtımı ve kullanıcı etkileşiminin karmaşık ayrıntılarını ele alan kapsamlı no-code bir platform sağlama kararlılığımızı daha da artırıyor.

iOS Güncellemeleri

Şubat ayında, iOS geliştiricilerinin uygulama geliştirme deneyimlerini geliştirmeleri için bazı yeni özellikler de sunduk.

Coğrafi türler için eklenen destek, kullanıcıların konum tabanlı işlevselliği uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanır.

için eklenen destek, kullanıcıların konum tabanlı işlevselliği uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanır. Unicode bloklarının kullanıma sunulması, metin manipülasyonunda daha fazla esneklik sunarak geliştiricilerin metin tabanlı öğeleri kolayca özelleştirmesine olanak tanır.

kullanıma sunulması, metin manipülasyonunda daha fazla esneklik sunarak geliştiricilerin metin tabanlı öğeleri kolayca özelleştirmesine olanak tanır. Görüntüleri sıkıştırmak, yeniden boyutlandırmak, dönüştürmek ve kırpmak için blokların eklenmesi, uygulamalardaki görsel içeriği yönetme sürecini kolaylaştırır.

için blokların eklenmesi, uygulamalardaki görsel içeriği yönetme sürecini kolaylaştırır. Geliştiricilerin güvenli ödeme işleme işlevlerini iOS uygulamalarına zahmetsizce entegre etmelerine olanak tanıyan Stripe desteği eklendi.

Bu güncellemeler kullanıcılarımızın iOS geliştirme deneyimini zenginleştiriyor ve daha dinamik ve etkileşimli uygulama oluşturmanın önünü açıyor.

Android Güncellemeleri

Ayrıca Android geliştirme için daha karmaşık ve güvenli uygulamaların oluşturulmasına olanak tanıyan birkaç yeni özellik sunmaktan da heyecan duyuyoruz:

Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, ArcTan, ArcTan2, Sinh, Cosh, Tanh, ArcSinH, ArcCosH, ArcTanH, Hypotenuse, RadToDeg, DegToRad, Secant, Cosecant, Cotangent, Versine gibi trigonometrik fonksiyonlarla çalışmak için bloklar eklendi.

Model Alanını Güncelle bloğu eklendi.

Coğrafi türler için destek eklendi.

HMAC Sign, HMAC Verify, RSA Sign, RSA Verify, ECDSA Sign, ECDSA Verify, EdDSA Sign, EdDSA Verify, RSA-PSS Sign, RSA-PSS Verify, HMAC Generate key, AES Generate key gibi kriptografiyle çalışmaya yönelik bloklar eklendi. RSA Anahtar oluştur, ECDSA Anahtar oluştur, ECDH Anahtar oluştur, EdDSA Anahtar oluştur, PBKDF2 AES anahtarı türet, PBKDF2 HMAC anahtarı türet, ECDH AES anahtarını türet, AES Şifrele, AES Şifre Çöz, RSA Şifrele, RSA Şifre Çöz, RSA-OAEP Şifrele, RSA- OAEP Şifresini Çöz.

Çeşitli uygulama oluşturma modları için destek uygulanmıştır: Sürümlü, Sunucu Odaklı, Statik.

Her geliştirmeyle AppMaster daha da kullanıcı dostu ve güvenli hale getiriyoruz, böylece fikirlerinizi zahmetsizce tamamen işlevsel uygulamalara dönüştürebilirsiniz. Daha fazla güncelleme için bizi izlemeye devam edin!